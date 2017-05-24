|
|
|
|
|
|
¸ñÆ÷´ë, 2017³â ÃÑÀ¯ÇÐ»ýÈ¸Àå¿¡ Á¶°¡¸í ¼±Ãâ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
|
¸ñÆ÷´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ÃÖÀÏ) ±¹Á¦±³·ù±³À°¿øÀº Áö³ 18ÀÏ 2017ÇÐ³âµµ ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ýµéÀ» ÀÌ²ø Á¦8´ë ÃÑÀ¯ÇÐ»ýÈ¸Àå ¼±°Å¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
ÀÌ¹ø ¼±°Å¿¡´Â ÃÑ 3¸íÀÇ ÈÄº¸(Áß±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ý 2¸í, ³×ÆÈ À¯ÇÐ»ý 1¸í)°¡ µî·ÏÇßÀ¸¸ç ¸ñÆ÷´ë ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÀÏÁÖÀÏ°£ÀÇ »çÀü ¼±°Å¿îµ¿À» ÆîÄ£ ÈÄ ÁøÇàµÆ´Ù.
°³Ç¥°á°ú Á¦8´ë ÃÑÀ¯ÇÐ»ýÈ¸Àå¿¡´Â Áß±¹ ±¹ÀûÀÇ Á¶°¡¸í(»çÁø °¡¿îµ¥)Cao JiaMing, °æ¿µÇÐ°ú ¼®»ç°úÁ¤) ÇÐ»ýÀÌ ¾ÐµµÀûÀÎ ÁöÁö·Î ´ç¼±µÅ ¿À´Â 6¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 1³â°£ È¸ÀåÀ¸·Î¼ÀÇ ÀÓ±â¸¦ ¼öÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¸ñÆ÷´ë´Â Áö³ 2010³â Á¦1´ë À¯ÇÐ»ýÈ¸Àå ¼±°Å¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ÇöÀç±îÁö ¸Å³â À¯ÇÐ»ýÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ 2016³âºÎÅÍ´Â ¼Ò¼ö ±¹Àû À¯ÇÐ»ýµéÀÇ ÀÇ°ßÀ» Àû±Ø ¼ö·ÅÇÏ°íÀÚ ÀüÃ¼ À¯ÇÐ»ýÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÃÑÀ¯ÇÐ»ýÈ¸ÀåÀ» ¸ÕÀú ¼±¹ßÇÏ°í ºÎÈ¸ÀåÀº È¸ÀåÀÇ ±¹Àû°ú ´Ù¸¥ ±¹ÀûÀÇ À¯ÇÐ»ýÀ» ¼±ÀÓÇØ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇØ¿Ô´Ù.
ÃÑÀ¯ÇÐ»ýÈ¸ÀåÀ¸·Î ´ç¼±µÈ Á¶°¡¸í ÇÐ»ýÀº ¡°¸ñÆ÷´ë¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ 12°³±¹ 300¿© ¸íÀÇ ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ýµéÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ À¯ÇÐ»ýÈ°À» ¿µÀ§ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½´Â ´ëº¯ÀÚ·Î¼ ÀÛÀº °Íµµ ¼ÒÈ¦ÇÔ ¾øÀÌ À¯ÇÐ»ýµéÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ÇØ¼ÒÇÏµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
¸ñÆ÷´ë ¹ÚÁ¤¼® ±¹Á¦±³·ù±³À°¿øÀåÀº ¡°¸ñÆ÷´ë´Â À¯ÇÐ»ýµéÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ À¯ÇÐ»ýÈ°°ú ¼º°øÃë¾÷À» À§ÇØ ÃÑÀ¯ÇÐ»ýÈ¸ÀåÀ» ÇÊµÎ·Î À¯ÇÐ»ýµé°úÀÇ ¼ÒÅë°ú Çù·Â¿¡ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
/½Å¾È³ª±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦900È£ (2017. 5. 24. 9¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
Áö³ 5¿ù 9ÀÏ Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼ Á¤ÀÇÀÇ ¾ÆÁ¨´Ù¸¦ Á¦½ÃÇÑ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ´ëÅë·ÉÀ¸..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
5¿ù ÃÊ ¼öÀºÁÖ°¡ ¹«·Á 30µµ¸¦ ³Ñ¾î¼¸é¼ 85³â ¸¸¿¡ ÃÖ°í ±â¿ÂÀ» ±â·ÏÇÏ´Â µî 5¿ù°ú 6..
|¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
|
|
¡ãÇý¼º½ÄÀ°½Ä´ç ½Ä¿å ÀÚ±Ø ¡®¼Ò°í±â Æ¯¼ö ºÎÀ§¡¯ -¼³²±Ç ÇÑ¿ìÀÇ ¶Ù¾î³ À°Áú°ú ºÎµå·¯¿ò-¾ßµé¾ßµéÇÑ »ý°í±â°¡ ¹Ì½Ä°¡µéÀÇ ÀÔ¸À..
|
|
¡ãÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸éÀÇ ½Ã¿øÇÏ°í ¸ÀÀÖ´Â ¸À ºñ°á~-¼³²±Ç À¯ÀÏÀÇ °í±Þ ¼±¹ÚÇü ¸ÀÁý ¡¦¡®ÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸é¡¯ -Ç×±¸ÀÇ µµ½Ã ¸ñÆ÷¿¡¼ ±Ý¹æÀÌ¶óµµ..
|
|
|
|
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°À» ÁØ¼öÇÔ
|
|
¹æ¹®ÀÚ¼ö
|
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 13,722
|
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 7,545
|
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,966,358