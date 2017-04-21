½ÃÀÎÀÌÀÚ ¾ð·ÐÀÎ, Ã¶ÇÐ°¡ÀÎ Á¤ÅÂ¿µ ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Áß¾ÓÈ¸Àå(¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹® ´ëÇ¥)ÀÌ ¿À´Â 4¿ù 28ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 7ÀÏ(ÀÏ)±îÁö ¿Èêµ¿¾È ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úÈ¸°ü¿¡¼ ÀÎ°£ÀÇ ½É¸®¸¦ ¹¦»çÇÏ°í ¿Á¤À» ´ãÀº »çÁøÀü ¡®Á¤ÅÂ¿µ Æ÷Åä¿¡¼¼ÀÌ - ºûÀÇ ÃáÇÏÃßµ¿ î÷¡¯À» °®´Â´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ½Å¹® Ã¢°£ 18ÁÖ³â ÃàÇÏ ¸®¼Ê¼ÇÀÇ Æ¯º°Çà»ç·Î µ¶ÀÚµéÀº ´©±¸³ª Âü¿©ÇÏ¿© ¼·Î ±³·ùÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿ÀÇÂ Çà»ç´Â 4¿ù 28ÀÏ(±Ý) Àú³á 6½Ã 30ºÐ ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úÈ¸°ü.
Áö³ 1984³âºÎÅÍ Àü³²´ëÇÐ±³ ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú ±è¿øÅÂ ±³¼ö·ÎºÎÅÍ »çÁøÀ» »ç»çÇÏ°í, Áý¿¡ °³ÀÎ »çÁø¾Ï½Ç±îÁö ¸¶·ÃÇÏ°í ¸®¾ó¸®Áò »çÁø¿¡ ÃµÂøÇØ ¿Ô´ø ±×´Â ±×µ¿¾È ´ëÇÐ °ÀÇ¿Í ÇöÀå ¾ð·Ð°è¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î È°µ¿ÇØ¿Ô´ø Æ÷ÅäÀú³Î¸®ÁòÀÇ ¿µ¿ªÀ» ³Ñ¾î¼ ÃÖ±Ù ÀÚ½Å¸¸ÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ »çÁø ¼¼°è¸¦ °³Ã´ÇÏ¸ç Áö±¸ÃÌ ±¹Á¦Æ÷Åä¿¡¼¼ÀÌ °ø¸ðÀü ±Ý»ó µî ±¹³»¿Ü »çÁø°ø¸ðÀü ÃÔ¿µ´ëÈ¸ µî¿¡¼ 50¿© Â÷·Ê ¼ö»óÇÏ´Â µî ±¹Á¦¹«´ë·Î È°µ¿¿µ¿ªÀ» ³ÐÇô¿Ô´Ù.
ÀÌ¹ø »çÁøÀüÀº ±×µ¿¾È ½ÃÃ»¾Õ¹Ì¼ú°ü °üÀå, 11³â¿¡ °ÉÄ£ KOMAS±¹Á¦¾ÆÆ®Æä¾î À§¿øÀå µîÀ» ¿ªÀÓÇÑ ¹Ì¼ú°è °æ·Â°ú ¡®¸ñÆ÷ÀÇ È¸Æ¡¯ ¡®¸ñÆ÷ÀÇ ¹ÌÇÐ ¹Ì¼ú·Î ÀÐ±â¡¯ ¡®¸ñÆ÷ÆÈ°æ°ú ¸ñÆ÷¹®ÈÀÇ ¼ö¼ö²²³¢¡¯ µî 14±ÇÀÇ Àú¼¸¦ Æì³»°í ½ÃÁý ¡®¸ñÆ÷±æ¡¯ µî ½ÅÀÎ»ó ¼ö»ó ½ÃÀÎ´Ù¿î °¨°¢Àû ¿îÀ²±îÁö »õ±ä ÀÛÇ° µîµµ ÀÖ¾î ÀÛ°¡ÀÇ Æø³ÐÀº »ç»óÀû ÀÚÀ¯¿Í ±íÀÌ¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â µí ´Ù¾çÇÑ º¼°Å¸®¸¦ Á¦°øÇØÁØ´Ù.
ÀÌ¹ø Àü½Ã´Â 1¼½¼Ç ºûÀÇ ÃáÇÏÃßµ¿, 2¼½¼Ç µµ¶õµµ¶õ ¸ñÆ÷º°, 3¼½¼Ç ¿ì¸®µéÀÇ ²Þ ¿ì¸®µéÀÇ Ç¥Á¤, 4¼½¼Ç °ø°£ÀÇ ¹Ì¸¦ ¾î·ç¸¸Áö´Ù µî 4°¡Áö Å« ½ºÅä¸®ÅÚ¸µÀ¸·Î ÃÑ 70¿© Á¡ÀÇ »çÁøÀÌ Àü½ÃµÈ´Ù.
´ëºÎºÐÀÇ Àü½ÃÀÛÇ°Àº °¢Á¾ °ø¸ð´ëÈ¸ ÃÔ¿µ´ëÈ¸ ¹Ì¼ú´ëÀü µîÀÇ ¼ö»óÀÛÇ°ÀÌÁö¸¸, ÀÌ¹ø Àü½Ã Æ¯º°ÀÛÀ¸·Î »õ·Î¿î ÀÛÇ°ÀÌ 30¿© Á¡ ÃâÇ°µÈ´Ù.
Àü½Ã ÁÖÁ¦ÀÛÀÎ ¡®ºûÀÇ ÃáÇÏÃßµ¿¡¯Àº ±¹»çºÀ ÀÚ¶ô ±º»êµ¿ ½£ÀÇ ºûÀ» ÃáÇÏÃßµ¿ 4°èÀý·Î Ç¥Çö, ÇÏ³ªÀÇ ½£ÀÌ ÃáÇÏÃßµ¿À¸·Î »óÂ¡µÇ´Â »ý³ëº´»ç¿Í ±×°Í ¶ÇÇÑ ²÷ÀÓ¾øÀÌ »ý¸íÀ¸·Î ÀÌ¾îÁø´Ù´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÏ¸ç ÀÛÇ°¿¡ »õ°ÜÁø ¡°ºûÀÌ³ª ÀÚ¿¬µµ ÃáÇÏÃßµ¿ÀÌ´Ï, ³» ÀÇÁöµµ ½¯ Æ´ ¾øÀ¸¶ó¡±´Â ´Ü»óÀ¸·Î ¼÷¿¬ÇÑ °¨µ¿À» ÁØ´Ù.
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°°Àº ¹«´ë ´Ù¸¥ ½Ã°£°ú ´Ù¸¥ Á¶¸í ´Ù¸¥ ½Ã°£´ë¿¡ ÃÔ¿µµÇ¾î ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø ¡®²ÞÀÇ ¿¬ÁÖ¡¯´Â ¡°³» ÅÂÃÊºÎÅÍ ºû°ú ²ÉÀÌ¿À´Ï ¹àÀ¸¸é ¹à°í ¾Æ¸§´Ù¿ì¸é ¾Æ¸§´Ù¿ì¸®¶ó¡±´Â ½Ã¾î·Î »ý°¢¿¡ µû¶ó ÀÇÁö¿¡ µû¶ó ¾Æ¸§´Ù¿òµµ ¹àÀ½µµ ¸¸µé¾îÁø´Ù´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù.
ÇÁ¶û½º ·Î´ó¹Ì¼ú°ü ºñ·ÕÀúÅÃ°ú ·çºê¸£¹Ú¹°°ü ¿À¸£¼¼¹Ì¼ú°ü µîÁö¿¡¼ ÃÔ¿µµÈ »çÁøÀÇ ÇÕ¼ºÀÛÇ°ÀÎ ¡®ÄÚ¸®¾Æ¸¦ ÇâÇÑ ·Î´óÀÇ °í³ú¡¯´Â °í³úÇÏ´Â ±º»óµé°ú ½½ÇÂ ´«ÀÇ ¿©ÀÎ¿¡ ¹Ý¿µµÈ ¿ô°í ÀÖ´Â ¹®ÀçÀÎ ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¿Í ±³¸¸ÇÑ µíÇÑ ¹Ú±ÙÇý ÃÖ¼ø½Ç µîÀÇ ¸ð½À°ú ´ëºñµÇ´Â ½½ÇÂ ¹ÎÁßÀÇ ½Ã¼±À» ±â¾ïÇÏ¶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÑ´Ù.
2¼½¼Ç ÁÖÁ¦ÀÛÀÎ ¡®¸ñÆ÷º°¡¯Àº À¯´Þ»êÀ» ¹è°æÀ¸·Î ÇÑ ¸ñÆ÷ÇØº¯°¡ À§¿¡ ³·°ú ¹ãÀ¸·Î »óÂ¡µÇ´Â µÎ °³ÀÇ ¸ñÆ÷º°ÀÌ ¶° ÀÖ´Â °ÍÀÌ ÀÌ»öÀûÀÌ´Ù. ³·ÀÇ º°Àº À¯´Þ»ê°ú ¾ÆÆÄÆ® ÃÌÀ», ¹ãÀÇ º°Àº ¸ñÆ÷ÆòÈ±¤Àå ¹Ù´ÙºÐ¼ö ÀÏ´ë¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø °¡»óÀÇ º°ÀÌ´Ù.
»¹ ¹ç¿¡¼ ÃÔ¿µµÈ ¡®»îÀº ¹Ð¾î³»°Å³ª ºÎµÕÄÑ ¾È´Â °Í-±×¸®°í ÇÔ²² ¼ÕÀâ°í °¡´Â °Í¡¯ÀÌ¶õ Á¶»çÁø(2°³ ÀÌ»óÀÇ ÀÛÇ°À¸·Î ½ºÅä¸®¸¦ ÀÌ·ç´Â »çÁø) ÀÛÇ°Àº °øµ¿Ã¼Àû ÀÇ½Ä°ú ÀÎ°£°ü°èÀÇ ÀÇÁö°¡ °á±¹Àº ÇÔ²² ºÎµÕÄÑ ²¸ ¾È°í °¡´Â °ÍÀÌ¶ó´Â »ç»óÀû Èå¸§À» º¸¿©ÁØ´Ù.
Á¤ ÀÛ°¡´Â ¡®ÆòÈ-¿µ»ê° ºû°ú ¹Ù´ÙÀÇ ÇÕÀÏ¡¯ÀÇ °æ¿ì ¡°¿µ»ê° ÇÏ±¸µÏÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¸ñÆ÷, ¹«¾È, ¿µ¾Ï, ½Å¾È, ÇØ³² µî 5°³ Áö¿ªÀÌ ¼·Î ¹Ù´Ù¿¡¼ ÇÏ³ª°¡ µÇ´Â »õº®ÀÇ ¿©¸íÀ» ´ã¾Ò´Âµ¥, °Å¸®ÀÇ »õº® ºÒºû°ú ÀÏÃâÀÇ ½Åºñ·Î¿òÀÌ ´ã±â´Â Àå¸éÀº ºÒ°ú ¸îºÐÀÌ¾ú´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡µµ ¡®´ß½ÃÀåÀÇ ÀÏ»ó¡¯ ¡®¿Ï¼ºÀÇ Æ÷Áî¡¯ ¡®º¸¶ó µ¿ÇØ¿¡ µû¿À¸£´Â Àú ÅÂ¾ç¡¯, ¡®¹Ù´Ù¸¦ ÇâÇÑ Æ÷È¿¡¯, ¡®Ã»³â¾Æ ÀÌ»óÀ» Ç°¾î¶ó¡¯ ¡®¾ó¾¥ »ó¸ðµ¹ÀÌ¡¯ µî °¢Á¾ ÃÔ¿µ´ëÈ¸, °ø¸ðÀü, ¹Ì¼ú´ëÀü, Èæ¹é»çÁø´ëÀü µîÀÇ ¼ö»óÀÛÇ°°ú ÀÌ¹ø Àü½ÃÆ¯º°ÀÛÀ¸·Î ¼±º¸ÀÌ´Â ¡®±×´ë´Â ¼Ö°ú ¹ÙÀ§ °°¾Æ¶ó¡¯ ¡®¹ß·¹¸®³ª¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â À¯·É¡¯ ¡®À¯Ã¤²É ´ëµ¿¼¼»ó¡¯ ¡®¿ë¹ÙÀ§ °¡´Â±æ¡¯ µî Àü½ÃÀå °÷°÷¸¶´Ù ²÷ÀÓ¾øÀÌ ÀÌ¾îÁö´Â ÀÛ°¡ÀÇ ÀÛÇ°°ú ½Ã´ë¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¼®ÀÌ Èï¹Ì¿Í °¨µ¿À» ÁØ´Ù.
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