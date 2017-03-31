¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ±¸¼Ó

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¹Ú±ÙÇý(65) Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ÇåÁ¤»ç»ó Ã¹ ÆÄ¸é ´ëÅë·ÉÀÌ µÈ µ¥ ÀÌ¾î °ËÂû¿¡ ±¸¼ÓµÆ´Ù.
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°ºÎ¿µ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¿µÀå Àü´ã ÆÇ»ç(43¡¤»ç¹ý¿¬¼ö¿ø 32±â)´Â Áõ°Å ÀÎ¸ê µîÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù´Â °ËÂû Ãø ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾Æµé¿© ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ¹ßºÎÇß´Ù.
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¿ì¼± ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ÃÖ¾¾¿Í °ø¸ðÇØ ÀÌÀç¿ë(49) »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸ÀåÀÇ °æ¿µ±Ç ½Â°è °úÁ¤À» µ½´Â ´ë°¡·Î »ï¼º±×·ìÀ¸·ÎºÎÅÍ 298¾ï2Ãµ535¸¸¿ø(¾à¼Ó ÈÄ ¹ÌÁö±Þ±Ý Æ÷ÇÔ½Ã 433¾ï¿ø)À» ÃÖ¾¾, ¹Ì¸£Àç´Ü ¹× K½ºÆ÷Ã÷Àç´Ü, ÇÑ±¹µ¿°è½ºÆ÷Ã÷¿µÀç¼¾ÅÍ¿¡°Ô ÁÖ°Ô ÇÑ ÇøÀÇ(³ú¹°¡¤Á¦3ÀÚ³ú¹°)¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
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¾Æ¿ï·¯ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ¡ã ÃÖ¾¾ °³ÀÎ È¸»çÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ±×¶ó¿îµå¿Í ´õºí·çÄÉÀÌ µî¿¡ ´ë±â¾÷ ÀÏ°¨ ¸ô¾ÆÁÖ±â °¿ä ¡ã ·Ôµ¥±×·ì¿¡ 75¾ï¿øÀÇ Ãß°¡ Ãâ¿¬ °¿ä ¡ã ÃÖ¾¾¿¡°Ô °ø¹« ºñ¹Ð ¹®°Ç 47°Ç Á¦°ø ¡ã ¹®È¿¹¼úÀÎ Áö¿ø ¹èÁ¦ ¸í´Ü ¿î¿µ Áö½Ã ¡ã CJ ÀÌ¹Ì°æ ºÎÈ¸Àå ÅðÁø °¿ä ¹Ì¼ö ¡ã ÃÖ¾¾ Ãø±ÙÀÎ ÀÌ»óÈ Àü KEBÇÏ³ªÀºÇà º»ºÎÀå ½ÂÁø Ã»Å¹ µî ÇøÀÇµµ ¹Þ´Â´Ù.
°ËÂûÀº ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±¸¼Ó¿µÀå Ã»±¸¼¿¡¼ "ÇÇÀÇÀÚ´Â ´ëÅë·É ±ÇÇÑÀ» ³²¿ëÇØ °ø¹ü ÃÖ¼¿ø(ÃÖ¼ø½ÇÀÇ °³¸í ÈÄ ÀÌ¸§)°ú ÇÇÀÇÀÚÀÇ »çÀÍ Ãß±¸¸¦ ÇÏ·Á Çß´Ù"¸ç "±¹°ÝÀ» ½ÇÃß½ÃÅ°°í ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ Àú¹ö·ÈÀ½¿¡µµ °´°üÀûÀ¸·Î µå·¯³ »ç½Ç°ü°è±îÁö ºÎÀÎÀ¸·Î ÀÏ°üÇÏ´Â µî ÀüÇô ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù.
¿µÀåÀÌ ¹ßºÎµÊ¿¡ µû¶ó °ËÂûÀº ³»´Þ 19ÀÏ±îÁö ÃÖÀå 20ÀÏ°£ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ½Åº´À» È®º¸ÇÑ »óÅÂ¿¡¼ ±â¼Ò¸¦ ¾ÕµÎ°í º¸° ¼ö»ç¸¦ ¹úÀÏ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
´Ù¸¸ 4¿ù 17ÀÏºÎÅÍ ´ëÅë·É ¼±°Å °ø½Ä ¼±°Å¿îµ¿ ±â°£ÀÌ ½ÃÀÛµÅ °ËÂûÀÌ ¼±°Å ¿µÇâÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â Â÷¿ø¿¡¼ 4¿ù 17ÀÏ ¼±°Å¿îµ¿ µ¹ÀÔ Àü¿¡ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀ» ±¸¼Ó ±â¼ÒÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃø¿¡ ¹«°Ô°¡ ½Ç¸°´Ù.
ÇÑÆí ¿µÀå ¹ßºÎ¿¡ µû¶ó ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ¼¿ï±¸Ä¡¼Ò·Î È£¼ÛµÅ ¼öÀÇ·Î °¥¾ÆÀÔ°í µ¶¹æ¿¡ ¼ö°¨µÈ´Ù.
¼¿ï±¸Ä¡¼Ò¿¡¼´Â ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ 40³â Áö±âÀÎ ÃÖ¾¾°¡ ¼ö°¨µÅ ÀÖ¾î ÇÑ¼Ü¹äÀ» ¸Ô°Ô µÇ´Â ¼ÀÀÌÁö¸¸ °ø¹üÀÎ °ü°è·Î µÎ »ç¶÷ÀÇ Á÷Á¢ Á¢ÃË°ú ¼½Å ¿Õ·¡ µîÀº Ã¶ÀúÈ÷ Â÷´ÜµÈ´Ù.