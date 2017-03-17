ÈÞ´ëÆù µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó `»çÁø °­ÁÂ ¿ÀÇÂ`

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Àü ±¹¹Î ÈÞ´ëÆù ½Ã´ë, µðÁöÅÐ »çÁøÀ¸·Î ³î°í Áñ±â´Â Àç¹ÌÀÖ´Â »çÁø ½Ã´ë¿¡ ¹ß¸ÂÃç ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹® ºÎ¼³ ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úCEO´ëÇÐÀº »çÁø°ú ¿¡¼¼ÀÌ¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¹è¿ì´Â Æ÷Åä¿¡¼¼ÀÌ °ÁÂ¸¦ ±¹³» Ã³À½À¸·Î ¿À´Â 2017³â 1¿ùºÎÅÍ 3°³¿ù °úÁ¤À¸·Î ¿¬Áß °³¼³ÇÑ´Ù.
°»ç´Â (»ç)ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Áß¾ÓÈ¸ÀåÀÌÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ´ëÇ¥ÀÎ Á¤ÅÂ¿µ¹Ú»ç°¡ ¸Ã¾Æ ÁøÇàÇÑ´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â Àü³²´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú Àü³²°úÇÐ´ë ¹æ¼Û¿¬¿¹ÇÐ°ú °»ç, µ¿°´ë ±¤°íÈ«º¸ÇÐ°ú ÃÊºù±³¼ö, ¼¼ÇÑ´ë ¹®¿¹È«º¸ÇÐ°ú¿Í µ¿½Å´ë ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ°ú °âÀÓ±³¼ö µîÀ» ¿ªÀÓÇÏ¸ç '»çÀÌ¹ö½ºÆäÀÌ½º ¹®ÈÀÐ±â' '¸ñÆ÷ÆÈ°æ°ú ¸ñÆ÷¹®ÈÀÇ ¼ö¼ö²²³¢' ½ÃÁý ¡®¸ñÆ÷±æ¡¯ µî 14±ÇÀÇ Àú¼¸¦ Æì³»°í, ÇÑ±¹½Ã ½ÅÀÎ»ó°ú °¢Á¾ »çÁø°ø¸ðÀü, ÃÔ¿µ´ëÈ¸¿¡¼ 50¿© È¸ÀÇ »óÀ» ¼ö»óÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ÀÌ °ÁÂ¿¡¼ Áö³ 30¿©³â µ¿¾È Áö±¸ÃÌÈñ¸ÁÆæ»ó(2014), Èñ¸ÁÀÇ Ç®»Ñ¸®¾ð·ÐÀÎ»ó(2009), ¹Ù¸¥Áö¿ª¾ð·Ð¿¬´ë 1È¸ ÃëÀç±âÀÚ»ó(2005) µîÀ» ¼ö»óÇÑ °æÇèÀ» Åä´ë·Î ÀÏ»óÀÇ ¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡ ÀÀ¿ë°¡´ÉÇÑ »çÁø ÃÔ¿µ±â¹ý°ú ±Û¾²±â ¿ä·É µîÀ» ÁýÁß ¼³¸íÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÃÊ±Þ Áß±Þ °í±Þ Àü¹®°¡ µî °¢ ¹Ýº° 3°³¿ù °úÁ¤À¸·Î ÃÑ 1³â¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ °ÁÂ´Â ÀÌ·Ð°ú ½Ç½À, ¾ß¿ÜÃÔ¿µ µîÀÌ º´ÇàµÇ¸ç, ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀÇ »çÁø°ú ¿¡¼¼ÀÌ, ½Ã µîÀÇ ÀÛÇ°À¸·Î Æ÷Åä¿¡¼¼ÀÌ Ã¥À» ÃâÆÇÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸ñÇ¥´Ù.
»çÁø °ÁÂ´Â ÈÞ´ëÆù ÃÔ¿µ°ú µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó µîÀ» µ¿½Ã¿¡ °¡¸£Ä¡°í, °¢Á¾ ÇÁ·Î±×·¥À» È°¿ëÇÑ ÃÖ½Å ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç Á¦ÀÛ ±â¹ý µîÀ» º´ÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÃÊ±ÞÀº »çÁø ±âÃÊ, Áß±ÞÀº °ø¸ðÀü ´ëºñ, °í±ÞÀº Æ÷Åä¼¥°ú ¿¡¼¼ÀÌ ½Ç½À, Àü¹®°¡ ¹ÝÀº Á÷Á¢ Ã¥À» ±âÈ¹ÇÏ°í ÃâÆÇÀ» ÁØºñÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ´Ù.
ÃÊ±Þ¹ÝÀº 3°³¿ù, Á¦2±â´Â ÀÏ¹ÝÀÎ ºÐ¾ß, Á¦3±â´Â ±âÈ¹È«º¸¸Ç ÀÎ¹°Çà»ç »çÁø º¸µµÀÚ·á °úÁ¤ÀÌ´Ù.
-Á¦2±â:ÈÞ´ëÆù, µðÄ« ÃÊ±Þ°ÁÂ
(3¿ù 21ÀÏ ¿ÀÇÂ, ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ ¹ã 7½Ã 12ÁÖ °úÁ¤)
-Á¦3±â:±âÈ¹È«º¸¸Ç ÀÎ¹°Çà»ç »çÁø º¸µµÀÚ·á°úÁ¤
(3¿ù 23ÀÏ(¸ñ) ¿ÀÀü 9½Ã-¿ÀÈÄ 5½Ã, Á¡½ÉÁ¦°ø)
°ÀÇºñ´Â ±³Àç Æ÷ÇÔ ÃÊ±Þ 3°³¿ù 16¸¸ 5Ãµ¿ø(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ)ÀÌ´Ù.
°ÁÂ ÁÖÃÖ´Â ÇÑ±¹Æ÷Åä¿¡¼¼ÀÌÇùÈ¸, ÁÖ°üÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹®ÀÌ´Ù.
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-¸¶°¨: 2017.3.17(±Ý)
-¼ö°·á: 16¸¸5Ãµ¿ø(ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ)
(ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ ³óÇù 653015-51-130367
-Àå¼Ò: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ¹æ¼Û½Ç
-ÁÖÃÖ: (»ç)ÇÑ±¹Æ÷Åä¿¡¼¼ÀÌÇùÈ¸
-ÈÄ¿ø: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹®
-¹®ÀÇ:(061)279-5711
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|¡è¡è ÀÌ¹ø °ÁÂ´Â ÀÌ·± »çÁøµéÀ» ¹è¿ó´Ï´Ù.
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