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17³â ¸¸¿¡ ²ªÀÎ ÀÓ±Ý¡¦ À§±âÀÇ ¡®ºí·çÄ®¶ó¡¯
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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Á¦Á¶¾÷ ÀÏÀÚ¸®ÀÇ 79%¸¦ Â÷ÁöÇÏ´Â Áß¼Ò±â¾÷ ºí·çÄ®¶ó °èÃþÀÇ ¼Òµæ ±â¹ÝÀÌ Èçµé¸®±â ½ÃÀÛÇß´Ù. Áß¼Ò±â¾÷ »ýÅÂ°è¸¦ ¶°¹ÞÄ¡´Â ¡®Çã¸®¡¯¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 100~299¸í °í¿ë Á¦Á¶¾÷Ã¼ÀÇ Áö³ÇØ ÀÓ±ÝÀÌ 17³â ¸¸¿¡ Ã³À½À¸·Î °¨¼Ò¼¼·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù.
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±â¾÷µéÀÇ ÀÌÀ±ÀÌ °¨¼ÒÇÏ¸é¼ Á÷¿øµé¿¡°Ô ³ª´²ÁÖ´Â Æ¯º°»ó¿©°¡ ÁÙ¾ú°í, ÀÏ°¨ÀÌ ²÷°Ü ¿¬Àå¡¤ÈÞÀÏ±Ù·Î¿¡ ÁÖ´Â ÃÊ°ú¼ö´çµµ µ¿¹Ý °¨¼ÒÇß´Ù. ¼öÃâ ¹× Á¦Á¶¾÷ ºÎÁøÀÇ ¿©ÆÄ°¡ ´ë±â¾÷¿¡¼ 1¡¤2Â÷ ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼·Î ÀüÀÌµÇ´Â °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. Áß¼Ò±â¾÷ °ü°èÀÚµéÀº 3¡¤4Â÷ ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼ µî ¿µ¼¼ÇÑ ¾÷Ã¼·Î ÀÓ±Ý °¨¼Ò Çö»óÀÌ ÀüÀÌµÉ °ÍÀ» ¿ì·ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¡ãÀÛ³â Æò±Õ ¿ù±Þ 272¸¸ 1558¿ø
19ÀÏ Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸ÀÇ ¡®2016³â Áß¼Ò Á¦Á¶¾÷ Á÷Á¾º° ÀÓ±ÝÁ¶»ç¡¯¿¡ µû¸£¸é »ó½ÃÁ¾»çÀÚ(°í¿ëÀÎ¿ø)°¡ 100~299ÀÎÀÎ Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ¿ù ±Þ¿© ÃÑ¾×Àº Áö³ÇØ 272¸¸ 1558¿øÀ¸·Î, Àü³â(272¸¸ 7059¿ø)º¸´Ù 5501¿ø(0.2%) °¨¼ÒÇß´Ù. ÀÌ ±Ô¸ðÀÇ Áß¼Ò±â¾÷ ÀÓ±ÝÀÌ ÁÙ¾îµç °ÍÀº ¿ÜÈ¯À§±â Á÷ÈÄÀÎ 1999³â Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÇÑ ÀÌ·¡ Ã³À½ÀÌ´Ù. Áß¼Ò Á¦Á¶¾÷ Á÷Á¾º° ÀÓ±ÝÁ¶»ç´Â Áß¼Ò Á¦Á¶¾÷Ã¼(»ó½ÃÁ¾»çÀÚ 20~299ÀÎ) 3¸¸ 2000¿©°÷ °¡¿îµ¥ 1500°÷À» ÀÓÀÇ·Î »Ì¾Æ ÇØ¸¶´Ù ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
°í¿ëÀÎ¿øÀÌ 100~299ÀÎÀÎ ±â¾÷Àº Á¦Á¶¾÷¿¡¼´Â ¡®Áß±â¾÷¡¯¿¡ ¼ÓÇÏ¸ç, ´ë±â¾÷ÀÇ 2Â÷ ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼°¡ ´ëºÎºÐÀÌ´Ù. Áß¼Ò±â¾÷°è¿¡¼´Â ºí·çÄ®¶ó °èÃþÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â Áý´ÜÀ¸·Î ºÐ·ùÇÑ´Ù.
ÀÓ±ÝÀ» Ç×¸ñº°·Î ºÐ¼®ÇØ º¸¸é ±âº»±Þ°ú Åë»ó¼ö´ç, ±âÅ¸¼ö´çÀº ´Ã¾úÁö¸¸ Æ¯º°±Þ¿©¿Í ÃÊ°ú¼ö´çÀÇ °¨¼Ò°¡ ¿ö³« Ä¿¼ ÀüÃ¼ ±Þ¿©°¡ ÁÙ¾ú´Ù.
»ó¿©±Ý, ¼º°ú±Þ, ÀÓ±Ý ÀÎ»ó ¼Ò±ÞºÐÃ³·³ Á¤±â ¶Ç´Â ºñÁ¤±âÀûÀ¸·Î ÁÖ´Â Æ¯º°±Þ¿©´Â Á¾»çÀÚ ¼ö¿¡ °ü°è¾øÀÌ ¸ðµç Áß¼Ò±â¾÷¿¡¼ °¨¼ÒÇß´Ù. Áß¼Ò Á¦Á¶¾÷ÀÇ Æ¯º°±Þ¿©´Â Áö³ÇØ Æò±Õ 11¸¸ 8486¿øÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ 4¸¸ 3199¿ø(26.7%) ÁÙ¾ú´Ù. °°Àº ±â°£ 100~299ÀÎ °í¿ë ±â¾÷ÀÇ Æ¯º°±Þ¿©´Â 32.3% °¨¼ÒÇØ ÇØ´ç Ç×¸ñÀ» Á¶»çÇÏ±â ½ÃÀÛÇÑ 2007³â ÀÌÈÄ ÃÖÀú¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ ±Ô¸ð ±â¾÷ÀÇ Æ¯º°±Þ¿©´Â 2012³â(52¸¸ 3117¿ø) Á¤Á¡À» Âï°í ±Þ°ÝÈ÷ °¨¼ÒÇß´Ù. ´ç½Ã¿Í ºñ±³ÇÏ¸é 4ºÐÀÇ1 °¡±îÀÌ ÁÙ¾ú´Ù.
ÇÑ Áß¼Ò Á¦Á¶¾÷Ã¼ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÃÖ±Ù 2³â°£ ¸ÅÃâÀÌ °¨¼ÒÇÑ ¼öÃâ ´ë±â¾÷µéÀÌ ºñ¿ë Àý°¨À» À§ÇØ 1¡¤2Â÷ ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼¸¦ ¾Ð¹ÚÇÏ¸é¼ ÇØ´ç ±â¾÷µéÀÌ ¿¬¸»¿¡ Áö±ÞÇÏ´Â »ó¿©±ÝºÎÅÍ ÁÙÀÌ´Â Á¦ »ì ±ð±â¸¦ ÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù.
³»¼ö¡¤¼öÃâ ¾÷Á¾ °¡¸± °Í ¾øÀÌ Æ¯º°±Þ¿© °¨¼Ò ÆøÀÌ ÄÇ´Ù. ÀüÃ¼ 22°³ ¾÷Á¾ °¡¿î¿¡ 16°³ ¾÷Á¾¿¡¼ Àü³âº¸´Ù Æ¯º°±Þ¿©°¡ ÁÙ¾ú´Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ 6°³ ¾÷Á¾Àº °¨¼Ò ÆøÀÌ 50%°¡ ³Ñ¾ú´Ù. ½Ä·áÇ°¾÷ÀÇ °¨¼Ò ÆøÀÌ 68.4%·Î °¡Àå ÄÇ°í Àü±âÀåºñ(-59.1%), ÈÇÐ¹°Áú ¹× ÈÇÐÁ¦Ç°(-55.0%), ¼¶À¯Á¦Ç°(-54.3%) ¼øÀÌ¾ú´Ù.
¡ã¿µ¼¼ ÇÏµµ±ÞÀ¸·Î ÀÓ±Ý °¨¼Ò ÀüÀÌ ¿ì·Á
¿¬Àå¡¤¾ß°£¡¤ÈÞÀÏ±Ù·Î¿¡ ÁÖ´Â ÃÊ°ú¼ö´çµµ °¨¼ÒÇß´Ù. 100~299ÀÎ °í¿ë Á¦Á¶±â¾÷ÀÇ ÃÊ°ú¼ö´çÀº Áö³ÇØ 41¸¸ 9538¸¸¿øÀ¸·Î Àü³â(44¸¸ 3949¿ø) ´ëºñ 5.5% ÁÙ¾ú´Ù. ÀÏ°¨ÀÌ °¨¼ÒÇÑ °ÍÀÌ °¡Àå Å« ¿øÀÎÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. Á¦Á¶¾÷ Æò±Õ °¡µ¿·üÀº Áö³ÇØ 72.5%·Î 2011³â(80.5%) ÀÌÈÄ ÁÙ°ð ³»¸®¸·±æÀ» °È°í ÀÖ´Ù.
Ãß¹®°© Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸ È«º¸½ÇÀåÀº ¡°Áö±Ýµµ ´ë±â¾÷ÀÇ 56.5% ¼öÁØ¿¡ ºÒ°úÇÑ Áß¼Ò Á¦Á¶¾÷Ã¼ÀÇ »ó´ëÀû ÀÓ±Ý°ÝÂ÷´Â Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î º¸È£¹«¿ªÁÖÀÇ°¡ °ÈµÇ°í Áß±¹ÀÇ ³»¼ö Áß½ÉÀü·«ÀÌ °ø°íÈµÉ¼ö·Ï ´õ Ä¿Áú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù¡±¸é¼ ¡°ºí·çÄ®¶óÀÇ ¼Òµæ ±â¹ÝÀÌ Èçµé¸®¸é ³»¼ö ¼Òºñ°¡ Ä§Ã¼µÇ´Â ¾Ç¼øÈ¯µµ ½ÉÇØÁú °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
(2¿ù 20ÀÏ ¼¿ï½Å¹® º¸µµ)
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