<ÃÑ¼±TVÅä·Ð> ±è¿øÀÌ ¢©¿©·ÐÁ¶»ç 1À§, »õ·Î¿î ¸ñÆ÷ ¸¸µé°Ú´Ù¢©

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"¼»ï¼® ÀÇ¿øµî°ú Èû ÇÕÄ¡¸é µ¿ºÎ±ÇÀÇ¿øµéº¸´Ù ´õÈû¼¼"
¡á 21´ë ¸ñÆ÷ ÃÑ¼±ÈÄº¸ÀÚ TV Åä·ÐÈ¸ »ýÁß°è
- ±è¿øÀÌ "Àü³²±Ç ÀÇ´ëÀ¯Ä¡ ÈÄ ¼³²±Ç ÈûÇÕÃÄ ¼±Á¡"
- È²±Ô¿ø "³«ÈÄµÈ ¸ñÆ÷ ÀþÀº ÇÇ¼öÇ÷·Î ¹Ì·¡ ¹ßÀüÀ»"
- ¹ÚÁö¿ø "Ùþ ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÎÁ¤ÇÑ ÇöÁ¤ºÎ ÁøÂ¥ Á¶·ÂÀÚ"
- À±¼ÒÇÏ "Àü³²¼ 1³â °£ 30¸¸¸í ¼¿ï·Î ¿øÁ¤ Áø·á"
»çÀü¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¸¶Áö¸· ¿¸° Áö³ 9ÀÏ 21´ë ¸ñÆ÷ÃÑ¼± ÈÄº¸ÀÚ °ËÁõÀ» À§ÇÑ MBC TVÅä·ÐÈ¸¿¡¼´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÈÄº¸ÀÇ ¸ñÆ÷¿ª ÁöÇÏÈ °¡´É¼ºÀÌ ¸·ÆÇ ÀïÁ¡À¸·Î ºÎ°¢µÇ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ Åä·ÐÈ¸´Â Áö³ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ½ÂÆÐ¸¦ °¥¶ú´ø °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÇ´Â »çÀüÅõÇ¥¸¦ ÇÏ·ç ¾ÕµÎ°í ½Ç½ÃµÇ¾î À¯±ÇÀÚµéÀÇ Ç¥½ÉÀ» ÁÂ¿ìÇÒ ¸¶Áö¸· Åä·ÐÈ¸¶ó´Â Á¡¿¡¼ ÈÄº¸ÀÚµé °£ Á¤Ã¥ °ËÁõÀ» À§ÇÑ Ä¡¿ÇÑ °ø¹æÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
°¡Àå Ä¡¿ÇÑ °ø°ÝÀ» ¹ÞÀº ÈÄº¸´Â °ÀÚ·Î ÀÎ½ÄµÇ°í ÀÖ´Â ¹ÎÁÖ´ç ±è ÈÄº¸¿Í ¹Î»ý´ç ¹Ú ÈÄº¸¿´´Ù.
¹ÎÁÖ´ç ±è ÈÄº¸´Â ¸ñÆ÷¿ª ÁöÇÏÈ, ¸ñÆ÷´ë ÀÇ´ëÀ¯Ä¡, ´ë±â¾÷ À¯Ä¡¸¦ ºñ·ÔÇØ ÃÖ±Ù ºÒ°ÅÁø ¼±°Å °øº¸¹° ¿ÜÁö Á¦ÀÛ µî¿¡ ´ëÇÑ ÁúÅ¸¿Í ºñÆÇÀ¸·Î Áø¶¡À» Èê·È´Ù.
¹Î»ý´ç ¹Ú ÈÄº¸ ¿ª½Ã Áö³ 12³â°£ ±¹È¸¿¡¼ È°µ¿ÇÑ ±¹Á¤È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ ¼º°ú, ¿À¶ô°¡¶ô °¥ÁöÀÚ Çàº¸¿¡ µû¸¥ Á¤Ä¡ Ã¶ÇÐ µî¿¡ ´ëÇÑ °ËÁõ¿¡ Á÷¸éÇß´Ù. Æ¯È÷ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É Á¤±Ç ¾ÈÁ¤·ÐÀ» ³»¼¼¿î ¹ÎÁÖ´ç ±è ÈÄº¸¿Í DJÀÇ ¸¶Áö¸· È£³²ÀÇ Á¾ÀÚ¾¾·ÐÀ» ³»¼¼¿î ¹Î»ý´ç ¹Ú ÈÄº¸ÀÇ ¿¶í °ø¹æÀüÀÌ Åä·ÐÈ¸¸¦ ÈÄ²ö ´Þ±É´Ù´Â ÆòÀÌ´Ù.
¸ñÆ÷½Ã¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ ÁÖÃÖ·Î ¿¸° 1Â÷ TVÅä·Ð¿¡ ÀÌ¾î 2Â÷ Åä·ÐÈ¸¿¡¼µµ ¿ª½Ã ¸ñÆ÷´ë ÀÇ°ú´ëÇÐ À¯Ä¡¿Í ¸ñÆ÷¿ª ÁöÇÏÈ °¡´É¼ºÀ» µÎ°í ¹ÎÁÖ´ç ±è ÈÄº¸¸¦ ÇâÇØ 3¸íÀÇ ÈÄº¸°¡ ¹ÎÁÖ´ç Áß¾Ó´çÀÇ µ¿ºÎ±Ç ÀÇ´ëÀ¯Ä¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÈú °ÍÀ» °ø°³ ¿ä±¸ÇßÁö¸¸ È®´äÀº ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù.
´Ù¸¸ ¹ÎÁÖ´ç ±è ÈÄº¸´Â ¡°Àü³²±Ç ÀÇ´ë À¯Ä¡´Â ¹ÎÁÖ´ç Áß¾Ó´çÀÇ ÇÙ½É °ø¾àÀÌ¸ç ¼³²±ÇÀÇ ´É·Â ÀÖ´Â ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú °øµ¿À¸·Î ÀÇ´ë¸¦ À¯Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±´Â ÀÚ½Å°¨À» ÇÇ·ÂÇß´Ù. ÀÇ´ëÀ¯Ä¡¿¡ ÀÌ¾î ´ë±â¾÷À» ½Ã¹ÎÄ·ÆäÀÎÀ¸·Î À¯Ä¡ÇÏ°Ú´Ù´Â ±è ÈÄº¸ÀÇ ¹ß¾ðÀ» µÎ°íµµ ÈÄº¸ÀÚµé°£ ¼³ÀüÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¹Î»ý´ç ¹Ú ÈÄº¸´Â ¡°´ë±â¾÷À» ½Ã¹ÎÄ·ÆäÀÎÀ¸·Î °¡Á®¿Ã ¼ö ÀÖ´Ù°í ±è¿øÀÌ ÈÄº¸°¡ ¸»ÇÏ´Âµ¥ °¡´ÉÇÑ °ÍÀÌ³Ä¡±°í ¹°¾ú°í Á¤ÀÇ´ç À±¼ÒÇÏ ÈÄº¸°¡ ¡°±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã°¡ ÃßÁøÇÏ´Â ±¤ÁÖÇü ÀÏÀÚ¸®µµ ³°ü¿¡ ºÎµúÈ÷°í ÀÖ´Âµ¥ ±â¾ÆÂ÷, µÎ»êÁß°ø¾÷À» ¸ñÆ÷¿¡ °¡Á®¿À°Ú´Ù´Â °ÍÀº ¹ÎÁÖ´ç ±è ÈÄº¸°¡ ¸ñÆ÷¿¡ ´ëÇØ ¾ó¸¶³ª ¹«ÁöÇÑ °ÍÀÎÁö¸¦ ¸»ÇØÁÖ´Â ´ë¸ñÀÌ´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.
¹Ì·¡ÇÑ±¹´ç È²±Ô¿ø ÈÄº¸´Â ¡°°ø¾àÁß ½Å¾ÈÇØ»óÇ³·Â ¹ßÀü ´ÜÁö¸¦ ¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÈÄº¸¿Í ¹Î»ý´ç ¹ÚÁö¿ø ÈÄº¸°¡ ³»³õ¾Ò´Âµ¥ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ Ãß»êÄ¡°¡ ÇÑÂÊÀº 2¸¸°³, ÇÑÂÊÀº 12¸¸°³·Î µÇ¾î ÀÖ´Âµ¥ ´©±¸ÀÇ ºÐ¼®ÀÌ ¸Â´À³Ä¡±°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹Î»ý´ç ¹Ú ÈÄº¸´Â ¡°ÀÏÀÚ¸® 2¸¸°³¶ó´Â ¼öÄ¡´Â ÀüÇô Áö¿ª ½ÇÁ¤À» ¸ð¸£´Â Ãß»êÄ¡ÀÌ¸ç, Á¦°¡ Á¦½ÃÇÑ 12¸¸ ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀº Àü³²µµÀÇ ¿ë¿ª°á°ú ¹× ½Å¾È±º ¿ë¿ªº¸°í¼¸¦ Åä´ë·Î ¹àÈù °ÍÀÌ±â ¶§¹®¿¡ °úÇÐÀûÀÎ ±Ù°Å¸¦ Åä´ë·Î Á¦½ÃÇÑ °ÍÀÌ´Ù¡±°í ¸Â¹Þ¾Æ ÃÆ´Ù.
¡ß¸ðµÎ¹ß¾ð
¡ã±âÈ£2¹ø ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç È²±Ô¿ø= Á¸°æÇÏ´Â ¸ñÆ÷½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ ±×¸®°í À¯±ÇÀÚ ¿©·¯ºÐ, ¸ñÆ÷½Ã³»¿¡ °ÅÁÖÇÏ½Ã´Â ½Å¾È ±º¹Î ¿©·¯ºÐ! Á¦ 21´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å ¸ñÆ÷½Ã ÈÄº¸·Î Ãâ¸¶ÇÑ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ±âÈ£ 2¹ø È²±Ô¿øÀÔ´Ï´Ù.
¿À´Ã¹ã ÀÚÁ¤ÀÌ ±íÀº ½Ã°£¿¡ MBC¹æ¼Û±¹¿¡¼ ÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ¸¶·ÃÇØÁÖ¼Å¼ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
120³âÀÇ ÀüÅëÀ» °¡Áø ¸ñÆ÷ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î Àü°æ, Æ¯È÷ ½Ã³» Áß½ÉÁöÀÇ À¯´Þ»êÀÇ ±«¾Ï°ú Ç³°æÀº ³²µµÀÇ ÀÚ¿¬À» ¼¶±â´Â ¼³²±Ç Áö¿ª¹Î²² Å« ÀÚ»êÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ±×¸®°í ¸ñÆ÷´Â ¹ÎÁÖ´çÀÇ ÀüÅëÀ» »ì¸®¸é¼ ´ëÅë·ÉÀ» Åº»ý½ÃÅ² µµ½ÃÀÔ´Ï´Ù.
±×·±µ¥µµ ¾ÆÁ÷µµ ³«ÈÄµÇ¾îÀÖ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î °¢ ÈÄº¸ÀÚµé¸¶´Ù ÀÚ½ÅÀÌ °³¹ßÇÏ°í, µµ½ÃÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²Ù°Ú´Ù°í ÇßÁö¸¸ Áö³ 80³â µ¿¾È¿¡µµ º¯ÇÔÀÌ ¾ø°í ±¸µµ½É¿¡¼ ÇÏ´çÀ¸·Î, ¶Ç ³²¾ÇÀ¸·Î. ½Åµµ½Ã °³¹ßÁö¿ªÀ¸·Î ÀÎ±¸ÀÌµ¿À» ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÁ¦ ¸ñÆ÷½Ã´Â 25¸¸ ½Ã´ë¿¡¼ 23¸¸À¸·Î ÁÙ¾ú´Âµ¥µµ Á¤Ä¡ÀÎµéÀº ¾ÆÁ÷ 25¸¸ÀÌ´Ù ÀÌ¾ß±âÇÏ°í °ÅÁþÀ» ¾Ë¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦´Â Áø½ÇÀ» ¾Ë¸®°í Áø½ÇÀ» ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â ¿Ã¹Ù¸¥ ÈÄº¸ÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇØ¾ßÇÏÁö ¾Ê°Ú½À´Ï±î?
Àú 37¼¼ÀÇ ÀþÀº ¼¼´ë, ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ±âÈ£ 2¹ø È²±Ô¿øÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µé¾îÁÖ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡ã±âÈ£ 6¹ø Á¤ÀÇ´ç À±¼ÒÇÏ = Á¸°æÇÏ´Â ¸ñÆ÷ ½Ã¹Î¿©·¯ºÐ, Áö³ 30¿© ³â ½Ã¹Î¿îµ¿À» ÇÏ¸é¼ ¸ñÆ÷Áö¿ª °ñ¸ñ°ñ¸ñ »îÀÇ ÇöÀåÀ» ´©º³½À´Ï´Ù. ±¹È¸ ÁøÃâ ÀÌÈÄ Àú »ç¶÷ ÃÊ¼±ÀÇ¿ø ¸Â³Ä? ÇÏ´Â ³î¶ó¿ï Á¤µµÀÇ ÀÇÁ¤È°µ¿ ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
20´ë ±¹È¸¿¡ µé¾î°¡ ¹Ú±ÙÇý ÅºÇÙÀ» Á¦ÀÏ ¸ÕÀú ¿ÜÃÆ°í, ¹Ú±ÙÇý-ÃÖ¼ø½Ç Ã»¹®È¸¿¡¼ ¼Û°÷ °°Àº ÁúÀÇ·Î ±¹¹ÎÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò½À´Ï´Ù. ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡ ´ÜÈ£È÷ ¸Â¼¹°í, ±×µéÀ» ¿¬¼³ ½ÃÀÛ 3ºÐ ¸¸¿¡ ±¹È¸¿¡¼ ³»ÂÑ¾Ò½À´Ï´Ù.
Á¤Ä¡°³Çõ, »ç¹ý°³Çõ ¼±µÎ¿¡ ´Ã À±¼ÒÇÏ°¡ ÀÖ¾úÀ¸¸ç ¸»¸¸ ¹«¼ºÇß´ø °ø¼öÃ³¹ýÀ» ´ëÇ¥¹ßÀÇÇØ¼ Åë°ú½ÃÄ×½À´Ï´Ù. ¾Æ¹«µµ ÇÏÁö ¸øÇÑ ÀÏÀ» À±¼ÒÇÏ´Â ½ÇÁ¦·Î ÇØ³Â½À´Ï´Ù.
¸ñ´ë ÀÇ´ë À¯Ä¡µµ ¸¶Âù°¡ÁöÀÔ´Ï´Ù. Áö³ ¼¼¿ù ¸Å¹ø °ø¾à¸¸ ³»³õ°í ¾Æ¹«µµ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ¸ñ´ë ÀÇ´ë À¯Ä¡¸¦ Çö½ÇÈ½ÃÅ² »ç¶÷ÀÌ ´©±¸ÀÔ´Ï±î? Àú À±¼ÒÇÏÀÔ´Ï´Ù. ¸ñÆ÷½Ã¹ÎÀÇ 30³â ¼÷¿ø»ç¾÷ ¸ñ´ëÀÇ´ë ¼³¸³ ±× °á½ÇÀ» ´«¾Õ¿¡ µÎ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸ñÆ÷½Ã¹Îµé²²¼ ¡®ÀÚ¶û½º·´´Ù¡¯, ¡®ÁøÂ¥ ¿½ÉÈ÷ ÇÑ´Ù¡¯, ÀÌ±¸µ¿¼º ÄªÂùÇØ ÁÖ½Ê´Ï´Ù.
À±¼ÒÇÏÀÇ Àç¼±Àº Á¤Ä¡ 1¹øÁö ¸ñÆ÷ÀÇ ½Â¸®°¡ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¸ñÆ÷ Á¤Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ¹Ù²Ù°í ´ëÇÑ¹Î±¹ º¯È¸¦ ÀÌ²ø¾î³¾ Àú À±¼ÒÇÏ¸¦ ÁöÁöÇØ ÁÖ½Ê½Ã¿À.
¡ã±âÈ£ 1¹ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ= Àú´Â ½Å¾È¿¡¼ ÅÂ¾î³ª ¸ñÆ÷¿¡¼ ÃÊ, Áß, °íµîÇÐ±³¸¦ Á¹¾÷Çß½À´Ï´Ù. Ã»³â ½ÃÀý ¾ßÇÐÈ°µ¿À» ÇÏ¸ç µ¿ºÎ½ÃÀå ¿Ê°¡°Ô Á¡¿ø, Ã»°è³ó°ø´ÜÁö ³ëµ¿ÀÚ·Î ÀÏÇß°í µÎ ¾ÆÀÌ¸¦ ¸ñÆ÷¿¡¼ ³º°í ±æ·¶½À´Ï´Ù.
Àú¿¡°Ô´Â ¿À·£ ²ÞÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Ã¹ÎÀÌ Àß »ç´Â ¸ñÆ÷, ¹Ù·Î ¡®»õ·Î¿î ¸ñÆ÷¡¯¸¦ ¸¸µå´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¸ñÆ÷¿ª°ú ¿øµµ½ÉÀ» »õ·Ó°Ô µðÀÚÀÎÇØ ¸ñÆ÷¸¦ µ¿¾Æ½Ã¾Æ °ü¹®µµ½Ã·Î ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù. ±â¾÷À» À¯Ä¡ÇØ ÁÁÀº ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¸µé°í, ¸íÇ° ±³À°µµ½Ã·Î ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù. ¿øµµ½É, Áßµµ½É, ½Åµµ½ÉÀÇ ±ÕÇü ¹ßÀüÀ¸·Î ¸ðµÎ°¡ Çàº¹ÇÑ µµ½Ã¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
¼¿ï½Ã Á¤¹«ºÎ½ÃÀå, ±è´ëÁß ´ëÅë·É Ã»¿Í´ë ÇàÁ¤°ü, ±³À°ºÎÃÑ¸® Á¤Ã¥º¸ÁÂ°üÀ» Áö³½ ±è¿øÀÌ°¡ ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐÀÇ °£ÀýÇÑ ¼Ò¸Á, ½Ã¹Îµé°ú ÇÔ²² ²À ÀÌ·ç°Ú½À´Ï´Ù.
½Ã¹Î¿©·¯ºÐ²²¼ ¡®ÀÌ¹ø¿£ ¹ÎÁÖ´ç, ¿ª½Ã ±è¿øÀÌ¡¯¸¦ ¿ÜÃÄ ÁÖ½Ê´Ï´Ù. ±×¸®°í ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÀ¿ø°ú °Ý·Á°¡ ¿©·ÐÁ¶»ç¿¡¼ ¾ÐµµÀûÀÎ 1À§·Î ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù. »õ·Î¿î ¸ñÆ÷¸¦ ¹Ù¶ó´Â ¿©·¯ºÐÀÇ °£ÀýÇÑ ¼Ò¸ÁÀ» ¾Ë±â¿¡ ¾î±ú°¡ ¹«°Ì½À´Ï´Ù. ¸¶Áö¸·±îÁö ´õ¿í ¿½ÉÈ÷ ¶Ù°Ú½À´Ï´Ù. ¸ñÆ÷ÀÇ »õ·Î¿î ¹Ì·¡¸¦ ¼±ÅÃÇÏ½Ã°Ú½À´Ï±î? ±×·¸´Ù¸é ±âÈ£ 1¹ø ±è¿øÀÌ¸¦ ¼±ÅÃÇØ ÁÖ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡ã±âÈ£ 3¹ø ¹Î»ý´ç ¹ÚÁö¿ø= ¹®ÀçÀÎ, ¼Û°¡ÀÎ ´ÙÀ½À¸·Î À¯¸íÇØ¼ ¿ÀÄÉÀÌ »ï¹ø ¹ÚÁö¿øÀÔ´Ï´Ù.
ÄÚ·Î³ª·Î Á×À» Áö°æÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¸® ¸ñÆ÷¿¡¼µµ ÄÚ·Î³ª·Î Á×À¸³ª ±¾¾îÁ×´À³ª ¸¶Âù°¡Áö´Ù Àú ¹ÚÁö¿øÀº ÄÚ·Î³ª ÀüÅõ¼ö´ç, 1ÀÎ 100¸¸¿ø 4ÀÎ°¡Á· 400¸¸¿øÀ» Áö±ÞÇÏ°Ú´Ù°í Á¦¾ÈÇÕ´Ï´Ù. Áö±Ý ÀÌÇØÂù È²±³¾È Á¤¼¼±Õ ÃÑ¸®µµ ÇÏ°Ú´Ù°í ³ª¿É´Ï´Ù.
IMF ¿ÜÈ¯À§±â¸¦ ±Øº¹ÇÑ ¹ÚÁö¿ø, ¹Ú±ÙÇý¸¦ ÅºÇÙ½ÃÅ² ¹ÚÁö¿ø, ÃÑ¼±ÀÌ ³¡³ª¸é ´çÀå¿¡ ¿Ã¶ó°¡¼ ÀüÅõ¼ö´ç ²À ÀÏÀÎ´ç ¹é¸¸¿ø¾¿ ¹Ýµå½Ã Áö±ÞÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÓÁ¾¼® Àü ½ÇÀåÀÌ ¿Í¼ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» °¡Àå ÁöÁöÇÏ°í Çù·ÂÇÏ°í µµ¿ÍÁØ ¹ÚÁö¿øÀÌ¶ó°í Çß½À´Ï´Ù. ÀÌ »ç½ÇÀº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·Éµµ ¾Ë°í ¸ñÆ÷½Ã¹Îµéµµ ´Ù ¾Ð´Ï´Ù.
¹ÚÁö¿øÀÇ Á¤½ÅÀº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» µµ¿Í¼ ¼º°ø½ÃÅ°ÀÚ´Â °Ì´Ï´Ù. ±×¸®°í Àü³² ´ëÅë·É ¸¸µé±â, ¸ñÆ÷¡¤½Å¾È 50¸¸ ½Ã´ëÀÔ´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ ¸¶Áö¸·ÀÔ´Ï´Ù. ²À ÇÑ ¹ø µµ¿ÍÁÖ½Ê½Ã¿À
¡ß°ø°øÀÇ·á ÁöÁ¤ Åä·Ð
¡Ý ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ°ú´ë µ¿ºÎ±Ç ÁÖ³ª?
¡ã¹ÚÁö¿ø¡æ±è¿øÀÌ
¢ºÁú¹®= ±è¿øÀÌÈÄº¸´Â Áö³ 1¿ù 9ÀÏ°ú 1¿ù 20ÀÏ µÎÂ÷·Ê °ø¾à ¹ßÇ¥ÇÏ¸é¼ ¸ñÆ÷´ëÀÇ°ú´ëÇÐ À¯Ä¡¸¦ ÀüÇô ¾ð±Þ ¾ÈÇß½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ °á±¹ ¼øÃµ¿¡´Ù ÀÇ°ú´ë¿Í ºÎ¼Óº´¿ø ÆÈ¾Æ ¸Ô°í ¿Í¼ Áß¾Ó´ç¿¡¼ °áÁ¤µÇ¾ú´Ù´Âµ¥ ¶Ç ±è¿øÀÌ ÈÄº¸´Â °ð Áß¾Ó´ç¿¡¼ ¹ßÇ¥°¡ ÀÖÀ»°Å´Ù ÇÏ´Âµ¥ ±ô±ô ¹«¼Ò½ÄÀÔ´Ï´Ù. ¼øÃµ¿¡¼ ±¹È¸ÀÇ¿ø ³ª¿Í¾ß µÇ´Â °Í ¾Æ´Õ´Ï±î?
¢º´äº¯= ³× ºÐ¸íÈ÷ ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù. ¸ñÆ÷´ëÀÇ°ú´ë À¯Ä¡¿Í ºÎ¼Óº´¿ø ¼³¸³Àº ±è¿øÀÌÀÇ ÇÙ½É °ø¾àÀÔ´Ï´Ù.
Áß¾Ó´ç¿¡¼ Àü³²µµ¿¡ ÀÇ´ë°ø¾àÀ» ³»°É¾ú´Âµ¥ ¿À´Ã È®ÀÎ°á°ú ¹Î»ý´çÀÌ Àü³²µµ´ç¿¡¼ Àü³²µµ °ø¾à¿¡ Àü³²±Ç ÀÇ´ëÀ¯Ä¡ °ø¾à¿¡´Â ¾ø½À´Ï´Ù. °í¸ð µµ´ç »ç¹«Ã³Àå²²¼ µµ¿¡¼ ¿Ã·È´Âµ¥ Áß¾Ó´ç¿¡¼ ±ð¿´´Ù¶ó°í ¸»Çß´Ù´Âµ¥ ¹Î»ý´ç ´çÂ÷¿øÀÇ ÀÇÁö´Â ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁö´Â ´ë¸ñÀÔ´Ï´Ù.
µ¿³²±Ç ÀÇ´ë ¹Ý´ëÀÇ»ç¸¦ ¹àÈù µ¿¿µ»óÀÌ ³ª¿Ô½À´Ï´Ù. Áø½ÇÀÌ ¹àÇôÁ³½À´Ï´Ù. ´õ ÀÌ»ó Áø½ÇÀÌ È£µµµÇÁö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±×¸®°í µ¿³²±Ç°ú ¼³²±ÇÀÇ ÀÇ´ëÀ¯Ä¡ °æÀïÀÌ ÀÌ·ïÁø´Ù¸é ¼³²±ÇÀÌ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù. ¸ñÆ÷´ëÀÇ´ë¼³Ä¡ Å¸´ç¼º Á¶»ç°¡ ¸ñÆ÷´ëÀÇ´ë¼³Ä¡¿¡ ´ëÇÑ Á¶»çÀÌÁö ¼øÃµ ¿ë¿ªº¸°í¼°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¼øÃµÀº ¾ÆÁ÷ Ã¹°ÉÀ½µµ ¶¼Áö ¸øÇß½À´Ï´Ù. ¿ì¸® ¸ñÆ÷´ë ÀÇ´ëÀ¯Ä¡°¡ À±¼ÒÇÏ ÀÇ¿øÀÇ Çå½ÅÀ¸·Î ÇÑ¹ßÂ¦ ¾Õ¼¼ À¯¸®ÇÏ´Ù°í º¾´Ï´Ù.
¢ºÁú¹®= »çÁøÀº °ÅÁþ¸»ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ºÐ¸íÈ÷ ¼øÃµ ÈÄº¸¿Í ÀÌ³«¿¬ Á¤Ä¡ÀÎ Àü ÃÑ¸® Çù¾àÇÏ´Âµ¥ ¹è¼®Çß°í ¸¸¼¼ ºÎ¸£°í »çÁøÀ» Âï¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦¿Í¼ ºÎÀÎÇÏ´Â °ÍÀº ¸ñÆ÷½Ã¹ÎÀ» ±â¸¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ°í ¹«´ÉÀ» ³ªÅ¸³»´Â °Ì´Ï´Ù. ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ Àú´Â Èû ÀÖ´Â ±¹È¸ÀÇ¿ø ¹ÚÁö¿ø¸¸ÀÌ ¼øÃµ¿¡¼ ÀÇ°ú´ë¸¦ °¡Á®¿Ã ÈûÀÌ ÀÖ´Ù°í ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù.
¢º´äº¯= ±×·² ´É·Â µË´Ï´Ù. ±× »çÁøÀº ¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁýÀÔ´Ï´Ù. ±× Á¤Ã¥Çù¾à½ÄÀº¿ä, µ¿³²±Ç¿¡ À¯Ä¡ÇÏ´õ¶ó°í ¿©¼ö¿Í ¼øÃµ °£ °¥µîÀÌ ºÒº¸µí »·ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¿©¼ö¿Í µ¿³²±ÇÀ¸·Î ¸ÕÀú È®º¸ÇÏÀÚ´Â ÃëÁö·Î ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾ú½À´Ï´Ù.
°á±¹ Àü³²±Ç ÀÇ´ë°¡ À¯Ä¡°¡ ¸ÕÀúÀÎµ¥, ±× µÚ¿¡ µ¿³²±Ç°ú ¼³²±ÇÀÌ ´ÙÅõ°Ô µÇ´Âµ¥ ¼³²±Ç ÀÇ¿ø ÇÑºÐÇÑºÐÀ» º¸¸é ¼»ï¼® Àü³²µµ´ç À§¿øÀå, ÀÌ°³È£ ³ó¸²¼ö»ê½ÄÇ°ºÎ Àå°ü µî ¿ª·®À» °¡Áø ÈÄº¸°¡ ÈûÀ» ÇÕÇÏ¸é µ¿ºÎ±Ç ÀÇ¿øµéº¸´Ù ´õ ÈûÀÌ ›¼´Ï´Ù.
¡Ý °ø°øÀÇ·á È®´ë¹æ¾ÈÀº?
¡ã±è¿øÀÌ ¡æ À±¼ÒÇÏ Áú¹®
¢ºÁú¹®= À±¼ÒÇÏ ÈÄº¸²²¼´Â ÀÇ°ú´ëÇÐ ¼³Ä¡¸¦ À§ÇØ ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ¼Ì½À´Ï´Ù. ÀÇ°ú´ëÇÐ ¼³Ä¡¿Í ´õºÒ¾î ¾î¸£½ÅµéÀ» À§ÇÑ ÀÇ·á º¹Áö ¼ºñ½º °È, °æÁ¦Àû Ãë¾à°èÃþÀ» À§ÇÑ °ø°øÀÇ·á È®´ë µîµµ Áß¿äÇÑ ¹®Á¦ÀÔ´Ï´Ù. À±¼ÒÇÏ ÈÄº¸²²¼´Â ¸ñÆ÷½ÃÀÇ °ø°øÀÇ·á È®´ë¸¦ À§ÇØ ¾î¶² ¹æ¾ÈÀ» ¼¼¿ì°í °è½Ã´ÂÁö¿ä?
¢º´äº¯= Àú´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ µé¾î¼ ÈçÈ÷ ¹®ÀçÀÎ ÄÉ¾î ºÎºÐ¿¡ °¡Àå Áý±Ç¿©´ç ÀÇ¿øº¸´Ù ´õ ¾Õ¼°¡´Â Á¤Ã¥À» ³»°í ¹ý¾È°ú ¿¹»êÀ» ½ÇÇöÇÑ ±×¾ß¸»·Î ¹®ÀçÀÎ ÄÉ¾î°¡ ½ÇÇöµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¸ð¹ü´ä¾ÈÀ» ³»ÁØ ÀÇ¿øÀÌ¾ú½À´Ï´Ù.
¹®Á¦´Â ÀÇ·áÁ¾»çÀÚµéÀÇ Ã³ÈÄ°³¼± ¹®Á¦°¡ ÀÌÁ¦´Â Áß¿äÇÑµ¥, Àú´Â Á¤ºÎ¿¡ ²÷ÀÓ¾øÀÌ ÀÇ·áÁøÀº ´Ü¼øÈ÷ ºÀ»çÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó ÀÇ·áº¹Áö, »çÈ¸º¹Áö¿¡ Á¾»çÇÏ´Â ºÐµéÀÇ Ã³ÈÄ°¡ °³¼±µÇ°í ÀÌºÐµéÀÌ Çàº¹ÇÒ ¶§ ÀÇ·á¼ºñ½º¸¦ ¹Þ´Â È¯ÀÚ Áï ±¹¹ÎÀÌ Çàº¹ÇØÁø´Ù ÀÌ·¯ÇÑ ÁÖÀåÀ» °¡Áö°í ÀÌºÐµéÀÇ Ã³ÈÄ °³¼±À» À§ÇØ ³ë·ÂÇØ ¿Ô½À´Ï´Ù. Àú´Â Ã»³â°Ç°°ËÁø¹ýµµ Á¦Á¤ÇÏ¿© Ã»³âµéµµ °Ç°º¸Çè ÇýÅÃÀ» ¹Þµµ·Ï °³¼±Çß½À´Ï´Ù.
¢ºÁú¹®= Áö¹æÀÇ·á¿ø ÀçÁ¤ÀûÀÚ´Â ¾îÁ¦ ¿À´ÃÀÏÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¸ñÆ÷½ÃÀÇ·á¿øÀº °£½ÅÈ÷ ÈæÀÚÁö¸¸ °ÁøÀÇ·á¿ø, ¼øÃµÀÇ·á¿ø ¸ðµÎ °ð ¹®À» ´Ý¾Æ¾ß ÇÒ Á¤µµ·Î ½É°¢ÇÑ ÀûÀÚ»óÈ²ÀÔ´Ï´Ù. ´õ±¸³ª ÄÚ·Î³ª ´ëÀÀÀ¸·Î ¸ñÆ÷ÀÇ·á¿ø º´½Ç(ÇöÀç 1¸í ÀÔ¿ø)À» ¸ðµÎ ºñ¿ì¸é¼ ¾à 200¾ïÀÇ ÀçÁ¤ÀûÀÚ°¡ ¿ì·ÁµÇ´Â »óÈ²ÀÔ´Ï´Ù. Àú´Â °ø°øÀÇ·á¿¡ ´ëÇÑ ±¹°¡Ã¥ÀÓÁ¦°¡ Àý½ÇÇÏ´Ù°í º¾´Ï´Ù. ÈÄº¸´Ô »ý°¢Àº ¾î¶°½Å°¡¿ä?
¢º´äº¯= ±âÃÊÀÚÄ¡´ÜÃ¼·Î´Â ¸ñÆ÷¿Í °Áø¿¡ ÀÇ·á¿øÀÌ ÀÖ´Âµ¥, °ø°øÀÇ·á ºÎºÐÀ» ÀûÀÚ·Î Á¢±ÙÇØ¼ ¹Î°£À§Å¹, ¹Î¿µÈÇÏ´Â °ÍÀ» ¸·°í ÁöÄÑ³»´Âµ¥ ¾ÕÀå¼± »ç¶÷ÀÌ ¹Ù·Î ÀúÀÔ´Ï´Ù.
¿ì¸®¿¡°Ô °¡Àå Áß¿äÇÑ °ø°øÀÇ·á ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇØ Áö¹æÀÚÄ¡, ±¹°¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù°í º¾´Ï´Ù. Àú´Â ÇÑ¹ß ´õ ³ª¾Æ°¡ ¿ì¸®´Â ¸ðµç ºÎºÐµéÀ» º¹Áö¿¡ ÇÑ²¨¹ø¿¡ Åë°è¸¦ ³À´Ï´Ù.
¡Ý Áö¹æÀÇ·á¿ø ÀûÀÚÇØ¼Ò ¹æ¾ÈÀº?
¡ãÈ²±Ô¿ø ¡æ À±¼ÒÇÏ Áú¹®
¢ºÁú¹®= 2013³â ÁøÁÖÀÇ·á¿ø Æó¾÷°ú ¾ÆÁÖ´ëº´¿ø ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö »çÅÂ°¡ ÀÖ¾ú´Âµ¥¿ä, ¸ñÆ÷ÀÇ´ëµµ °ø°øÀÇ ¸ñÀûÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇÑ º´¿øÀ¸·Î ¼öÀÍÈ ¹®Á¦¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Âµ¥¿ä, ÇÏÁö¸¸ °ø°øÀÇ ¸ñÀûÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇØ Áö¹æÀçÁ¤ ÀûÀÚ´Â ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ½Ã³ª¿ä?
¢º´äº¯= º¸°ÇÀÇ·á ºÎºÐ º¹ÁöºÎºÐÀº Áö¿ªÀÇ·á¿ø ¹®Á¦´Â °ø°øÀç·Î¼ÀÇ ¿ªÇÒÀÌ Áß¿äÇÏÁö ¼öÀÍ¿©ºÎ¸¦ µûÁö´Â °ÍÀº ±¹¹Î º¹Áö¸¦ ¹Ù¶óº¸´Â ±¹¹Î »ý¸íÀ» ¹Ù¶óº¸´Â ÁöÀÚÃ¼ÀåÀÇ Ã¶ÇÐÀÇ ¹®Á¦¶ó°í º¾´Ï´Ù.
¹Ì·¡ÅëÇÕ´çÀº ÀÌ¸¦ Æ÷Ç½¸®ÁòÀÌ¶ó°í ºñÆÇÀûÀÎµ¥ ±¹¹ÎÀº Çàº¹Ãß±¸±Ç, °Ç°±Ç µî Çå¹ý¿¡ º¸ÀåµÈ ±âº»ÀûÀÎ º¸ÀåÀ» ±¹°¡°¡ Ã¤¿öÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
¢ºÁú¹®= 2012³â 2¿ù 22ÀÏ ¸ñÆ÷´ëÇÐ±³ ¾àÇÐ´ë Á¹¾÷½Ä¿¡¼ ÀÌÁö¿ª Ãâ½Å Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¼·Î ÀÚ½ÅµéÀÌ ¾àÇÐ´ë¸¦ À¯Ä¡Çß´Ù°í Ä¡Àû ½Î¿òÀ» Çß´Âµ¥ ¾ÕÀ¸·Îµµ ÀÌ·± ÀÏÀÌ ¶Ç ¹ú¾îÁöÁö ¾ÊÀ»Áö ¿ì·Á½º·´½À´Ï´Ù.
¢º´äº¯= ¸ñÆ÷´ë ÀÇ´ë´Â Ã¹ Ãâ¹ßÀº Àú À±¼ÒÇÏ È¥ÀÚ ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï±¸¿ä. 1997³â 1¸¸600¸íÀÇ ¼¸íÀÌ ´ã¾Æ¼ Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿¡ Á¦ÃâÇß±¸¿ä. ±¹¹ÎÀÇ Á¤ºÎ¿¡¼ ±×°ÍÀ» ÀÌ·çÁö ¸øÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ½±½À´Ï´Ù. ¼·Î ÀÌ°ÍÀº °æÀïÀÇ ¹®Á¦µµ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
1³â¿¡ 30¸¸ ¸íÀÌ ¾ÆÇÂ ¸öÀ» ÀÌ²ø°í °æ±âµµ ÁÁÁö ¾ÊÀºµ¥ ³«ÈÄµÈ ÀÌ Àü³²¿¡¼ ¼¿ï¿¡¼ ¿øÁ¤Áø·á¸¦ °¡´Â°Ô ÀÌ°÷ ¸ñÆ÷ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ¼·¯¿òÀ» ´ã¾Æ ¸ñ´ë ÀÌ ³íÀïÀÌ Å« °ÍÀº »çÈ°ÀÌ °É¸° ¹®Á¦ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ½ÃÀÛµÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù. <3¸é¿¡¼ °è¼Ó>
2020³â 4¿ù 14ÀÏ Á¦ 1043È£ 2¸é