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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 30ÀÏ
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¿ÃÇØ´Â ¡®¿À·¡µÈ ÇöÀç¿¡¼ Âü»îÀÇ ±æÀ» Ã£´Ù¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ´ÙÀ½´Þ 2ÀÏºÎÅÍ 11¿ù 8ÀÏ±îÁö 1Â÷ ¡®À±¼±µµÀÇ »ý¾Ö¿Í ¹®ÇÐ¼¼°è¡¯, 2Â÷ ¡®°øÀç À±µÎ¼¿Í È£³²È´Ü¡¯, 3Â÷ ¡®´Ù»êÀÌ »ì¾Ò´ø ½Ã°£°ú °ø°£¡¯ µîÀ» ÁøÇàÇÏ¸ç °¿¬, Å½¹æ, ÈÄ¼Ó¸ðÀÓÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
1Â÷ Âü°¡´ë»óÀº µ¶¼µ¿¾Æ¸® È¸¿ø, ÀÏ¹ÝÀÎ 30¸íÀ¸·Î ¿À´Â 23ÀÏºÎÅÍ ¼±Âø¼øÀ¸·Î Á¢¼ö¹ÞÀ¸¸ç Âü°¡ºñ´Â ¹«·á´Ù. Âü°¡¸¦ ¿øÇÏ°Å³ª ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¸ñÆ÷½Ã¸³µµ¼°ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇÏ°Å³ª ÀüÈ(278-3320)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦901È£ (2017. 5. 31. 9¸é)
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ÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 30ÀÏ
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