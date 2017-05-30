Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-05-30 ¿ÀÈÄ 05:40:34 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»ç
´º½º > ¹«·á±â»ç

´ëÇÐ»ý ¹®È­ÀçÁöÅ´ÀÌ ºÀ»ç´Ü¿ø ¸ðÁý

Àü³²¹®È­Àç¿¬±¸¼Ò, ¿À´Â 6¿ù2ÀÏ±îÁö
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 30ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
Àü³²¹®È­°ü±¤Àç´Ü Àü³²¹®È­Àç¿¬±¸¼Ò´Â 2017³âµµ ´ëÇÐ»ý ¹®È­Àç ÁöÅ´ÀÌ ºÀ»çÈ°µ¿ Âü°¡ÀÚ¸¦ ¿À´Â 6¿ù 2ÀÏ±îÁö ¸ðÁýÇÑ´Ù.

7¿ù 4ÀÏ(È­)ºÎÅÍ 7ÀÏ(±Ý)±îÁö 3¹Ú 4ÀÏ µ¿¾È µµ³» ÁÖ¿ä »çÂû¿¡¼­ ÁøÇàÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ´Â ±¸·Ê È­¾ö»ç, ¼øÃµ ¼Û±¤»ç, ¿©¼ö Èï±¹»ç¿¡¼­ ÁøÇàµÇ¸ç Âü°¡ÀÚµéÀº °¢ »çÂû¿¡¼­ Á÷Á¢ ¹®È­Àç¸¦ º¸°í ¸¸Áö¸ç ÁÖº¯Á¤È­ È°µ¿ ¹× °æ¹Ì ¼ö¸® µî ºÀ»çÈ°µ¿À» ÁøÇàÇÑ´Ù.

ºÀ»çÈ°µ¿ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¹®È­Àç °ü·Ã ±âº» ¼Ò¾ç ±³À°°ú Àü³² µ¿ºÎ±ÇÀÇ ¿ª»ç¹®È­À¯Àû Å½¹æ, ¹®È­Àç °ü·Ã Ã¼Çè(¿Á ¸ñ°ÉÀÌ ¸¸µé±â) µîÀÌ ÁøÇà µÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç Âü°¡ºñ´Â ¹«·á´Ù. ¶ÇÇÑ ºÀ»çÈ°µ¿ È®ÀÎ¼­ ¹ß±Þ(30½Ã°£ ³»¿Ü) ¹× È°µ¿ »ç·Ê ÈÄ±â¸¦ ÀÛ¼ºÇÑ »ç¶÷ Áß ¿ì¼öÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇØ Àü³²µµÁö»ç Ç¥Ã¢µµ ¼ö¿©ÇÑ´Ù.

¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÃÑ 100¸íÀÌ¸ç »çÂûº°·Î 30¡­40¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ´ëÇÐ±³ Áö¿ª¿¡ »ó°ü¾øÀÌ Àü³²¡¤±¤ÁÖÁö¿ª Ãâ½Å ´ëÇÐ»ý, µµ³» ´ëÇÐ¿¡ À¯ÇÐ ÁßÀÎ ¿Ü±¹ÀÎÀÌ¶ó¸é ´©±¸³ª Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¼¼ºÎ ÀÏÁ¤ È®ÀÎ ¹× Âü¿©¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ´ëÇÐ»ýÀº Àü³²¹®È­°ü±¤Àç´Ü È¨ÆäÀÌÁö(www.jact.or.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ ÈÄ ½ÅÃ»¼­¸¦ ³»·Á¹Þ¾Æ ÀÌ¸ÞÀÏ(2876808@naver.com)·Î Á¢¼öÇÏ¸é µÈ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº Àü³²¹®È­Àç¿¬±¸¼Ò(061-287-6808)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù. /½Å¾È³ª±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦901È£ (2017. 5. 31. 9¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 30ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
µµÁö»ç ¾ø´Â Àü³²µµ, 13°³¿ù °ø¹é ¿ì·Á
´ë¼± Ç¥½É ºÐ¼®/¨è ¼­³²±Ç ¼±ÅÃÀº °á±¹ ¹®ÀçÀÎ/¸ñÆ÷¡¤¹«¾È¡¤½Å¾È/Àü³²¼­³²±Ç, ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤´ÜÃ¼Àå Á¤´ç°ú ´Ù..
È£³²Ç°Àº ÀÌ³«¿¬, °³Çå ¼Óµµ ³½´Ù
±¹³»»ê Àç·á¸¸ °íÁý, ³²µµÀÇ º°¹ÌÁý `¾çÀ»ÃÌ`
°Ç°­º¸Çè°ø´Ü Ã»·Å½ÇÃµ Ä·ÆäÀÎ
¡°¼­¿ïÁö¿ª¿¡ ¸ñÆ÷½Ã È«º¸¡± ¸ñÆ÷Åõ¾î À¯Ä¡
¸ñÆ÷´ë, 2017³â ÃÑÀ¯ÇÐ»ýÈ¸Àå¿¡ Á¶°¡¸í ¼±Ãâ
µ¿¡¤½Ä¹° »ì¾Æ°¡´Â ±â¼ú ÀÀ¿ë ¡®Ã»»ö°æÁ¦¡¯ ¶á´Ù
¡®³ªÀÌ·ÕÈ¯ÀÚ¡¯±â½Â¡¦ÀÛ³â º¸Çè»ç±â ¿ª´ë ¡®ÃÖ´ë¡¯
¼º°øÀû Ãà»êÈÄ°è ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ¸ñÆ÷¹«¾È½Å¾ÈÃàÇù ¼¼¹Ì³ª
Æ÷Åä´º½º
±â°í
½½¸ç½Ã ¹®À» ¿©´Ï, Àú ³ôÀº »ê¿¡¼­ ½º¹Ì´Â µíÇÑ, Æí¹éÇâÀÌ °¡µæÇÑ °ø°£ÀÌ ´«¿¡ µé¾î¿Â..
µ¶ÀÚ±â°í/Àü³²¼­ºÎº¸ÈÆÁöÃ» ÀÓ±ÔÈ£ ÁöÃ»Àå
µ¶ÀÚ±â°í/ÃÊ´ç´ëÇÐ±³ °æ¿µÇÐ°ú ±³¼ö ±èÆÇÁø/¸ðµÎ ÀßµÇ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ µÇ¾úÀ¸¸é
µ¶ÀÚ±â°í/º¯È£»ç ÀÓÅÂÀ¯/ºÎÈ°ÇÏ´Â ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ³Ì
µ¶ÀÚ±â°í/Àü¶ó³²µµÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø ÀÓÈïºó/´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ¸¶Ä¡°í
µ¶ÀÚ½Ã/ÀÌÈ¯Ã¤ ½ÃÀÎ/ÀÌÆË³ª¹« ²É
¸ñÆ÷ÀÇ »ç¶û/ÀÛ»ç ¸í±âÈ¯ / ÀÛ°î ÀüÃ¶¿Ï / ³ë·¡ Ã¤ÀºÁÖ
¡°¸ñÆ÷ÀÎÀº ½ÃÀÎÀÌ¿ä È­°¡¿ä ³ë·¡²ÛÀÌ´Ù¡±/ ÇÑ±¹¹®ÀÎÇùÈ¸ÀÚ¹®À§¿ø ¸í±âÈ¯ ½ÃÀÎ
µ¶ÀÚ±â°í/¸ñÆ÷»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò ±èÈ£³² È¸Àå/Á¦127È¸ ³ëµ¿Àý¿¡ ºÎÄ¡´Â ±Û
µ¶ÀÚ±â°í/ÀÓÅÂÀ¯ º¯È£»ç/ÀÌ¹ø¸¸Àº ¹Ù·Î º¸°í Á¦´ë·Î »ÌÀÚ
µ¶ÀÚ±â°í/ÇÑ±¹Àå¾ÖÀÎ°í¿ë°ø´Ü Àü³²Áö»ç Àå °æ Èñ Áö»çÀå
µ¶ÀÚ±â°í/À¯)À¯ÁøÅÃ½Ã ±èÁ¤ ´ëÇ¥ÀÌ»ç
±âµ¶±³ Ä«µå¼³±³/±è±¤½Ä »õ¸ñÆ÷Á¦ÀÏ±³È¸ ´ãÀÓ¸ñ»ç
µ¶ÀÚ½Ã / ½ÃÀÎ ÀÓÀÎÅÃ
±âµ¶±³ Ä«µå¼³±³ / ÀÌÁø±¸ ¼º·ç±³È¸ ´ãÀÓ¸ñ»ç
µ¶ÀÚ±â°í/±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü ¸ñÆ÷Áö»ç ±è¿µºó Áö»çÀå
µ¶ÀÚ±â°í/ »çÈ¸Àû°æÁ¦ (ÁÖ)¹ÌÇâ ÀÌ ¹Ì Çâ ´ëÇ¥
µ¶ÀÚ±â°í/ ¸ñÆ÷½Å¾È°æ¿ìÈ¸ ÀÚ¹®À§¿øÀå ¹®°æºÎ
µ¶ÀÚ±â°í µµ½Ã°èÈ¹À§¿ø¤ý°øÇÐ¹Ú»ç ÀÌÁ¾±¸ ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¡¤ KTX ¡¤ SRT °ü±¤°´ µî ÀÏÃµ¸¸ ½Ã´ë ¿­¾îÁÙ Æ®·Î..
µ¶ÀÚ±â°í ÇÑ±¹ÀºÇà ¸ñÆ÷º»ºÎ ±Ç¿À½Ä ºÎ±¹Àå
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼­ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
ÇÏ´Ã¿¡¼­ º» ¼¼»ó / Ãâ¾î¸¦ ¾ÕµÎ°í ºÏÇ×¿¡ Á¤¹ÚÇØ ÀÖ´Â ¾î¼±µé
»ç)ÇÑ±¹µå·Ð»ê¾÷ÇùÈ¸¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â ÇÏ´Ã¿¡¼­ º» ¼¼»ó-¸ñÆ÷ ºÏÇ× ¹æÆÄÁ¦<2>
»ç)ÇÑ±¹µå·Ð»ê¾÷ÇùÈ¸¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â ÇÏ´Ã¿¡¼­ º» ¼¼»ó-¸ñÆ÷ °«¹ÙÀ§<1>
±ä±ÞÁ¡°Ë / ¸ñÆ÷°ü±¤ ºê·£µå ´ëÇÏ¶ô °ü±¤Á¤Ã¥ ÀÌ´ë·Î´Â ¾ÈµÈ´Ù<°­¼ºÈÖ ÀÎÅÍºä>
±ä±ÞÁ¡°Ë / ¸ñÆ÷°ü±¤ ºê·£µå ´ëÇÏ¶ô °ü±¤Á¤Ã¥ ÀÌ´ë·Î´Â ¾ÈµÈ´Ù<3>
°øµ¿±âÈ¹ÃëÀç/ °í·ÉÈ­½Ã´ë¿Í ³ëÀÎÇï½ºÄÉ¾î<5> ¸ñÆ÷, ³ëÀÎº¹Áö ¹®Á¦¿Í ÇØ¹ýÀº?
°øµ¿±âÈ¹ÃëÀç/°í·ÉÈ­½Ã´ë¿Í ³ëÀÎÇï½ºÄÉ¾î
Á¤¹Ú»çÀÇ °È´Â±æµµ »îÀÎµ¥/5-¸ñÆ÷ ºÒÁ¾´ë±æ
Åõµ¥ÀÌÆ÷·³<89È¸>-ºÒ¹ý¼±°Å¹®È­ °³¼±Ã¥ ¾ø´Â°¡?
°øµ¿±âÈ¸ÃëÀç-°í·ÉÈ­½Ã´ë¿Í ³ëÀÎÇï½ºÄÉ¾î1
±âÈ¹ÃëÀç/¸ñÆ÷±³Åë¹®Á¦, °ø°øÀÚÀü°Å°¡ ´äÀÌ´Ù(10)
±âÈ¹ÃëÀç/µµ½Ã, ¹®È­·Î ¼ÒÅëÇÏ´Ù(7)
±âÈ¹ÃëÀç/¸ñÆ÷ µµ½ÃÀç»ýÀ¸·Î ¼è¶ôÇÑ Áö¿ª ½ÉÆó¼Ò»ý ºÒ¾î³Ö´Â´Ù(10)
Á¤¹Ú»çÀÇ °È´Â ±æµµ »îÀÎµ¥~(4)¸ñÆ÷±ØÀå°Å¸®
±âÈ¹ÃëÀç/¸ñÆ÷±³Åë¹®Á¦, °ø°øÀÚÀü°Å°¡ ´äÀÌ´Ù(9)
±âÈ¹ÃëÀç/¸ñÆ÷ µµ½ÃÀç»ýÀ¸·Î ¼è¶ôÇÑ Áö¿ª ½ÉÆó¼Ò»ý ºÒ¾î³Ö´Â´Ù(9)
±âÈ¹ÃëÀç/µµ½Ã, ¹®È­·Î ¼ÒÅëÇÏ´Ù(6)
Á¤¹Ú»çÀÇ °È´Â ±æµµ »îÀÎµ¥~(3)¸ñÆ÷¿À°Å¸®Áß¾Ó
¿ëÃ¢¼± ¹Ú»çÀÇ À±¼±µµ¿Í º¸±æµµ ¹®ÇÐ±âÇà-23
Áö¿ª»çÈ¸
¹ÎÁÖÆòÈ­ÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ Àü³²Áö¿ªÈ¸ÀÇ(ºÎÀÇÀå Àå¿µÀÎ)´Â Áö³­ 25ÀÏ ³ªÁÖÁ¾ÇÕ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© ..
¼¼¿ùÈ£ À¯Á·¿¡°Ô ¡°±Â ÇØ¶ó¡±1¾ï ¶âÀº ¹«¼ÓÀÎ ºÒ±¸¼Ó±â¼Ò
µþ, ¼­·ùÀ§Á¶ ´ëÃâ ¡¦ ¾Æºü, ºú ¾È°±¾Æµµ µÅ
»ê¸²Á¶ÇÕÁß¾ÓÈ¸/55µ¹ ¸ÂÀº »ê¸²Á¶ÇÕÁß¾ÓÈ¸, 4Â÷»ê¾÷Çõ¸í µ¿·Â
ÇÏÀÌÆ®Áø·Î ¸ñÆ÷ÁöÁ¡, Áö¿ªÁ¤È­È°µ¿ ³ª¼­
¸ñÆ÷ ½ÅÃà°ø»ç ¿· ¾ÆÆÄÆ® ºØ±«¿ì·Á
6¿ù±îÁö ¿¹³âº¸´Ù ´þ´Ù
Àü³²¿ù³²ÂüÀüÀÚÈ¸ ±è¿ÁÃµ ÁöºÎÀå ÃëÀÓ
±èÈ£³² È¸Àå 27³â ÀÌ¾î¿Â ¡®Æ¯º°ÇÑ ÀÎ¿¬¡¯ È­Á¦
µ¿¡¤½Ä¹° »ì¾Æ°¡´Â ±â¼ú ÀÀ¿ë ¡®Ã»»ö°æÁ¦¡¯ ¶á´Ù
±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ(900È£)
±³Åë»ç°í ³ªµµ º¸Çè °¡ÀÔÁõ¸í¼­ ¾È ³»µµ µÈ´Ù
¡®³ªÀÌ·ÕÈ¯ÀÚ¡¯±â½Â¡¦ÀÛ³â º¸Çè»ç±â ¿ª´ë ¡®ÃÖ´ë¡¯
Ã»³â 23% ¡°½Ç¾÷ÀÚ¶ó »ý°¢¡±¡¦ÇØ¿Ü·Î ´« µ¹¸®´Â ÀþÀºÀÌµé
´ë¾ç»ê´Ü µéÂß³¯Âß º¸»ó¿¡ Ç×¼Ò
¸ñÆ÷ ¸ð º´¿øÀå ¸¶¾à·ù ³²¿ë ³»»ç Âø¼ö
¼­¿ï½Ã ºÒ¹ý ÁÖÁ¤Â÷ °ßÀÎ·á ÃÖ°í 14¸¸¿ø
±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ(899È£)
¡°ÀÏÂï ÀÚ´Â ³²ÀÚ, ¾Æºü µÇ±â ½±´Ù¡¦Á¤ÀÚ °Ç°­ ¡è¡±
¸ñÆ÷½Ã, ½Ã³»¹ö½º 61¹ø ¿¬Àå ¿îÇà
LH±¤ÁÖÀü³²º»ºÎ ¸ñÆ÷ÁÖ°Åº¹Áö¼¾ÅÍ ÀÌÀü
±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ(898È£)
¡°ÀÌÈ¥ÇÒ ¶§ ÀÚ³à ÀÇ°ß µé¾î¾ß¡±¡¦26³â ¸¸¿¡ ¹ý ¹Ù²ï´Ù
µµÀÚ±âÃàÁ¦ ´ë¼ºÈ²? ÆòÈ­±¤Àå ÀÏ´ë ±³Åë È¥Àâ
¸ñÆ÷¿äÆ®»ç¾÷, °ú¿¬ Áö¿ª¿¡ µæ µÉ±î?
5¿ù ½Å¾ÈÀº ÃàÁ¦ºÐÀ§±â ¡®¼¶À¸·Î ¿À¼¼¿ä¡¯
¡®ÀúÃâ»êÀÇ ´Ë¡¯ 2020³â °í±³»ý 47¸¸¸í ÁÙ¾î
ºÒ·û Æø·ÎÇÏ·Á ÇÑ ³»¿¬³à¿Í µ¿¹Ý Åõ½ÅÇÑ 60´ë °Ë°Å
¸¶Ãë È¯ÀÚ ¸ô·¡ º¸Çü¹° ³Ö°í ¡®ÂûÄ¬¡¯¡¦¡°È«º¸¿ë ÃÔ¿µ¡±
À½·á ÀÚÆÇ±â ÇÏÃ»¾÷Ã¼¼­ 3¾ï Ã¬±ä °£ºÎ ±¸¼Ó
ÇÑ±¹³ó¾îÃÌ°ø»ç ¹«¾È½Å¾ÈÁö»ç
±³Åë°æÂû 1¸¸¸í µ¹ÆÄ¡¦ °æÂû VS ½Ã¹Î ¾ù°¥¸° ½Ã¼±
9°³¿ù ¼ö¸® ¸Ã°å´Âµ¥¡¦¼Õµµ ¾È ´í ¡®È²´çÇÑ ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ¡¯
È­Àå½Ç µµµÏµéÀÇ ½À°Ý ¡¦ ¡®Ä¿ÇÇ ÇÑÀÜ ¸Å³Ê¡¯ È£¼ÒÇÏ´Â Ä«Æäµé
<±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ>½Â°´¿¡ ¸¶¾àÅº ¾çÁÖ ¸Ô¿© ±ÝÇ° ÅÏ ÅÃ½Ã±â»ç ±¸¼Ó
<±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ>È¯°¢»óÅÂ¼­ 10´ë µµ¿ì¹Ì ¶§·ÁÁ×ÀÎ ¾÷ÁÖ ¡®Â¡¿ª 30³â¡¯
Àå¿ë±â ¸ñÆ÷Áö¿øÀå, ¸ñÆ÷±³µµ¼Ò ¹æ¹®
¸ñÆ÷½Å¾È³óÇù½Ã±ºÁöºÎ ½Å¾Èº¹ÁöÀç´Ü¿¡ Áö¿ª»ç¶û±âºÎ±Ý Àü´Þ
¿øµµ½É»óÀÎ¿¬ÇÕÈ¸ À§Å¹ ÁÖÂ÷Àå ³í¶õ/¸ñÆ÷½ÃÀå Á÷ÀÎ µµ¿ë, ÀÌµæ±ÝÀº ÁÖ¸Ó´Ï·Î(?)
½Å¾È ¼¶¸¶À» ¿©±³»ç ¼ºÆøÇà¹ü Ç×¼Ò½É¼­ °¨Çü
¡®¼¼¿ùÈ£ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ Ã£±â¡¯, À¯ÇØ¹ß±¼Àü¹®°¡ Áý°á
´õ¹ÎÁÖ ¸ñÆ÷À§¿øÈ¸, ¼¼¿ùÈ£ Áø»ó±Ô¸í °áÀÇ
<±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ>ÇÐ±³¾Õ ¹öÁ£ÀÌ ¼º¸Å¸Å ÈÞ°ÔÅÚ¡¦ À¯ÇØ¾÷¼Ò ¾Æ´Ï´Ù?
<±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ> ¸¸Ãë ¼Õ´Ô ±æ¿¡ µÐ ³ë·¡¹æ Á¾¾÷¿ø ±¸¼Ó ¿Ö?
ÇÕµ¿¼®À¯»ó»ç, ÇØ¾ç´ë ´ëÇÐ¹ßÀü±â±Ý ±âÅ¹
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
¡ãÇý¼º½ÄÀ°½Ä´ç ½Ä¿å ÀÚ±Ø ¡®¼Ò°í±â Æ¯¼ö ºÎÀ§¡¯ -¼­³²±Ç ÇÑ¿ìÀÇ ¶Ù¾î³­ À°Áú°ú ºÎµå·¯¿ò-¾ßµé¾ßµéÇÑ »ý°í±â°¡ ¹Ì½Ä°¡µéÀÇ ÀÔ¸À.. 
¡ãÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸éÀÇ ½Ã¿øÇÏ°í ¸ÀÀÖ´Â ¸À ºñ°á~-¼­³²±Ç À¯ÀÏÀÇ °í±Þ ¼±¹ÚÇü ¸ÀÁý ¡¦¡®ÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸é¡¯ -Ç×±¸ÀÇ µµ½Ã ¸ñÆ÷¿¡¼­ ±Ý¹æÀÌ¶óµµ.. 
 
¡ã¾çÀ»ÃÌ ¡°ÇÑ ¹ø Ã£À¸¸é ´Ü°ñÀÌ µÈ´Ù¡±- 20¿©³â °æ·Â ÁÖÀÎÀåÀÇ Çö¶õÇÑ Ä® ¼Ø¾¾- ½Ì½ÌÇÑ »ê³«Áö¿Í ÇÑ¿ìÀÇ Á¶ÇÕ ¡®ÇÑ¿ì³«ÁöÅÁÅÁÀÌ.. 
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 5,714
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,233
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 5,000,837