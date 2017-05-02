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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 02ÀÏ
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±×³ª¸¶ À¯¸®³ª¶ó¿¡¼ 1989³â °³Á¤ÇÑ ³²³à°ø¿ëÆòµî¹ýÀÌ ¸í¹®ÈµÆÁö¸¸ ÁöÄÑÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
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¹Ý±â¾÷ Á¤¼°¡ »çÈ¸ ±í¼÷ÀÌ ¸¸¿¬µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â¾÷ÀÌ ¾Ö±¹ÀÚ¿ä, ÅõÀÚÇÏ´Â ±â¾÷ÀÎÀ» ¾÷°í ´Ù³à¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸»Àº ¿¾¸»ÀÌ µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 2%´ë ¼ºÀå¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖ´Â ¼ºÀå·üÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇØ¼´Â ¹Î°£ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ´Ã·Á¾ß ÇÏ´Â °ÍÀº ÇÑ±¹ °æÁ¦ÀÇ Áö»ó°úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù.
ÅõÀÚÀ¯Ä¡¿Í ¹Ý±â¾÷ Á¤¼¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇÑ °¢Á¾ ±ÔÁ¦¿ÏÈ±îÁö ±â¾÷ È¯°æÀ» °³¼±ÇÏ±â À§ÇÑ Á¤Ã¥Àº ³«¼öÈ¿°ú´Â »ç¶óÁö°í ¹Ý±â¾÷ Á¤¼ÀÇ ¾Ç¼øÈ¯¸¸ Ä¿Á® Àç¹úµéÀÇ ÀÏ°¨¸ô¾ÆÁÖ±â °°Àº ºÒ°øÁ¤ ÇàÀ§¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â °ÍÀÌ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
±â¾÷ÀÇ »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓ(CSR)¹®Á¦¸¦ °ÅÃ¢ÇÏ°Ô ÆîÃÄ°¡´Â °Íº¸´Ù´Â °øÁ¤ÇÑ °Å·¡ °ü°è¿¡ ÁØ¹ý °æ¿µÀÌ ÇÊ¼öÀûÀÔ´Ï´Ù.
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¸¶Å°¾Æº§¸®´Â ÁöµµÀÚ¿¡°Ô ÃÖ¾ÇÀÇ »çÅÂ´Â ¹ÎÁßÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ö¸²¹Þ´Â °ÍÀÌ¶ó°í Çß½À´Ï´Ù.
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½ÃÀå°æÁ¦°¡ À§±â¿¡ ºÀÂøÇß½À´Ï´Ù. º¸¼ö°¡ ´õ¿í º¯ÈÇÏ°í Ã¢Á¶Àû ÆÄ±«·Î °Åµì³ª¾ß µÇ´Â ½ÃÁ¡ÀÔ´Ï´Ù. º¯È¸¦ ¼ö¿ëÇÏ´Â °Í, À§±â¿¡ Ã³ÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ °æÁ¦¸¦ »ì·Á³»´Â °ÍÀº »õ·Î¿î º¯È¸¦ Àû±Ø ¼ö¿ëÇÏ°í »õ·Î¿î °æÁ¦ Áú¼¿¡ ¼øÀÀÇÏ´Â Ã¥¹«¿Í µµÀüÀ» ¸ØÃßÁö ¾Ê´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦896È£ (2017. 5. 3. 15¸é)
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