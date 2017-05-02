Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-05-02 ¿ÀÈÄ 04:32:22 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 02ÀÏ
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¡°³ëµ¿°ú º¹Áö´Â µ¿ÀüÀÇ ¾ç¸éÀÌ´Ù¡± ¹æÇÏ³² Àü ³ëµ¿ºÎÀå°ü¿¡°Ô °ÇÀÇÇØ¼­ ¸¸µé¾îÁø Àü³²ÀÎÀûÀÚ¿ø À§¿øÈ¸ÀÇ ¼ûÀº ½ºÅä¸®´Ù. 2016³â Àü³²ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ ºÎºÐ¿¡¼­ Àü±¹1À§¸¦ ÇÑ °Íµµ ÀÎÀÚÀ§ È°µ¿°ú ÁßÀå³â ÀÏÀÚ¸®¼¾ÅÍ¿¡¼­ 2.230¸íÀ» Ãë¾÷½ÃÄÑ °¡´ÉÇß½À´Ï´Ù.

½ÃÀå°æÁ¦´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹ø¿µÀ» °ßÀÎÇØ ¿ÔÁö¸¸ À§±â¿¡ ºÀÂøÇß½À´Ï´Ù. ¼ö°¡ º¯È­ÇØ¾ß Ã¢Á¶Àû ÇÙ½É°¡Ä¡°¡ »õ·Î ¸¸µé¾îÁý´Ï´Ù. Áøº¸°¡ ¾àÁøÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ÀÎ±¸ÀÇ 8%°¡ º¸¼ö¸¦ ¶°³­ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¼ºÀåÀ» ÅëÇÑ ºÐ¹è´Â º¸¼öÁ¤±ÇÀÇ °æÁ¦ °ø½ÄÀÌ ±úÁö¸ç ½ÃÀå°æÁ¦¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú ÀÚÃ¼°¡ ¹«³ÊÁ³½À´Ï´Ù. ¼Òµæ ¾ç±ØÈ­´Â Å©°Ô ¹ú¾îÁ® 4.48¹è·Î ¹ú¾îÁ³½À´Ï´Ù.

¾ç±ØÈ­´Â °í¼Ó¼ºÀåÀ» µû¶ó¿ÀÁö ¸øÇÑ º¹Áö½Ã½ºÅÛÀº µ¢Ä¡¸¸ Ä¿Áö°í ºñÈ¿À²¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ »çÈ¸ ³»ºÎÀÇ ¼Ò¿Ü°èÃþ »çÈ¸Àû ÆÐÀÚ¸¸ ´Ã·Á³µ½À´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ, °æÁ¦Àû ¼º°øÀÌ »ó´ç¼ö Àç¹úÀÇ °Å´ë ´ãÇÕ±¸Á¶¿Í ºÎµ¿»ê Åõ±â °°Àº ºñ´ëÄªÀû Á¤º¸¸¦ È°¿ëÇÑ ÅõÀÚ°¡ ÀÌ·ïÁ® ¿Ô½À´Ï´Ù.

¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦°¡ °íµµ¼ºÀåÀ» µÇµ¹¾Æ°¡´Â °ÍÀº ºÒ°¡´ÉÇØÁ³½À´Ï´Ù. ¼ºÀå ¸¸´É¿¡ °ú½ÇÀº ½Ã°£´ç 1¸¸¿ø ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»óÀ» ¿ä±¸ÇÏÁö¸¸ ¾ÆÁ÷Àº ½Ã°£´ç 6,470¿øÀ¸·Î Á¤ÇØÁø ºÐÀ§±â°¡ Áö¼ÓµÉ °Í °°½À´Ï´Ù.

Á¤±ÔÁ÷°ú ºñÁ¤±ÔÁ÷ ÀÓ±Ý °ÝÂ÷ÇØ¼Òµµ ÇØ¹¬Àº °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. À¯¿£°ú ±¹Á¦ ³ëµ¿±â±¸(ILO)°¡ µ¿ÀÏ³ëµ¿, µ¿ÀÏÀÓ±Ý ¿øÄ¢À» ±âº»Àû ÀÎ±ÇÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇÑÁöµµ 60³âÀÌ Áö³µ½À´Ï´Ù.

±×³ª¸¶ À¯¸®³ª¶ó¿¡¼­ 1989³â °³Á¤ÇÑ ³²³à°ø¿ëÆòµî¹ýÀÌ ¸í¹®È­µÆÁö¸¸ ÁöÄÑÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ºñÈ¿À²Àû º¹Áö½Ã½ºÅÛÀ» Á¤¸®ÇÏ´Â º¹Áö°³ÇõÀº ¹Ýµå½Ã ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ÇÕ´Ï´Ù. º¹Áö½Ã½ºÅÛÀÇ ºñÈ¿À²°ú Áßº¹
À» ¾ø¾Ö ¸¶·ÃµÈ ¿¹»êÀ¸·Î Æ¯Á¤ ¼Ò¿Ü °èÃþºÎÅÍ ±âº» ¼ÒµæÁ¦¸¦ µµÀÔÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¹éº´È£ Àü ±¹¼¼Ã»ÀåÀº ÁÖÀåÇß½À´Ï´Ù.

Á¶¼¼½Ã½ºÅÛ °³ÇõÀÌ ´õ ÀÌ»ó ¹Ì·ê ¼ö ¾ø´Â ÀÌÀ¯ÀÔ´Ï´Ù. Á¶¼¼°³ÇõÀÇ ÇÙ½ÉÀº °øÁ¤°ú¼¼ÀÇ ½ÇÇöÀÔ´Ï´Ù. ºñ°ú¼¼ °¨¸éÀ» ÁÙÀÌ°í ½ÇÈ¿¼¼À²À» ³ô¿© ³ª°¡¾ßÁö ¹ýÀÎ¼¼¸¸ ÀÎ»óÇÏ°Ú´Ù´Â °¨°¢Àû Á¤Ä¡³í¸®¿¡ Á¤ºÎ°¡ Á¤Ä¡¸¦ ¼³µæÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

¹Ý±â¾÷ Á¤¼­°¡ »çÈ¸ ±í¼÷ÀÌ ¸¸¿¬µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â¾÷ÀÌ ¾Ö±¹ÀÚ¿ä, ÅõÀÚÇÏ´Â ±â¾÷ÀÎÀ» ¾÷°í ´Ù³à¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸»Àº ¿¾¸»ÀÌ µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 2%´ë ¼ºÀå¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖ´Â ¼ºÀå·üÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇØ¼­´Â ¹Î°£ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ´Ã·Á¾ß ÇÏ´Â °ÍÀº ÇÑ±¹ °æÁ¦ÀÇ Áö»ó°úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù.

ÅõÀÚÀ¯Ä¡¿Í ¹Ý±â¾÷ Á¤¼­¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇÑ °¢Á¾ ±ÔÁ¦¿ÏÈ­±îÁö ±â¾÷ È¯°æÀ» °³¼±ÇÏ±â À§ÇÑ Á¤Ã¥Àº ³«¼öÈ¿°ú´Â »ç¶óÁö°í ¹Ý±â¾÷ Á¤¼­ÀÇ ¾Ç¼øÈ¯¸¸ Ä¿Á® Àç¹úµéÀÇ ÀÏ°¨¸ô¾ÆÁÖ±â °°Àº ºÒ°øÁ¤ ÇàÀ§¸¦ ¹æÁöÇÏ´Â °ÍÀÌ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

±â¾÷ÀÇ »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓ(CSR)¹®Á¦¸¦ °ÅÃ¢ÇÏ°Ô ÆîÃÄ°¡´Â °Íº¸´Ù´Â °øÁ¤ÇÑ °Å·¡ °ü°è¿¡ ÁØ¹ý °æ¿µÀÌ ÇÊ¼öÀûÀÔ´Ï´Ù.

½ÃÀå°æÁ¦´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹ø¿µÀ» °ßÀÎÇØ ¿Â °ÍÀº ¸Â½À´Ï´Ù. ½ÃÀå°æÁ¦°¡ À§±â¿¡ ºÀÂøÇÏ°í »çÈ¸ °èÃþÀº ¾ç±ØÈ­·Î ÀÎ±¸Àýº®, ¼ºÀåÀýº®, ½Å·ÚÀýº®±îÁö ÇïÁ¶¼±¿¡ Ã»³â ½Ç¾÷·ü ºóºÎ°ÝÂ÷°¡ ºÒÈ²ÀÇ ¸¸¼ºÈ­·Î ±âµæ±Ç¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý°¨°ú ÀúÇ×À¸·Î ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸¶Å°¾Æº§¸®´Â ÁöµµÀÚ¿¡°Ô ÃÖ¾ÇÀÇ »çÅÂ´Â ¹ÎÁßÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ö¸²¹Þ´Â °ÍÀÌ¶ó°í Çß½À´Ï´Ù.

¼±ÇÑ ¸¶À½Àº ÆøÇ³ ¼Ó¿¡ ÀÚ¶ø´Ï´Ù. ±¹¹ÎÀ» À§ÇÑ Á¤Ä¡°¡ ¾Æ½±°í ±×¸®¿î 5¿ùÀº Á¤Ä¡ °èÀýÀÔ´Ï´Ù.

½ÃÀå°æÁ¦°¡ À§±â¿¡ ºÀÂøÇß½À´Ï´Ù. º¸¼ö°¡ ´õ¿í º¯È­ÇÏ°í Ã¢Á¶Àû ÆÄ±«·Î °Åµì³ª¾ß µÇ´Â ½ÃÁ¡ÀÔ´Ï´Ù. º¯È­¸¦ ¼ö¿ëÇÏ´Â °Í, À§±â¿¡ Ã³ÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ °æÁ¦¸¦ »ì·Á³»´Â °ÍÀº »õ·Î¿î º¯È­¸¦ Àû±Ø ¼ö¿ëÇÏ°í »õ·Î¿î °æÁ¦ Áú¼­¿¡ ¼øÀÀÇÏ´Â Ã¥¹«¿Í µµÀüÀ» ¸ØÃßÁö ¾Ê´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù.
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»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
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