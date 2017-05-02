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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 02ÀÏ
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Á¦19´ë ´ë¼±ÀÏÀÌ ºÒ°ú º¸¸§³²Áþ ³²¾Ò´Ù. ÀÌ¹ø ´ë¼±Àº ÇåÁ¤»ç»ó ÃÊÀ¯ÀÇ ´ëÅë·É ÅºÇÙ¿¡ µû¶ó Ä¡·¯Áö´Â Á¶±â´ë¼±ÀÌ´Ù. ¹Ú±ÙÇý-ÃÖ¼ø½ÇÀÇ ±¹Á¤³ó´Ü¿¡ ºÐ³ëÇÑ ´Ù¼ö ½Ã¹ÎµéÀÌ ÀÏÀ¸Å² ÃÐºÒÇõ¸íÀÇ °á°ú´Ù. ÃÐºÒ¹Î½ÉÀº °³Çõ¼¼·ÂÀÌ Áß½ÉÀÌ µÇ¾î ÇØ¹¬Àº ¾Ç½ÀÀ» Ã»»êÇÏ°í °³ÇõÀÔ¹ýÀ» ÅëÇØ¼ ³ª¶ó´Ù¿î ³ª¶ó¸¦ ¼¼¿ö ¹Ì·¡·Î ³ª¾Æ°¥ °ÍÀ» ÁÖ¹®Çß´Ù.
µû¶ó¼ ÀÌ¹ø ´ë¼±Àº Â÷±âÁ¤ºÎ¿¡¼ ´©°¡, ¾î¶»°Ô ÃÐºÒ¿¡ ´ã±ä ¹Î½ÉÀ» Á¦´ë·Î ±¸ÇöÇØ ³¾ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ °¡·Á³»´Â Áß¿äÇÑ Á¤Ä¡Çà»ç¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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±×·±µ¥, ¸·»ó ¼±°ÅÀüÀÌ °³¸·µÇÀÚ¸¶ÀÚ ÀÔÀ¸·Î´Â Àú¸¶´Ù ÀûÆóÃ»»êÀÌ´Ï »õ½Ã´ë »õÁ¤Ä¡¸¦ ¿î¿îÇÏ¸é¼µµ ½ÇÁ¦ ¼±°ÅÀü ¾ç»óÀº °¥¼ö·Ï ÁøÈëÅÁ ½Î¿òÀÌ´Ù.
¹°·Ð ¼±°Å¶õ Ä¡¿ÇÑ ¼±°Å¿îµ¿À» ÅëÇØ¼ ½ÂÀÚ°¡ °áÁ¤µÇ´Â Á¦µµÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¸¶³É Á¶¿ëÇÏ°í ÆòÈ·Î¿ï ¼ö¸¸Àº ¾ø´Ù. °ËÁõµµ ºóÆ´¾øÀÌ ³¯Ä«·Î¿ö¾ß ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¹ø Á¶±â´ë¼±ÀÇ ¿ª»çÀû ÀÇ¹Ì¸¦ µÇ»õ±â°í ÃÐºÒ¹Î½ÉÀÌ ±×Åä·Ï ¿ÜÃÄ¿Â °³Çõ°úÁ¦µéÀ» »ó±âÇÑ´Ù¸é ÀÌ¹ø ´ë¼±ºÎÅÍ´Â ¼±°Å¿îµ¿ ¹æ½Äµµ ÇÑ Â÷¿ø ³ô°Ô »õ·Î¿î ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÖ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
Áö±Ý¿ì¸®³ª¶ó´Â ±×¾ß¸»·Î ³»¿ì¿ÜÈ¯ÀÇ Áß´ëÇÑ À§±â¿¡ Ã³ÇØÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¾Èº¸¿Í °æÁ¦, »çÈ¸ ¾ç±ØÈ¿Í ÀúÃâ»ê °í·ÉÈ µî ´çÀå ÁøÁöÇÑ °ø·ÐÈ °úÁ¤À» ÅëÇØ¼ ÁöÇý¸¦ ¸ð¾Æ¾ßÇÒ Çö¾ÈµéÀÌ »êÀûÇØÀÖ´Ù. ±×·±µ¥ Áö±Ý±îÁö Àü°³µÇ¾î¿Â ¼±°ÅÀü ¾ç»óÀ» º¸¸é ½Ç¸ÁÀ» ³Ñ¾î ºÐ³ë¸¶Àú ´À³¢°Ô ÇÑ´Ù.
¿¹ÄÁ´ë ¾Èº¸°¡ ´ë¼±ÀÇ °¡Àå Å« ÀÌ½´¶ó¸é »çµå¹èÄ¡¿Í Áß±¹ÀÇ °æÁ¦º¸º¹, ºÏÇÑÀÇ ÇÙ°³¹ß ¾ïÁ¦ ³»Áö´Â ¹æÁöÃ¥ µî Çö¾ÈÀ» ³õ°í ¿¶í Åä·Ð°ú °Ç¼³ÀûÀÎ ´ë¾È Á¦½Ã¸¦ ÅëÇØ¼ Á¤Ã¥ °ø¹æÀ» ¹úÀÏ »ý°¢À» ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ Á¤¹Ý´ë·Î ¼±°Å ¶§¸¸ µÇ¸é ´Ü°ñ ¸Þ´º·Î µîÀåÇÏ´Â ÇØ¹¬Àº »ö±ò·ÐÀ» µé¸ÔÀÌ¸ç ¼±°ÅÆÇÀ» Èå·Á³õ´Â ÇàÅÂ´Â ±¸ÅÂÀÇ ÀçÇöÀÌ°í ¼öÁØ ³ôÀº À¯±ÇÀÚ¸¦ ¸ðµ¶ÇÏ´Â ÇàÀ§¿¡ ´Ù¸§ ¾Æ´Ï´Ù.
Æ¯È÷ ¸Á±¹ÀûÀÎ Áö¿ª°¨Á¤À» ºÎÃß±â´Â ÇàÀ§´Â ÃÐºÒ¹Î½É¿¡ ¿ªÇàÇÏ´Â ¸Áµ¿ÀÏ »Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó ¿ª»ç¸¦ ÅðÇà½ÃÅ°´Â ÁÖ¹üÀ¸·Î¼ ±¹¹ÎµéÀÇ µû°¡¿î ÁöÅºÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ¸¶¶¥ÇÏ´Ù. Çø¿À½º·´±â Â¦ÀÌ ¾ø´Â Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå·ÐÀÚµéÀº ÀÌÁ¦ ±×¸¸ Á¤Ä¡¹«´ë¿¡¼ ¿ÏÀüÈ÷ ÅðÃâ½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù.
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¾î´À ³í°´Àº ¡®2012³â ´ë¼±¿¡¼ ¹Ú±ÙÇý°¡ ´ç¼±µÈ °ÍÀº À¯±ÇÀÚµéÀÇ Àß¸øµÈ ¼±ÅÃÀÌ ºúÀº Àç¾ÓÀÌ¾ú´Ù¡¯¶ó°í ÆòÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÇÊÀÚµµ µ¿ÀÇÇÑ´Ù. ¹Ú±ÙÇý°¡ Á¤±ÇÀ» Àå¾ÇÇÑ ÈÄ·Î ÀÌ ³ª¶ó ¹ÎÁÖÁÖÀÇ´Â ÁöµµÀÚÀÇ ÅëÄ¡Ã¶ÇÐ ºÎÀç¿Í ºÒÅë°ú ¾ÆÁýÀ¸·Î È¤µ¶Çß´ø À¯½ÅÃ¼Á¦¸¦ ¿¬»óÄÉÇÒ Á¤µµ·Î ¼èÅðÀÏ·Î¸¦ °É¾î¿Ô°í ¼ºÀåÀ§ÁÖÀÇ °æÁ¦Á¤Ã¥À¸·Î ¼¹ÎµéÀÇ »îÀº Á¡Â÷ ÆÅÆÅÇØÁ³À¸¸ç ±×·ÎÀÎÇÑ »çÈ¸ ¾ç±ØÈÀÇ ½ÉÈÇö»óÀº Å©³ªÅ« »çÈ¸ÀÌ½´°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. ¸íºÐµµ ½Ç¸®µµ ¾ø´Â °º¯ÀÏº¯µµÀÇ ´ëºÏÁ¤Ã¥À¸·Î Áö±Ý ÇÑ¹Ýµµ´Â ÀÏÃËÁï¹ßÀÇ ÀüÀïÀ§±â°¨¸¶Àú °¨µ¹°í ÀÖ´Ù.
±×·¸´Ù¸é Á¤½Å ¹ÙÂ¦ Â÷·Á¾ßÇÑ´Ù.
ÀÌ¸í¹Ú¿¡ ÀÌ¾î ¹Ú±ÙÇý±îÁö µÎ ¹ø ¼Ó¾ÒÀ¸¸é ÀÌÁ¦´Â ²Ä²ÄÈ÷ »ìÆìº¸°í Á¦´ë·Î »Ì¾Æ¾ßÇÏÁö ¾Ê°Ú´Â°¡?
¡ã¼±ÅÃÀÇ ±âÁØ
Ã¹Â°´Â ÀÎ¼º°ú ¿ø¸¸ÇÑ ÀÎ°ÝÀÌ´Ù. ÇÊÀÚ´Â Áö³ 18´ë ´ë¼±±â°£ÀÎ 2012. 11. 7.ÀÚ·Î ¹Ù·Î ÀÌ Áö¸é¿¡ ¡®¹Ú±ÙÇý ÈÄº¸¿¡°Ô ¹¯´Â´Ù¡¯¶ó´Â ±â°í¹®À» ÅëÇØ¼ ±×ÀÇ ¼ºÀåÈ¯°æ°ú ÀÎ°ÝÇü¼º°úÁ¤À» °Å·ÐÇÏ¸ç ±ÇÀ§ÀÇ½Ä°ú ¼ÒÅëºÎÀçÀÇ °¡´É¼ºÀ» ÁöÀûÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
½É¸®ÇÐÀÚ ±èÅÂÇü ½É¸®¿¬±¸¼Ò ¼ÒÀåÀº ±×ÀÇ Àú¼ ¡¸´ëÅë·É ¼±°Å ½É¸®ÇÐ¡¹¿¡¼ ¡®°øÀÎÀÇ ½É¸®¸¦ ¿Ã¹Ù¸£°Ô ÆÄ¾ÇÇØ¾ß ±×ÀÇ Çàµ¿À» ÀÌÇØÇÏ°í ¿¹ÃøÇØ ±×¿¡ ´ëÇÑ ÅÂµµ¸¦ °áÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.¡¯ ¶ó°í Çß´Ù. ¿ª½Ã ½É¸®ÇÐÀÚ´Ù¿î ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
¾î¶² ÈÄº¸µç °ÑÀ¸·Î ¿ÜÄ¡´Â Çö¶õÇÑ Á¤Ä¡±¸È£³ª Àå¹Ôºû Ã»»çÁø¿¡ ¸øÁö¾Ê°Ô ±×ÀÇ ÀÎ°ÝÇü¼º°úÁ¤À» ÅëÇÑ ÂøÇÑ ÀÎ¼º°ú ¿ø¸¸ÇÑ ÀÎ°ÝÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚÀÎÁö¸¦ ¸ÕÀú »ìÇÊ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
µÑÂ°´Â °ø¾àÀÇ Áø½Ç¼º°ú Çã±¸¼ºÀ» Á¦´ë·Î °ËÁõÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¿ì¸®´Â ÀÌ¸í¹ÚÀÇ 747°ø¾à°ú ¹Ú±ÙÇØÀÇ 474°ø¾à¿¡ ¼Ó¾Æ Àß¸ø ¼±ÅÃÇÑ ´ë°¡¸¦ ÅåÅåÈ÷ Ä¡¸¥ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÏ°ß ¼Ö±êÇÑ °ø¾àÀ» ¾×¸é ±×´ë·Î ¹ÏÀ» °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó È®½ÇÇÏ°Ô ½ÇÃµÀÇÁö°¡ ÀÖ´ÂÁö, Æ¯È÷ ±× °ø¾àÀ» ÀÌÇàÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ Àç¿ø ¸¶·ÃÀÇ ´ëÃ¥ÀÌ ÀÖ´ÂÁö, ÀÖ´Ù¸é ±×°ÍÀÌ ¿ì¸® °æÁ¦Çö½Ç¿¡ ºñÃß¾î ½ÇÇö°¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´ÂÁö¸¦ ´«À» ºÎ¸¨¶ß°í »ìÆìº¸¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
¼ÂÂ°´Â ¼ö±Ç´É·Â À¯¹«¿Í ÁÖº¯ ÀÎ¹°À» »ìÆì º¸¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
¿ì¼± ÈÄº¸°¡ ¾Æ¹«¸® °³ÀÎÀûÀ¸·Î À¯´ÉÇÏ°í Áý±ÇÀÇÁö°¡ °ÇÏ´Ù ÇÏ´õ¶óµµ ±×°¡ ¼Ò¼ÓÇÑ Á¤´çÀÌ °ú¿¬ ¼ö±Ç´É·ÂÀÌ ÀÖ´ÂÁö¸¦ ³ÃÃ¶ÇÏ°Ô µûÁ®ºÁ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø ´ë¼±¿¡¼ ´©°¡ ´ëÅë·ÉÀÌµÇµç ¿©¼Ò¾ß´ëÀÇ 5´çÃ¼Á¦ ¾Æ·¡ ¼Ò¼öÆÄ ´ëÅë·ÉÀÌ µÉ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
±×·¸´Ù¸é ¿¬Á¤ÀÌ³ª ÇùÄ¡°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÑµ¥ Áý±Ç´çÀÇ ÀÇ¼®¼öµµ Áß¿äÇÑ º¯¼ö°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼Ò¼öÀÇ¼®À¸·Î´Â Áý±ÇÇÏ´õ¶óµµ ÁÖµµÀûÀÎ ¿¬Á¤ÀÌ³ª ÇùÄ¡´Â ºÒ°¡´ÉÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
´ÙÀ½Àº Á¦2ÀÇ ±è±âÃáÀÌ³ª ÃÖ¼ø½ÇÀº ¾ø´ÂÁö ÈÄº¸ Ãø±ÙÀÎ»ç³ª Ä·ÇÁ¿¡¼ ¿µÇâ·ÂÀ» Çà»çÇÏ°í ÀÖ´Â ½Ç¼¼µéÀÇ ¸é¸éµµ ÀÚ¼¼È÷ µé¿©´Ù º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
¿À¿ùÀº Àå¹ÌÀÇ ´ÞÀÌ¸ç ½Å·ÏÀÇ °èÀýÀÌ´Ù.
¾Æ¹«ÂÉ·Ï ÀÌ¹ø ´ë¼±ÀÌ ÀÌ¸¥¹Ù Àå¹Ì´ë¼±´ä°Ô ¼±¸íÇÑ Á¤Ã¥°ú ºñÀüÀ¸·Î ¼±ÀÇÀÇ °æÀïÀ» ÅëÇØ¼ ÈÇ¸¢ÇÑ ÁöµµÀÚ¸¦ »Ì¾Æ ÀÌ ³ª¶ó¿¡ Àå¹ÌÃ³·³ Çâ±â·Ó°í ½Å·ÏÃ³·³ ½Ì±×·¯¿î Èñ¸ÁÂù ³»ÀÏÀÌ ¿¸®±â¸¦ ±â¿øÇÑ´Ù.
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