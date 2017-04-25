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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 25ÀÏ
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ÇÑÆí, ÁßÁõ Àå¾ÖÀÎÀº °æÁõÀå¾ÖÀÎ¿¡ ºñÇØ Ãë¾÷ ¿©°ÇÀÌ ´õ¿í ¿¾ÇÇÏ´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎÀÇ 2015³â Àå¾ÖÀÎ °æÁ¦È°µ¿ ½ÇÅÂÁ¶»ç¿¡ µû¸£¸é ÁßÁõ Àå¾ÖÀÎÀÇ °í¿ë·üÀº 18.4%·Î °æÁõÀå¾ÖÀÎ °í¿ë·ü 42.1%ÀÇ Àý¹Ý ¼öÁØ¿¡µµ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÏ¸ç °æÁ¦È°µ¿ Âü°¡À² ¿ª½Ã 20.8%·Î °æÁõÀå¾ÖÀÎÀÇ 45.4%¿¡ ºñÇØ ¸Å¿ì ³·¾Æ ±¸Á÷È°µ¿Á¶Â÷ Æ÷±âÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù.
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Ãë¾÷ ±âÈ¸°¡ Àû°í Ãë¾÷ÇÑ °æÇèÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ÁßÁõ Àå¾ÖÀÎ¿¡°Ô ½ÇÁ¦ÀûÀÎ ÇöÀå ±Ù¹« °æÇèÀ» ÅëÇØ Á÷¹«´É·Â Çâ»ó ¹× Á÷Àå ÀûÀÀ·ÂÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ±Ù·Î °æÇèÀ» Á¦°øÇÔÀ¸·Î½á Ãë¾÷¿¡ ½±°Ô Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àå¾ÖÀÎÀ» °í¿ëÇÑ ±â¾÷À» À§ÇÑ °í¿ëÀå·Á±Ý, º¸Á¶°øÇÐ±â±â, ±Ù·ÎÁö¿øÀÎ µîÀÇ »ç¾÷ ¶ÇÇÑ °ø´Ü¿¡¼´Â ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¸Å³â ÀÌ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ±â¾÷µéÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Â Ãß¼¼´Ù.
°ø´Ü¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ¸ç ±â¾÷µéÀÌ Àå¾ÖÀÎ °í¿ëÀ» À§ÇÑ ÁÁÀº »ç¾÷µéÀ» ¾Ë¸é¼ ¾È ÇÏ´Â °æ¿ì º¸´Ù ¸ô¶ó¼ ¾È ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù´Â °ÍÀ» ´À³¤´Ù. ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¿ì¸® °ø´ÜÀÇ »ç¾÷µéÀ» ¾Ë°Ô µÇ°í Àå¾ÖÀÎµµ ÃæºÐÈ÷ ÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÈ´Ù¸é Àå¾ÖÀÎµéÀÌ »çÈ¸ÀÇ ±¸¼º¿øÀ¸·Î ´ç´çÈ÷ ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
4¿ùÀº ¹ýÀ¸·Î Á¤ÇÑ Àå¾ÖÀÎ°í¿ëÃËÁø°Á¶±â°£ÀÌ¸ç 4¿ù 20ÀÏÀº ¡®Á¦36È¸ Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯¡¯ÀÌ´Ù. ¸¸¹°ÀÌ ¼Ò»ýÇÏ´Â °èÀýÀÎ 4¿ùÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î Àå¾ÖÀÎ °í¿ë½ÃÀåÀÌ È°¼ºÈµÇ¾î ¡®Àå¾ÖÀÎ³ë¹Í½º¡¯¶ó´Â ¼¼°èÀûÀÎ Èå¸§ÀÌ »ý±â±æ ¹Ù¶õ´Ù. ´õºÒ¾î ¼Ò¿ÜµÇÁö ¾ÊÀº °í¿ë½ÃÀåÀÌ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ °æÁ¦ ¼ºÀåÀ» ¾Õ´ç°Ü 3%µµ µÇÁö ¾Ê´Â Àú¼ºÀåÀÇ ´Ë¿¡¼ ²ø¾î³»±æ ¼Ò¸ÁÇÑ´Ù.
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