전남서부보훈지청 나라사랑 Talk and Thank U Honors

전남서부보훈지청(지청장 임규호)에서는 지난달 30일 전라남도상이군경회 복지회관에서 6월 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 보훈가족이 함께하는 대학생과 함께하는 ‘제2회 나라사랑 Talk and Thank U, Honors’행사를 개최했다.

목포교육지원청(교육장 박선미)은 지난달 31일 제30회 ‘세계 금연의 날’을 맞아 학교흡연예방 선도학교 학생 및 교직원, 목포시보건소, 목포경찰서 등 200여명이 참여한 가운데 학교흡연예방과 목포사랑 3운동(청결) 캠페인을 전개했다.



목포수협(조합장 김청룡)이 지난 5일 북항 일대에서 참조기 6만미를 방류했다. 이번 행사는 ‘2017년 목포수협 풍어기원 참조기 방류행사’의 일환으로 수산자원관리법에 의한 어업자협약에 의해 참조기 자원 조성 및 회복을 위해 실시됐다.

