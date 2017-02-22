Åõµ¥ÀÌ CEO ÁÖ°£ Ä¶¸°´õ (887È£)

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 22ÀÏ
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--------2¿ù 20ÀÏ<¿ù>--------
¡ã¸ñÆ÷½Ã ±¸Á¦¿ª¡¤AI ¹æ¿ª´ëÃ¥ ¿µ»óÈ¸ÀÇ= ¿ÀÀü 8½Ã 30ºÐ ¿µ»óÈ¸ÀÇ½Ç(20ÀÏ~26ÀÏ)
¡ã¹«¾È±º °£ºÎÈ¸ÀÇ= ¿ÀÀü 8½Ã 30ºÐ ±ºÃ»»óÈ²½Ç
¡ã¹«¾È±º Á¦2È¸ Á¶·Ê¡¤±ÔÄ¢ ½ÉÀÇÈ¸= ¿ÀÀü 9½Ã »óÈ²½Ç
¡ã¸ñÆ÷½Ã °£ºÎÈ¸ÀÇ(±¹¡¤¼Ò¡¤´ÜÀå)= ¿ÀÀü 9½Ã ½ÃÀå½Ç
¡ã¸ñÆ÷°¡Åç¸¯´ëÇÐ±³ 2016ÇÐ³âµµ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä= ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ °¡Åç¸¯´ëÇÐ±³
¡ãÀü³² °íµ¶»ç ÁöÅ´ÀÌ´Ü ½Ã¡¤±º´ëÇ¥ °£´ãÈ¸= ¿ÀÀü 11½Ã ¼ÀçÇÊ½Ç
¡ã(»ç)´ëÇÑ³ëÀÎÈ¸ ¸Á¿î¸éºÐÈ¸ Á¤±âÃÑÈ¸= ¿ÀÀü 11½Ã ¸Á¿î¸éºÐÈ¸ »ç¹«½Ç
¡ã¸ñÆ÷½Ã ½ÃÁ¤º¸°íÈ¸ ¹× ½Ã¹Î°úÀÇ ´ëÈ- ºÎÁÖµ¿¡¤ÀÌ·Îµ¿= ¿ÀÈÄ 2½Ã¡¤4½Ã ºÎÁÖµ¿ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¿Ü
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¡ãÀü³²µµ ½ÅÀÓ ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ëÀå ¼ö¿©½Ä= ¿ÀÀü 10½Ã ¼ÀçÇÊ½Ç
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--------2¿ù 22ÀÏ<¼ö>--------
¡ã¸ñÆ÷ »ç¶ûÀÇ ±³º¹ ¹°·ÁÁÖ±â= ¿ÀÀü 10½Ã ¸ñ»ó°íµîÇÐ±³(22ÀÏ~24ÀÏ)
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¡ã½Å¾È±º À¾¡¤¸é Èñ¸ÁÅä·ÐÈ¸ = ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ Èæ»ê¸é È¸ÀÇ½Ç
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¡ãÁÖ¸»±ØÀå ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç- ºÓÀº µÅÁö= ¿ÀÈÄ 3½Ã ¾î¸°ÀÌµµ¼°ü
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦887È£ (2017. 2. 22. 2¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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