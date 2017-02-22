|
º¸ÇØ¾çÁ¶, Ã¢¸³ 67ÁÖ³â ±â³ä½Ä °³ÃÖ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
|
¡°±¤ÁÖÀü³² ÇâÅä±â¾÷ º¸ÇØ¾çÁ¶, Áö¿ª¹Î°ú ÇÔ²² 100³â ±â¾÷ÀÇ ÃÊ¼® ´ÙÁö°Ú´Ù¡±
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
Ã¢¸³ 67ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇØ º¸ÇØ¾çÁ¶¢ß(´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÓÁö¼±) ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ ´ÙÁüÀÌ´Ù.
Áö³ 18ÀÏ ±â³ä½Ä¿¡´Â Àå¼º »ý»êº»ºÎ ¹× ÀÏ¼± ÁöÁ¡ Á÷¿øµéÀÌ ¸ð¿´À¸¸ç, 10, 20, 30³â Àå±â ±Ù¹«ÇÑ ÀÓÁ÷¿ø¿¡ ´ëÇÑ ½Ã»ó½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
º¸ÇØ¾çÁ¶ Ã¤¿ø¿µ »çÀåÀº Ã¢¸³ 67ÁÖ³â ±â³ä½Ä¿¡¼ ¡°º¸ÇØ°¡ ±¤ÁÖÀü³² Áö¿ª¹ÎµéÀÇ »ç¶û°ú °ü½É ´öºÐ¿¡ Áö³ 67³âÀÌ¶õ ½Ã°£ µ¿¾È ÀÌ¾îÁ® ¿Ã ¼ö ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°±× µ¿¾È Áö¿ª¿¡¼ ¹ÞÀº »ç¶ûÀ» È¯¿øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ´ÙÁüÇß´Ù.
ÀÌ¸¦ À§ÇØ ±¤ÁÖÀü³² ´ëÇÐ»ýµé·Î ±¸¼ºµÈ ÀþÀºÀÙ»õ ºÀ»ç´ÜÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ°í, º¸ÇØ ÀÓÁ÷¿øµéÀÌ Áö¿ª¹ÎÀ» Á÷Á¢ ¸¸³ª ÀÇ°ßÀ» ¹Ý¿µÇÏ´Â µî Áö¿ª»çÈ¸°øÇåÈ°µ¿¿¡ Àû±Ø ³ª¼°Ú´Ù´Â ¹æÄ§À» ¹àÇû´Ù.
Ã¤¿ø¿µ »çÀåÀº ¶ÇÇÑ º¸ÇØ¾çÁ¶ ¿ª»ç¿Í ÇÔ²² ÇØÁØ ÀÓÁ÷¿ø ÇÑ ¸í ÇÑ ¸í¿¡°Ô ±íÀº °¨»çÀÎ»ç¸¦ ÀüÇÏ¸ç ¡°ÁÖ·ù¾÷°è°¡ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Ä§Ã¼µÈ »óÈ²ÀÌÁö¸¸ º¸ÇØ °ñµå µî »õ·Î¿î Á¦Ç°À» Ãâ½ÃÇÏ¸ç ²÷ÀÓ¾øÀÌ µµÀüÇÏ¸é¼ ¾î·Á¿òÀ» ÇìÃÄ ³ª°¡ÀÚ¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
/Á¤½ÂÇö±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦887È£ (2017. 2. 22. 15¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
ÀÌÀç¿ë È¸ÀåÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀÌ ±â°¢µÇ¾ú´Ù. ±¹¹ÎµéÀÇ ºÐ³ë°¡ ÀÌ¸¸Àú¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ºÐ³ëÀÇ ..
±âÅ‰Æ¯Áý
¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ±×´ë·Î º¸¿©ÁÖ´Â ¾î¼±µéÀÇ ÁøÇ³°æ, ¸¸¼±ÀÇ ²ÞÀ» ¾È°í ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷½Ã°¡ ±âÁ¸ 7¿ù¸»¿¡¼ 8¿ùÃÊ¿¡ ¿·È´ø Ç×±¸ÃàÁ¦¸¦ 10¿ù¸»·Î º¯°æÇÏ¸é¼ °æÀï·Â È®..