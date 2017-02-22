È¯Àý±â °Ç°­°ü¸® ÀÌ·¸°Ô ¡°¸é¿ª·Â ÁõÁø µ½´Â »ýÈ°½À°ü °ü¸® ÇÊ¼ö¡±

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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Æ¯È÷ ¾Ë·¹¸£±âºñ¿°Àº ÀæÀº Äà¹°°ú ÀçÃ¤±â·Î Æò¼Ò¿¡´Â ¹°·Ð Àß ¶§µµ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¶Ç ÇÑ ¹ø ¾Ë·¹¸£±âºñ¿°ÀÌ »ý±â¸é ´ã¹è¿¬±â³ª Çâ¼ö³¿»õ, °©ÀÛ½º·± ¿Âµµº¯È µî¿¡µµ Äà¹°, ÀçÃ¤±â µîÀÇ °ú¹Î¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ¾î Æò¼Ò ÄÚ Á¡¸· ÀÚ±Ø¿äÀÎÀ» ÇÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
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¸ñÆ÷ÇÑ±¹º´¿ø ÀÌºñÀÎÈÄ°ú ÀÌÀç¿î °úÀåÀº ¡°ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ´Þ°¿ÈòÀÚ, ¿ìÀ¯, Äá, ¹Ð°¡·ç µîÀº ¾Ë·¹¸£±â¹ÝÀÀÀ» Àß ÀÏÀ¸Å³ ¼ö ÀÖ´Â ½ÄÇ°À¸·Î, Ã¤¼Ò¡¤°úÀÏ·ù´Â ¾Ë·¹¸£±â¹ÝÀÀÀ» À¯¹ßÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í ¾Ë·ÁÁ³Áö¸¸ »ç¶÷¸¶´Ù Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ¾î ¹Ýµå½Ã ¾Ë·¹¸£±â ¹ÝÀÀ°Ë»ç¸¦ ÅëÇØ º»ÀÎ¿¡°Ô ÇØ´çµÇ´Â ÀÚ±Ø¿äÀÎÀ» Ã£¾Æ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í Á¶¾ðÇß´Ù.
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¾ÆÅäÇÇÇÇºÎ¿° ¿¹¹æ¡¤°ü¸®¿¡ ÀÖ¾î °¡Àå Áß¿äÇÑ °ÍÀº ÇÇºÎº¸½ÀÀ» »ýÈ°ÈÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. µÇµµ·Ï ¹ÌÁö±ÙÇÑ ¹°·Î ¸ñ¿åÇÏ°í ÇÇºÎ¿¡ ÀÚ±ØÀ» ÁÖÁö ¾Ê´Â ÀúÀÚ±Ø¼ººñ´©³ª ¾ÆÅäÇÇÀü¿ë¼¼Á¤Á¦¸¦ »ç¿ëÇÑ´Ù. »þ¿ö ÈÄ ÃæºÐÈ÷
º¸½ÀÇÏ°í ¼ö½Ã·Î º¸½ÀÁ¦¸¦ µ¡¹ß¶ó ÇÇºÎ»óÅÂ¸¦ Ç×»ó ÃËÃËÇÏ°Ô À¯ÁöÇÑ´Ù.
¿ÊÀº ºÎµå·¯¿î ¸é¼ÒÀç·Î ³Ë³ËÇÏ°Ô ÀÔ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
ÇÏ¾áÇÇºÎ°ú ÇÑ°æÇ¥ ¿øÀåÀº ¡°½Ç³»¿Ü ±Þ°ÝÇÑ ¿ÂµµÂ÷µµ ÇÇºÎ¸¦ ÀÚ±ØÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ½Ç³»¿Âµµ´Â ³Ê¹« ´þÁö ¾Ê°Ô ÇÏ°í °¡½À±â µîÀ¸·Î ÀûÀýÇÑ ½Àµµ¸¦ À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¶Ç °¡·Á¿òÀÌ ½ÉÇØ ¹«ÀÇ½ÄÁß¿¡µµ ÇÇºÎ¸¦ ±ÜÀ» ¼ö ÀÖ¾î ¼ÕÅéÀº Âª°Ô ±ð´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù¡±°í Á¶¾ðÇß´Ù.
/½Å¾È³ª±âÀÚ
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