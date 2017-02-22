Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-02-22 ¿ÀÈÄ 04:41:24 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»ç
´º½º > ÀÇ·á

È¯Àý±â ÁúÈ¯ ±â½Â, ÇÐ»ý °Ç°­°ü¸® ´çºÎ

¸ñÆ÷±³À°Ã», ±âÄ§¿¹Àý ÁöÅ°±â¡¤¼Õ¾Ä±â ´çºÎ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
½ÅÇÐ±â¸¦ ¾ÕµÎ°í ¸ñÆ÷±³À°Áö¿øÃ»ÀÌ ¶§ ´ÊÀº ±â½ÀÃßÀ§°¡ ÀæÀº ³¯¾¾¿¡ ÀÎÇÃ·ç¿£ÀÚ, RSV(È£Èí±â¼¼Æ÷À¶ÇÕ¹ÙÀÌ·¯½º) µî È¯Àý±â ÁúÈ¯ÀÌ À¯ÇàÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁü¿¡ µû¶ó ÇÐ±³¿¡¼­´Â ÇÐ»ýµéÀÇ °Ç°­°ü¸®¸¦ º¸´Ù ´õ Ã¶ÀúÈ÷ ÇØÁÙ °ÍÀ» ´çºÎÇß´Ù.

Æ¯È÷ µ¶°¨À¸·Î ºÒ¸®´Â ÀÎÇÃ·ç¿£ÀÚ´Â »ç¶÷ÀÌ ±âÄ§, ÀçÃ¤±â¸¦ ÇÏ°Å³ª ¸»À» ÇÒ ¶§¿¡ °ø±â ÁßÀ¸·Î ¹ÙÀÌ·¯½º°¡ ¹èÃâµÇ¾î ´©±¸µçÁö ½±°Ô °¨¿°µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸¶¸¥±âÄ§, ÄÚ¸·Èû µî(¾î¸°ÀÌÀÇ °æ¿ì ±¸Åä ¹× ¼³»ç Áõ»ó µ¿¹ÝµÉ ¼ö ÀÖÀ½) À¯Áõ»óÀÚÀÇ °æ¿ì ¸¶½ºÅ©¸¦ Âø¿ëÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ÀÎÇÃ·ç¿£ÀÚ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¹× ¼Õ ¾Ä±â¸¦ ÅëÇØ Ã¶ÀúÈ÷ ´ëºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¶Ç °¡À»Ã¶¿¡ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â RSV(È£Èí±â¼¼Æ÷À¶ÇÕ¹ÙÀÌ·¯½º)´Â ¹ß¿­, ±âÄ§, Äà¹° µî °¨±â¿Í ºñ½ÁÇÑ Áõ»óÀ» º¸ÀÌ´Â È£Èí±âÁúÈ¯À¸·Î Àü³â ´ëºñ ¹ß»ý °Ç¼ö°¡ 6¹è Áõ°¡Çß´Ù°í Áúº´°ü¸®º»ºÎ°¡ ¹àÇô ´ÜÃ¼ È°µ¿À» ÇÏ´Â ÇÐ±³¿¡¼­ ÇÐ»ýµéÀÇ ±âÄ§¿¹Àý(¿Ê¼Ò¸Å·Î °¡¸®°í ±âÄ§ µî)À» ÁöÄÑ¾ß ÇÏ¸ç, Áõ»óÀÌ ÀÖÀ» ½Ã ´«, ÄÚ, ÀÔÀ» ÀÚÁÖ ¸¸ÁöÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.

ÇÐ»ý»ýÈ°Áö¿ø¼¾ÅÍ ÃÖ¹Ì°æ ÀåÇÐ»ç´Â ¡°°¨±â Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â ÇÐ»ýµéÀÌ ÃÊ±â¿¡ Áõ»óÀ» ÀâÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÐ±³¿Í °¡Á¤¿¡¼­ ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô °ü½ÉÀ» ´õ ±â¿ïÀÌ°í ¿Ã¹Ù¸¥ À§»ý°ü³äÀ» °¡¸£ÃÄ ¼Õ ¾Ä±â¸¦ »ýÈ°È­ÇÑ´Ù¸é Ãß¿î °Ü¿ï ÇÐ±³»ýÈ°À» °Ç°­ÇÏ°Ô º¸³¾ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
/½Å¾È³ª±âÀÚ

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦887È£ (2017. 2. 22. 12¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¿¬»ê3Áö±¸, Á¤Ä¡ÀÎ ¶¥ Æ¯Çý ³í¶õ
±èÁ¾Âù ÇÏ³ª³ëÀÎº¹Áö°üÀå ÃëÀÓ
µ¶ÀÚ±â°í µµ½Ã°èÈ¹À§¿ø¤ý°øÇÐ¹Ú»ç ÀÌÁ¾±¸ ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¡¤ KTX ¡¤ SRT °ü±¤°´ µî ÀÏÃµ¸¸ ½Ã´ë ¿­¾îÁÙ Æ®·Î..
¹ÚÁØ¿µ ±¹È¸ÀÇ¿ø, Áö¿ªÃ»³âÀÇ ¹Ì·¡¸¦ µè´Ù
°Ç±¹¼§Á¦¸®Á¦, 5M ¾Õ °Ç¹° ½ÅÃà ¡°³Ê¹«ÇØ¡±
µ¶ÀÚ±â°í ÇÑ±¹ÀºÇà ¸ñÆ÷º»ºÎ ±Ç¿À½Ä ºÎ±¹Àå
Æ¯Áý/¼±ÅÃ2017 ´ë¼± ÁÖÀÚ ¸ñÆ÷¹Î½ÉÀº?
¿ì±âÁ¾ Á¤¹«ºÎÁö»ç, Á¤Ä¡ Çàº¸ ³í¶õ
½Å¾È°ø¹«¿ø ÀÎ»ç, À½ÁÖÂ¡°èÀÚ ºÁÁÖ±â ³í¶õ
¼ÕÇÐ±Ô¡¤ÃµÁ¤¹è È£³²Ç¥½É Àâ±â °­ÀÚ´Â?
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÀÌÀç¿ë È¸ÀåÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀÌ ±â°¢µÇ¾ú´Ù. ±¹¹ÎµéÀÇ ºÐ³ë°¡ ÀÌ¸¸Àú¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ºÐ³ëÀÇ ..
±âÅ‰Æ¯Áý
¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ±×´ë·Î º¸¿©ÁÖ´Â ¾î¼±µéÀÇ ÁøÇ³°æ, ¸¸¼±ÀÇ ²ÞÀ» ¾È°í ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷½Ã°¡ ±âÁ¸ 7¿ù¸»¿¡¼­ 8¿ùÃÊ¿¡ ¿­·È´ø Ç×±¸ÃàÁ¦¸¦ 10¿ù¸»·Î º¯°æÇÏ¸é¼­ °æÀï·Â È®..
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ¡¤ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ, Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,700
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,440
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,433,943