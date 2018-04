뉴스 > 공동체 목포 6일 오후 3시 청춘창업 공동 개업식

목포 6일 오후 3시 청춘창업 공동 개업식



목포 도시재생 청춘창업사업으로 오픈한 가게들이 오늘(4월 6일) 오후 6시부터 8시까지 청춘사업 개업식을 공동으로 갖고 본격적으로 지역민들에게 새로운 가게 모습들을 선보인다.

부스행사는 오후 3시부터, 목포극장 옆 로데오 광장.

무지개 라디오 쇼, 김수진 어쿠스틱 밴드, 이수연 밸리댄스, 명사특강 팔로우 미, 무료시식 및 체험, 청춘창업 홍보관 운영 등이 이벤트로 진행된다.



* 청춘창업사업 가게들

목포대표고기 숙성삼겹살.목포집1897

낙지전문점 간장낙지.바다밥상

브런치카페 감바스 파니니.체리베리

숯의모든것.숯진주연구소

목공체험카페.나무푸조

요즘대세 아직도 안가봤어?.온도

떠오르는대세.inspiringcoffee

가죽공방 second to none

커피의 모든 것.남포다방

커피에 취하고 음악에 취하는 곳.마부

플라워아트.ziten(짙은)

수제아이스크림을 맞 볼 수 있는.작은아침

아프리카에서 직접 공수한 인테리어.아프리카커피

이젠강아지도 맞춤옷.쁘티꾸숑

맞춤옷전문점.재봉틀이야기

일본식카레전문점.카즈카레

3d로사진을?인생화보사진관3d아트

차마시며심리검사를?마인게터카페

목포최초유일혼술집.바어항

음악체험공간.비긴아트홀

그림,미술체험.마리크래프트

도자기에그림을.포슬린카페

전남최초독립영화관.씨네마라운지mm

어린이극단.소극장마당

드라마예술센터.극단아띠

드론교육,체험.미래드론교육원

이젠여행도스마트하게.난다나여행사

아트갤러리.갤러리호자

또하나의독립영화관.오즈씨네마

다양한아트상품판매.꼴

문화기획,코어킹스페이스.업:로드

청춘문화공간,수제맥주.장롱

드론체험의모든곳.드론체험관

해양공무원준비생을위한.론박스터디

향수,아로마캔들체험판매.아로마무드

동네서점,독립출판물,카페.산책

마카롱카페.홈보이

솔트커피.살라토

생선구이무한리필.어미가

청소는내게맡겨라.대왕홈케어

체험형문화관광콘텐츠.미카



/신안나기자 입력 : 2018년 04월 06일