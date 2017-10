뉴스 > 공동체 “진로 고민, 지역사회가 함께 풀어가요” 목포중앙고 13일 평화광장서 취업인성콘서트

“진로 고민, 지역사회가 함께 풀어가요”

목포중앙고 13일 평화광장서 취업인성콘서트



진로와 취업을 위한 교육 선진화에 앞장서고 있는 목포중앙고등학교(교장 김영송)는 지난해에 이어 올해도 지역 공동체가 함께 하는 취업인성콘서트를 마련했다.



목포중앙고에 따르면 오는 13일(금) 오후 2시 목포평화광장에서 목포 시민 및 지역 중고등학교 청소년들을 대상으로 ‘GO TO THE FUTURE 목포중앙고와 함께 하는 취업인성콘서트’를 연다. 이번 콘서트는 4차 산업을 대비하는 청소년들의 미래를 함께 고민하며 다채로운 체험과 공연 등을 통해 학생과 학부모가 함께 즐길 수 있는 어울림의 장으로 꾸몄다.



특히 이날 행사에는 최근 떠오르고 있는 다포스포럼에서 등장한 4차산업혁명에 대해 청소년들에게 소개하고 대비할 수 있는 장을 만들었다.



로봇, 드론, 3D프린팅, VR가상체험 등 첨단 미래산업에 대한 소개와 체험을 통해 미래를 대비하는 취업 동기를 부여하고, 다양한 체험부스를 통해 학생들의 진로와 취업에 대한 막연한 두려움을 떨치고 준비된 예비취업인으로 나아갈 수 있는 기회를 제공할 예정이다.



체험부스는 ‘직업관’, ‘창업준비관’ 및 ‘진로관’ 등으로 구성된다. ‘직업관은 최근 떠오르는 직업군으로 알려져 있는 네일아트, 헤어연출, 메이크업, 특수분장 등을 포함해 또 하나의 가족으로 우리 옆을 지키는 애완동물과 관련된 산업을 소개한다.



또 ‘창업준비관’은 목포중앙고등학교 학생들이 학교에서 평상시 갈고 닦은 실력을 토대로 운영되고 있는 비즈쿨동아리(셈틀지기, COFFEE FRAME, PHOTOFRAME, 천연비누제작체험)를 포함해 방과후학교(슈링클스, DIY공예)로 진행하고 있는 다양한 동아리를 소개한다.



‘진로관’은 예비직장인으로서 갖춰야할 기본인성예절을 우리 전통에서 찾고자 다도체험관을 비롯해 목포고용센터와 목포상공회의소에서 직업심리검사 등을 실시해 자신의 적성에 맞는 직업군을 소개하고, 청년고용사업 등을 소개하는 부스를 운영할 계획이다.



이 외에도 목포중앙고 영상미디어과는 인터넷방송국을 운영해 이날 행사를 생방송으로 중계할 예정이다. 체험부스와 함께 저녁 7시부터는 가을의 정서가 가득 묻어나는 목포중앙고등학교 오케스트라단의 연주로 ‘제1부 함께하는 가을’을 시작으로 클래식 타악기 앙상블과 팝페라가수의 공연이 함께 이어진다.



‘제2부 미래를 향한 행진’에서는 이날 행사의 부제인 ‘GO TO FUTURE’를 주제로 목포중앙고등학교 댄스부의 공연을 시작으로 학생들에게 희망과 꿈을 심어주기 위한 프로그램이 진행될 예정이다.



김호남 이사장은 “다양한 볼거리 그리고 체험이 함께할 이날 체험부스와 공연은 취업에 대한 고민으로 힘들어하는 청소년들에게 취업에 대한 스트레스를 날려버릴 수 있는 기회와 동시에 미래를 대비할 수 있는 자신감을 심어주는 역할을 함께 제공한다는 취지로 마련됐다”고 했다.



김영송 교장은 “직업에 관한 선택의 폭을 넓힐 수 있는 다양한 직업체험 프로그램을 통해 학생들이 적성과 소질에 맞는 알찬 취업을 준비하고, 꿈과 희망을 키워가는 보람찬 시간들이 되기를 바란다”며 “우리 학생들과 같이 진로에 대해 고민하는 많은 학생들과 학부모, 지역민들의 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.

목포투데이(www.mokpotoday.com) 제918호 (2017. 10. 11. 9면)



