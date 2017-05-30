|
½Å¾È¿©¼º¿¬ÇÕÈ¸, Ã¢¸³ÀÌÈÄ ¹ß·Î ¶Ù´Â ºÀ»ç ´«±æ
µµÃÊ¸é ¿ìÀÌµµ 1¹Ú 2ÀÏ ºÀ»ç
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 30ÀÏ
|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
½Å¾È¿©¼º¿¬ÇÕÈ¸(È¸Àå ±è¿µ½É)°¡ Áö³ 12ÀÏ Ã¢¸³À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ºÀ»çÀÇ º¸ÆøÀ» ³ÐÇô°¡°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 17ÀÏ°ú 18ÀÏ ¾çÀÏ°£ ¿¸° ¡®Á¦6Â÷ Ã£¾Æ°¡´Â ¼¶ Çàº¹³ª´®ÀÇ ³¯¡¯¿¡´Â ¿¬ÇÕÈ¸ È¸¿ø 30¿© ¸íÀÌ ½Å¾È±º µµÃÊ¸é ¿ìÀÌµµ¸¦ Ã£¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ È¸¿øµéÀº Áö¿ªºÀ»ç´ÜÃ¼µé°ú ÇÔ²² ÀÇ·á, ÇÑ¹æ, ÀÚÀå¸é ½Ä»ç, ÀÌ¡¤¹Ì¿ë, Àå¼ö»çÁø µî ´Ù¾çÇÑ ºÀ»ç¸¦ ÆîÃÆÀ¸¸ç, 1¹Ú 2ÀÏ°£ ¼¶¿¡ ¸Ó¹°¸ç ¾î¸£½ÅµéÀÇ ¼Õ°ú ¹ßÀÌ µÇ¾îÁÖ¾ú´Ù.
±è È¸ÀåÀº ¡°ÀÌÆ²°£ÀÇ ºÀ»ç¿¡ ÁöÄ¥ ¹ýµµ ÇÑ È¸¿øµéÀÌÁö¸¸ ºÀ»ç ¾Õ¿¡¼´Â ¹°¹°°¡¸®Áö ¾Ê´Â ¸ð½À¿¡ °¨»çÇß°í ´Ã º¯ÇÔ¾ø´Â È°µ¿¿¡ °¨»ç ´Ù¸¥´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Î ¿¬ÇÕÈ¸´Â Áö¿ªºÀ»ç¿¡ Çå½ÅÇÏ°í Áö¿ª¹ßÀü¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÏ´Â ´ÜÃ¼·Î¼ ¼ºÀå½ÃÅ°°Ú´Ù¡±°í ´ÙÁüÇß´Ù.
ÀÌ»Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. Áö³ 25ÀÏ¿¡´Â ¿¬ÇÕÈ¸¿øµéÀÌ ¸ñÆ÷½ÅÇ×À» Ã£¾Æ ¼¼¿ùÈ£ ÀÎ¾çÀÛ¾÷ÀåÀ» Ã£Àº ¹æ¹®°´µé¿¡°Ô À½·áºÀ»ç¸¦ ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
/Á¤½ÂÇö±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦901È£ (2017. 5. 31. 15¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 30ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
½½¸ç½Ã ¹®À» ¿©´Ï, Àú ³ôÀº »ê¿¡¼ ½º¹Ì´Â µíÇÑ, Æí¹éÇâÀÌ °¡µæÇÑ °ø°£ÀÌ ´«¿¡ µé¾î¿Â..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
Fatal error: Class 'Upload' not found in /home/mokpotoday.com/www/default/include_skin01/news_type_new1.inc.php on line 108