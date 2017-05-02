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µ¿¾Æº¸°Ç´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ±è°æÅÃ) ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú´Â 4¿ù 20ÀÏ ±³³» ¡®°¨°¢ÅëÇÕ½Ç½À½Ç¡¯¿¡¼ ¡®ÀÛ¾÷Ä¡·áÀÎ ÁÖ°£¡¯(OT Pride week, 2017. 4.17~4.28) Çà»ç¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
¡®ÀÛ¾÷Ä¡·áÀÎ ÁÖ°£¡¯Àº ¡®Àü±¹ ÀÛ¾÷Ä¡·á ±³¼öÇùÀÇÈ¸¡¯¿¡¼ ÁÖ°üÇØ ¸Å³â Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯À» ±âÁ¡À¸·Î ¡®ÀÛ¾÷Ä¡·áÀÎ ÁÖ°£¡¯À» ¼±Á¤, ÀÛ¾÷Ä¡·áÀÇ ÀÎ½Ä°³¼±°ú ÀÌÇØ È®´ë¸¦ À§ÇÑ Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ µ¿¾Æº¸°Ç´ëÇÐ±³ ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú ÇÐ»ýµéÀº Àå¾ÖÇÐ»ý°ú µµ¿ì¹Ì ÇÐ»ý, ÇÐ°ú ±³¼ö°¡ Âü¿©ÇÑ Çà»ç¿¡¼ ¡®°Ç°ÇÑ »îÀ», ÀÛ¾÷Ä¡·á¿Í ÇÔ²²¡¯¶ó´Â Ä³Ä¡ ÇÁ·¹ÀÌÁî·Î ½ÇÁ¦ Àå¾Ö¸¦ °¡Áø ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ¿¹ºñ ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç·Î¼ ½ÀµæÇÑ ½Ç¹« ÀÛ¾÷Ä¡·á Æò°¡µµ±¸ »ç¿ë´É·Â ½Ã¿¬È¸ ¹× ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç¿¡ ´ëÇÑ Á÷¾÷À±¸®¿Í Á÷¹«¿¡ ´ëÇÑ ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´Ù.
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú ¿ÀÀºÁÖ ÇÐ°úÀåÀº ¡°ÃÖ±Ù »ê¾÷ÀçÇØ, ±³Åë»ç°í µîÀ¸·Î ÀÎÇØ Àå¾ÖÀÎ ¼ö°¡ °è¼Ó Áõ°¡ÇÏ°í, °í·ÉÈ »çÈ¸·Î ³ëÀÎÀÎ±¸ÀÇ Áõ°¡¿¡ µû¶ó ÀÛ¾÷Ä¡·á¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ Å©°Ô Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼¡±¶ó¸ç ¡°ÀÛ¾÷Ä¡·áÀÎ ÁÖ°£À» ÅëÇØ ÇÐ»ý°ú ÀÏ¹ÝÀÎµé¿¡°Ô ÀÛ¾÷Ä¡·á°úÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ½É¾îÁÖ°í, ÀÛ¾÷Ä¡·áÀÇ ÇÊ¿ä¼º°ú È¿¿ë¼ºÀ» ¾Ë¸®´Â ÁÁÀº °è±â°¡ µÇ¾úÀ¸¸é ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
µ¿¾Æº¸°Ç´ëÇÐ±³ ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú´Â NCS±â¹Ý±³À°°úÁ¤ µµÀÔÀ» ÅëÇØ ½ÅÃ¼Àû, Á¤½ÅÀû, »çÈ¸ÀûÀ¸·Î Àå¾Ö¸¦ °¡Áø »ç¶÷µéÀÌ »çÈ¸ÀÇ ÀÏ¿øÀ¸·Î º¹±ÍÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àå¾Ö¸¦ À¯¹ßÇÏ´Â Áúº´À» ÀÌÇØÇÏ°í, Àå¾Ö¸¦ Á¶±â¿¡ ¿¹¹æÇÔÀº ¹°·Ð, Àå¾ÖÀÎÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» Çâ»ó½ÃÅ°±â À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®Áö½Ä°ú ½Ç¹«´É·ÂÀ» °¡Áø ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç ¾ç¼º¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦897È£ (2017. 5. 3. 10¸é)