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KT&G Àü³²º»ºÎ, 3¡¤1Àý ¹Ù·Î¾Ë±â Ä·ÆäÀÎ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 03¿ù 03ÀÏ
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T&G Àü³²º»ºÎ ÀÓÁ÷¿ø°ú ´ëÇÐ»ý ºÀ»ç´Ü ¡®»ó»ó¹ß·éÆ¼¾î¡¯¸¦ ºñ·ÔÇÑ ºÀ»çÀÚ 200¿©¸íÀÌ 3¡¤1ÀýÀ» ¸Â¾Æ ±¤ÃµÀ¯½ºÄù¾î ±¤Àå¿¡¼ ¡®3¡¤1Àý ¹Ù·Î¾Ë±â Ä·ÆäÀÎ¡¯À» ÁøÇàÇß´Ù.
KT&G Àü³²º»ºÎ(º»ºÎÀå ±è¿ë´ö)´Â 2014³â¿¡ ÀÌ¾î 4È¸Â° ÀÌ Çà»ç¸¦ ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡¼´Â ¡®°¨»ç¸Þ½ÃÁö ÅÂ±ØÆ®¸® ¸¸µé±â¡¯, ¡®¿ì¸® ¿ª»ç ¹Ù·Î¾Ë±â¡¯, ¡®ÅÂ±Ø¹«´Ì ÆäÀÌ½º ÆäÀÎÆÃ¡¯ À» ºñ·ÔÇÑ ½Ã¹ÎµéÀÇ ¼ÕµµÀåÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø ´ëÇü ÅÂ±Ø±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¡®ÇÃ·¡½Ã¸÷¡¯ÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù.
±è¿ë´ö KT&G Àü³²º»ºÎÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ¡®3¡¤1Àý ¹Ù·Î¾Ë±â Ä·ÆäÀÎ¡¯À» ÅëÇØ ±¤ÁÖ½Ã¹Îµé°ú Áö¿ª ´ëÇÐ»ýµéÀÌ 3¡¤1ÀýÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ µÇ»õ±â°í ¿ì¸® ¹ÎÁ·ÀÇ ¼þ°íÇÑ ÀÚÁÖµ¶¸³Á¤½ÅÀ» ±â³äÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸°¡ µÅ¼ ±â»Ú´Ù.¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â KT&G ÀÓÁ÷¿ø°ú È¸»ç°¡ ÇÔ²² ¸ðÀº »çÈ¸°øÇå±â±Ý ¡®»ó»óÆÝµå¡¯·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
KT&G¸¸ÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ »çÈ¸°øÇå±â±ÝÀÎ ¡®»ó»óÆÝµå¡¯´Â ÀÓÁ÷¿øÀÌ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ¿ù±ÞÀÇ ÀÏºÎ¸¦ ±âºÎÇÑ ±Ý¾×¿¡ È¸»ç°¡ °°Àº ±Ý¾×À» 1:1·Î ¸ÅÄªÇØ ³»³õ°í, ¿©±â¿¡ Á÷¿øµéÀÇ ºÀ»çÈ°µ¿ 1½Ã°£À» 1¸¸¿øÀ¸·Î È¯»êÇÑ ±Ý¾×À» È¸»ç¿¡¼ Ãß°¡ ±âºÎÇØ Á¶¼ºÇÑ °ÍÀ¸·Î ¿ÃÇØ ¿¬°£ ¿î¿µ±Ô¸ð´Â ¾à 35¾ïÀÌ´Ù. KT&G´Â 3¡¤1Àý ¹Ù·Î¾Ë±â Ä·ÆäÀÎ ¿Ü¿¡µµ »ýÈ°ÀÌ ¾î·Á¿î ±¹°¡ À¯°øÀÚÀÇ ÁÖÅÃÀ» °íÃÄÁÖ´Â ¡®³ª¶ó»ç¶û º¸±ÝÀÚ¸®¡¯ ÈÄ¿øÈ°µ¿ µîÀ» ÅëÇØ ³ª¶ó»ç¶û ½ÇÃµ¿¡ ¾ÕÀå¼°í ÀÖ´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 03¿ù 03ÀÏ
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