|
¡°Áö¿ª Ã»¼Ò³â ¼±µµ, º¸È£ À§ÇØ ÃÖ¼±¡±
¸ñÆ÷°æÂû¼, Àü±¹ º£½ºÆ® ÇÐ±³Àü´ã°æÂû°ü ¹èÃâ ¿µ¿¹
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
|
Àü±¹ º£½ºÆ® ÇÐ±³Àü´ã°æÂû°üÀ¸·Î ¸ñÆ÷°æÂû¼ ¹ÚÃ¢µµ °æÀ§°¡ ¼±Á¤µÇ´Â ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
º£½ºÆ® Àü´ã°æÂû°üÀÌ¶õ ÇÐ±³Æø·Â ¿¹¹æ¡¤Á¶Ä¡, Ã»¼Ò³â ¼±µµ¡¤º¸È£ È°µ¿ µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ ÇÏ´Â Àü´ã°æÂû°ü(Àü±¹ 1,200¸í) Áß 1³â°£ È°µ¿ÀÌ ¿ì¼öÇÑ 3¸íÀ» ¼±¹ßÇØ »ç±â ÁøÀÛ°ú ³ëÇÏ¿ì¸¦ °øÀ¯ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
¹Ú °æÀ§´Â 2012³â 2¿ùºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö Àü´ã°æÂû°üÀ¸·Î È°µ¿ÇØ ¿À¸é¼ ÀÛ³â ÇÑ ÇØ Áö¿ª ÇÐ±³ ¹Û Ã»¼Ò³â 95¸íÀ» ¹ß±¼, ¸ñÆ÷½Ã Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ(²Þµå¸²) µî¿¡ °ËÁ¤°í½Ã, »ýÈ°ºñ Áö¿ø ¿¬°è¸¦ ÅëÇØ ÇÕ°ÝÇÑ 28¸í¿¡°Ô »ó±ÞÇÐ±³ ÁøÇÐÀ» µµ¿Ô°í, Àå¾Ö¡¤ºÒ¿ìÇÑ È¯°æÀ¸·Î ÇÐ¾÷Æ÷±â À§±â¿¡ ³õÀÎ Ã»¼Ò³âÀ» ¹ß±¼, BBS¸ñÆ÷½Å¾ÈÁöÈ¸, ³ª·ç¸ñ»ç¶ûÈ¸, ¸ð¹ü¿îÀüÀÚÈ¸·ÎºÎÅÍ ÀåÇÐ±Ý, ÁÖ°ÅÈ¯°æ ¹× ÀÇ·á¼ºñ½º, ±³ÅëÆíÀÇ¸¦ Á¦°ø¹Þµµ·Ï ¿¬°èÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¶ÇÇÑ, Ã»¼Ò³â ¼±µµ¡¤º¸È£»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ó½À °¡Ãâ, Æø·Â¼Å¬ 5°³ ÆÐ¹Ð¸® 46¸íÀ» Àû¹ß¡¤ÇØÃ¼ÇÔÀ¸·Î½á ÇÐ±³Æø·Â°ú °¢Á¾ ºñÇàÇàÀ§¸¦ »çÀü ¿¹¹æ¿¡ ÁÖ·ÂÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¸ñÆ÷°æÂû¼ ÇÐ±³Àü´ã°æÂû°üµéÀº ¿Ã ÇÑ ÇØ¿¡µµ Áö¿ªÃ»¼Ò³âµé¿¡°Ô ²Þ°ú Èñ¸ÁÀ» ½É¾îÁÖ°í ÇÐ±³Æø·Â ¾ø´Â ¾ÈÀüÇÑ ÇÐ±³¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.
/Á¤½ÂÇö±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦887È£ (2017. 2. 22. 9¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
ÀÌÀç¿ë È¸ÀåÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀÌ ±â°¢µÇ¾ú´Ù. ±¹¹ÎµéÀÇ ºÐ³ë°¡ ÀÌ¸¸Àú¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ºÐ³ëÀÇ ..
±âÅ‰Æ¯Áý
¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ±×´ë·Î º¸¿©ÁÖ´Â ¾î¼±µéÀÇ ÁøÇ³°æ, ¸¸¼±ÀÇ ²ÞÀ» ¾È°í ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷½Ã°¡ ±âÁ¸ 7¿ù¸»¿¡¼ 8¿ùÃÊ¿¡ ¿·È´ø Ç×±¸ÃàÁ¦¸¦ 10¿ù¸»·Î º¯°æÇÏ¸é¼ °æÀï·Â È®..