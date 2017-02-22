¡°Àú¹«´Â ³ªÀÌÀÎÁÙ ¾Ë¾Ò´õ´Ï »õ·Î¿î ÀÎ»ýÀÌ ¿­·È³×¡±

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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ÀÌ³¯ °³±Ù»ó¼ö»óÀÚ´Â ±è¼øº¹(57¼¼) ¿Ü 9¸í, ºÀ»ç»ó¼ö»óÀÚ´Â Á¶¾ç¼ø(60¼¼)¿Ü 16¸í, ÇÐ±³Àå»ó ¼ö»óÀÚ´Â °³ª°æ(58¼¼), ¿øÀå»ó ¼ö»óÀÚ´Â ¸¶¾çÀÓ(63¼¼), °ø·Î»ó ¼ö»óÀÚ´Â °íÃÊ°(80¼¼)ÀÌ´Ù.
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