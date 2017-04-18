|
|
|
|
|
|
µ¿¾Æº¸°Ç´ë ¡®2017³âµµ ±â´É°æ±â´ëÈ¸¡¯ µÎ°¢
±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®°ú ¿ä¸®ºÎ¹® ±Ý¡¤Àº¸Þ´Þ ¼ö»ó
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 18ÀÏ
|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
2017³âµµ ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±â´É°æ±â´ëÈ¸¡¯ ¿ä¸®ºÎ¹®¿¡¼ µ¿¾Æº¸°Ç´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ±è°æÅÃ) ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®°ú ¹Ú»óÀÎ(2ÇÐ³â) ±ºÀÌ ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¼ö»óÇß´Ù.
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã°¡ ÁÖÃÖÇÏ°í ±â´É°æ±âÀ§¿øÈ¸(À§¿øÀå À±ÀåÇö ½ÃÀå)°¡ ÁÖ°üÇÑ ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â 4¿ù 5ÀÏºÎÅÍ 10ÀÏ±îÁö ±¤ÁÖ°ø¾÷°íµîÇÐ±³ µî 7°³ °æ±âÀå¿¡¼ ¿ä¸®ºÎ¹® µî 34°³ Á÷Á¾¿¡ 348¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ Âü°¡ÇØ ¿¶í °æ±â¸¦ ÆîÃÄ 122¸íÀÌ ÀÔ»óÀÇ ¿µ±¤À» ¾ò¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ ´ëÈ¸ÀåÀÎ À±ÀåÇö ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÀåÀº ¡°¼÷·ÃµÈ ±â´É°ú ÅºÅºÇÑ ±â¼ú·ÂÀº Àú¼ºÀå ½Ã´ë¸¦ ¹öÆ¿ ¼ö ÀÖ´Â Ã¼·ÂÀÌ µÇ¾î Áö¿ª°æÁ¦ÀÇ »Ñ¸®¸¦ ¸¸µé°í, ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¸µé¾î Áö¿ª »ê¾÷°ú °æÁ¦¸¦ ¹ßÀü½ÃÅ°´Â Áß¿äÇÑ ¿øµ¿·ÂÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¼±¼öÀÇ ³ë°í¸¦ Ä¡ÇÏÇß´Ù.
µ¿¾Æº¸°Ç´ë ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®°ú´Â ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ ¿ä¸®ºÎ¹®¿¡¼ ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¼ö»óÇÑ ¹Ú»óÀÎ (2ÇÐ³â) ±º°ú Àü³²Áö¿ª ±â´É°æ±â´ëÈ¸¿¡¼ Àº¸Þ´ÞÀ» ¼ö»óÇÑ ¹Ú»ó¾Æ ¾ç(2017³â Á¹¾÷)µî 2¸íÀÌ ¿À´Â 9¿ù Á¦ÁÖ¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â Á¦52È¸ Àü±¹±â´É°æ±â´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇØ Áö¿ªÀÇ ¸í¿¹¸¦ °É°í ÃÖ°íÀÇ ±â·®À» °Ü·ç°Ô µÈ´Ù.
ÇÑÆí, µ¿¾Æº¸°Ç´ë ±Û·Î¹úÈ£ÅÚÁ¶¸®°ú ÀÌÈ«¿ ±³¼ö´Â ¡°ÀÌµéÀÌ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» °ÅµÐ µ¥´Â ÇÐ±³¿¡¼ Ã¼°èÀûÀÎ ½Ç½À µîÀÌ ¹Ø¹ÞÄ§ÀÌ µÆ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ º¸´Ù ³ªÀº ¼ºÀûÀ» °ÅµÑ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÐ»ýµéÀ» ÃÖ´ëÇÑ Áö¿øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
/½Å¾È³ª±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦894È£ (2017. 4. 19. 13¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 18ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
Å°¿¡¸£ÄÉ°í¸£´Â ¡®Á×À½¿¡ ÀÌ¸£´Â º´¡¯À» ¡®Àý¸Á¡¯ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
¡®ºÎÁ¤ºÎÆÐ¡¯´Â ±¹°¡..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
¼¼¿ùÈ£ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ ¼ö½ÀÀ» À§ÇØ À¯ÇØ¹ß±¼±ÇÀ§ÀÚ¿Í ±¹¹æºÎ À¯ÇØ¹ß±¼°¨½Ä´ÜÀÌ Áö³ 17ÀÏ ..
|¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
|
|
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°À» ÁØ¼öÇÔ
|
|
¹æ¹®ÀÚ¼ö
|
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 7,596
|
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 324
|
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,716,261