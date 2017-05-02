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2017³â Á¦35È¸ Àü³²¿¬±ØÁ¦¿¡¼ ÃÖ¿ì¼öÀÛÇ°»ó, ¿¬±â´ë»ó(°´ëÈì), ÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó(±è¼øÈñ), ¿ì¼ö¿¬±â»ó(ÇÑ»ó¹Î), Æ¯º°»ó(±èÁ¤¿À)À» ¼ö»óÇÑ ÀÌ ÀÛÇ°Àº ¿À´Â 3ÀÏºÎÅÍ 6ÀÏ±îÁö 4ÀÏ°£ °üÀÎ ¿¬±ØÀü¿ë¼Ò±ØÀå ¿¹¼úÀÎ»ç¶û¹æ¿¡¼ °ø¿¬ÇÑ´Ù.
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°ü¶÷·á´Â ÇÐ»ý 5,000¿ø, ÀÏ¹Ý 10,000¿øÀÌ´Ù.
¿¹¾à¡¤°ø¿¬¹®ÀÇ´Â Àü¹®¿¹¼ú´ÜÃ¼ ±Ø´Ü<¼±Ã¢> 061-243-3939, 010-4620-3511.
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦897È£ (2017. 5. 3. 10¸é)