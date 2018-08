뉴스 > 사회 리비아 납치 한국인은 목포출신, 살려달라

리비아 납치 한국인은 목포출신 국회 박지원 의원 대책 촉구 중 ⓒ 목포투데이 리비아에서 납치된 한국인은 목포인으로 추정된다.





1일(한국시간) 리비아 언론 218뉴스는 납치단체가 공개한 이들이 억류된채 중년 남성이 영어로 "대통령님 도와주세요. 저는 한국인이어요"

("please help me, president, our country South Korea")라고 말하는 영상을 공개했다.



화면은 포박된 한국인 1명과 필린핀 3명으로 주변에 소총을 든 무장세력까지 보인다.



국회 박지원 의원은 영상이 공개된 직후 사건 전후를 파악해보니, 피랍자가 목포 출신이고 한달가까이 억류되었던 것으로 알려져, 충격을 금치못하고 다각적으로 해결책을 촉구하고 있다고 밝혔다.



이들은 지난 7월 6일 리비아 하사우나 지역에서 납치된 것으로 정부는 파악하고 있는데, 정부는 이 사실을 한달 가까이 그동안 외부에 공개하지않은 의문을 사고 있다.



국내 언론들 일부는 정부가 피랍자의 안전을 이유로 들어 사실상 보도통제 성격인 엠바고(시간부 보도 중지요청)를 요청해놓고도 뚜렷한 대책이 없다는 의혹이 있다고 보도했다.



당시 무장 민병대가 현지 회사 캠프에 침입해 한국인 1명과 필리핀인 3명을 납치하고 물품을 빼앗은 것으로 전해졌다. /신안나기자 입력 : 2018년 08월 01일