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µ¿¡¤½Ä¹° »ì¾Æ°¡´Â ±â¼ú ÀÀ¿ë ¡®Ã»»ö°æÁ¦¡¯ ¶á´Ù
ÀÚ¿¬»ýÅÂ ¼øÈ¯ ÀÌ¿ë, Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ÀÚ¿ø Àç»ý»ê¿¡ ÀÀ¿ë, °¢±¤
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
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Ã»»ö±â¼ú(Blue Technology)ÀÌ ³ì»ö±â¼ú¿¡ ÀÌ¾î ¹Ì·¡ »ê¾÷ÀÇ ¸ÔÀ»°Å¸®·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù. Ã»»ö±â¼úÀº »ý¸íÃ¼ÀÇ ±âº» ±¸Á¶¡¤¿ø¸®¡¤¸ÞÄ¿´ÏÁò°ú ÀÚ¿¬ »ýÅÂ°è, ÀÚ¿¬ Çö»óÀ» ¸ð¹æÇÏ°Å³ª ¸ð»çÇØ °øÇÐÀûÀ¸·Î ÀÀ¿ëÇÏ´Â ±â¼úÀ» ¶æÇÑ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
ÀÚ¿¬°è ºòµ¥ÀÌÅÍ(µ¿¡¤½Ä¹°ÀÇ ¿À·£ ÁøÈÀÇ °á°ú)¸¦ È°¿ëÇØ È¯°æ¿¡ ´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â ½Å¼ºÀåµ¿·Â ±â¼ú·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÚ¿ø ¼øÈ¯À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ÀÚ¿øÀ» Àç»ý»êÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ù¾çÇÑ ±â¼ú ÀÀ¿ëÀÌ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼´Â ÀÌÀÎ½Ä Áö½ÄÀ¶ÇÕ¿¬±¸¼ÒÀåÀÌ 2012³â ¡ºÀÚ¿¬Àº À§´ëÇÑ ½º½ÂÀÌ´Ù¡»¿¡¼ ¡®Ã»»ö°æÁ¦(Blue Economy)¡¯ÀÇ ±Ù°£ÀÌ µÇ´Â ±â¼ú·Î Ã»»ö±â¼úÀÌ¶õ ´Ü¾î¸¦ Ã³À½ »ç¿ëÇß´Ù.
¼¼°èÀûÀ¸·Î °¡Àå À¯¸íÇÑ Ã»»ö±â¼ú·Î ÀÏº» ½ÅÄ¼¾À» µé ¼ö ÀÖ´Ù. °í¼Ó ¿îÇà¿¡ µû¸¥ ¼ÒÀ½ ÇØ°áÀ» À§ÇØ ¹°ÃÑ»õÀÇ ±æÂßÇÏ°í ³¯·ÆÇÑ ºÎ¸®¿Í ¸Ó¸®¸¦ º»¶° ¿Â÷ ¾Õ ºÎºÐÀ» µðÀÚÀÎÇß´Ù. Áü¹Ùºê¿þÀÇ ÀÚ¿¬ ³Ã¹æ °Ç¹°Àº Èò°³¹ÌÀÇ µÕÁö¸¦ ¸ð¹æÇÑ ¼³°è·Î ÇÑ¿©¸§¿¡µµ 22µµ ¾ÈÆÆÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.
¼¶À¯ ºÐ¾ß¿¡¼´Â ÀÙ»ç±Í°¡ ¹°¿¡ Á¥Áö ¾Ê°í Ç×»ó ±ú²ýÇÑ »óÅÂ¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â ¿¬ÀÙ ¼¶À¯, Á¢ÂøÁ¦ ºÐ¾ß¿¡¼´Â µµ¸¶¹ìÀÇ ¹ß¹Ù´ÚÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ³ª³ë Á¢ÂøÁ¦, º·è¡¤ÀáÀÚ¸®ÀÇ Åº·Â¼ºÀ» ¸ð¹æÇÑ Åº¼ºÀÌ ÁÁÀº ½Å¹°Áú °³¹ß µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ Ã»»ö±â¼úÀÌ È°¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
Ã»»ö±â¼úÀº ±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡¼µµ Á¡Á¡ ¿µ¿ªÀ» È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ ÄÁ¼³ÆÃ Àü¹®¾÷Ã¼ FBEI(Fermanian Business & Economic Institute)´Â Ã»»ö±â¼ú ½ÃÀåÀÌ Áö³ÇØ 43¾ï ´Þ·¯(¾à 4Á¶8000¾ï¿ø) ¼öÁØ¿¡¼ 2030³â¿¡´Â 1Á¶6000¾ï ´Þ·¯·Î Ä¿Áú °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù.
Àü ¼¼°è ÀÚ¿¬¸ð»ç ±â¼ú ³í¹®ÀÇ ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 11.7%, Æ¯Çã´Â 12.9%¿¡ ÀÌ¸¦ Á¤µµ·Î ¿¬±¸¡¤°³¹ß(R&D)ÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù. Ã»»ö±â¼ú °ü·Ã ³í¹® °Ç¼ö¸¦ »ìÆì º¼ ¶§ ¹Ì±¹(25%)°ú Áß±¹(23%)ÀÌ ¾ç´ë ÃàÀ¸·Î ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Ù. ÈÇÐ°ú Àç·á°úÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼ ÁÖ·Î ¿¬±¸°¡ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Âµ¥ ¹°¸®ÈÇÐ¡¤³ª³ë°úÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼µµ È°¹ßÈ÷ ÀÀ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ºû¡¤¹°¡¤ÀÌ»êÈÅº¼Ò¸¸À¸·Î À¯¿ëÇÑ ÈÇÐ ¹°ÁúÀ» »ý»êÇØ³»´Â ÀÎ°ø ±¤ÇÕ¼º ½Ã½ºÅÛÀº Áö±¸ ¿Â³È¿Í ¿¡³ÊÁö ÀÚ¿ø °í°¥ ¹®Á¦¸¦ µ¿½Ã¿¡ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¼ú·Î °¢±¤¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±¹³»¿¡¼µµ R&D°¡ È°¹ßÇØÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÚ¿¬¸ð»ç °ü·Ã Á¤ºÎ R&D °úÁ¦´Â 2010³â 14°Ç¿¡¼ 2015³â 56°ÇÀ¸·Î Áõ°¡ Ãß¼¼´Ù. ÀÚ¿¬ ¸ð¹æ »ï°¢(½Ã°¢¡¤ÃË°¢¡¤ÈÄ°¢) ¼¾¼ ±â¼úÀº ´ëÇ¥ÀûÀÎ Ã»»ö±â¼ú·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÆÄ¸®¡¤µüÁ¤¹ú·¹¸¦ ¸ð»çÇÑ ÃÊºñÀü(Super vision) ½Ã½ºÅÛ, °Å¹ÌÀÇ ÃË°¢À» ¸ð¹æÇÑ °í°¨µµ ºÐ»êÇü Áøµ¿ ¼¾¼, °³ÀÇ ÄÚ¸¦ ¸ð¹æÇÑ ÃÊ°í°¨µµ °¡½º ¼¾¼°¡ ÀÌ¹Ì °³¹ßµÆ´Ù. ³ªºñÀÇ ³¯°³ ±¸Á¶¸¦ ¸ð¹æÇÑ ±¤°áÁ¤ ¼ÒÀç¡¤¼ÒÀÚµµ ¸¸µé¾î³Â´Ù. °íÇØ»óµµ ÇÁ¸°Æ®¿ë ÀÔÀÚ¸¦ ´ë·® Á¦Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¿¡³ÊÁö Àý°¨Çü Ã¢È£¸¦ »ý»êÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
»ç¸· Ç³µÀÌ¿¡¼ Âø¾ÈÇÑ Àú¿¡³ÊÁö ¼Òºñ Á¦½À ±â¼úµµ ´«¿¡ ¶è´Ù. »ç¸·ÀÇ °ÇÁ¶ÇÑ °ø±â¿¡¼ ¼öºÐÀ» »Ì¾Æ³» »ýÁ¸ÇÏ´Â ³ª¹Ìºê»ç¸· Ç³µÀÌÀÇ µî ²®Áú ±¸Á¶¸¦ ¸ð¹æÇÑ ¹«µ¿·Â Á¦½À ±â¼úÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ÃÊ¹ß¼ö¼º¡¤ÃÊ¹ßÀ¯¼º¡¤ÃÊÄ£¼ö¼ºÀ» ¸ðµÎ °®Ãè´Ù.
ÇÁ·ÎÆç·¯ ºñÇà±â, Çï¸®ÄßÅÍ, µå·Ð°ú °°ÀÌ ÇÁ·ÎÆç·¯¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ºñÇàÃ¼¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼ÒÀ½µµ ¾ïÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ºñÇàÇÏ´Â Á¶·ùÀÇ ³¯°³ ±¸Á¶¸¦ ¸ð¹æÇØ ¼ÒÀ½ ¼öÁØÀ» Áö±Ýº¸´Ù 20% ÀÌÇÏ·Î ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÎ°£ Ä£ÈÇü ·Îº¿ ½Ã½ºÅÛ ±â¼úµµ ÇÙ½É Ã»»ö±â¼ú·Î ¼Õ²ÅÈ÷°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼´Â °£º´ °ü·Ã ·Îº¿ °³¹ß¿¡ ÃÊÁ¡ÀÌ ¸ÂÃçÁ® ÀÖ´Ù.
Ã»»ö±â¼úÀº °æÁ¦¼º¡¤È¯°æ¼º¡¤»çÈ¸¼ºÀ» ¸ðµÎ °®Ãá ÃÖÀûÀÇ ±â¼ú·Î Æò°¡¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌÃ³·³ °øÇÐÀû ³Á¦¸¦ ±Øº¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¼úÀÓ¿¡µµ ¾ÆÁ÷ »ó¿ëÈ¿¡ ¼º°øÇÑ Á¦Ç°Àº ºÎÁ·ÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ °³³äÀÌ »ý¼ÒÇÑ Å¿¿¡ ¸¹Àº ¿¬±¸ÀÚ¿Í °ü·Ã »ê¾÷ ÀÎ·ÂÀÌ Á¢±ÙÇÏ±â ¾î·Á¿î ÆíÀÌ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¹Ì·¡ À¯¸Á ºÐ¾ß ¼±Á¤À» À§ÇØ ¼¼ºÎ ºÐ¾ßº°·Î ¾îµð¸¦ ¹Ì¸® Áö¿øÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¿ì¼± °áÁ¤ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± °¡¿îµ¥ Àü¶ó³²µµ°¡ Ã»»ö±â¼ú°ú °ü·ÃÇØ ¹ß ºü¸£°Ô ¿òÁ÷ÀÎ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼·Î ²ÅÈ÷°í ÀÖ´Ù. Àü¶ó³²µµ´Â Áö³ÇØ Ã»»ö±â¼úÀ» Áö¿ª Àü·«»ê¾÷À¸·Î À°¼ºÇÏ±â À§ÇØ ÇÐ°è¡¤»ê¾÷°è¡¤¿¬±¸¼Ò µî °¢°è Àü¹®°¡ 23¸íÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¡®Àü¶ó³²µµ Ã»»ö±â¼ú »ê¾÷È ÃßÁø´Ü¡¯À» Ãâ¹üÇß´Ù.
»ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ¡¤¹Ì·¡Ã¢Á¶°úÇÐºÎ¿Í ÇùÀÇÇØ Ã»»ö±â¼ú ÀÚ¿øÀ» Àû±Ø ¹ß±¼ÇÏ°í, ±¹°¡»ç¾÷À¸·Î ÁýÁß À°¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¿ì±âÁ¾ Àü¶ó³²µµ Á¤¹«ºÎÁö»ç´Â ¡°Ã»»ö±â¼ú·Î »õ·Î¿î ÀÏÀÚ¸®¸¦ Ã¢ÃâÇÏ°í, »õ ºÎ°¡°¡Ä¡ »ê¾÷À¸·Î Å°¿ì°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
(5¿ù 22ÀÏ Áß¾ÓÀÏº¸ º¸µµ)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦900È£ (2017. 5. 24. 10¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
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