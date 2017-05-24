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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
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ÀÌµéÀº Áö³ 2012³âºÎÅÍ 5³â µ¿¾È ¿µ¼¼ »óÀÎ 9Ãµ300¿©¸í¿¡°Ô ¡°¿µ¾÷¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù¡±¸ç ¿µÈ ¹«·á°ü¶÷±ÇÀ» ½Ñ°ª¿¡ ÆÈ°í ¾à 140¾ï¿øÀ» Ã¬±ä ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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(5¿ù 19ÀÏ ¿¬ÇÕ´º½º º¸µµ)
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(5¿ù 19ÀÏ ÇÑ±¹°æÁ¦ º¸µµ)
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ÀÇÁ¤ºÎÁö°Ë °øÆÇ¼Û¹«ºÎ(·ùÁ¤¿ø ºÎÀå°Ë»ç)´Â 21ÀÏ ¡°ÀçÆÇºÎ°¡ Ä¡¾àÀ¸·Î ÀÎÇÑ »óÇØ¿Í ¼ºÃßÇà¿¡ µû¸¥ ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º Àå¾Ö ºÎºÐÀ» ¹«ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Âµ¥ ¹ý¸® ¿ÀÇØ°¡ ÀÖ¾î º¸¿© Ç×¼ÒÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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ÀçÆÇºÎÀÎ Çü»çÇÕÀÇ13ºÎ(¾ÈÁ¾È ºÎÀåÆÇ»ç) ¿ª½Ã ¹è½É¿øµéÀÇ ÀÇ°ßÀ» Âü°íÇØ ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ À¯ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.
±×·¯³ª ¡®ÇÇÇØÀÚÀÇ ¼º±â ÁÖº¯¿¡ Ä¡¾àÀ» ¹Ù¸£´Â µî ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÇÇºÎ¿°°ú ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º Àå¾Ö µî »óÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù¡±´Â °ËÂûÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹«ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.
(5¿ù 21ÀÏ Á¶¼±ÀÏº¸ º¸µµ)
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