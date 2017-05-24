Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-05-24 ¿ÀÈÄ 09:51:30 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
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±¹³» ÀÌ½´ºê¸®ÇÎ(900È£)

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ÃÊµî»ý ¼ºÆøÇà ¿¹°í 18¼¼Ñû ¡°°ü½É ²ø·Á°í¡±
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
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¿µ¼¼ »óÀÎ¿¡°Ô ¿µÈ­ Æ¼ÄÏÀ» ÆÈ°í¼­ ¿¹¸Å¸¦ ¹æÇØÇÏ´Â ¼ö¹ýÀ¸·Î 140¾ï¿øÀ» °¡·ÎÃ¦ ÀÏ´çÀÌ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Ù.

ÀüºÏÁö¹æ°æÂûÃ» »çÀÌ¹ö¼ö»ç´ë´Â »ç±â ÇøÀÇ·Î ¿µÈ­ Æ¼ÄÏ ÆÇ¸Å¾÷Ã¼ ´ëÇ¥ A(52)¾¾ µî 2¸íÀ» ±¸¼ÓÇÏ°í ¿µ¾÷»ç¿ø µî 17¸íÀ» ºÒ±¸¼Ó ÀÔ°ÇÇß´Ù°í 19ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÌµéÀº Áö³­ 2012³âºÎÅÍ 5³â µ¿¾È ¿µ¼¼ »óÀÎ 9Ãµ300¿©¸í¿¡°Ô ¡°¿µ¾÷¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù¡±¸ç ¿µÈ­ ¹«·á°ü¶÷±ÇÀ» ½Ñ°ª¿¡ ÆÈ°í ¾à 140¾ï¿øÀ» Ã¬±ä ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

»óÀÎµéÀº °¡°Ô¸¦ È«º¸ÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î ±¸¸ÅÇÑ ¿µÈ­¿¹¸Å±ÇÀ» ¼Õ´Ôµé¿¡°Ô ³ª´²ÁáÁö¸¸ µ¹¾Æ¿Â °Ç ¡®Ç×ÀÇ¡¯»ÓÀÌ¾ú´Ù.

A¾¾ µîÀº ÀÌ¸¥¹Ù ¡®½Ã°£ ÄÁÆ®·Ñ¡¯ÀÌ¶ó´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ë, ÀÎÅÍ³Ý ¿¹¸Å¸¦ °íÀÇ·Î ¹æÇØÇÏ°Å³ª Ãë¼Ò½ÃÄ×´Ù.

½ÇÁ¦·Î ¿¹¸Å¿¡ ¼º°øÇÑ È®·üÀº 3%¿¡ ºÒ°úÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÀÌµéÀº ¿µÈ­ ¿¹¸Å°¡ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ¹«·á·Î ¹ÞÀº Æ¼ÄÏÀÌ´Ï¸¸Å­ ¿¹¸Å¸¦ ½±°Ô Æ÷±âÇÏ´Â ½É¸®µµ ÀÌ¿ëÇß´Ù.

¼Õ´ÔÀÇ Ç×ÀÇ¸¦ ¹ÞÀº »óÀÎµéÀÌ ÀÌµéÀ» ÀÇ½ÉÇÏ¸é¼­ ¹üÇàÀÌ Åº·Î ³µ´Ù.

°æÂûÀº A¾¾ µî¿¡°Ô ¼ÓÀº ÇÇÇØÀÚ°¡ ´õ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸°í ¼ö»ç¸¦ È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°½ÇÁ¦ ¿µÈ­¿¹¸Å±Çº¸´Ù ÅÎ¾øÀÌ ½Ñ Æ¼ÄÏÀº ÀÇ½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿µÈ­¿¹¸Å±ÇÀ» °è¾àÇÒ ½Ã °è¾à ³»¿ë µî ¼¼ºÎ»çÇ×À» ²Ä²ÄÈ÷ »ìÆì¾ß ÇÇÇØ¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
(5¿ù 19ÀÏ ¿¬ÇÕ´º½º º¸µµ)

ÃÊµî»ý ¼ºÆøÇà ¿¹°í 18¼¼Ñû ¡°°ü½É ²ø·Á°í¡±

ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼­ ÃÊµîÇÐ»ýÀ» ¼ºÆøÇàÇÏ°Ú´Ù°í ¿¹°íÇØ ÆÄ¹®À» ÀÏÀ¸Ä×´ø 18¼¼ ³²¼ºÀÌ °ü½ÉÀ» ²ø±â À§ÇØ ÀÏÀ» ¹úÀÎ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. Ã»³âÀº È«Äá¿¡¼­ ¾îÇÐ¿¬¼ö ÁßÀÌ¾úÀ¸¸ç °æÂû Á¶»ç¸¦ ¹Þ±â À§ÇØ ±Í±¹Çß´Ù.

¼­¿ï µ¿ÀÛ°æÂû¼­´Â Çù¹Ú ÇøÀÇ·Î ÇÐ»ý ±è¸ð±º(18)À» ºÒ±¸¼Ó ÀÔ°ÇÇßÀ¸¸ç Á¶¸¸°£ ±â¼ÒÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í 19ÀÏ ¹àÇû´Ù.

°æÂûÀº 17ÀÏ È«Äá¿¡¼­ ¾îÇÐ¿¬¼ö¸¦ ÇÏ´ø ±è±º¿¡°Ô ¡°±Í±¹ÇØ Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀ¸¶ó¡±°í ¿ä±¸Çß°í ±è±ºÀº ´ÙÀ½³¯ÀÎ 18ÀÏ ÇÑ±¹À¸·Î µ¹¾Æ¿Í °æÂû Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

±è±ºÀº ¡°½ÇÁ¦·Î ¹üÇàÀ» ÇÏ·Á ÇÑ °Ô ¾Æ´Ï°í »ç¶÷µéÀÇ °ü½ÉÀ» ²ø±â À§ÇØ ±ÛÀ» ½è´Ù¡±°í Áø¼úÇß´Ù. °æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°±è±ºÀº Àß¸øÀ» ´µ¿ìÄ¡°í ÀÖÀ¸¸ç ±è±ºÀÇ ºÎ¸ðµµ ºÒ¾ÈÀ» ´À²¼À» ÇÐ»ý, ÇÐºÎ¸ðµé¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇØÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±è±ºÀº Áö³­ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ¡®µð½ÃÀÎ»çÀÌµå¡¯¿¡¼­ ¡®»ìÇØ¹ü¡¯ÀÌ¶ó´Â ¾ÆÀÌµð(ID)·Î ¡°18ÀÏ ¾ÆÄ§ °­³²ÃÊµîÇÐ±³¿¡ µî±³ÇÏ´Â ¿©ÇÐ»ýÀ» ²ø°í °¡ ¼ºÆøÇàÇÏ°Ú´Ù¡±´Â ±ÛÀ» ½á Çù¹ÚÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. »ç°Ç Á÷ÈÄ °æÂûÀº ¼­¿ï °­³²ÃÊ, ¿ï»ê ³²±¸ °­³²ÃÊ, °æºÏ ¾Èµ¿ °­³²ÃÊ µî¿¡ ÀÌ »ç½ÇÀ» Åëº¸ÇÏ´Â ÇÑÆí ÇÐ±³µé¿¡ ´ëÇÑ ¼øÂûÀ» °­È­Çß´Ù. ±×·¯ÀÚ ±è±ºÀº 15ÀÏ ¹®Á¦ÀÇ ±ÛÀ» »èÁ¦Çß´Ù.
(5¿ù 19ÀÏ ÇÑ±¹°æÁ¦ º¸µµ)

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¾Õ¼­ ¹ý¿øÀº Áö³­ 11ÀÏ ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ¿¡¼­ ÇÇ°íÀÎ ÀÌ¸ð(24¡¤´ëÇÐ¿ø»ý)¾¾¿Í ÇÏ¸ð(23¡¤´ëÇÐ»ý)¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 2³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 3³â, ³ë¸ð(20¡¤´ëÇÐ»ý)¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 1³â 6¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» °¢°¢ ¼±°íÇß´Ù.

ÇÇ°íÀÎµéÀº ÀÛ³â 3¿ù 12ÀÏ »õº® ³²ÀÚ ½ÅÀÔ»ý A¾¾ÀÇ ¼Ó¿ÊÀ» ³»¸®°í ½ÅÃ¼ ÀÏºÎ¿¡ Ä¡¾àÀ» ¹Ù¸£´Â µîÀÇ Çàµ¿À» ÇÏ°í ÀÌ¸¦ ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ¾ú´Ù.

ÀÇÁ¤ºÎÁö°Ë °øÆÇ¼Û¹«ºÎ(·ùÁ¤¿ø ºÎÀå°Ë»ç)´Â 21ÀÏ ¡°ÀçÆÇºÎ°¡ Ä¡¾àÀ¸·Î ÀÎÇÑ »óÇØ¿Í ¼ºÃßÇà¿¡ µû¸¥ ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º Àå¾Ö ºÎºÐÀ» ¹«ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Âµ¥ ¹ý¸® ¿ÀÇØ°¡ ÀÖ¾î º¸¿© Ç×¼ÒÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ÇÇ°íÀÎ ÃøÀº ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÅ Â¡¿ªÇüÀÌ ¼±°íµÈ °ÍÀÌ ºÎ´çÇÏ´Ù´Â µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î Ç×¼ÒÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ »ç°ÇÀº ¼ö½Ê ³â°£ MT³ª ¼öÇÐ¿©Çà¿¡¼­ ÀáÀÚ´Â Ä£±¸ÀÇ ¸ö¿¡ Ä¡¾àÀ» ¹Ù¸£´Â µî µ¿¼ºÀ» »ó´ë·Î ÇÑ Áþ±ÄÀº Àå³­ÂëÀ¸·Î ¿ëÀÎµÇ´ø Çàµ¿¿¡ °ËÂûÀÌ Ã³À½À¸·Î ¼ºÆø·Â ¹üÁËÀÇ Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ Æ¯·Ê¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇØ ±â¼ÒÇÑ »ç°ÇÀÌ´Ù.

ÇÇ°íÀÎµéÀº ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÇ ÀÇ°ßÀ» µè°Ú´Ù¸ç ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇÀ» ½ÅÃ»Çß´Ù. Áö³­ 10ÀÏ ÀÇÁ¤ºÎÁö¹ä¹ý¿ø¿¡¼­ ¿­¸° ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ¿¡¼­´Â °ËÂû°ú º¯È£ÀÎ °£ ¹ýÁ¤ °ø¹æÀÌ 19½Ã°£¿¡ °ÉÃÄ ÀÌ·ïÁ³°í, ¹ã»ù ½É¸® ³¡¿¡ ¹è½É¿ø 9¸í ¸¸ÀåÀÏÄ¡·Î À¯ÁË¸¦ Æò°áÇß´Ù.

ÀçÆÇºÎÀÎ Çü»çÇÕÀÇ13ºÎ(¾ÈÁ¾È­ ºÎÀåÆÇ»ç) ¿ª½Ã ¹è½É¿øµéÀÇ ÀÇ°ßÀ» Âü°íÇØ ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ¸¦ À¯ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.

±×·¯³ª ¡®ÇÇÇØÀÚÀÇ ¼º±â ÁÖº¯¿¡ Ä¡¾àÀ» ¹Ù¸£´Â µî ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÇÇºÎ¿°°ú ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º Àå¾Ö µî »óÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù¡±´Â °ËÂûÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¹«ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.
(5¿ù 21ÀÏ Á¶¼±ÀÏº¸ º¸µµ)
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±âÈ¹ÃëÀç/µµ½Ã, ¹®È­·Î ¼ÒÅëÇÏ´Ù(6)
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