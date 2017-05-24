|
|
|
|
|
|
¡®³ªÀÌ·ÕÈ¯ÀÚ¡¯±â½Â¡¦ÀÛ³â º¸Çè»ç±â ¿ª´ë ¡®ÃÖ´ë¡¯
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
|
º¸Çè»ç±â°¡ ¹üÁË¶ó´Â ÀÎ½ÄÀÌ ºÎÁ·ÇÑ °¡¿îµ¥ ¼ÓÄª '³ªÀÌ·ÕÈ¯ÀÚ'°¡ ¿©ÀüÈ÷ ±â½ÂÀ» ºÎ¸®¸é¼ Áö³ÇØ Àû¹ß±Ý¾×ÀÌ ¿ª´ë ÃÖ´ë¸¦ ±â·ÏÇß½À´Ï´Ù.
º¸Çè»ç±â´Â ¼±·®ÇÑ ÀÏ¹Ý º¸Çè°¡ÀÔÀÚÀÇ ÇÇÇØ·Î ÀÌ¾îÁö´Â ¸¸Å ±ÙÀýÀ» À§ÇØ Àû±ØÀûÀÎ ½Å°í°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï
´Ù.
ÇÑ ³²¼ºÀÌ ÁÖº¯À» ¼¼ºÀÌ´õ´Ï ¼ÒÇüÂ÷°¡ Áö³ª°¡ÀÚ °©ÀÚ±â µû¶ó°¡ °íÀÇ·Î Â÷·®¿¡ ºÎµúÈü´Ï´Ù.
¿©¼º¿îÀüÀÚÀÓÀ» È®ÀÎÇÑ ÈÄ °íÀÇ·Î »ç°í¸¦ ³½ º¸Çè»ç±âÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ°°Àº º¸Çè»ç±â Àû¹ß¾×ÀÌ Áö³ÇØ »ç»ó ÃÖ´ë¸¦ ±â·ÏÇß½À´Ï´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ º¸Çè»ç±â Àû¹ß±Ý¾×Àº 7Ãµ185¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ 9.7% Áõ°¡Çß°í, 1ÀÎ´ç Æò±Õ »ç±â ±Ý¾×µµ 870¸¸¿øÀ¸·Î ¿ª´ë ÃÖ°í±Ý¾×À» ³ªÅ¸³Â½À´Ï´Ù.
°ú´Ù ÀÔ¿ø µîÀÇ º¸Çè»ç±â´Â ¹üÁËÇàÀ§¶ó´Â ÀÎ½ÄÀÌ ¿©ÀüÈ÷ ºÎÁ·ÇÑ ¹Ý¸é, ±Ý°¨¿ø°ú ¼ö»ç±â°ü °£ °øÁ¶ ¼ö»ç°¡ °ÈµÈ Å¿ÀÔ´Ï´Ù.
ÇãÀ§·Î ÀÔ¿øÇÏ°Å³ª °ú´ÙÇÑ Áø´ÜÀ» ¹Þ´Â µî ³ªÀÌ·ÕÈ¯ÀÚ°¡ 71%·Î ´ëºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇß°í, »ìÀÎ°ú ¹æÈ µî °íÀÇ»ç°í°¡ 17%·Î µÚ¸¦ ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù.
¿¬·ÉÃþº°·Î º¸¸é 30¡50´ë°¡ 3.6% ÁÙ°í 60´ë ÀÌ»óÀº 9% Áõ°¡ÇßÀ¸¸ç, ³²¼º Àû¹ßÀÎ¿øÀÌ 3.7% ÁÙ¾îµç ¹Ý¸é ¿©¼ºÀº 7.4% ´Ã¾ú½À´Ï´Ù.
Àý¹Ý ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇÏ´ø ÀÚµ¿Â÷º¸Çè »ç±â ºñÁßÀº ºí·¢¹Ú½º¿Í CCTV ¼³Ä¡ µî¿¡ µû¶ó 45%±îÁö °¨¼ÒÇß½À´Ï´Ù.
<±è»ó±â / ±Ý°¨¿ø º¸Çè»ç±â´ëÀÀ´Ü ºÎ±¹Àå> ¡°º¸Çè»ç±â·Î ÀÎÇÑ º¸Çè±Ý ´©¼ö´Â °á±¹ º¸Çè·á¸¦ ÀÎ»ó½ÃÄÑ ¼±·®ÇÑ º¸Çè °¡ÀÔÀÚÀÇ ÇÇÇØ·Î ÀÌ¾îÁö´Â ¸¸Å ±Ý°¨¿øÀÌ³ª º¸ÇèÈ¸»ç·Î ½Å°íÇØÁÖ½Ã±â¸¦ ´çºÎµå¸³´Ï´Ù.¡±
±Ý°¨¿ø°ú º¸ÇèÈ¸»çµéÀº º¸Çè»ç±â ½Å°í¼¾ÅÍ¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÌ¸ç, Áö³ÇØ 17¾ï6Ãµ¸¸¿øÀÇ º¸Çè»ç±â ½Å°íÆ÷»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇß½À´Ï´Ù.
(5¿ù 21ÀÏ ¿¬ÇÕ´º½ºTV)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦900È£ (2017. 5. 24. 10¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 24ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
Áö³ 5¿ù 9ÀÏ Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼ Á¤ÀÇÀÇ ¾ÆÁ¨´Ù¸¦ Á¦½ÃÇÑ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ´ëÅë·ÉÀ¸..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
5¿ù ÃÊ ¼öÀºÁÖ°¡ ¹«·Á 30µµ¸¦ ³Ñ¾î¼¸é¼ 85³â ¸¸¿¡ ÃÖ°í ±â¿ÂÀ» ±â·ÏÇÏ´Â µî 5¿ù°ú 6..
|¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
|
|
¡ãÇý¼º½ÄÀ°½Ä´ç ½Ä¿å ÀÚ±Ø ¡®¼Ò°í±â Æ¯¼ö ºÎÀ§¡¯ -¼³²±Ç ÇÑ¿ìÀÇ ¶Ù¾î³ À°Áú°ú ºÎµå·¯¿ò-¾ßµé¾ßµéÇÑ »ý°í±â°¡ ¹Ì½Ä°¡µéÀÇ ÀÔ¸À..
|
|
¡ãÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸éÀÇ ½Ã¿øÇÏ°í ¸ÀÀÖ´Â ¸À ºñ°á~-¼³²±Ç À¯ÀÏÀÇ °í±Þ ¼±¹ÚÇü ¸ÀÁý ¡¦¡®ÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸é¡¯ -Ç×±¸ÀÇ µµ½Ã ¸ñÆ÷¿¡¼ ±Ý¹æÀÌ¶óµµ..
|
|
|
|
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°À» ÁØ¼öÇÔ
|
|
¹æ¹®ÀÚ¼ö
|
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 13,722
|
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 7,490
|
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,966,303