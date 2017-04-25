|
|
|
|
|
|
Àå¿ë±â ¸ñÆ÷Áö¿øÀå, ¸ñÆ÷±³µµ¼Ò ¹æ¹®
¾ç ±â°ü°£ ¿øÈ°ÇÏ°í ±ä¹ÐÇÑ ¾÷¹« ÇùÁ¶ ±¸Ãà
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 25ÀÏ
|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
Àå¿ë±â ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿øÀå°ú ¼Ò¼Ó ÆÇ»ç µî 15¸íÀº 19ÀÏ ¸ñÆ÷±³µµ¼Ò(¼ÒÀå ¹Ú»ïÀç)¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¹®Àº Çü»çÀçÆÇ ¾÷¹«ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÁøÇàÀ» À§ÇÑ ±³Á¤ÇàÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ÁõÁøÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆÀ¸¸ç, ¾÷¹«ÇöÈ² Ã»Ãë ÈÄ, ±â°ü »óÈ£°£ ¾÷¹«°øÁ¶ ¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ ´Ù°¢ÀûÀÎ ÀÇ°ßÀ» ±³È¯ÇßÀ¸¸ç, ÀÌ¾î Áß¾ÓÅëÁ¦½Ç, ÀÔÃâ¼Ò µî ÁÖ¿ä ½Ã¼³À» ½ÃÂûÇß´Ù.
Æ¯È÷ Á÷¿øÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸í°ú ÇÔ²² ¹ý·üÀÌ Á¤ÇÑ ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Â ¼ö¿ëÀÚ ÀÔÃâ¼ÒÀýÂ÷¿Í ¼ºÆø·Â»ç¹ü ±³À° ¿î¿µ¿¡ ±íÀº °ü½ÉÀ» º¸¿´´Ù.
Àå¿ë±â ¸ñÆ÷Áö¿øÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ¹æ¹®À» ÅëÇØ Çü»çÀçÆÇÀÇ ÀûÁ¤ÇÑ ¾çÇüÆÇ´Ü¿¡ ¸¹Àº Âü°í°¡ µÆ°í, ¼ö¿ëÀÚ ÀÎ±Çº¸È£¸¦ À§ÇØ ¾öÁ¤ÇÑ ¼ö¿ëÀÚ Ã³¿ì, ±ú²ýÇÑ ¼ö¿ëÈ¯°æ °ü¸®¿¡ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ñÆ÷±³µµ¼Ò Á÷¿øµéÀÇ ¿ÀÇ¿¡ ±íÀº ÀÎ»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¹Ú»ïÀç ¼ÒÀåÀº ¡°µÎ ±â°ü °£ ±ä¹ÐÇÑ ¾÷¹«ÇùÁ¶´Â ¹°·Ð Çàº¹ÇÑ ±³Á¤, Çàº¹ÇÑ ±¹¹ÎÀÌ¶ó´Â ±³Á¤ÇàÁ¤ÀÇ ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ¼ö¿ëÀÚµéÀÇ ¼º°øÀûÀÎ »çÈ¸º¹±Í¿Í Àç¹ü¹æÁö¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
/¹Ú±Ù¿µ±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 25ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
Áö±Ý ¼¼°è´Â ¿ì¸Ó³ë¹Í½º(Womanomics)½Ã´ëÀÌ´Ù. ¿ì¸Ó³ë¹Í½º¶õ Woman(¿©¼º)°ú Economics..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
Àå¿ë±â ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿øÀå°ú ¼Ò¼Ó ÆÇ»ç µî 15¸íÀº 19ÀÏ ¸ñÆ÷±³µµ¼Ò(¼ÒÀå ¹Ú»ïÀç..
|¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
|
|
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°À» ÁØ¼öÇÔ
|
|
¹æ¹®ÀÚ¼ö
|
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,800
|
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 362
|
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,751,674