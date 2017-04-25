|
|
|
|
|
|
½Å¾È ¼¶¸¶À» ¿©±³»ç ¼ºÆøÇà¹ü Ç×¼Ò½É¼ °¨Çü
°¢°¢ 7¡¤8¡¤10³â ÇüÀ¸·Î °¨Çü
1½ÉÀº Á¤´ç, ÇÇÀÇÀÚ ÇÕÀÇ °¨¾È
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 25ÀÏ
|
½Å¾È±º ¼¶¸¶À» ¿©±³»ç¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ 1½É¿¡¼ ÁßÇüÀ» ¼±°í¹ÞÀº ÇÐºÎ¸ð 1¸í ¿Ü °ø¹üÀÚ 2¸íÀÌ °¢°¢ Ç×¼Ò½É¿¡¼ °¨ÇüÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
±¤ÁÖ°í¹ý Á¦1Çü»çºÎ(ºÎÀå ³ë°æÇÊ)´Â 20ÀÏ ¼ºÆø·Â¹üÁËÀÇ Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ Æ¯·Ê¹ý À§¹Ý(°°£ µî Ä¡»ó) ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÅ 1½É¿¡¼ Â¡¿ª 18³â, 13³â, 12³âÀ» ¼±°í ¹ÞÀº ±è¸ð(39)¤ýÀÌ¸ð(35)¤ý¹Ú¸ð(50)¾¾ µî 3¸í¿¡ ´ëÇÑ ¿ø½ÉÀ» ±ú°í Â¡¿ª 10³â°ú 8³â, 7³âÀ» °¢°¢ ¼±°íÇß´Ù. ÀçÆÇºÎ´Â 1½ÉÀÇ ÆÇ´ÜÀº Á¤´çÇÏÁö¸¸ Ç×¼Ò½É °úÁ¤¿¡¼ ÇÇÇØÀÚ¿Í ÇÕÀÇÇÑ Á¡°ú ´ë¹ý¿ø ¾çÇü ±âÁØ µîÀ» °¨¾ÈÇØ Çü·®À» °áÁ¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ÀçÆÇºÎ´Â 1½É ÀçÆÇ°úÁ¤¿¡¼ ÇÇ°íÀÎ ÀÌ¾¾°¡ ¹üÇàÀå¸éÀ» ÈÞ´ëÀüÈ·Î ÃÔ¿µÇÑ »ç½ÇÀÌ µå·¯³ª, ¾Ð¼öÇÑ ÈÞ´ëÀüÈ¸¦ ¿ÏÀüÈ÷ ¸ô¼öÇÑ´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌµéÀº Áö³ÇØ 5¿ù 21ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 10ºÐºÎÅÍ 22ÀÏ »õº®±îÁö ½Å¾ÈÀÇ ÇÑ ¼¶¸¶À» ÃÊµîÇÐ±³ °ü»ç¿¡¼ ¼·Î °ø¸ðÇØ ¿©±³»ç¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.
¾Õ¼ 1½É ÀçÆÇºÎ´Â ¡°ÇÐ±³¸¦ ´Ù´Ï°Å³ª ´Ù´Ò ÀÚ³à¸¦ µÐ ÇÐºÎ¸ð·Î¼ ¹üÇàÀ» °ø¸ð, ÇÇÇØÀÚÀÇ ÁÖ°Å¿¡ Ä§ÀÔÇÑ µÚ ¹ÝÇ×ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¼ºÆøÇàÇß´Ù¡±¸é¼¡°ÁËÁúÀÌ ºÒ·®ÇÏ°í ºñ³ ¹Þ¾Æ ¸¶¶¥ÇÏ´Ù¡±°í ÀÌµé¿¡°Ô ÁßÇüÀ» ¼±°íÇß´Ù.
/Á¤½ÂÇö±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦896È£ (2017. 4. 26, 15¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 25ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
Áö±Ý ¼¼°è´Â ¿ì¸Ó³ë¹Í½º(Womanomics)½Ã´ëÀÌ´Ù. ¿ì¸Ó³ë¹Í½º¶õ Woman(¿©¼º)°ú Economics..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
Àå¿ë±â ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿øÀå°ú ¼Ò¼Ó ÆÇ»ç µî 15¸íÀº 19ÀÏ ¸ñÆ÷±³µµ¼Ò(¼ÒÀå ¹Ú»ïÀç..
|¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
|
|
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°À» ÁØ¼öÇÔ
|
|
¹æ¹®ÀÚ¼ö
|
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,800
|
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 370
|
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,751,682