¸ñÆ÷½Ã, ¿µ±¹ ¾Æ¹öµò½Ã¿Í ¿ìÈ£ Çù¾à

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 22ÀÏ
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¸ñÆ÷½Ã¿Í ¸ñÆ÷´ëÇÐ±³ µîÀÌ Áö³ 2013³â ¿µ±¹ ¾Æ¹öµò½Ã¸¦ ¹æ¹®ÇÑµ¥ ÀÌ¾î Á¶Áö ¾Æ´ã ½ÃÀåÀ» ´ëÇ¥·Î ÇÏ´Â ¾Æ¹öµò½Ã ¹æ¹®´ÜÀÌ Áö³ 14ÀÏºÎÅÍ 17ÀÏ±îÁö ¸ñÆ÷¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù. ¿ìÈ£Çù¾àÀ» ¸ÎÀº ½Ã´Â ¿µ¹Ì±Ç ±¹°¡ µµ½Ã¿Í ÃÖÃÊ·Î ¿µ±¹ ¾Æ¹öµò½Ã¿Í °á¿¬À» ¸Î¾ú´Ù°í ÀÚÆòÇß´Ù.
¾ç µµ½Ã´Â °á¿¬ ³»¿ëÀº ¡ãÁö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ °æÁ¦ ±³·ù ¡ã½ÅÀç»ý ¿¡³ÊÁö¡¤ÇØ¾ç°øÇÐ¡¤±³À°ºÐ¾ß ±³·ù ¡ãÁö¹æÀÚÄ¡ ¿ì¼ö»ç·Ê¡¤À¯¸Á ±â¾÷Á¤º¸ °øÀ¯ ¹× Áö¿ø µî ½Ã¹ÎµéÀÌ Ã¼°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Çù·Â ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÀÌ´Ù. ¾Æ¹öµò½Ã´Â 1970³â´ë À¯ÀüÀÌ ¹ß°ßµÅ ¡®À¯·´ÀÇ ¼®À¯¼öµµ¡¯·Î ºÒ¸®¸ç Æ¯È÷ ÇØ¾çÇÃ·£Æ®, Á¶¼±¾÷, ÇØ¾çÇ³·Â¿¡³ÊÁö ºÐ¾ß¿¡¼ ¸í¼ºÀÌ ³ôÀº µµ½Ã·Î¼ ÀÎ±¸, °æÁ¦±Ô¸ð µî¿¡¼ ¸ñÆ÷½Ã¿Í À¯»çÁ¡ÀÌ ¸¹´Ù.
¹ÚÈ«·ü ½ÃÀåÀº ¡°ÇØ¾çÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¼ºÀåÇØ ¿Â µÎ µµ½Ã°¡ ¾ÕÀ¸·Î ³ëÇÏ¿ì¿Í °æÇèÀ» »óÈ£ ±³·ùÇÏ¸ç ¹ßÀüÇÒ ÀÖµµ·Ï Çù¾÷Ã¼°è¸¦ ±¸ÃàÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, Áö³ 2013³â 5¿ù 20ÀÏºÎÅÍ 5¹Ú6ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î ´ç½Ã ¸ñÆ÷´ë ¹Ú¼ø¿µ LINC ´ÜÀå°ú ¸ñÆ÷½Ã ÁÖµ¿½ÄºÎ½ÃÀåÀ» ÁÖÃàÀ¸·Î ÇÕµ¿¹æ¹®´ÜÀ» ±¸¼ºÇØ ¾Æ¹öµò¿¡¼ ¿¸° ALL-Energy ¹Ú¶÷È¸ ¹× ±¹Á¦¹«¿ª¼¼¹Ì³ª¿¡ Âü¼®ÇØ ¾Æ¹öµò½Ã¿ÍÀÇ ±¹Á¦±³·ùÇù·Â, ¿µ±¹´ëÇÐ°ú MOU Ã¼°á, Áö¿ª±â¾÷ÀÇ ÇØ¿Ü¸¶ÄÉÆÃ µîÀ» ¼öÇàÇß´Ù.
/Á¶Á¾¼ö±âÀÚ
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