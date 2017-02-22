Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-02-22 ¿ÀÈÄ 04:41:24 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»ç
´º½º > »çÈ¸

Åõµ¥ÀÌ Æ÷Åä ´º½º

±â¸§¤ýÀ¯ÇØ¹°Áú Ãë±Þ ÇØ¾ç½Ã¼³ ÇöÀå Á¡°Ë
»õ¸¶À»ÁöµµÀÚ È¯°æ°øµ¿Ã¼¿îµ¿ Àü°³
Æò»ý±³À°¿ø ÃÊµî°úÁ¤ Á¹¾÷Áõ¼­ ¼ö¿©½Ä
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
±â¸§¤ýÀ¯ÇØ¹°Áú Ãë±Þ ÇØ¾ç½Ã¼³ ÇöÀå Á¡°Ë
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
2017³â ÇØ¾ç½Ã¼³ ±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´ÜÀ» Áö³­ 6ÀÏºÎÅÍ ´ÙÀ½´Þ±îÁö ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ±èÇü¸¸ ÇØ¾ç°æºñ¾ÈÀüº»ºÎ ÇØ¾ç¿À¿°¹æÁ¦±¹ÀåÀÌ ¸ñÆ÷Ç× GSÄ®ÅØ½º(ÁÖ)¿Í µ¹ÇÉºÎµÎ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÇöÀå ¾ÈÀü°ü¸® ½ÇÅÂ¸¦ Á¡°ËÇß´Ù.

»õ¸¶À»ÁöµµÀÚ È¯°æ°øµ¿Ã¼¿îµ¿ Àü°³
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
»õ¸¶À»ÁöµµÀÚ½Å¾È±ºÀå»ê¸éÇùÀÇÈ¸(È¸Àå Á¤µ¿±Õ)¿¡¼­´Â Áö³­ 13ÀÏ È¸¿ø10¿©¸íÀÌ Âü¿©ÇÏ¿© º½¸ÂÀÌ ´ëÃ»¼Ò ÀÏÈ¯À¸·Î ±ú²ýÇÑ ¸¶À»¸¸µé±â¸¦ À§ÇÑ È¯°æÁ¤È­È°µ¿À» ½Ç½ÃÇÏ°í »ýÈ°ÁÖº¯ ¾²·¹±â ¹× ¿µ³óÆó±â¹° 1.5ÅæÀ» ¼ö°ÅÇß´Ù.

Æò»ý±³À°¿ø ÃÊµî°úÁ¤ Á¹¾÷Áõ¼­ ¼ö¿©½Ä
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
Àú¹«´Â ³ªÀÌ ¾î¸£½ÅµéÀÇ Á¦4È¸ ÃÊµîÇÐ·ÂÀÎÁ¤ Á¹¾÷Àå ¼ö¿©½ÄÀÌ Áö³­ 15ÀÏ ¸ñÆ÷Á¦ÀÏÁ¤º¸Áß°í °­´ç¿¡¼­ °ÅÇàµÆ´Ù. ÀÌ³¯ Á¹¾÷ÇÏ´Â ¹ÚÁ¤½É ¿Ü 47¸íÀÇ Á¹¾÷ÀÚ Áß 44¸íÀÌ 3¿ù ÁßÇÐ±³¿¡ ÁøÇÐÇÑ´Ù.

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦887È£ (2017. 2. 22. 8¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¿¬»ê3Áö±¸, Á¤Ä¡ÀÎ ¶¥ Æ¯Çý ³í¶õ
±èÁ¾Âù ÇÏ³ª³ëÀÎº¹Áö°üÀå ÃëÀÓ
µ¶ÀÚ±â°í µµ½Ã°èÈ¹À§¿ø¤ý°øÇÐ¹Ú»ç ÀÌÁ¾±¸ ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¡¤ KTX ¡¤ SRT °ü±¤°´ µî ÀÏÃµ¸¸ ½Ã´ë ¿­¾îÁÙ Æ®·Î..
¹ÚÁØ¿µ ±¹È¸ÀÇ¿ø, Áö¿ªÃ»³âÀÇ ¹Ì·¡¸¦ µè´Ù
°Ç±¹¼§Á¦¸®Á¦, 5M ¾Õ °Ç¹° ½ÅÃà ¡°³Ê¹«ÇØ¡±
µ¶ÀÚ±â°í ÇÑ±¹ÀºÇà ¸ñÆ÷º»ºÎ ±Ç¿À½Ä ºÎ±¹Àå
Æ¯Áý/¼±ÅÃ2017 ´ë¼± ÁÖÀÚ ¸ñÆ÷¹Î½ÉÀº?
¿ì±âÁ¾ Á¤¹«ºÎÁö»ç, Á¤Ä¡ Çàº¸ ³í¶õ
½Å¾È°ø¹«¿ø ÀÎ»ç, À½ÁÖÂ¡°èÀÚ ºÁÁÖ±â ³í¶õ
¼ÕÇÐ±Ô¡¤ÃµÁ¤¹è È£³²Ç¥½É Àâ±â °­ÀÚ´Â?
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÀÌÀç¿ë È¸ÀåÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀÌ ±â°¢µÇ¾ú´Ù. ±¹¹ÎµéÀÇ ºÐ³ë°¡ ÀÌ¸¸Àú¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ºÐ³ëÀÇ ..
±âÅ‰Æ¯Áý
¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ±×´ë·Î º¸¿©ÁÖ´Â ¾î¼±µéÀÇ ÁøÇ³°æ, ¸¸¼±ÀÇ ²ÞÀ» ¾È°í ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷½Ã°¡ ±âÁ¸ 7¿ù¸»¿¡¼­ 8¿ùÃÊ¿¡ ¿­·È´ø Ç×±¸ÃàÁ¦¸¦ 10¿ù¸»·Î º¯°æÇÏ¸é¼­ °æÀï·Â È®..
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ¡¤ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ, Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,700
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,418
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,433,921