Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-02-22 ¿ÀÈÄ 04:41:24 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»ç
´º½º > »çÈ¸

Ã»¼Ò³â¼ö·Ã¿ø, Ã»¼Ò³â ¾ÈÀüÇÑ ¼¼»ó

¡°±×·² ÁÙ ¾Ë°í~ ¿ì¸®°¡ ÁØºñÇßÁö!¡± °ø¸ð ¼±Á¤
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

Àü¶ó³²µµÃ»¼Ò³â¼ö·Ã¿ø(¿øÀå °­Àå¸¸)Àº Ã»¼Ò³â¼ö·Ã½Ã¼³ Àç³­¾ÈÀü Ã¼Çè ¿ì¼öÇÁ·Î±×·¥ °ø¸ð¿¡¼­ Ã»¼Ò³âÀÌ ¾ÈÀüÇÑ ¼¼»ó! ¡®±×·² ÁÙ ¾Ë°í~ ¿ì¸®°¡ ÁØºñÇßÁö!¡¯°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù.

ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº Ã¼ÇèÇü(3ºÐÀÇ ±âÀû <½ÉÆó ¼Ò»ý>, Ç³¼öÇØ, È­ÀçÅ»Ãâ ³Ñ¹ö¿ø) Àç³­¾ÈÀüÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ »ç°í ¹ß»ý »óÈ²À» ÅëÇØ »ýÈ° ¼Ó ¾ÈÀü±³À° ¹× ÈÆ·ÃÀ» Á÷Á¢ Ã¼Çè, ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Àç³­¾ÈÀü¿¡ ´ëÇÑ ¸ÂÃãÇü ¾ÈÀü±³À°ÀÇ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.

°­Àå¸¸ ¿øÀåÀº ¡°¸ðµç Ã»¼Ò³âµéÀÌ ¾ÈÀü¿¡ ´ëÇØ °ü½É°ú Èï¹Ì¸¦ °¡Áö°í À§Çè »óÈ²À» ´ëºñÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿Ã¹Ù¸¥ ´ëÃ³ ´É·ÂÀ» ½ÀµæÇÒ ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°±× Áß½É¿¡ ¼ö·Ã¿øÀÌ Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ º¸ÅÆÀÌ µÆÀ¸¸é ÇÏ´Â ¹Ù¶÷ÀÌ´Ù.¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí, 1³â ³»³» Çª¸¥ ³­´ë½£°ú ±¹³» ÃÖ´ë µ¿¹é½£, ¶¥³¡ ´ÙµµÇØ°¡ ¾î¿ì·¯Áø ÃµÇýÀÇ ÀÚ¿¬°æ°ü ¼Ó¿¡ À§Ä¡ÇÑ Àü¶ó³²µµÃ»¼Ò³â¼ö·Ã¿ø¿¡¼­´Â Â¤¶óÀÎ, Å¬¶óÀÌ¹Ö, ¸ðµëºÏ, ³­Å¸, ´º½ºÆ÷Ã÷È°µ¿, ³­´ë¸² ½£±æÀ» È°¿ëÇÑ ¿À¸®¿£Æ¼¾î¸µ, ¾ß°£ÃßÀû, ½£ Æ®·¡Å· µîÀÇ ÇÁ·Î±×·¥À» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ïµµ±º ±º¿Ü¸é »ïµÎ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ°í ÃÑ 11°³ÀÇ ±¹°¡ÀÎÁõ ¼ö·ÃÈ°µ¿ ÇÁ·Î±×·¥À» º¸À¯, ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
/ÃÖ¼ÛÈ£±âÀÚ

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦887È£ (2017. 2. 22. 10¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¿¬»ê3Áö±¸, Á¤Ä¡ÀÎ ¶¥ Æ¯Çý ³í¶õ
±èÁ¾Âù ÇÏ³ª³ëÀÎº¹Áö°üÀå ÃëÀÓ
µ¶ÀÚ±â°í µµ½Ã°èÈ¹À§¿ø¤ý°øÇÐ¹Ú»ç ÀÌÁ¾±¸ ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¡¤ KTX ¡¤ SRT °ü±¤°´ µî ÀÏÃµ¸¸ ½Ã´ë ¿­¾îÁÙ Æ®·Î..
¹ÚÁØ¿µ ±¹È¸ÀÇ¿ø, Áö¿ªÃ»³âÀÇ ¹Ì·¡¸¦ µè´Ù
°Ç±¹¼§Á¦¸®Á¦, 5M ¾Õ °Ç¹° ½ÅÃà ¡°³Ê¹«ÇØ¡±
µ¶ÀÚ±â°í ÇÑ±¹ÀºÇà ¸ñÆ÷º»ºÎ ±Ç¿À½Ä ºÎ±¹Àå
Æ¯Áý/¼±ÅÃ2017 ´ë¼± ÁÖÀÚ ¸ñÆ÷¹Î½ÉÀº?
¿ì±âÁ¾ Á¤¹«ºÎÁö»ç, Á¤Ä¡ Çàº¸ ³í¶õ
½Å¾È°ø¹«¿ø ÀÎ»ç, À½ÁÖÂ¡°èÀÚ ºÁÁÖ±â ³í¶õ
¼ÕÇÐ±Ô¡¤ÃµÁ¤¹è È£³²Ç¥½É Àâ±â °­ÀÚ´Â?
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÀÌÀç¿ë È¸ÀåÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀÌ ±â°¢µÇ¾ú´Ù. ±¹¹ÎµéÀÇ ºÐ³ë°¡ ÀÌ¸¸Àú¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ºÐ³ëÀÇ ..
±âÅ‰Æ¯Áý
¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ±×´ë·Î º¸¿©ÁÖ´Â ¾î¼±µéÀÇ ÁøÇ³°æ, ¸¸¼±ÀÇ ²ÞÀ» ¾È°í ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷½Ã°¡ ±âÁ¸ 7¿ù¸»¿¡¼­ 8¿ùÃÊ¿¡ ¿­·È´ø Ç×±¸ÃàÁ¦¸¦ 10¿ù¸»·Î º¯°æÇÏ¸é¼­ °æÀï·Â È®..
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ¡¤ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ, Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,700
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,460
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,433,963