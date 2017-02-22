À§±âÀÇ ±¹³» Â÷ »ê¾÷ È°·Î¸ð»ö ¿¬±¸

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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ÀÌÇÑ¿µ»ý°¡ 5´ë¼Õ ÀÌÇöÁ¤¾¾´Â ¡®Á¶¼±½Ã´ë »êÂ÷ ¿¬±¸¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦¸¦ ÅëÇØ ¹é¿î¿ÁÆÇÂ÷ µî Á¶¼± »êÂ÷ Á¦´ÙÀÇ ÈçÀûÀ» ¹®ÇåÀ» ÅëÇØ °íÁõÇÏ°í ¿øÇüº¹¿ø°ú ¹ßÀü ¹æÇâ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ¾î ÀüÅë¹®È»ê¾÷È¿¬±¸¼Ò À±°æÈ£ ¾¾´Â ¡®»ý¼öÀÇ ÈÇÐ ¼ººÐ°ú °ü·ÃÇÑ °¨°¢ Á¶ÀýÀ» À§ÇÑ ÆÐ³Î ÈÆ·Ã¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ ÀüÅëÂ÷ÀÇ »ê¾÷È¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Ç°Áú Æò°¡ÀÇ °è·®È¿¡ ´ëÇØ ¹ßÇ¥ÇÏ°í Åä·ÐÇß´Ù.
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ÀÌÇÑ¿µ»ý°¡´Â ´Ù»ê°ú ÃÊÀÇ¼±»çÀÇ ´Ù¸ÆÀ» ÀÌÀº ÀÌÇÑ¿µ¼±»ý(1868~1956)ÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó ÃÖÃÊ·Î ¹é¿î¿ÁÆÇÂ÷¿Í ±Ý¸ª¿ù»êÂ÷ µîÀÇ »óÇ¥·Î ±¹»ê³ìÂ÷¸¦ »ó¾÷ÈÇÑ ¿ª»çÀû Àå¼ÒÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ ¿¬±¸¼Ò´Â Áö¿ªÀÇ ÀüÅë¹®È¸¦ °è½ÂÇÏ°í »ê¾÷À¸·Î ¹ßÀü½ÃÅ°±â À§ÇÏ¿© ¼³¸³µÈ ¿¬±¸ ¹× ÇÐ¼ú ±â°üÀÌ´Ù. Àü ¼¼°è¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í ÀÖ´Â ÇÑ±¹ÀÇ ¹®È ÄÜÅÙÃ÷°¡ º¸´Ù ´Ù¾çÇÏ°í ±íÀÌ ÀÖ°Ô ÇÑ±¹À» ¹Ý¿µÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °¢ Áö¹æ¿¡¼ Àü½ÂµÇ°í ÀÖ´Â ÀüÅë¹®È¸¦ ¹ß±¼ ¹× °³¹ß, °è·®ÇÏ¿© Áö¿ªÀÇ ÇÐ±³¿Í °ø°ø±â°ü, »ê¾÷Ã¼¿ÍÀÇ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ »õ·Î¿î ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ ¹®È ½ÃÀå ¼º¸³À» À§ÇÑ °¡Àå È¿À²ÀûÀÎ »ê¾÷À¸·Î ¹ßÀü½ÃÅ°±â À§ÇÑ °¢Á¾ ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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