À§±âÀÇ ±¹³» Â÷ »ê¾÷ È°·Î¸ð»ö ¿¬±¸

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-02-22 ¿ÀÈÄ 04:41:24 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
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ÀÌÇÑ¿µ»ý°¡´Â ´Ù»ê°ú ÃÊÀÇ¼±»çÀÇ ´Ù¸ÆÀ» ÀÌÀº ÀÌÇÑ¿µ¼±»ý(1868~1956)ÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó ÃÖÃÊ·Î ¹é¿î¿ÁÆÇÂ÷¿Í ±Ý¸ª¿ù»êÂ÷ µîÀÇ »óÇ¥·Î ±¹»ê³ìÂ÷¸¦ »ó¾÷È­ÇÑ ¿ª»çÀû Àå¼ÒÀÌ´Ù.

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