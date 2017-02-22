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Æ¯Áý/ÁöÄ¡´ÜÃ¼Àå ¸±·¹ÀÌ ÀÎÅÍºä Àüµ¿Æò ¿µ¾Ï±º¼öÆí
¡°¿µ¾Ï, 4´ë ÇÙ½É ¹ßÀüÀü·«À¸·Î °æÁ¦È°¼ºÈ ÇØ°á¡±
»ý¸í»ê¾÷, ¹®È°ü±¤¡¤½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷, ¹ÙµÏ»ê¾÷, µå·Ð¡¤Ç×°ø¡¤ÀÚµ¿Â÷ Æ©´×»ê¾÷
ÇöÀåÁß½É ¼ÒÅë ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ß¼ö·Å ¹Ý¿µ
Á¶¼± ¼öÁÖ Á¡Â÷ Áõ°¡ ¡¦ »ç¾÷´Ù°¢È ³ë·Â
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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Àüµ¿Æò ¿µ¾Ï±º¼ö°¡ ¿ÃÇØºÎÅÍ Áö¿ªÀÇ ¹Ì·¡°¡ °É¸° ¡®4´ë ÇÙ½É¹ßÀü Àü·«»ê¾÷¡¯ À°¼º¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³»±â·Î Çß´Ù. Àü ±º¼ö´Â »ý¸í»ê¾÷, ¹®È°ü±¤¡¤½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷, ¹ÙµÏ»ê¾÷, µå·Ð¡¤Ç×°ø¡¤ÀÚµ¿Â÷ Æ©´×»ê¾÷ µî 4´ë ÇÙ½É¹ßÀü ÁýÁß À°¼ºÇØ Áö¿ª ¹Ì·¡¹ßÀüÀÇ ±³µÎº¸·Î »ï°Ú´Ù´Â ÀÇÁö´Ù. ÀÌµé »ç¾÷µé¿¡ ´ëÇØ »ì °èÈ¹À» µé¾îºÃ´Ù.
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¡ã ÇöÀå±º¼ö½Ç ¿î¿µ µî Ç®»Ñ¸® ÀÚÄ¡ÇàÁ¤ ¼±µµ Æò°¡. ºñ°áÀº?
= ¿µ¾Ï±ºÀ» ¿î¿µÇÏ´Âµ¥ ÀÖ¾î 3°¡Áö ÇàÁ¤ Ã¶ÇÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÇöÀåÇàÁ¤¡¤Ã£¾Æ°¡´Â ¼ºñ½ºÇàÁ¤¡¤¼¶±èÇàÁ¤ÀÌ´Ù. ±ºÁ¤¸ñÇ¥ÀÎ ¡®ÇÏ³ªµÈ ±º¹Î, Ç³¿ä·Î¿î º¹Áö¿µ¾Ï¡¯¿¡¼ ¾Ë ¼ö ÀÖµíÀÌ ¿µ¾Ï±º ÇàÁ¤ÀÇ ±Ã±ØÀûÀÎ ¸ñÇ¥´Â ±º¹Î ¿©·¯ºÐÀÇ Çàº¹ÀÌ´Ù.
±º¹ÎÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ±º¹Î²² ºÒÆíÀ» ÃÊ·¡ÇÏ´Â »ýÈ°¹Î¿ø»ç¾÷À» ÇØ°áÇÏ°í, ¸¶À»´ÜÀ§ ¼Ò±Ô¸ð »ýÈ°¹Î¿øÀ» ½Å¼ÓÇÏ°Ô Ã³¸®, Á÷Á¢ ¹Î»ýÇöÀåÀ» ¼ö½Ã·Î ¹æ¹® ±º¹Î°ú °¨¼ºÀ¸·Î ¼ÒÅëÇÏ´Â ÇöÀåÁß½ÉÀÇ ÀÌµ¿ ±º¼ö½ÇÀ» 365ÀÏ ¿î¿µÇØ ±º¹ÎÀÇ ¾Ö·Î»çÇ×°ú ±ºÁ¤¹ßÀü¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇØ ±ºÁ¤¿¡ Àû±Ø ¹Ý¿µÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¡ã 4´ë ÇÙ½É ¹ßÀüÀü·« Áß »ý¸í»ê¾÷ ¾î¶² °èÈ¹?
= ³ó¾÷Àº ±¹¹ÎÀÇ »ý¸í»ê¾÷ÀÌÀÚ ¿µ¾Ï±ºÀÇ ±â°£»ê¾÷ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿µ¾Ï±ºÀº Àü±¹¿¡¼ 11¹øÂ° µµ³»¿¡¼´Â 2¹øÂ°·Î ³ÐÀº °æÁö¸éÀûÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ°í, ´Þ¸¶Áö½Ò °ñµå, ¸Å·ÂÇÑ¿ì, ¹«È°ú, È²Åä°í±¸¸¶, ´ëºÀ°¨µî Àü±¹ ÃÖ°íÀÇ ¿ì¼ö ³óÆ¯»ê¹°ÀÌ ÀÚ¶ó°í ÀÖ´Â ÀÚÅ¸°¡ °øÀÎÇÏ´Â ³ó¾÷°±ºÀÌ´Ù.
±×·¡¼ ÀÌ·¯ÇÑ ¿ì¼öÇÑ ¿©°ÇÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ³ó¾÷À» »ç¾ç»ç¾÷ÀÌ ¾Æ´Ñ ±ºÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ÀÌ²ø¾î°¥ »ý¸í»ê¾÷À¸·Î À°¼ºÇÏÀÚ´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù. ³óÆ¯»ê¹°ÀÇ »ý»êºÎÅÍ °¡°ø°ú À¯Åë±îÁö ³ó¾÷ÀÇ 6Â÷ »ê¾÷È¿Í ÇÔ²² Á¤º¸È¿Í ½Å±â¼úÀ» À¶º¹ÇÕÇØ À°¼ºÇØ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹Î¼± ÃÖ´ëÀÇ ¼º°ú Áß ÇÏ³ª·Î Æò°¡¹Þ´Â ±¹¸³Á¾ÀÚ¿ø º Á¤¼±½Ã¼³ÀÇ 3¿ù Âø°ø¿¡ ¸ÂÃß¾î º º¸±ÞÁ¾ Ã¤Á¾Æ÷ ½Ã¹ü°è¾àÀç¹è°¡ ÀÌ¹Ì ½ÃÀÛµÆ´Ù. Àü±¹ 12´ë ºê·£µå¿¡ 7È¸³ª ¼±Á¤µÈ ´Þ¸¶Áö½Ò °ñµåÀÇ ¸íÇ° ½Ò À°¼ºÀ» À§ÇØ ½Ò »ê¾÷ Æ¯È¹ßÀü Àü·«À¸·Î 30¾ï¿øÀ» ÅõÀÔ, º °ÇÁ¶ÀúÀå½Ã¼³(DSC)¡¤Àú¿ÂÀúÀå°í¡¤À°¹¦ÀåÀ» ½ÅÃàÇÏ°í Ä£È¯°æ³ó¾÷ ±â¹Ý±¸ÃàÀ» À§ÇØ 25¾ï ¿øÀÇ Àå·Á±Ýµµ Áö¿øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¿ì¼ö ³óÆ¯»ê¹°ÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ Àü·«µµ °ÈÇØ ±âÂùÀåÅÍ ·ÎÄÃÇªµå ³óÆ¯»ê¹° Á÷¸ÅÀåÀ» ¿î¿µÇÏ°í, ¿µ¾Ï, ÀåÈï, °Áø 3°³±º°ú ÀÚ¸Å°á¿¬´ÜÃ¼°¡ ¿¬°èÇÑ ÇÑ¸¶À½ 2¡¤5¡¤4 ³óºÎÀåÅÍ¸¦ ¼öµµ±Ç ¼ÒºñÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇöÁö °³ÃÖÇÏ´Â µî ÆÇ·Î È®º¸¿¡µµ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹«È°ú »ê¾÷Æ¯±¸ ÁöÁ¤¿¡ µû¶ó °¢Á¾ ±ÔÁ¦°¡ Ã¶ÆóµÅ »ç¾÷ÇÏ±â ÁÁÀº È¯°æÀÌ ±¸ÃàµÆ°í, »ïÈ£À¾ ÀÏ¿ø¿¡ 30¾ï ±Ô¸ðÀÇ ¹«È°ú 6Â÷ »ê¾÷È Áö±¸¸¦ Á¶¼º, 1,2,3Â÷ »ê¾÷ÀÇ À¶º¹ÇÕ¸¦ ÅëÇØ ¹«È°úÀÇ ºÎ°¡°¡Ä¡¸¦ ³ô¿©³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ°í, ¿Ã 10¿ù¿¡´Â »ý¸í»ê¾÷ À°¼º Àü·«°ú ³ó»ê¾÷ ºñÀü Á¦½Ã¸¦ ÁÖÁ¦·Î ±¹³» Àü¹®°¡¿Í ´ëÇÐ±³¼ö µîÀ» ÃÊºùÇÑ ¡®»ý¸í»ê¾÷ ±¹Á¦½ÉÆ÷Áö¾ö¡¯À» °³ÃÖÇØ ³ó¾÷À» ¹Ì·¡ ½Å¼ºÀå µ¿·ÂÀ¸·Î Å»¹Ù²Þ ½ÃÅ³ Àü±â¸¦ ¸¶·ÃÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¡ã µå·Ð Ç×°ø»ê¾÷ ÀüÁø±âÁö ±¸Ãà ½ÇÇö °èÈ¹?
= µå·ÐºÐ¾ß¿¡¼´Â È£³²±Ç ÃÖÃÊ·Î, µå·ÐÀü¹®±³À°¿ø °Ç¸³ÀÇ ±¹ÅäºÎ ½ÂÀÎÀÌ ÃÊÀÐ±â¿¡ µé¾î°¬À¸¸ç µå·Ð ¿¬±¸¿Í Á¦Á¶¡¤Á¤ºñ ±×¸®°í Ã¼Çè½Ã¼³À» °®Ãá µå·ÐÆÄÅ© Á¶¼ºµµ ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ½Ã¼³ ÀÎÇÁ¶ó¿Í ÇÔ²² ÀÛ³â¿¡´Â ±¹³» ÃÖÃÊ·Î »ç¶÷À» ÅÂ¿î À¯ÀÎµå·Ðµµ ¿µ¾ÏÀÇ ÇÏ´ÃÀ» ³¯¾Ò°í, ¿ÃÇØ 2¸íÀÌ»óÀÌ Å¾½ÂÇÏ´Â µå·Ð¿¡µµ µµÀüÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ³ó¾÷¿ë, »ê¾÷¿ë µå·Ð ¿¬±¸ °³¹ßµµ Áö¿øÇØ ½Ã¼³¿¡ °É¸Â´Â ±â¼ú·Â±îÁö ÇÔ²² °®Ãç°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
°ü±¤ºÐ¾ßÀÇ ÆÐ·¯´ÙÀÓ º¯È·Î ÇÏ´Ã±æÀ» ÀÌ¿ëÇÑ SKY°ü±¤½Ã´ë°¡ ¿¸± °ÍÀÌ¶ó´Â Àü¸ÁÀÌ Áö¹èÀûÀÎ °¡¿îµ¥, °æºñÇà±â Ç×°øºÐ¾ß¿¡¼´Â °æ¿î´ëÇÐ±³°¡ 81¾ï ¿øÀ» ÅõÀÚÇÑ È°ÁÖ·Î°¡ 5¿ù °³ÀåµÅ Á¶Á¾»ç¸¦ ¾ç¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ¸ç, ½Ã¹üºñÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±â¼÷»ç¿Í °ÀÇµ¿µµ 4¿ù Âø°øÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
È°ÁÖ·Î¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î °æºñÇà±â Á¦Á¶±â¾÷À» À¯Ä¡ÇÏ°í ½ºÄ«ÀÌ°ü±¤½Ã´ë¸¦ ¼±µµÇØ ³ª°¥ °ÍÀÌ´Ù.
¡ã ¹ÙµÏ»ê¾÷ ¸ÞÄ« Á¶¼º ¾î¶²½Ã¼³µéÀÌ µé¾î¼´ÂÁö?
= ¿µ¾Ï±ºÀÇ »õ·Î¿î ·£µå¸¶Å©°¡ µÉ ¼¼°è¹ÙµÏ¹Ú¹°°üÀº ±¹µµºñ¸¸ ÃÑ 400¾ï ¿øÀÌ ÅõÀÚµÇ´Â »ç¾÷À¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹ÙµÏÀÇ Àü¼³À» ¹èÃâÇÑ ¿µ¾ÏÀ» ¼¼°è¿¡ ³Î¸® ¾Ë¸®°í, ¹ÙµÏÀÇ ¿ª»ç¿Í ¹Ì·¡¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â »ì¾ÆÀÖ´Â ¹Ú¹°°üÀ¸·Î Á¶¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿ÍÇÔ²² Á¶ÈÆÇö ±¹¼ö ±â³ä°üµµ ¿ÃÇØ °³°üÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. ¿µ¾ÏÃâ½Å Á¶ÈÆÇö ±¹¼öÀÇ ¾ÖÀåÇ°°ú ¼ÒÁßÇÑ ¹ÙµÏÀÚ·áµéÀ» ÇÑ´«¿¡ º¼ ¼ö ÀÖ´Â Àü½Ã°ü°ú Ã¼Çè°ü¡¤¼ö·Ã°ü¡¤´ë±¹½Ç µî ´Ù¾çÇÑ ½Ã¼³À» °®Ãß°í ÀÖ¾î ¹ÙµÏ»ê¾÷ÀÇ ÇÑ ÃàÀ» ´ã´çÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ·± ¶Ù¾î³ ÀÎÇÁ¶ó¿Í ÇÔ²², Ç³ºÎÇÑ º¼°Å¸®·Î ¿ÃÇØ 4È¸Â°¸¦ ¸Â´Â ±¹¼ö»ê¸Æ ±¹Á¦ ¹ÙµÏ´ëÈ¸°¡ 8¿ù °³ÃÖ ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ¡¤´ë¸¸ 4°³±¹ ±â»ç¸¦ ºñ·ÔÇØ ¼¼°è 12°³±¹ ¾î¸°ÀÌ°¡ Âü°¡ÇÏ´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¹ÙµÏ´ëÈ¸°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ Ã¢´Ü Ã¹ ÇØ Á¾ÇÕ 4À§ÀÇ ¿ì¼öÇÑ ¼ºÀûÀ» °ÅµÐ ¿ùÃâ»ê ¹ÙµÏÆÀÀÌ Á¾ÇÕ ¿ì½ÂÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ±¹±â¿øÃÑÀç¹è ½Ã´Ï¾î ¹ÙµÏ¸®±×¿¡ Âü°¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ°í Á¶ÈÆÇö¹è Àü±¹ ¾î¸°ÀÌ ¹ÙµÏ´ëÈ¸µµ °³ÃÖÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¡ã Ã¢Á¶Àû ¹®È°ü±¤, ½ºÆ÷Ã÷ »ê¾÷ À°¼º °èÈ¹Àº?
= ¸íÇ°¡¤°æÁ¦¡¤¾ÈÀü ÃàÁ¦¸¦ Å×¸¶·Î ³»¼¼¿ö Â÷º°ÈµÈ Àü·«À¸·Î Å« È£ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¿µ¾Ï±ºÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÃàÁ¦°¡ º½ºÎÅÍ °¡À»±îÁö ÀÌ¾îÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿ÕÀÎ¹®ÈÃàÁ¦´Â ±¹°¡ÃàÁ¦·Î 3³â ¿¬¼Ó ÁöÁ¤µÅ, Áö³ÇØ 14°³±¹ÀÇ ÁÖÇÑ¿Ü±³»çÀý´Ü°ú ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ý µî 5Ãµ¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ¼¼°èÀûÀÎ ÃàÁ¦·Î ¹ßµ¸¿òÇÑµ¥ ÀÌ¾î Æ¯È÷ ¿ÕÀÎ¹®ÈÃàÁ¦ 20ÁÖ³âÀÌ µÇ´Â ±Ý³â¿¡´Â 15°³±¹ÀÇ ´ë»ç ÃÊÃ» ¹× ¿Ü±¹ÀÎ Âü¿©ÇÁ·Î±×·¥ È®´ë·Î ¸í½Ç»óºÎÇÑ ±Û·Î¹ú ÃàÁ¦ÀÇ ¿ø³âÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
°¡À» ±¹ÈÃàÁ¦µµ ¾ß°£Á¶¸í ¼³Ä¡¿Í Àü½Ã°ü È®´ë¸¦ ÅëÇØ ÇÑÃþ Çàº¹ÇÑ Ãß¾ïÀ» ¼±»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ°í, 100¾ï ¿ø ±Ô¸ðÀÇ ÇÑ±¹Æ®·ÎÆ®°¡¿ä¼¾ÅÍ°¡¿Í °¡¾ß±Ý Å×¸¶°ø¿ø °Ô½ºÆ®ÇÏ¿ì½º±îÁö ÁØ°øµÈ´Ù¸é °ü±¤°´ ¿©·¯ºÐÀÌ Æí¾ÈÇÏ°í º¼°Å¸® Ç³ºÎÇÑ Ã¼·ùÇü °ü±¤Áö°¡ µÇ°í, ±º¹Î¼Òµæ Áõ´ë¿¡µµ µµ¿òµÇ¸®¶ó È®½ÅÇÑ´Ù.
½ºÆ÷Ã÷ »ê¾÷ ºÐ¾ß´Â 2018³â Á¦57È¸ Àü¶ó³²µµ Ã¼À°´ëÈ¸ °³ÃÖ¸¦ À§ÇØ ÁÖ°æ±âÀå°ú Á¾¸ñº° °æ±âÀå °³¡¤º¸¼ö¿Í ½Ç³»Ã¼À°°ü ³ëÈÄ½Ã¼³ °³¼±¿¡ µé¾î°¬°í, ¿ÃÇØ Á¶Á÷À§¿øÈ¸ ¹ßÁ·°ú Àü³²Ã¼Àü ´ëÈ¸±â ÀÎ¼ö¸¦ ÅëÇØ 190¸¸ µµ¹Î ÃàÁ¦ ºÐÀ§±â¸¦ ÇÑ²¯ °íÁ¶ ½ÃÅ³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Àü³²¿¡¼ À¯ÀÏÇÑ ¿µ¾Ï ¹Î¼Ó¾¾¸§´ÜÀÌ ¿Ã 1¿ù Ã¢´ÜµÅ º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿¿¡ µé¾î°¬´Ù. ¼³ ¸íÀý ¹Î¼Ó¾¾¸§´ëÈ¸ ¹éµÎÀå»ç¿Í ÇÑ¶óÀå»ç µÎÃ¼±Þ ¼®±ÇÀ» ÅëÇØ ¸í½Ç»óºÎ ¸ð·¡ÆÇÀÇ Àý´ë°ÀÚ·Î ¶°¿À¸¥ ¿ì¸® ¿µ¾Ï±º ¹Î¼Ó¾¾¸§´ÜÀº Áö¿ª ³óÆ¯»êÇ° È«º¸¿Í ±º ºê·£µå ÆÄ¿ö¸¦ ÇÑÃþ °ÈÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
¡ã Á¶¼±»ê¾÷ ¼öÁÖ Àýº®. »ê¾÷´ÜÁö Àçµµ¾à ±â¹Ý ¸¶·Ã °èÈ¹Àº?
= Á¶¼±¾÷ÀÇ °æ±â ¼øÈ¯¿¡ µû¶ó ¼ö³âÂ° Á¶¼±¾÷ °æ±â ºÒÈ²ÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÃÖ±Ù¿¡´Â Á¶¼± ¼öÁÖ ¹°·®ÀÌ Á¡Â÷ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ¾î Èñ¸ÁÀÌ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ À§±â¸¦ ±âÈ¸·Î ±× ¾î¶² Ãæ°Ý¿¡µµ ²ô¶±¾ø´Â Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ »ê¾÷´ÜÁö·Î Ã¼Áú°³¼±À» ÇÏ±â À§ÇØ ´ëºÒ»ê´ÜÀÇ ¾÷Á¾´Ù°¢È¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´ëºÒ»ê´Ü¿¡´Â ³ÐÀº ºÎÁö¿Í F1±¹Á¦ÀÚµ¿Â÷°æÁÖÀå°ú ¼öÃâÀÔ¿¡ ¿ëÀÌÇÑ ½ÅÇ×, Á¾»çÀÚ ¿©·¯ºÐ²²¼ Æí¾ÈÇÏ°Ô ÁÖ°ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¤ÁÖ¿©°Ç µî »ê¾÷ÇÏ±â¿¡ ÃÖÀûÀÇ ¿ä°ÇµéÀÌ °®ÃçÁ® ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ÃÖ»óÀÇ ¿ä°ÇÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Æ©´×»ê¾÷ Å¬·¯½ºÆ®¸¦ ±¸ÃàÇØ Á¶¼±¾÷ À§ÁÖÀÇ »ê¾÷±¸Á¶¿¡¼ ¹ßÀü ÀáÀç·ÂÀÌ Å« ½Å»ê¾÷À¸·Î ÀçÆíÇØ Áö¿ª°æÁ¦ÀÇ È°¼ºÈ¸¦ ÀÌ²ø °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¼¼°è½ÃÀå 100Á¶, ±¹³» ÀáÀç½ÃÀå¸¸ 8Á¶¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â ±¹³» ÀÚµ¿Â÷ Æ©´×½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÏ±â À§ÇØ, ÀÚµ¿Â÷ Æ©´×ÀÇ ²ÉÀÎ ¼öÁ¦ÀÚµ¿Â÷ Á¦ÀÛ ºÐ¾ß¿¡ ±¹³» ÃÖ°íÀÇ ±â¼ú·ÂÀ» º¸À¯ÇÑ ¢ß¸ðÇì´Ð°Ô¶óÁö½ºÀÇ »ý»ê °øÀå(µå¸²ÆÑÅä¸®)À» 5¿ù °¡µ¿ÇØ ¿¬°£ ¸ðÇì´ÐG Â÷·® 100´ë »ý»ê°ú Å¬·¡½ÄÄ« 100´ë ¸®ºôµå¸¦ ½ÃÀÛÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
ÃÖ°í½Ã¼Ó 300km/h°¡ ³Ñ´Â ½´ÆÛÄ« »ý»ê±âÁö °Ç¼³»ç¾÷À» Àü¶ó³²µµ¿Í ÇÔ²² ÃßÁøÇØ ½´ÆÛÄ« »ý»ê¿¡µµ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ¸ç, Àü±âÂ÷ »ý»ê±â¾÷ÀÎ ¸ðÇì´Ð ÆÄ¿ö ÆÑÅä¸®°¡ ¼³¸³µÅ Àü±âÀÚµ¿Â÷ °³¹ß ¹× »ý»ê¿¡ ÈûÂù ½Ãµ¿À» °É¾ú´Ù. ´õºÒ¾î ¼öÁ¦ ¹× Àü±â ÀÚµ¿Â÷ »ý»óÇÒ ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ±¸¸²°ø°í¿ÍÀÇ ¾÷¹«Çù¾à Ã¼°áµµ ¼º»çµÇ¾î Ã»³âÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡µµ Å©°Ô ±â¿©ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
¡ã Áö¿ª¹Îµé¿¡°Ô µå¸®°í ½ÍÀº ¸»¾¸ÀÌ ÀÖ´Ù¸é?
= ¹Î¼± 6±â Áö³ 2³â 7°³¿ù°£ ±º¹Î ¿©·¯ºÐÀÇ ¶ß°Å¿î ¼º¿ø°ú ÁöÁö´öºÐ¿¡ ºû³ª´Â ¼º°ú¸¦ °ÅµÑ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ´Ù½ÃÇÑ¹ø À§´ëÇÑ 6¸¸ ¿µ¾Ï±º¹Î°ú, 16¸¸ Çâ¿ì ¿©·¯ºÐ²² °¨»çµå¸°´Ù. È¥ÀÚ ²Ù´Â ²ÞÀº ±×³É ²ÞÀÌÁö¸¸ ±º¹Î°ú ÇÔ²² ²Ù¸é Çö½ÇÀÌ µÇµíÀÌ ÇÏ³ªµÈ ±º¹ÎÀÇ ÈûÀ¸·Î 4´ë ÇÙ½ÉÀü·«À» ¹Ýµå½Ã ¼º°ø½ÃÄÑ ±º¹Î ¸ðµÎ°¡ Àß»ç´Â ±º¹ÎÇàº¹½Ã´ë¸¦ ¹Ýµå½Ã ½ÇÇöÇÏ°Ú´Ù.
<Á¤¸®=Á¶Á¾¼ö±âÀÚ>
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