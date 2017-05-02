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Çö´ë»ïÈ£ñì, ÃÊ´ëÇü ¿øÀ¯¿î¹Ý¼±(VLCC) 2Ã´ ¼öÁÖ
³ë»ç Çù·ÂÇØ °·ÂÇÑ ¿ø°¡°æÀï·Â ±¸Ãà, À§±â ±Øº¹¿¡ ÃÑ·Â
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 02ÀÏ
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¼¼°è °æÁ¦ Ä§Ã¼¿¡ µû¸¥ ÇØ¿î½ÃÀå ºÒÈ²À¸·Î ½Å±Ô ¼±¹Ú ¹ßÁÖ°¡ ÀúÁ¶ÇÑ °¡¿îµ¥ Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ ³ë»ç°¡ ÀÏ°¨ È®º¸¸¦ À§ÇØ ÇÔ²² ³ª¼°í ÀÖ¾î ¾÷°èÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷Àº Áö³ 26ÀÏ ½Ì°¡Æ÷¸£ ¼±»çÀÎ ¼¾ÅØ¸¶¸°(Sentek Marine)À¸·ÎºÎÅÍ ÃÊ´ëÇü ¿øÀ¯¿î¹Ý¼±(VLCC) 2Ã´ ¼öÁÖÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ ¼öÁÖÇÑ ¼±¹ÚÀº ±æÀÌ 330¹ÌÅÍ, Æø 60¹ÌÅÍ, ±íÀÌ 29.6¹ÌÅÍ ±Ô¸ð·Î ¿øÀ¯ 30¸¸ÅæÀ» ½Ç¾î³ª¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ±Ô¸ðÀÌ´Ù.
°í¾Ð¿ë Áú¼Ò»êÈ¹° Àú°¨ÀåÄ¡ (High Pressure Selective Catalytic Reduction)¿Í È²»êÈ¹° Àú°¨ÀåÄ¡(SOx Scrubber) µî ÃÖÃ·´Ü Ä£È¯°æ »ç¾çÀ» Ã¤ÅÃÇØ °ÇÁ¶µÇ¸ç, 2019³â »ó¹Ý±â±îÁö ¸ðµÎ ÀÎµµµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø °è¾à¿¡´Â µ¿Çü ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ ¿É¼Ç 2Ã´µµ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ¾î ÇâÈÄ Ãß°¡ ¼öÁÖµµ ±â´ëµÈ´Ù.
½Ì°¡Æ÷¸£ ÇöÁö¿¡¼ ÁøÇàµÈ °è¾à½Ä¿¡´Â Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ °æ¿µÁø°ú ÇÔ²² ³ëµ¿Á¶ÇÕ À¯¿µÃ¢ ÁöÈ¸Àåµµ Âü¼®ÇØ ¼öÁÖ¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÉ´Ù.
¼öÁÖ °è¾à½Ä Çà»çÀå¿¡¼ À¯¿µÃ¢ ÁöÈ¸ÀåÀº ¡°Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷Àº ³ë»ç°ü°è°¡ ¾ÈÁ¤µÇ¾î ÀÖ¾î Ç°Áú°ú ³³±â¿¡¼ ÃÖ°íÀÇ °æÀï·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç, ¡°ÃÖ°í Ç°ÁúÀÇ ¼±¹ÚÀ» ÀÎµµÇÏ±â À§ÇØ Àü Á¶ÇÕ¿øÀÌ ÇÑ¸¶À½À¸·Î ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ ³ëµ¿Á¶ÇÕÀº ¼öÁÖÀýº®À¸·Î È¸»ç°¡ À§±â¿¡ Ã³ÇÏÀÚ Áö³ÇØ ¿¬¸» ³ë»ç ÇÕµ¿À¸·Î ¼±ÁÖ»ç¿¡ °¨»ç ÆíÁö¸¦ º¸³» ÀÛ¾÷¹°·® È®º¸¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÂ±âµµ Çß´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´Â 5¿ù ÃÊ(2ÀÏ, 4ÀÏ) ¿¬¿ùÂ÷¸¦ È°¿ëÇØ ÈÞ¹«¿¡ µ¿ÂüÇÏ±â·Î ÇÏ¸é¼ È¸»çÀÇ ÀÛ¾÷¹°·® ºÎÁ· ÇØ¼Ò¿Í ¹üÁ¤ºÎ Â÷¿ø¿¡¼ ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Â ³»¼öÈ°¼ºÈ Á¤Ã¥¿¡ ÇùÁ¶ÇÏ±â·Î Çß´Ù.
È¸»ç °ü°èÀÚ´Â ¡°³ë»ç°¡ ÇÑ¸¶À½À¸·Î À§±â ±Øº¹¿¡ ÈûÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù´Âµ¥ Å« ÀÇ¹Ì¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ½Í´Ù¡±¸ç, ¡°³ëÁ¶ÀÇ ¼öÁÖ Áö¿øÀ¸·Î ¼±ÁÖ´Â ´ç»ç¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ ³ôÀÌ°í »ý»ê ÇöÀåÀº ÇÑ°á ¾ÈÁ¤µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷Àº ¿ÃÇØ µé¾î ÇöÀç±îÁö ÃÑ 9Ã´, 6.6¾ï ºÒÀÇ ¼±¹ÚÀ» ¼öÁÖÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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