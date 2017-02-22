Á¤Ä¡¡¤ÇàÁ¤ ¹«´É·Â¿¡ ¡®Ä¡¾È°øÆ÷±îÁö¡¯

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-02-22 ¿ÀÈÄ 04:41:24 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 22ÀÏ
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»ìÇØµÈ ÇØ´ç ¿©´ë»ýµµ ¹ã´Ê°Ô ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ¸¶Ä¡°í ÁýÀ¸·Î ±Í°¡ÇÏ´ø Áß ¿ëÀÇÀÚ ³²¼º¿¡°Ô ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇÑ ÈÄ »ìÇØµÈ Á¡ÀÌ´Ù.

2010³â 10¿ù ´ç½Ã »ìÇØ´çÇÑ Á¶ ¾¾ÀÇ »óÈ²°ú ÀÌ¹ø ÅÃ½Ã½Â°´ »ìÀÎ»ç°Ç°úµµ ºÐ¸í ºñ½ÁÇÑ ºÎºÐÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù. ÀÓ ¾¾µµ ±Í°¡ Áß °¡Á·¿¡°Ô ±Í°¡ ÁßÀÌ¶ó´Â ¹®ÀÚ¸¦ º¸³ÂÀ¸¸ç, ´ç½Ã Á¶¾¾µµ ¾ð´Ï¿¡°Ô ¡®±Í°¡ÇÑ´Ù¡¯´Â ¹®ÀÚ¸¦ º¸³½ Á¡ÀÌ´Ù.

ÀÌÈÄ ¸ðµÎ ÁýÀ¸·Î ±Í°¡ÇÏÁö ¸øÇß°í ÁÖ°ËÀ¸·Î ¹ß°ßµÈ Á¡Àº Áö¿ª³» Ä¡¾È½Ã½ºÅÛÀÌ ±×¸¸Å­ ÇãÁ¡Åõ¼ºÀÌ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù.

¸ñÆ÷ »óµ¿¿¡ »ç´Â ÁÖºÎ ±èÈñ¶ó(°¡¸í¡¤48)¾¾´Â ¡°¿©´ë»ýÀ» Å°¿ì´Â ºÎ¸ðÀÔÀå¿¡¼­ ÀÌ·± ´º½º°¡ ³ª¿Ã ¶§¸¶´Ù Àú³á¸¶´Ù °¡½¿ Á¹ÀÌ¸ç, µþÀÇ ±Í°¡¸¦ ±â´Ù¸°´Ù¡±¸ç ¡°¸ñÆ÷°¡ ´Ã ÀÌ·± »ç°Ç¡¤»ç°í·Î ¾ó·èÁö¸é¼­ ÀÚ³à¸¦ Å°¿ì´Â ÀÔÀå¿¡¼­ Áø½ÉÀ¸·Î ÀÌÁÖ¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ°Ô µÈ´Ù¡±°í Åä·ÎÇß´Ù. Æ¯È÷ ÇØ´ç »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ ÀÌÆ² ÈÄ(Áö³­ 20ÀÏ)ÀÎ ¸ñÆ÷½ÃÅëÇÕ°üÁ¦¼¾ÅÍ°¡ Ã¹ °¡µ¿µÆ´Ù´Â Á¡¿¡¼­µµ ¾Æ½¬¿î ´ë¸ñÀÌ´Ù.

ÀÌ¾î ¸ñÆ÷ ¼ºÆø·Â ¹ß»ý·üÀ» º¸¸é ¸Å³â ´Ã¾î°¡´Â °¡¿îµ¥ ½Ã¹ÎµéÀÇ ºÒ¾È°¨ ÇØ¼Ò¸¦ À§ÇØ¼­¶óµµ ¿ì¹üÁö¿ª ÁýÁß ¼øÂû°ú Ãë°´¿©¼ºµéÀÇ ±Í°¡Á¶Ä¡ ½Ã½ºÅÛÀº Àý´ëÀûÀ¸·Î ²Ù·ÁÁ®¾ßÇÒ ´ë¸ñÀÌ´Ù.

ÀÌ »Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ¸ñÆ÷´Â Áö¿ªº° ¼ºÆø·Â À§ÇèÁö¼ö¿¡¼­µµ Àü±¹ 44À§·Î ¼ºÆø·Â ¹®Á¦ÀÇ ½É°¢¼ºÀÌ ´ëµÎµÇ´Â ¸¸Å­ ¾ß°£¿©¼ºµéÀÇ Ä¡¾È´ëÃ¥Àº ÇÊ¼öÀûÀÌ¶ó´Â °Í.

Çü»çÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø °ü°èÀÚ´Â ¡°¼ºÆø·Â ¹ß»ýÇöÈ²À» »ìÆìº¸¸é ¼ºÆø·Â ¹ß»ý·ü, ¹ß»ýºñ¿Í Áõ°¡À²ÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº ¸ñÆ÷Áö¿ªÀÌ ¼ºÆø·Â À§Çè¿¡ °¡Àå Å©°Ô ³ëÃâµÇ¾î ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù¡±°í Àû½ÃÇß´Ù.

ÀÌ¹Û¿¡µµ ÅÃ½Ã»ìÀÎ»ç°ÇÀ» µÎ°í SNS»ó¿¡¼­ ¸ñÆ÷Ã»³â100ÀÎÆ÷·³ Àåº¹³² È¸ÀåÀº ¡°¸ñÆ÷½Ã´Â ÀÌ¹ø ÅÃ½Ã±â»ç ¿©¼º½Â°´ »ìÀÎ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ Æ¯´ÜÀÇ Á¶Ä¡¸¦ °­±¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¹ü½Ã¹Î ÅÃ½Ã½Ã¹Î¸ð´ÏÅÍ¸µ ¿ä¿øÀ» ¼±¹ßÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¶»ç ¼øÀ§¸¦ ¸Å°Ü »óÀ§ È¸»ç´Â ÁõÂ÷¸¦ ÇÏÀ§È¸»ç´Â ¸Å³â 10´ë¾¿ °¨Â÷½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í Á÷¾ðÇß´Ù.

ÀÌ¾î Àå È¸ÀåÀº ¡°Æø·Â¡¤Æ¯¼öÀýµµ µî Çü»ç »ç°ÇÀÇ Àü°úÀÚ´Â ÅðÃâÀ» ½ÃÄÑ¾ß ÇÏ¸ç, ´ëÁß ±³ÅëÁ¾»çÀÚµéÀÇ ÀÚ°ÝÁ¦ÇÑÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí, ¸ñÆ÷ ÀÏºÎ ¿©¼º´ÜÃ¼µéÀº »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ ÅÃ½Ã È¸»ç ¾Õ¿¡¼­ »ç°í Àç¹ß ¹æÁö¸¦ À§ÇØ Ç×ÀÇ ¹× ÁýÈ¸¸¦ °¡Áú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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