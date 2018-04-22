Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2018-04-22 ¿ÀÀü 11:23:38 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2018³â 04¿ù 22ÀÏ
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ÀÓÈïºó ÈÄº¸ ¡°´ç Çå½Å º¸»óÀÌ °íÀÛ Àü·«ÀÎ°¡?¡±

´õºÒ¾î ¹ÎÁÖ´ç Àü³² 22°³ ½Ã±º °¡¿îµ¥ À¯ÀÏÇÏ°Ô ÈÄº¸°æ¼±ÀÌ º¸·ùµÈ ½Å¾È±º¼ö ÈÄº¸ °æ¼±¿¡ Âü¿©ÇÑ ÇÑ ¿¹ºñÈÄº¸°¡ 200³âÀü Èæ»êµµ ÇÑ ÁÖ¹ÎÀÌ ÇÑ¾ç¿¡ ¿Ã¶ó°¡ Á¤Á¶ ÀÓ±Ý ÇàÂ÷¶§ Â¡À» ¿Ã·Á ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÑ »ç°ÇÀ» ¿¬»óÄÉ ÇÏ´Â ¼º¸í¼­°¡ ¹ßÇ¥µÅ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°ÝÀï(Ìªî¶)Àº 1791³â ´ç½Ã ½Å¾È Èæ»êµµ ÁÖ¹Î ±èÀÌ¼ö°¡ ´ç½Ã Èæ»êµµ ÁÖ¹Î¿¡°Ô °¡Àå Å« Æó´ÜÀÎ '´Ú³ª¹« ¼¼±Ý'À» °³ÇõÇÏ±â À§ÇÑ ÃÖÈÄÀÇ ¼ö´ÜÀ¸·Î ¹Ù´Ù °Ç³Ê ¼öÃµ ¸® ÇÑ¾ç±îÁö ¿Ã¶ó°¡ Á×±â¸¦ °¢¿ÀÇÏ°í Á¤Á¶ ÀÓ±ÝÀÇ ÇàÂ÷¸¦ °¡·Î¸·°í Â¡À» ¿ï·Á ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÑ »ç°Ç ÀÌ´Ù.
¼º¸í¼­ Àü¹®À» ¼Ò°³ÇÑ´Ù.

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- Àü³² 22°³ ½Ã/±º Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ½Å¾È±º¼ö ¿¹ºñÈÄº¸ °æ¼±º¸·ù¿¡ ´ëÇØ °­·ÂÇÑ À¯°¨À» Ç¥ÇÑ´Ù-

»ç¶ûÇÏ´Â ¹ÎÁÖ´çÀÌ¿©!
ºÎ¸£´Ù Á×À» ¹ÎÁÖ´çÀÌ¿©!!

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ÃÖ±Ù 6•13 Áö¹æ¼±°Å °øÃµ°ú °ü·ÃÇØ ÁøÇàµÈ ¿¹ºñÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¸éÁ¢°ú ¼­·ù½É»ç´Â ¹°·Ð ÈÄº¸ÀûÇÕµµ ¿©·ÐÁ¶»ç±îÁö ¸¶Ä£ Á÷ÈÄ, ´çÃÊ ÀÏÁ¤¿¡µµ ¾ø´Â Å¸´ç ¹× ¹«¼Ò¼Ó ÈÄº¸¿ÍÀÇ °¡»ó´ë°á ¿©·ÐÁ¶»ç±îÁö ½Ç½ÃÇØ ³õ°íµµ '²Ü ¸ÔÀº º¡¾î¸®' ¸¶³É ¾ðÁ¦±îÁö °æ¼±À» º¸·ùÇÒ °ÍÀÎÁö ±Ã»öÇÑ ´äº¯ÀÌ¶óµµ Á¦¹ß ½Å¾È±º¹Îµé²² °ø°³ÀûÀ¸·Î µé·ÁÁÖ¶õ ¸»ÀÌ´Ù.

¾î¶² ÈÄº¸´Â ´õ¹ÎÁÖ´ç Áß¾Ó´çÀ» ¦i¾Æ°¡°Å³ª ÀÌÀÇ ½ÅÃ»À» ÅëÇØ º¸·ù ³»Áö´Â ´Ü¼ö°øÃµÀ» µÚÁýÀ¸¸ç, °æ¼±À¸·Î °¡´Â °æ¿ì¸¦ ¼ÓÀý¾øÀÌ ÁöÄÑº¸°í ÀÖ´Ù.

½Å¾È±º ´ÜÃ¼Àå °æ¼±ÀÌ Àü³² 22°³ ½Ã•±º Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ¹«±â º¸·ùµÇ¸é¼­ °®°¡Áö ¾ïÃø°ú Æ¯Á¤ÀÎÀ» ¿°µÎÇØ µÐ Æ÷¼®ÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÇÏ´Â ÀÇÈ¤ÀÌ ¿¬ÀÏ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ µµ¹èµÇ°í ÀÖ´Ù.

"³ª¶ó´Ù¿î ³ª¶ó¸¦ °Ç¼³"ÇÏ°Ú´Ù¸ç "ÃÐºÒÁ¤½ÅÀ» °è½ÂÇÏ°Ú´Ù"¸ç Åº»ýÇÑ Áý±Ç´ç ´õ¹ÎÁÖ´çÀÇ ´ç´çÇÔÀÌ ÀÌ·± °ÍÀÌ¾ú´ÂÁö ºñÅëÇÑ ½ÉÁ¤À¸·Î ¹¯°í ¶Ç ¹¯´Â´Ù.

°í)±è´ëÁß´ëÅë·É´ÔÀÇ °íÇâÀÌ¾î¼­ ÀÌ·± Æ¯º°ÇÑ ´ëÁ¢À» ÇÏ´Â °ÍÀÎ°¡.
¾Æ´Ï¸é ½ÃÁß¿¡ ¶°µµ´Â ¼Ò¹®Ã³·³ Æ¯Á¤ ¹«¼Ò¼Ó ÈÄº¸¸¦ ´ç¼±½ÃÅ°·Á°í °æÀï·Â ¾ø´Â ÈÄº¸¸¦ Àü·« °øÃµÇÏ±â·Î ÀÛÁ¤ÇÑ °ÍÀÎ°¡.
¿©ÀüÈ÷ ½Å¾È±º¼ö ¿¹ºñÈÄº¸ÀÎ ÀÓÈïºóÀº ´õ¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼Ó 22°³ ½Ã•±º ´ÜÃ¼Àå ÈÄº¸ Áß À¯ÀÏÇÑ ÁöÃ¼Àå¾Ö¸¦ °¡Áø ÈÄº¸´Ù.
Àç¼±µµ ¾ø¾ú´ø ½Å¾È±º¿¡¼­ ºÒÆíÇÑ ´Ù¸® ²ø°í ´Ù´Ï¸ç ³»¸® 3¼±À» ±â·ÏÇß°í, ÅëÇÕ¹ÎÁÖ´ç ½ÃÀý Àü±¹Àå¾ÖÀÎÀ§¿øÈ¸ ¿î¿µÀ§¿ø°ú Àü³²µµ´ç Àå¾ÖÀÎÀ§¿øÀåÀ» ¿ªÀÓÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Àü¶ó³²µµ 25¸¸ Àå¾ÖÀÎÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â »ç)Àü¶ó³²µµÀå¾ÖÀÎÃÑ¿¬ÇÕÈ¸¸¦ ¹ßÁ·ÇÏ°í, ÃÊ´ëÈ¸ÀåÀ» Áö³»´Â µî ¾àÀÚ¿Í ÇÔ²²ÇØ ¿Â ÀÇÁ¤È°µ¿Àº Àü³²µµ¹ÎÀÌ¸é ¾Ë°í ÀÖ´Â ¹ÙÀÌ´Ù.

ÃÖ±Ù ±¹°¡ ±â³äÀÏ·Î Á¦Á¤µÈ '¼¶ÀÇ ³¯'(8.8ÀÏ)Àº 2016³â Àü³²µµÀÇÈ¸¿¡¼­ ÀÓÈïºóµµÀÇ¿øÀÌ ´ëÇ¥¹ßÀÇÇÑÁö 2³â¸¸¿¡ ¸ÎÀº °á½ÇÀÓµµ °áÄÚ °£°úÇØ¼± ¾ÈµÉ °ÍÀÌ´Ù.

2004³â Ä¡·¯Áø Àü³²µµÁö»ç(¹ÚÁØ¿µ)¼±°Å¿Í 2016³â ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å¿¡¼­ ¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸¸¦ µ½´Ù°¡ °øÁ÷¼±°Å¹ýÀ§¹ÝÀ¸·Î ¹ú±ÝÇüµµ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç. ±¹¹ÎÀÇ´ç Ãâ¹ü ÀÌÈÄ Å»´çÇÏ´Â µµÀÇ¿øÀÌ ¼ÓÃâÇÒ ¶§µµ ÇÑÁ¡ Èçµé¸²¾øÀÌ ¹ÎÁÖ´çÀ» ÁöÄÑ¿ÔÀ½Àº ÁÖÁöÀÇ »ç½ÇÀÌ´Ù.

Áö³­ÇØ Ä¡·¯Áø ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼± ´õ¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ´ëÅë·ÉÈÄº¸ ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ '½Å¾È±º»óÀÓ¼±´ëÀ§¿øÀå'À» ¸Ã¾Æ ´ëÅë·É¼±°Å ¿îµ¿±â°£ 22ÀÏ µ¿¾È ´Ü ÇÏ·çµµ ½¬Áö¾Ê°í ½Å¾È±º 14°³ À¾•¸é°ú ºÎ¼Óµµ¼­¸¦ ´©º³´Ù.

Áö±Ýµµ »ç¶ûÇÏ°í ¾ÕÀ¸·Îµµ »ç¶ûÇÒ ¹ÎÁÖ´çÀÌ¿©!
°³ÀÎÀûÀ¸·Î Èìµµ ¸¹°í ´É·Âµµ ÀÏÃµÇÑ Àú¿¡°Ô º£Ç®¾î ÁÖ½Å ´õ¹ÎÁÖ´ç¿¡ ¹«ÇÑ °¨»ç¸¦ µå¸°´Ù

Çã³ª ½Å¾È±º¹ÎÀ» ÁÖ¸Ó´Ï ¼Ó µ¿ÀüÃ³·³ »ý°¢ÇÏ´Â°Ç Å« ¿À»êÀÌ´Ù. ´õ¹ÎÁÖ´çÀÇ ÅÔ¹çÀÌ¶ó°í ¿ÀÇØÇÏ´Â°Ç ´õ´õ¿í Å« Âø°¢ÀÌ´Ù.
Áö³­ ¹Î¼± 4±âºÎÅÍ 6±â±îÁö ¹«·Á 3¹ø¿¡ °ÉÃÄ ¿¬´Þ¾Æ ´õ¹ÎÁÖ´ç ½ÅÀÎ±º¼ö ÈÄº¸°¡ ³«¼±ÇÑ »À¾ÆÇÂ °ú°Å¸¦ ±â¾ïÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù.

È¤¿© ¹Î½ÉÀ» ¶°³­ ¾ðÇÊÄª Àü·«°øÃµÀº ²Þµµ ²ÙÁö ¸¶½Ã¶ó.
ÀÌ´Â ¿øÄ¢°ú ±âº»À» °­Á¶ÇÏ´Â ¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎ ±¹Á¤±âÁ¶¿Í Á¤¸éÀ¸·Î ¹èÄ¡µÇ´Â ¸í¹éÇÑ ÇØ´çÇàÀ§¿¡ ´Ù¸§ ¾Æ´Ï´Ù.

°øÁ¤ÇÑ ±âÈ¸ÀÇ ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé°íÀÚ ÇÏ´Â ¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎÀÇ ±¹Á¤±âÁ¶¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇØ¾ß ÇÒ ´õ¹ÎÁÖ´ç´Ù¿î ´ç´çÇÔÀ¸·Î "°øÁ¤ °æ¼±ÀÇ ±âÈ¸¸¦ º¸ÀåÇØ ´Þ¶ó"

ÆÈÀÚ·Î Å¸°í³­ ÈÄÃµÀû Àå¾Ö°¡ ÀÚ¶ûµµ ¾Æ´Ï±â¿¡ ¾î¶² Æ¯Çýµµ °ª½Ñ µ¿Á¤µµ ¹Ù¶óÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÀÌÂëµÇ¸é ´õ¹ÎÁÖ´çÀÌ ¾àÀÚÀÇ ´«¹°±îÁö ´Û¾Æ ÁÖ±æ ±â´ëÇß´ø ¹Ù·¥µµ ±×·± È£»çµµ ±â´ëÇÏÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.

Á¦¹ß ´õ¹ÎÁÖ´ç¿¡ ÇÑÁÜ ¾ç½É°ú Á¤ÀÇ°¡ »ì¾Æ ÀÖ´Ù¸é ½Å¾È±º ´ÜÃ¼Àå ¿¹ºñÈÄº¸µé¿¡ ´ëÇÑ °øÁ¤°æ¼±À» º¸ÀåÇØ ÁÖ±â ¹Ù¶õ´Ù.
100³â Á¤´çÀ» ²Þ²Ù´Â ´õ¹ÎÁÖ´çÀÇ °Ç½Âµµ ±â¿øÇÑ´Ù.

2018. 4. 21

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2018³â 04¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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<2018³â ½Å³â»ç> ¹ÚÁö¿ø/ ¹ÚÁØ¿µ/ À±¼ÒÇÏ/ ÀÌÀç¿µ/ Àå¸¸Ã¤/ ¹ÚÈ«·ü/ ÃÖ ÀÏ/ °í±æÈ£/ Àüµ¿Æò
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¼ºÅº¸Þ¼¼Áö/ ÀºÅð¸ñ»ç ¼ÛÈ¿¼º/ ÀºÇýÀÇ µ¿»ê¿¡¼­ ÁÖ ¿¹¼ö Âù¾çÇÏ¼¼
Àü¶ó³²µµÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø ÀÓÈïºó/ ÁöÅ³ °ÍÀÎ°¡ ¶°³¯ °ÍÀÎ°¡, ¶ó½ºÆ® »ç¹«¶óÀÌ¸¦ Ãß¾ïÇÏ¸ç
º¯È£»ç ÀÓÅÂÀ¯/ ¼¼¸ð(á¨Ùº)ÀÇ ±æ¸ñ¿¡¼­ ´À³¢´Â °¨È¸(Êïüã)
µ¶ÀÚ±â°í/ ³ó»ç¶û¾Ë¸®¹Ì°­»ç 3±â È¸Àå ±èÈ£Á¤/ ·ÎÄÃÇªµå ¿îµ¿¿¡ °üÇÏ¿©
µ¶ÀÚ±â°í/ º¯È£»ç ÀÓÅÂÀ¯ / ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ÇàÅÂ°¡ ÂüÀ¸·Î °¡°üÀÌ´Ù.
µ¶ÀÚ ãÌ/ ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤/ ÂÊºû ÇÏ´Ã
µ¶ÀÚ±â°í/¹®Ãá¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü³²µµ´ç Ã»³âÀ§¿øÀå
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µ¶ÀÚ±â°í / »çÈ¸Àû°æÁ¦ (ÁÖ)¹ÌÇâ ÀÌ¹ÌÇâ ´ëÇ¥ / ¹à°í °Ç°­ÇÑ ÀÎ½ººô Çàº¹°øµ¿Ã¼ ¸¸µé±â
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µ¶ÀÚ±â°í/Àü¶ó³²µµÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø ÀÓÈïºó/´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ¸¶Ä¡°í
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¡°¸ñÆ÷ÀÎÀº ½ÃÀÎÀÌ¿ä È­°¡¿ä ³ë·¡²ÛÀÌ´Ù¡±/ ÇÑ±¹¹®ÀÎÇùÈ¸ÀÚ¹®À§¿ø ¸í±âÈ¯ ½ÃÀÎ
µ¶ÀÚ±â°í/¸ñÆ÷»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò ±èÈ£³² È¸Àå/Á¦127È¸ ³ëµ¿Àý¿¡ ºÎÄ¡´Â ±Û
µ¶ÀÚ±â°í/ÀÓÅÂÀ¯ º¯È£»ç/ÀÌ¹ø¸¸Àº ¹Ù·Î º¸°í Á¦´ë·Î »ÌÀÚ
µ¶ÀÚ±â°í/ÇÑ±¹Àå¾ÖÀÎ°í¿ë°ø´Ü Àü³²Áö»ç Àå °æ Èñ Áö»çÀå
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Á¤Á÷ÇÏ°Ô ¸ÀÀÖ´Ù! [ÇªµåÁ¤]
[¼÷¼º¹ÌÇÐ]ÂÌ±êÇÏ°í ¼ÒÈ­µµ ÀßµÇ´Â ¹Ì°¢ ¼ÕÁþ
[ ¸ñÆ÷BC800 ] µ¿³×Ä¿ÇÇ¼óÀÇ ÁøÈ­
[ºÎÃÌ] ¹ÙÁö¶ôÃÊ¹«Ä§, Àü°ñÀÌ ¸ÀÀÖ´Â ¸ñÆ÷¸ÀÁý!
½ºÆ®·¹½º¸¦ ³¯¸®ÀÚ! ¢©Èú¸µ´ÙÀÌ¾îÆ®´í½º¢©¸ðÁý
[½ÅÆ®·»µå, Àå·Ê¹®È­ÀÇ º¯È­]¸ñÆ÷Àå·Ê½ÄÀå
¼±¹Ú¹«¼±Åë½Å¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
¿ì¸®Áö¿ª ³ëÀÎÀü¹®¿ä¾ç¿øÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
¹Ù·¥°¨¼º¼ÒÅë ¿¬±¸¼Ò&¼ÒÅë½É¸®Ä¡·á¼¾ÅÍ
¾Æ¸§´Ù¿î ³ëÀ»ºû ¹Ù´Ù°¡ º¸ÀÌ´Â ¢©Çì¹Ö¿þÀÌ¢©
KREI, ¡®¹Ý·Áµ¿¹° ¿¬°ü»ê¾÷ ¹ßÀü¹æ¾È ¿¬±¸¡¯ / ¹Ý·Áµ¿¹° ¿¬°ü »ê¾÷, ¹®È­¡¤Á¦µµ µÞ¹ÞÄ§µÇ¾î¾ß
¡°È­»çÇÑ ²É¸Á¿ïÀÌ ÅåÅå~ º½²É ¸Å·Â¿¡ Ç« ºüÁ® º¸¼¼¿ä¡±
Åë¿µ¡®¼ºµ¿ ¼îÅ©, Á¶¼±¾÷ Àý´ë ÀÇÁ¸ ¸ñÆ÷ °æÁ¦ ¾ÈÀüÇÑ°¡?
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
[Á¦96È¸ Åõµ¥ÀÌÆ÷·³] ºñ¹ÐÀÇ ¹®/ µ¿±¼ ¼Ó Å½Çè ¶°³ªº¼±î
[Á¦95È¸ Åõµ¥ÀÌÆ÷·³] ²Þ ÀÏ±â/ ¿Ö ¿ì¸®´Â 365ÀÏ ¶Ù³ª/ ¡°365ÀÏ ¡¦ ¹ÌÃÆ´Ù´Â ¼Ò¸®µéÀ¸¸ç ¿Ã °ð°Ô ¼ÒÅë¡±
¡®¼¶ÀÇ ³¯¡¯Á¦Á¤, µµ¼­°³¹ß ÃËÁø¡¦¼¶ÀÌ »ì¾Æ³­´Ù
¡°ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¡¦ 1000¸¸ °ü±¤°´ À¯Ä¡ µðµõµ¹¡±
[Á¦96È¸ Åõµ¥ÀÌÆ÷·³] ºñ¹ÐÀÇ ¹®/ µ¿±¼ ¼Ó Å½Çè ¶°³ªº¼±î
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
Èæ»ê-¿µ»êµµ ¹î±æ ¿¬ ¿µ»êÈ£ Ã¹ ÃëÇ×
Àü³² ¸ñÆ÷ ¼ÒºñÀÚ¿¬¸Í °³¼Ò 30ÁÖ³â ±â³ä
Àü³²ÁöÃ¼Àå¾ÖÀÎÇùÈ¸Àå, °ú°Å ¼ºÃßÇàÇøÀÇ °æÂûÁ¶»ç
Èæ»êµµ ¿©°´¼± ÁÂÃÊ»ç°í¡¦ Â£Àº¾È°³ Å¿
(À¯·á)¹ÌÅõÆÄµ¿ ÀÌÈÄ, Áö¿ª À¯Èï°¡ ¼Õ´Ô¹ß±æ ¶Ò!
Àü³²µµ°æ, Àü³²ÁöÃ¼Àå¾ÖÀÎÇù ¾Ð¼ö¼ö»ö
(8¸é) ½Å¾È±º»õ¸¶À»È¸, È¸¿ø´ÜÃ¼ È¯°æ¿îµ¿
5¿ù 11ÀÏºÎÅÍ ÁÖ²Ù¹Ì ÀâÀ¸¸é Å«ÀÏ ±Ý¾î±â ½Å¼³
ÇÑ±¹Àå¾ÖÀÎ°í¿ë°ø´Ü Àü³²Áö»ç À¯´Þ»ê °¡²Ù±â Çà»ç
¸ñÆ÷°æÂû¼­, CPTED ÅëÇÑ ¿©¼º¹üÁË ¾ÈÀü È¯°æ Á¶¼º
¸ñÆ÷ÇØ°æ ¼¶¸¶À» ¾ç±Íºñ, ´ë¸¶ Æ¯º°´Ü¼Ó È°µ¿
¼¼¿ùÈ£ Âü»ç 4³â Àü½Ã, °ø¿¬, ¿µÈ­ µî Çà»ç ´ÙÃ¤
Àü³²ÀÎÀûÀÚ¿ø°³¹ßÀ§ ÈÆ·Ã¼ö¿äÁ¶»ç ÀÔÂû °ø°í
Èæ»êµµ È«µµ ÁÖ¹Îµé ÇØ»ó»ç°í Áø»ó±Ô¸í ÁýÈ¸ ¿¹Á¤
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