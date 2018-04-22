|
¹ÎÁÖ´ç ÀÓÈïºó ±º¼öÈÄº¸ ¼º¸í¼ ¹ßÇ¥
ÀÓÈïºó ÈÄº¸ ¡°´ç Çå½Å º¸»óÀÌ °íÀÛ Àü·«ÀÎ°¡?¡±
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2018³â 04¿ù 22ÀÏ
|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
ÀÓÈïºó ÈÄº¸ ¡°´ç Çå½Å º¸»óÀÌ °íÀÛ Àü·«ÀÎ°¡?¡±
´õºÒ¾î ¹ÎÁÖ´ç Àü³² 22°³ ½Ã±º °¡¿îµ¥ À¯ÀÏÇÏ°Ô ÈÄº¸°æ¼±ÀÌ º¸·ùµÈ ½Å¾È±º¼ö ÈÄº¸ °æ¼±¿¡ Âü¿©ÇÑ ÇÑ ¿¹ºñÈÄº¸°¡ 200³âÀü Èæ»êµµ ÇÑ ÁÖ¹ÎÀÌ ÇÑ¾ç¿¡ ¿Ã¶ó°¡ Á¤Á¶ ÀÓ±Ý ÇàÂ÷¶§ Â¡À» ¿Ã·Á ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÑ »ç°ÇÀ» ¿¬»óÄÉ ÇÏ´Â ¼º¸í¼°¡ ¹ßÇ¥µÅ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°ÝÀï(Ìªî¶)Àº 1791³â ´ç½Ã ½Å¾È Èæ»êµµ ÁÖ¹Î ±èÀÌ¼ö°¡ ´ç½Ã Èæ»êµµ ÁÖ¹Î¿¡°Ô °¡Àå Å« Æó´ÜÀÎ '´Ú³ª¹« ¼¼±Ý'À» °³ÇõÇÏ±â À§ÇÑ ÃÖÈÄÀÇ ¼ö´ÜÀ¸·Î ¹Ù´Ù °Ç³Ê ¼öÃµ ¸® ÇÑ¾ç±îÁö ¿Ã¶ó°¡ Á×±â¸¦ °¢¿ÀÇÏ°í Á¤Á¶ ÀÓ±ÝÀÇ ÇàÂ÷¸¦ °¡·Î¸·°í Â¡À» ¿ï·Á ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÑ »ç°Ç ÀÌ´Ù.
¼º¸í¼ Àü¹®À» ¼Ò°³ÇÑ´Ù.
¼º ¸í ¼
- Àü³² 22°³ ½Ã/±º Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ½Å¾È±º¼ö ¿¹ºñÈÄº¸ °æ¼±º¸·ù¿¡ ´ëÇØ °·ÂÇÑ À¯°¨À» Ç¥ÇÑ´Ù-
»ç¶ûÇÏ´Â ¹ÎÁÖ´çÀÌ¿©!
ºÎ¸£´Ù Á×À» ¹ÎÁÖ´çÀÌ¿©!!
°ðÀå ¹¯´Â´Ù.
½Å¾È±º¿¡¼ ÅÂ¾î³ª °íÇâ ¾ðÀú¸®¿¡¼ Æò»ýÀ» »ì¾Æ¿Â°Ô ¹«½¼ Àß¸øÀÌ¶ó°í °æ¼±¸¶Àúµµ Çã¶ôÇÏÁö ¾Ê´ÂÁö ¸ÕÀú ´ë´äÇØ ÁÖ±â ¹Ù¶õ´Ù¼º³ ¹î±æÀ» °Ç³Ê°í ºñÆ÷Àå µµ·Î¸¦ ´Þ¸®¸ç ´õ¹ÎÁÖ´çÀÇ ½Â¸®¿Í Áý±ÇÀ» ¿ª¼³ÇÑ ´ñ°¡°¡ °íÀÛ ÀÌ°ÍÀÎÁö ´ç´ëÇ¥µç ¿ø³»´ëÇ¥µç ¼Ó½Ã¿øÇÑ ´äº¯À» ÁÖ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
ÃÖ±Ù 6•13 Áö¹æ¼±°Å °øÃµ°ú °ü·ÃÇØ ÁøÇàµÈ ¿¹ºñÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¸éÁ¢°ú ¼·ù½É»ç´Â ¹°·Ð ÈÄº¸ÀûÇÕµµ ¿©·ÐÁ¶»ç±îÁö ¸¶Ä£ Á÷ÈÄ, ´çÃÊ ÀÏÁ¤¿¡µµ ¾ø´Â Å¸´ç ¹× ¹«¼Ò¼Ó ÈÄº¸¿ÍÀÇ °¡»ó´ë°á ¿©·ÐÁ¶»ç±îÁö ½Ç½ÃÇØ ³õ°íµµ '²Ü ¸ÔÀº º¡¾î¸®' ¸¶³É ¾ðÁ¦±îÁö °æ¼±À» º¸·ùÇÒ °ÍÀÎÁö ±Ã»öÇÑ ´äº¯ÀÌ¶óµµ Á¦¹ß ½Å¾È±º¹Îµé²² °ø°³ÀûÀ¸·Î µé·ÁÁÖ¶õ ¸»ÀÌ´Ù.
¾î¶² ÈÄº¸´Â ´õ¹ÎÁÖ´ç Áß¾Ó´çÀ» ¦i¾Æ°¡°Å³ª ÀÌÀÇ ½ÅÃ»À» ÅëÇØ º¸·ù ³»Áö´Â ´Ü¼ö°øÃµÀ» µÚÁýÀ¸¸ç, °æ¼±À¸·Î °¡´Â °æ¿ì¸¦ ¼ÓÀý¾øÀÌ ÁöÄÑº¸°í ÀÖ´Ù.
½Å¾È±º ´ÜÃ¼Àå °æ¼±ÀÌ Àü³² 22°³ ½Ã•±º Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ¹«±â º¸·ùµÇ¸é¼ °®°¡Áö ¾ïÃø°ú Æ¯Á¤ÀÎÀ» ¿°µÎÇØ µÐ Æ÷¼®ÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÇÏ´Â ÀÇÈ¤ÀÌ ¿¬ÀÏ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ µµ¹èµÇ°í ÀÖ´Ù.
"³ª¶ó´Ù¿î ³ª¶ó¸¦ °Ç¼³"ÇÏ°Ú´Ù¸ç "ÃÐºÒÁ¤½ÅÀ» °è½ÂÇÏ°Ú´Ù"¸ç Åº»ýÇÑ Áý±Ç´ç ´õ¹ÎÁÖ´çÀÇ ´ç´çÇÔÀÌ ÀÌ·± °ÍÀÌ¾ú´ÂÁö ºñÅëÇÑ ½ÉÁ¤À¸·Î ¹¯°í ¶Ç ¹¯´Â´Ù.
°í)±è´ëÁß´ëÅë·É´ÔÀÇ °íÇâÀÌ¾î¼ ÀÌ·± Æ¯º°ÇÑ ´ëÁ¢À» ÇÏ´Â °ÍÀÎ°¡.
¾Æ´Ï¸é ½ÃÁß¿¡ ¶°µµ´Â ¼Ò¹®Ã³·³ Æ¯Á¤ ¹«¼Ò¼Ó ÈÄº¸¸¦ ´ç¼±½ÃÅ°·Á°í °æÀï·Â ¾ø´Â ÈÄº¸¸¦ Àü·« °øÃµÇÏ±â·Î ÀÛÁ¤ÇÑ °ÍÀÎ°¡.
¿©ÀüÈ÷ ½Å¾È±º¼ö ¿¹ºñÈÄº¸ÀÎ ÀÓÈïºóÀº ´õ¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼Ó 22°³ ½Ã•±º ´ÜÃ¼Àå ÈÄº¸ Áß À¯ÀÏÇÑ ÁöÃ¼Àå¾Ö¸¦ °¡Áø ÈÄº¸´Ù.
Àç¼±µµ ¾ø¾ú´ø ½Å¾È±º¿¡¼ ºÒÆíÇÑ ´Ù¸® ²ø°í ´Ù´Ï¸ç ³»¸® 3¼±À» ±â·ÏÇß°í, ÅëÇÕ¹ÎÁÖ´ç ½ÃÀý Àü±¹Àå¾ÖÀÎÀ§¿øÈ¸ ¿î¿µÀ§¿ø°ú Àü³²µµ´ç Àå¾ÖÀÎÀ§¿øÀåÀ» ¿ªÀÓÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Àü¶ó³²µµ 25¸¸ Àå¾ÖÀÎÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â »ç)Àü¶ó³²µµÀå¾ÖÀÎÃÑ¿¬ÇÕÈ¸¸¦ ¹ßÁ·ÇÏ°í, ÃÊ´ëÈ¸ÀåÀ» Áö³»´Â µî ¾àÀÚ¿Í ÇÔ²²ÇØ ¿Â ÀÇÁ¤È°µ¿Àº Àü³²µµ¹ÎÀÌ¸é ¾Ë°í ÀÖ´Â ¹ÙÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ±¹°¡ ±â³äÀÏ·Î Á¦Á¤µÈ '¼¶ÀÇ ³¯'(8.8ÀÏ)Àº 2016³â Àü³²µµÀÇÈ¸¿¡¼ ÀÓÈïºóµµÀÇ¿øÀÌ ´ëÇ¥¹ßÀÇÇÑÁö 2³â¸¸¿¡ ¸ÎÀº °á½ÇÀÓµµ °áÄÚ °£°úÇØ¼± ¾ÈµÉ °ÍÀÌ´Ù.
2004³â Ä¡·¯Áø Àü³²µµÁö»ç(¹ÚÁØ¿µ)¼±°Å¿Í 2016³â ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å¿¡¼ ¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸¸¦ µ½´Ù°¡ °øÁ÷¼±°Å¹ýÀ§¹ÝÀ¸·Î ¹ú±ÝÇüµµ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç. ±¹¹ÎÀÇ´ç Ãâ¹ü ÀÌÈÄ Å»´çÇÏ´Â µµÀÇ¿øÀÌ ¼ÓÃâÇÒ ¶§µµ ÇÑÁ¡ Èçµé¸²¾øÀÌ ¹ÎÁÖ´çÀ» ÁöÄÑ¿ÔÀ½Àº ÁÖÁöÀÇ »ç½ÇÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ Ä¡·¯Áø ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼± ´õ¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ´ëÅë·ÉÈÄº¸ ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ '½Å¾È±º»óÀÓ¼±´ëÀ§¿øÀå'À» ¸Ã¾Æ ´ëÅë·É¼±°Å ¿îµ¿±â°£ 22ÀÏ µ¿¾È ´Ü ÇÏ·çµµ ½¬Áö¾Ê°í ½Å¾È±º 14°³ À¾•¸é°ú ºÎ¼Óµµ¼¸¦ ´©º³´Ù.
Áö±Ýµµ »ç¶ûÇÏ°í ¾ÕÀ¸·Îµµ »ç¶ûÇÒ ¹ÎÁÖ´çÀÌ¿©!
°³ÀÎÀûÀ¸·Î Èìµµ ¸¹°í ´É·Âµµ ÀÏÃµÇÑ Àú¿¡°Ô º£Ç®¾î ÁÖ½Å ´õ¹ÎÁÖ´ç¿¡ ¹«ÇÑ °¨»ç¸¦ µå¸°´Ù
Çã³ª ½Å¾È±º¹ÎÀ» ÁÖ¸Ó´Ï ¼Ó µ¿ÀüÃ³·³ »ý°¢ÇÏ´Â°Ç Å« ¿À»êÀÌ´Ù. ´õ¹ÎÁÖ´çÀÇ ÅÔ¹çÀÌ¶ó°í ¿ÀÇØÇÏ´Â°Ç ´õ´õ¿í Å« Âø°¢ÀÌ´Ù.
Áö³ ¹Î¼± 4±âºÎÅÍ 6±â±îÁö ¹«·Á 3¹ø¿¡ °ÉÃÄ ¿¬´Þ¾Æ ´õ¹ÎÁÖ´ç ½ÅÀÎ±º¼ö ÈÄº¸°¡ ³«¼±ÇÑ »À¾ÆÇÂ °ú°Å¸¦ ±â¾ïÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù.
È¤¿© ¹Î½ÉÀ» ¶°³ ¾ðÇÊÄª Àü·«°øÃµÀº ²Þµµ ²ÙÁö ¸¶½Ã¶ó.
ÀÌ´Â ¿øÄ¢°ú ±âº»À» °Á¶ÇÏ´Â ¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎ ±¹Á¤±âÁ¶¿Í Á¤¸éÀ¸·Î ¹èÄ¡µÇ´Â ¸í¹éÇÑ ÇØ´çÇàÀ§¿¡ ´Ù¸§ ¾Æ´Ï´Ù.
°øÁ¤ÇÑ ±âÈ¸ÀÇ ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé°íÀÚ ÇÏ´Â ¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎÀÇ ±¹Á¤±âÁ¶¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇØ¾ß ÇÒ ´õ¹ÎÁÖ´ç´Ù¿î ´ç´çÇÔÀ¸·Î "°øÁ¤ °æ¼±ÀÇ ±âÈ¸¸¦ º¸ÀåÇØ ´Þ¶ó"
ÆÈÀÚ·Î Å¸°í³ ÈÄÃµÀû Àå¾Ö°¡ ÀÚ¶ûµµ ¾Æ´Ï±â¿¡ ¾î¶² Æ¯Çýµµ °ª½Ñ µ¿Á¤µµ ¹Ù¶óÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÀÌÂëµÇ¸é ´õ¹ÎÁÖ´çÀÌ ¾àÀÚÀÇ ´«¹°±îÁö ´Û¾Æ ÁÖ±æ ±â´ëÇß´ø ¹Ù·¥µµ ±×·± È£»çµµ ±â´ëÇÏÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.
Á¦¹ß ´õ¹ÎÁÖ´ç¿¡ ÇÑÁÜ ¾ç½É°ú Á¤ÀÇ°¡ »ì¾Æ ÀÖ´Ù¸é ½Å¾È±º ´ÜÃ¼Àå ¿¹ºñÈÄº¸µé¿¡ ´ëÇÑ °øÁ¤°æ¼±À» º¸ÀåÇØ ÁÖ±â ¹Ù¶õ´Ù.
100³â Á¤´çÀ» ²Þ²Ù´Â ´õ¹ÎÁÖ´çÀÇ °Ç½Âµµ ±â¿øÇÑ´Ù.
2018. 4. 21
´õ¹ÎÁÖ´ç ½Å¾È±º¼ö ¿¹ºñÈÄº¸ ÀÓÈïºó ¹è»ó
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2018³â 04¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
»ç¸ð°î ºÒ·¯º¸´Â ÇÐ´Ù¸®¿ª ¾ðÁ¨°¡ ¿¬±âÀÇ ½Å ÀÌº´Çå°ú À±¿©Á¤, ¿ÀÁøÅÂ°¡ ¿¿¬ÇÑ ¡®±×..
±â흭Æ¯Áý
¹Ù´ÙÀ§ ¡®·£µå¸¶Å©¡¯ ¸ñÆ÷ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¼ö»ê°ü±¤ °æÀï·Â °È ¸ñÆ÷½Ã°¡ ¹Ù´ÙÀ§ ¡®·£..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..