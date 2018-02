뉴스 > 정치 민주당 의석수 지키기 혈안 출마 자제령 新4당 체제, 범여 148 vs 범야 148 팽팽

목포투데이 기자 / mokpotoday1@naver.com 입력 : 2018년 02월 08일

정국이 의석수 지키기에 혈안이다. 여소야대 정국속 민주평화당의 창당으로 新4당 체제가 현실화되면서 정치 지형이 복잡하게 흘러가고 있다.



국회가 ‘신(新) 4당 구도’로 재편되는 동시에 3당과 4당의 자리를 차지하게 될 ‘미래당’과 ‘민주평화당’(민평당)이 정체성에서 차이를 드러내며 큰 틀에서 정치권은 범여권과 범야권으로 정확히 양분되는 형태로 흐르고 있다.



두 정당이 정체성 면에서 양당 체제로 흘러갈 경우 전체 의석수 296석이 정확히 양분화 된다는 분석에 따라 민주당과 자유한국당이 국회의원 사퇴 후 광역자치단체장 출마 경계령까지 내리고 있다.



현재 국회는 총 296석으로 범야 성향은 148석으로 여기에는 민주당(121석)과 민주평화당(16석), 국민의당(이상돈·박주현·장정숙 등 3석), 정의당(6석), 민중당(1석), 무소속(1석·정세균 국회의장)이다.



범야 성향 역시 148석으로 한국당(117석)에 미래당(29석), 대한애국당(1석), 무소속(1석·이정현)을 합친 숫자로 두 정당이 팽팽한 기 싸움을 펼치게 된다.



민주당은 지방선거에 따른 의원직 사퇴 규모에 따라 정국 주도권을 한국당에 넘겨줄 수 있는 상황이다.



창당을 눈앞에 둔 미래당과 민평당은 정계개편 이후 정국 운영의 키를 쥘 ‘캐스팅보터’임을 자임하면서 치열한 기싸움을 벌이며 이번 지방선거에서 각각 합리적 보수와 호남 적자론으로 민심을 파고 들고 있다.



평화민주당 창당에 합류한 박지원 의원은 5일 페이스북을 통해 일부 언론에서 개혁입법 적폐청산에 찬성 148석, 반대 148석으로 해석하며 민주평화당 의석을 19석으로 계산했는데 이는 잘못된 셈법이라고 지적했다.



박 의원은 “현재 민주평화당에 함께 투표할 한분 의원을 더하셔야 한다.



20석으로 148대 148의 팽팽한 구도가 아니라 149석 vs 147석이며 합류할 1명의 의원에 대해서는 답할 수 없다”고 밝혔다.



하지만 각각 범여와 범야에 합류할 박준영 의원과 송기석 의원이 오는 8일 선거법 위반과 관련, 대법 선고를 앞두고 있다.



‘천금’과 같은 단 한석의 의석수가 절실한 상황에서 이들의 정치자금법 위반 판결에 따라 정국의 주도권이 바뀌게 되는 셈이다.



대법선고에서 박 의원과 송 의원 회계책임자가 각각 당선무효형을 선고받게 되면 오는 6·13 지방선거와 동시에 박 의원의 지역구인 전남 영암·무안·신안과 송 의원 지역구 광주 서구갑의 국회의원 재선거가 실시된다. 벌써부터 여야 각 당에서 출마예상자들이 거론되고 있는 상황이다.



국민의당 통합 반대파 신당인 민주평화당에 합류 예정인 박 의원이 의원직을 상실하면 교섭단체 구성에 사활을 건 민주평화당은 더욱 난처해 진다.



안철수 대표 비서실장인 송 의원은 미래당으로의 합류가 예상되고 있어 당선무효형을 선고받을 경우 통합신당에 타격을 입히게 된다. /박근영기자



목포투데이(www.mokpotoday.com) 제935호 (2018. 2. 7. 1면) 입력 : 2018년 02월 08일 목포투데이 기자 / mokpotoday1@naver.com입력 : 2018년 02월 08일