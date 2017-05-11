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¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ½Ã´ë °³¸·
Àü±¹¿¡¼ °í¸¥ÁöÁö, ¿ª´ë ÃÖ´Ù 557Ç¥Â÷ ´ç¼±
10ÀÏ Á¤¿À ±¹È¸¿¡¼ °£¼ÒÇÑ ÃëÀÓ½Ä ¡°±¹¹ÎÅëÇÕ ´ëÅë·É µÇ°Ú´Ù¡±
¹® ´ëÅë·É, ±º Åë¼ö±Ç Çà»ç·Î Ã¹ ¾÷¹« ½ÃÀÛ
Áö¿ª½Å¹® È°¼ºÈ Á¤Ã¥µµ ¾à¼Ó, Áö¹æÀÚÄ¡ Á¤Âø Áö¹æºÐ±Ç ±â´ë
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 11ÀÏ
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´ëÇÑ¹Î±¹ Á¦19´ë ´ëÅë·É, ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ°¡ °³¸·µÆ´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ¾îÁ¦ 5¿ù 9ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼ 41.1%ÀÎ 1Ãµ342¸¸3800Ç¥¸¦ ¾ò¾î ´ç¼±À» È®Á¤Áö¾ú°í Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸(À§¿øÀå ±è¿ë´ö. ´ë¹ý°ü)°¡ ¿À´Ã 5¿ù 10ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã 9ºÐ °ø½Ä È¸ÀÇ¿¡¼ ´ç¼±À» ÀÇ°áÇÏ°í ´ç¼±ÁõÀ» ±³ºÎÇÏ´Â ¼ø°£ºÎÅÍ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ½ÅºÐÀÌ ¹Ù²î¾ú´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 10ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã 9ºÐÀ» ±âÇØ ±ºÅë¼ö±ÇÀÚ·Î¼ÀÇ ¹ýÀûÀÎ ±ÇÇÑÀ» Çà»çÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ Á¦19´ë ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ °ø½Ä ÀÓ±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡¼ ´ç¼±ÀÚ È®Á¤À» ¹ÞÀº µÚ 8½Ã 10ºÐ°æ ÀÌ¼øÁø ÇÕÂüÀÇÀå¿¡°Ô ÀüÈº¸°í¸¦ ¹Þ°í ¡°ºÏÇÑ±º µ¿ÅÂ¿Í ¿ì¸®±ºÀÇ ´ëºñÅÂ¼¼¸¦ º¸°íÇÏ¶ó¡±°í Áö½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¼øÁø ÇÕÂüÀÇÀåÀº ºÏÇÑÀÇ ÇÙ½ÇÇèÀå ¹× ¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç ÁØºñ µ¿Çâ¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÏ°í ¡°¿ì¸® ±ºÀº ÀûÀÇ µ¿ÇâÀ» ¸é¹ÐÈ÷ °¨½ÃÇÏ¸é¼ µµ¹ß ½Ã Áï°¢ÀûÀÌ°í ´ÜÈ£ÇÏ°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸¸¹ÝÀÇ ´ëºñÅÂ¼¼¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í º¸°í Çß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ¡°´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ ¿ì¸® ±ºÀÇ ¿ª·®À» ¹Ï´Â´Ù¡±°í °Ý·ÁÇÏ°í ¡°¿ì¸® ±¹¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ÇÕÂüÀÇÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ ¿ì¸® Àåº´µéÀº ´ëºñÅÂ¼¼¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇØ ´Þ¶ó¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 10½Ã ±¹¸³ ÇöÃæ¿øÀ» Âü¹èÇÏ°í ±¹È¸ÀÇÀå È¯´ã¿¡ ÀÌ¾î
¾ß´ç 4´ç ´ç»ç¸¦ ¹æ¹®ÇØ ±¹È¸ÀÇ ÇùÁ¶¸¦ ¿äÃ»Çß´Ù.
Á¤¿À ±¹È¸ º»Ã» ·ÎÅÙ´õÈ¦¿¡¼ Á¦19´ë ´ëÅë·É ÃëÀÓ¼±¼ ¹× <±¹¹Î²² µå¸®´Â ¸»¾¸>ÀÎ ÃëÀÓ»ç¸¦ ¹ßÇ¥ÇÔÀ¸·Î½á °ø½Ä ´ëÅë·É¿¡ ÃëÀÓÇß°í ¿ÀÈÄ1½Ã20ºÐ°æ Ã»¿Í´ë¿¡ ÀÔ¼ºÇß´Ù.
ÇÑÆí ¾îÁ¦ Ä¡·¯Áø Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å´Â ¸¸19¼¼ ÀÌ»ó À¯±ÇÀÚ 4Ãµ247¸¸9Ãµ710¸í Áß 77.2%ÀÎ 3Ãµ280¸¸7Ãµ908¸íÀÌ ÅõÇ¥Çß°í ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 41.1%ÀÎ 1342¸¸3800Ç¥¸¦ ¾òÀºµ¥ ÀÌ¾î È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸°¡ 24.03%ÀÎ 785¸¸2849Ç¥¸¦ ¾ò¾î 2À§, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸´Â 21.41%ÀÎ 699¸¸8342Ç¥·Î µæÇ¥À² 3À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸´Â 6.76%ÀÎ 220¸¸8771Ç¥, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸´Â 6.17%ÀÎ 201¸¸7458Ç¥¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸¸¦ 557¸¸951Ç¥ Â÷·Î µûµ¹·Á ¿ª´ë ÃÖ´Ù Ç¥Â÷·Î ´ç¼±µÆ´Ù. ´ë¼±¿¡¼ 1¡¤2À§°£ Â÷ÀÌ°¡ °¡Àå Å©°Ô ¹ú¾îÁ³´ø °ÍÀº 17´ë ´ë¼±À¸·Î ´ç½Ã ÇÑ³ª¶ó´ç ÀÌ¸í¹Ú ÈÄº¸°¡ ´ëÅëÇÕ¹ÎÁÖ½Å´ç Á¤µ¿¿µ ÈÄº¸¸¦ 531¸¸7708Ç¥ Â÷·Î ÀÌ°å´Ù.
±º¼ÒÈÄº¸ Áß¿¡´Â Á¶¿øÁø »õ´©¸®´ç ÈÄº¸°¡ 0.13%(4¸¸2949Ç¥), ±è¹ÎÂù ¹«¼Ò¼Ó ÈÄº¸°¡ 0.1%(3¸¸3990Ç¥), ±è¼±µ¿ ¹ÎÁß¿¬ÇÕ´ç ÈÄº¸°¡ 0.08%(2¸¸7229Ç¥), Àå¼º¹Î ±¹¹Î´ëÅëÇÕ´ç ÈÄº¸°¡ 0.06%(2¸¸1709Ç¥)¸¦ ¾ò¾ú´Ù.
À±È«½Ä È«ÀÍ´ç ÈÄº¸°¡ 0.05%(1¸¸8645Ç¥), ÀÌ°æÈñ ÇÑ±¹±¹¹Î´ç ÈÄº¸°¡ 0.03%(1¸¸1355Ç¥), ÀÌÀç¿À ´ÃÇª¸¥ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸°¡ 0.02%(9140Ç¥), ¿À¿µ±¹ °æÁ¦¾Ö±¹´ç ÈÄº¸°¡ 0.01%(6040Ç¥)¸¦ ¾ò¾ú´Ù.
¹® ÈÄº¸ÀÇ Áö¿ªº° µæÇ¥À²Àº ÀüºÏÀÌ 64.84%·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í ±¤ÁÖ(61.14%) Àü³²(59.87%)ÀÌ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù. ¼¿ï¿¡¼± 42.34%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÇÑÆí ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿¡¼´Â Áö¿ªÁÖ°£½Å¹® È°¼ºÈ Á¤Ã¥ÀÌ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ½ÇÃµµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 4¿ù 21ÀÏ ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸¿ÍÀÇ °øµ¿ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°±¹¹«ÃÑ¸® ÈÆ·ÉÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Â Á¤ºÎ±¤°í ½ÃÇàÀ» ¹ý·ÉÀ¸·Î °Ý»ó½ÃÅ°°í Áö¿ª¾ð·Ðµµ Â÷º°¹ÞÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. Áö¿ª½Å¹®¹ßÀüÁö¿øÆ¯º°¹ýµµ ±â±ÝÈ®Ãæ µî Á¦ ±¸½ÇÀ» ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¾à¼ÓÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
´ÙÀ½Àº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ 5¿ù 10ÀÏ ÃëÀÓ»ç Àü¹®ÀÌ´Ù.
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Á¸°æÇÏ°í »ç¶ûÇÏ´Â ±¹¹Î ¿©·¯ºÐ, °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
±¹¹Î ¿©·¯ºÐÀÇ À§´ëÇÑ ¼±ÅÃ¿¡ ¸Ó¸® ¼÷¿© ±íÀÌ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
Àú´Â ¿À´Ã ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¦19´ë ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹À» ÇâÇØ Ã¹°ÉÀ½À» ³»µó½À´Ï´Ù.
Áö±Ý Á¦ µÎ ¾î±ú´Â ±¹¹Î ¿©·¯ºÐÀ¸·ÎºÎÅÍ ºÎ¿©¹ÞÀº ¸·ÁßÇÑ ¼Ò¸í°¨À¸·Î ¹«°Ì½À´Ï´Ù.
Áö±Ý Á¦ °¡½¿Àº ÇÑ ¹øµµ °æÇèÇÏÁö ¸øÇÑ ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù´Â ¿Á¤À¸·Î ¶ß°Ì½À´Ï´Ù.
±×¸®°í Áö±Ý Á¦ ¸Ó¸®´Â ÅëÇÕ°ú °øÁ¸ÀÇ »õ·Î¿î ¼¼»óÀ» ¿¾î°¥ Ã»»çÁøÀ¸·Î °¡µæ Â÷ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ì¸®°¡ ¸¸µé¾î°¡·Á´Â »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹Àº ½¢ÇÑ ÁÂÀý°ú ÆÐ¹è¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿ì¸®ÀÇ ¼±´ëµéÀÌ ÀÏ°üµÇ°Ô Ãß±¸Çß´ø ¹Ù¶÷ÀÔ´Ï´Ù.
¶Ç ¸¹Àº Èñ»ý°ú Çå½ÅÀ» °¨³»ÇÏ¸ç ¿ì¸® ÀþÀºÀÌµéÀÌ ±×Åä·Ï ÀÌ·ç°í ½Í¾îÇß´ø ³ª¶óÀÔ´Ï´Ù.
±×·± ´ëÇÑ¹Î±¹À» ¸¸µé±â À§ÇØ Àú´Â ¿ª»ç¿Í ±¹¹Î ¾Õ¿¡ µÎ·ÆÁö¸¸ °âÇãÇÑ ¸¶À½À¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¦19´ë ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ¼Ò¸íÀ» ´ÙÇÒ °ÍÀÓÀ» Ãµ¸íÇÕ´Ï´Ù.
ÇÔ²² ¼±°Å¸¦ Ä¡¸¥ ÈÄº¸µé²² °¨»çÀÇ ¸»¾¸°ú ÇÔ²² ½É½ÉÇÑ À§·Î¸¦ ÀüÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ¹ø ¼±°Å¿¡¼´Â ½ÂÀÚµµ ÆÐÀÚµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹À» ÇÔ²² ÀÌ²ø¾î°¡¾ß ÇÒ µ¿¹ÝÀÚÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌÁ¦ Ä¡¿Çß´ø °æÀïÀÇ ¼ø°£À» µÚ·ÎÇÏ°í ÇÔ²² ¼ÕÀ» ¸ÂÀâ°í ¾ÕÀ¸·Î ÀüÁøÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Á¸°æÇÏ´Â ±¹¹Î ¿©·¯ºÐ, Áö³ ¸î ´Þ ¿ì¸®´Â À¯·Ê ¾ø´Â Á¤Ä¡Àû °Ýº¯±â¸¦ º¸³Â½À´Ï´Ù.
Á¤Ä¡´Â È¥¶õ½º·¯¿üÁö¸¸ ±¹¹ÎÀº À§´ëÇß½À´Ï´Ù.
ÇöÁ÷ ´ëÅë·ÉÀÇ ÅºÇÙ°ú ±¸¼Ó ¾Õ¿¡¼µµ ±¹¹ÎµéÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¾Õ±æÀ» ¿¾îÁÖ¼Ì½À´Ï´Ù.
±¹¹ÎµéÀº ÁÂÀýÇÏÁö ¾Ê°í ¿ÀÈ÷·Á ÀÌ¸¦ ÀüÈÀ§º¹ÀÇ °è±â·Î ½ÂÈ½ÃÄ×°í ¸¶Ä§³» ¿À´Ã »õ·Î¿î ¼¼»óÀ» ¿¾ú½À´Ï´Ù.
´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ À§´ëÇÔÀº ±¹¹ÎÀÇ À§´ëÇÔÀÔ´Ï´Ù.
±×¸®°í ÀÌ¹ø ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡¼ ¿ì¸® ±¹¹ÎµéÀº ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¸¸µé¾îÁÖ¼Ì½À´Ï´Ù.
Àü±¹ °¢Áö¿¡¼ ¿Ã°ðÀº ÁöÁö·Î »õ·Î¿î ´ëÅë·ÉÀ» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼Ì½À´Ï´Ù.
¿À´ÃºÎÅÍ Àú´Â ±¹¹Î ¸ðµÎÀÇ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Àú¸¦ ÁöÁöÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø ±¹¹Î ÇÑ ºÐ ÇÑ ºÐµµ ÀúÀÇ ±¹¹ÎÀÌ°í ¿ì¸®ÀÇ ±¹¹ÎÀ¸·Î ¼¶±â°Ú½À´Ï´Ù.
Àú´Â °¨È÷ ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.
2017³â 5¿ù 10ÀÏ, ÀÌ³¯Àº ÁøÁ¤ÇÑ ±¹¹ÎÅëÇÕÀÌ ½ÃÀÛµÈ ³¯·Î ¿ª»ç¿¡ ±â·ÏµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Á¸°æÇÏ°í »ç¶ûÇÏ´Â ±¹¹Î ¿©·¯ºÐ, Èûµé¾ú´ø Áö³ ¼¼¿ù ±¹¹ÎµéÀº ÀÌ°Ô ³ª¶ó³Ä°í ¹°¾ú½À´Ï´Ù.
´ëÅë·É ¹®ÀçÀÎÀº ¹Ù·Î ±× Áú¹®¿¡¼ »õ·Î ½ÃÀÛÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¿À´ÃºÎÅÍ ³ª¶ó¸¦ ³ª¶ó´ä°Ô ¸¸µå´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
±¸½Ã´ëÀÇ Àß¸øµÈ °üÇà°ú °ú°¨È÷ °áº°ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
´ëÅë·ÉºÎÅÍ »õ·Î¿öÁö°Ú½À´Ï´Ù.
¿ì¼± ±ÇÀ§ÀûÀÎ ´ëÅë·É ¹®È¸¦ Ã»»êÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÁØºñ¸¦ ¸¶Ä¡´Â ´ë·Î Áö±ÝÀÇ Ã»¿Í´ë¿¡¼ ³ª¿Í ±¤È¹® ´ëÅë·É ½Ã´ë¸¦ ¿°Ú½À´Ï´Ù.
Âü¸ðµé°ú ¸Ó¸®¿Í ¾î±ú¸¦ ¸Â´ë°í Åä·ÐÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
±¹¹Î°ú ¼ö½Ã·Î ¼ÒÅëÇÏ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä »ç¾ÈÀº ´ëÅë·ÉÀÌ Á÷Á¢ ¾ð·Ð¿¡ ºê¸®ÇÎÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Åð±Ù±æ¿¡´Â ½ÃÀå¿¡ µé·¯ ¸¶ÁÖÄ¡´Â ½Ã¹Îµé°ú °ÝÀÌ ¾ø´Â ´ëÈ¸¦ ³ª´©°Ú½À´Ï´Ù.
¶§·Î´Â ±¤È¹®±¤Àå¿¡¼ ´ëÅä·ÐÈ¸¸¦ ¿°Ú½À´Ï´Ù.
´ëÅë·ÉÀÇ Á¦¿ÕÀû ±Ç·ÂÀ» ÃÖ´ëÇÑ ´Ù·ç°Ú½À´Ï´Ù.
±Ç·Â ±â°üÀº Á¤Ä¡·ÎºÎÅÍ ¿ÏÀüÈ÷ µ¶¸³½ÃÅ°°Ú½À´Ï´Ù.
±× ¾î¶² ±â°üµµ ¹«¼ÒºÒÀ§ÀÇ ±Ç·ÂÀ» Çà»çÇÒ ¼ö ¾øµµ·Ï °ßÁ¦ ÀåÄ¡¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
³·Àº ÀÚ¼¼·Î ÀÏÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
±¹¹Î°ú ´«³ôÀÌ¸¦ ¸ÂÃß´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
¾Èº¸À§±âµµ ¼µÑ·¯ ÇØ°áÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÇÑ¹ÝµµÀÇ ÆòÈ¸¦ À§ÇØ µ¿ºÐ¼ÁÖÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÇÊ¿äÇÏ¸é °ð¹Ù·Î ¿ö½ÌÅÏÀ¸·Î ³¯¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù.
º£ÀÌÂ¡°ú µµÄì¿¡µµ °¡°í ¿©°ÇÀÌ Á¶¼ºµÇ¸é Æò¾ç¿¡µµ °¡°Ú½À´Ï´Ù.
ÇÑ¹ÝµµÀÇ ÆòÈÁ¤Ã¥À» À§ÇØ¼¶ó¸é Á¦°¡ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµç ÀÏÀ» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÇÑ¹Ìµ¿¸ÍÀº ´õ¿í °ÈÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ÇÑÆíÀ¸·Î »çµå ¹®Á¦ÇØ°áÀ» À§ÇØ ¹Ì±¹ ¹× Áß±¹°ú ÁøÁöÇÏ°Ô Çù»óÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Æ°Æ°ÇÑ ¾Èº¸´Â ¸·°ÇÑ ±¹¹æ·Â¿¡¼ ºñ·ÔµË´Ï´Ù.
ÀÚÁÖ ±¹¹æ·ÂÀ» °ÈÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ºÏÇÙ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ Åä´ëµµ ¸¶·ÃÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
µ¿ºÏ¾Æ ÆòÈ±¸Á¶¸¦ Á¤Âø½ÃÅ´À¸·Î½á ÇÑ¹Ýµµ ±äÀå ¿ÏÈÀÇ Á¤±â¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
ºÐ¿°ú °¥µîÀÇ Á¤Ä¡µµ ¹Ù²Ù°Ú½À´Ï´Ù.
º¸¼ö¿Í Áøº¸ÀÇ °¥µîÀº ³¡³ª¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
´ëÅë·ÉÀÌ ³ª¼¼ Á÷Á¢ ´ëÈÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¾ß´çÀº ±¹Á¤¿î¿µÀÇ µ¿¹ÝÀÚÀÔ´Ï´Ù.
´ëÈ¸¦ Á¤·ÊÈÇÏ°í ¼ö½Ã·Î ¸¸³ª°Ú½À´Ï´Ù.
Àü±¹ÀûÀ¸·Î °í¸£°Ô ÀÎ»ç¸¦ µî¿ëÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
º´·Â°ú ÀûÀçÀû¼Ò¸¦ ÀÎ»çÀÇ ´ë¿øÄ¢À¸·Î »ï°Ú½À´Ï´Ù.
Àú¿¡ ´ëÇÑ ÁöÁö ¿©ºÎ¿Í »ó°ü¾øÀÌ ±ÍÁßÇÑ ÀÎÀç¸¦ »ï°íÃÊ·ÁÇØ¼ ÀÌ¸¦ ¸Ã±â°Ú½À´Ï´Ù.
³ª¶ó ¾ÈÆÆÀ¸·Î °æÁ¦°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
¹Î»ýµµ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
¼±°Å°úÁ¤¿¡¼ ¾à¼ÓÇßµíÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù ¸ÕÀú ÀÏÀÚ¸®¸¦ Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
µ¿½Ã¿¡ Àç¹ú°³Çõ¿¡µµ ¾ÕÀå¼°Ú½À´Ï´Ù.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÇÏ¿¡¼´Â Á¤°æÀ¯ÂøÀÌ¶ó´Â ¸»ÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ »ç¶óÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Áö¿ª°ú °èÃþ°ú ¼¼´ë°£ °¥µîÀ» ÇØ¼ÒÇÏ°í ºñÁ¤±ÔÁ÷ ¹®Á¦µµ ÇØ°áÀÇ ±æÀ» ¸ð»öÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Â÷º° ¾ø´Â ¼¼»óÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
°Åµì ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù.
¹®ÀçÀÎ°ú ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Á¤ºÎ¿¡¼ ±âÈ¸´Â ÆòµîÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
°úÁ¤Àº °øÁ¤ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
°á°ú´Â Á¤ÀÇ·Î¿ï °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Á¸°æÇÏ´Â ±¹¹Î ¿©·¯ºÐ, ÀÌ¹ø ´ëÅë·É ¼±°Å´Â ÀüÀÓ ´ëÅë·ÉÀÇ ÅºÇÙÀ¸·Î Ä¡·¯Á³½À´Ï´Ù.
ºÒÇàÇÑ ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ª»ç°¡ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¹ø ¼±°Å¸¦ °è±â·Î ÀÌ ºÒÇàÇÑ ¿ª»ç´Â Á¾½ÄµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Àú´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÅë·ÉÀÇ »õ·Î¿î ¸ð¹üÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
±¹¹Î°ú ¿ª»ç°¡ Æò°¡ÇÏ´Â ¼º°øÇÑ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ±â¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
±×·¡¼ ÁöÁö¿Í ¼º¿ø¿¡ º¸´äÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
±ú²ýÇÑ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
ºó¼ÕÀ¸·Î ÃëÀÓÇÏ°í ºó¼ÕÀ¸·Î ÅðÀÓÇÏ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
ÈÊ³¯ °íÇâÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡ Æò¹üÇÑ ½Ã¹ÎÀÌ µÇ¾î ÀÌ¿ô°ú Á¤À» ³ª´ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
±¹¹Î ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÚ¶ûÀ¸·Î ³²°Ú½À´Ï´Ù.
¾à¼ÓÀ» ÁöÅ°´Â ¼ÖÁ÷ÇÑ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
¼±°Å°úÁ¤¿¡¼ Á¦°¡ Çß´ø ¾à¼ÓµéÀ» ²Ä²ÄÇÏ°Ô Ã¬±â°Ú½À´Ï´Ù.
´ëÅë·ÉºÎÅÍ ½Å·Ú¹Þ´Â Á¤Ä¡¸¦ ¼Ö¼±¼ö¹üÇØ¾ß ÁøÁ¤ÇÑ Á¤Ä¡¹ßÀüÀÌ °¡´ÉÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀÏÀ» ÇÏ°Ú´Ù°í Å«¼Ò¸®Ä¡Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù.
Àß¸øÇÑ ÀÏÀº Àß¸øÇß´Ù°í ¸»¾¸µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
°ÅÁþÀ¸·Î ºÒ¸®ÇÑ ¿©·ÐÀ» µ¤Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù.
°øÁ¤ÇÑ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Æ¯±Ç°ú ¹ÝÄ¢ÀÌ ¾ø´Â ¼¼»óÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
»ó½Ä´ë·Î ÇØ¾ß ¹Ì´öÀ» º¸´Â ¼¼»óÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ôÀÇ ¾ÆÇÄÀ» ¿Ü¸éÇÏÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù.
¼Ò¿ÜµÈ ±¹¹ÎÀÌ ¾øµµ·Ï ³ë½ÉÃÊ»çÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î Ç×»ó »ìÇÇ°Ú½À´Ï´Ù.
±¹¹ÎµéÀÇ ¼·¯¿î ´«¹°À» ´Û¾Æµå¸®´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
¼ÒÅëÇÏ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
³·Àº »ç¶÷, °â¼ÕÇÑ ±Ç·ÂÀÌ µÇ¾î °¡Àå °·ÂÇÑ ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
±º¸²ÇÏ°í ÅëÄ¡ÇÏ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ´ëÈÇÏ°í ¼ÒÅëÇÏ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
±¤È¹® ½Ã´ë¿¡ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¾î ±¹¹Îµé°ú °¡±î¿î °÷¿¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù.
µû¶æÇÑ ´ëÅë·É, Ä£±¸ °°Àº ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ³²°Ú½À´Ï´Ù.
»ç¶ûÇÏ°í Á¸°æÇÏ´Â ±¹¹Î ¿©·¯ºÐ, 2017³â 5¿ù 10ÀÏ ¿À´Ã.
´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
³ª¶ó¸¦ ³ª¶ó´ä°Ô ¸¸µå´Â ´ë¿ª»ç°¡ ½ÃÀÛµË´Ï´Ù.
ÀÌ ±æ¿¡ ÇÔ²²ÇØ ÁÖ½Ê½Ã¿À.
ÀúÀÇ ½Å³äÀ» ¹ÙÃÄ ÀÏÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
±¹¹Î¸¸ º¸°í ¹Ù¸¥ ±æ·Î °¡°Ú½À´Ï´Ù.
À§´ëÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹, Á¤ÀÇ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹, ´ç´çÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹.
±× ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ÀÚ¶û½º·¯¿î ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
(ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ °øµ¿ÃëÀç´Ü)
¡Ø ÀÌ ±â»ç´Â ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ ¼Ò¼Ó Àü±¹ ½Ã․±º․±¸ Áö¿ªÁÖ°£½Å¹® 160°³ È¸¿ø»ç¿¡ µ¿½Ã º¸µµµÆ½À´Ï´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 11ÀÏ
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