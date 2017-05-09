|
|
|
|
|
|
¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î ÈÄº¸, ³ë·®Áø¿¡¼ ¸¶Áö¸·³¯ À¯¼¼
¡°»õ·Î¿î °³Çõº¸¼ö Ã¢Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÈÄº¸¡± °Á¶
¡°¼Ò½ÅÅõÇ¥·Î »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹ ¸¸µé¾î´Þ¶ó¡± È£¼Ò
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 09ÀÏ
|
Á¦19´ë ´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 5¿ù 8ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î ÈÄº¸°¡ ¼¿ï½Ã µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø ÀÏ´ë¿¡¼ ¸·¹ÙÁö ÃÑ·Â À¯¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù. ÀÌ³¯ À¯¼¼´Â ¿ÀÈÄ 3½Ã 30ºÐ°æ °ø¹«¿ø ÇÐ¿øÀÌ ¹ÐÁýµÇ¾î ÀÖ´Â ³ë·®Áø¿ª 2¹ø Ãâ±¸¿¡¼ ÁøÇàµÇ¾ú´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¸¹Àº ½Ã¹Îµé°ú °ø½Ã»ýµéÀÌ À¯¼¼ ÇöÀå¿¡ ¿îÁýÇÑ °¡¿îµ¥ À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â ¡°»õ·Î¿î °³Çõº¸¼ö¸¦ Ã¢Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÈÄº¸, ÀþÀºÀÌµéÀÇ ¹Ì·¡¸¦ Ã¥ÀÓÁú ¼ö ÀÖ´Â ÈÄº¸¡±¶ó´Â Á¡À» °Á¶ÇÏ¸ç ¡°¼Ò½ÅÅõÇ¥¸¦ ÅëÇØ »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹À» ¸¸µé¾î´Þ¶ó¡±°í ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¶ÇÇÑ ¡°2017³âºÎÅÍ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ 5³âÀº À¯½Â¹ÎÀÇ ¹Ì·¡°¡ ¾Æ´Ñ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹Ì·¡°¡ °É¸° ¼ÒÁßÇÑ ½Ã°£ÀÌ±â¿¡ °áÄÚ Æ÷±âÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±´Â °¢¿À¸¦ ¹àÈ÷¸ç ¡°´ë¼± °úÁ¤À» ¿ÏÁÖÇÏ¸ç ¸¹Àº »ç¶÷µéÀ» ¸¸³µ°í, ´ÙÀ½ ´ëÅë·ÉÀÌ ÇØ¾ß ÇÒ ÀÏÀÌ ³Ê¹«³ª ¸¹´Ù´Â °ÍÀ» ±ú´Þ¾Ò´Ù. ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÚ¶û½º·¯¿î ´ëÅë·ÉÀÌ µÉ ÀÚ½ÅÀÌ ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎÀÇ ÈûÀ¸·Î ±âÀûÀ» ¸¸µé¾î´Þ¶ó¡±°í °Åµì ´çºÎÇß´Ù.
ÇÑÆí Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å¿îµ¿ ¸¶Áö¸·³¯ÀÎ ÀÌ³¯ ±âÈ£4¹ø ¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â Ãæ³²´ëºÎÅÍ ´ëÇÐ°¡ ÀÎ»ç¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¿ÀÈÄ¿£ ¼¿ï °í·Á´ë Á¤°æ°ü ÈÄ¹®¿¡¼ ´ëÇÐ»ýµéÀ» ¸¸³ª ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇÏ°í ³ë·®Áø¿ª 2¹ø Ãâ±¸ ¾Õ ±¤Àå¿¡¼ °Å¸®ÀÎ»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¿ÀÈÄ 5½Ã 30ºÐ²²¿¡´Â Á÷ÀåÀÎµéÀÌ ¸¹Àº ±¤È¹® ¿ÀÇÇ½ºÁö±¸¿¡ µé·¯ '±âÈ£ 4¹ø À¯½Â¹Î'À» ¿ÜÄ¡°í Àú³á¿¡´Â ¸íµ¿ ´«½ºÄù¾î ¾Õ¿¡¼ ÁýÁß À¯¼¼¸¦ ¸¶Áö¸·À¸·Î ¼±°Å ¿îµ¿À» ¸¶Ä£´Ù.
/ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ °øµ¿ÃëÀç´Ü
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 09ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
¡°³ëµ¿°ú º¹Áö´Â µ¿ÀüÀÇ ¾ç¸éÀÌ´Ù¡± ¹æÇÏ³² Àü ³ëµ¿ºÎÀå°ü¿¡°Ô °ÇÀÇÇØ¼ ¸¸µé¾îÁø Àü..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ ÀúÃâ»ê ¹®Á¦°¡ ½É°¢ÇØÁö°í ÃÊµîÇÐ±³ ÀÔÇÐ»ý ¼ö°¡ ÁÙ¸é¼ ¸î ³â ÀüºÎÅÍ ¡®..
|¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
|
|
¡ãÇý¼º½ÄÀ°½Ä´ç ½Ä¿å ÀÚ±Ø ¡®¼Ò°í±â Æ¯¼ö ºÎÀ§¡¯ -¼³²±Ç ÇÑ¿ìÀÇ ¶Ù¾î³ À°Áú°ú ºÎµå·¯¿ò-¾ßµé¾ßµéÇÑ »ý°í±â°¡ ¹Ì½Ä°¡µéÀÇ ÀÔ¸À..
|
|
¡ãÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸éÀÇ ½Ã¿øÇÏ°í ¸ÀÀÖ´Â ¸À ºñ°á~-¼³²±Ç À¯ÀÏÀÇ °í±Þ ¼±¹ÚÇü ¸ÀÁý ¡¦¡®ÇÑÃ¢Ä¦³Ã¸é¡¯ -Ç×±¸ÀÇ µµ½Ã ¸ñÆ÷¿¡¼ ±Ý¹æÀÌ¶óµµ..
|
|
|
|
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°À» ÁØ¼öÇÔ
|
|
¹æ¹®ÀÚ¼ö
|
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 7,336
|
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 5,687
|
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,841,231