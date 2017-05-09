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´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â 1ÀÏ Àú³á 6½Ã, ÀÇÁ¤ºÎ ÀþÀ½ÀÇ ±¤ÀåÀ» °¡µæ ¸Þ¿î ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù. ÀÌ³¯ À¯¼¼´Â Á¶ÀÀÃµ ºÏºÎ±Ç¿ª ¼±´ëº»ºÎÀå°ú Á¤À±°æ °øµ¿¼±´ëºÎº»ºÎÀåÀÇ »çÈ¸·Î ÁøÇàµÇ¾úÀ¸¸ç, ¹®Èñ»ó¡¤±èÁøÇ¥¡¤±è»ó°ï »óÀÓ°í¹®, ÀüÇØÃ¶¡¤¹éÀçÇö¡¤Á¤¼ºÈ£ °æ±âµµ´ç »óÀÓ°øµ¿¼±´ëÀ§¿øÀå, ±èÇö¹Ì¡¤±èµÎ°ü °øµ¿¼±´ëÀ§¿øÀå, À±ÈÄ´ö ¼ºÏºÎ±Ç¿ª ¼±´ëº»ºÎÀå, ÀÓÁ¾¼º µ¿ºÎ±Ç¿ª ¼±´ëº»ºÎÀå, À¯ÀºÇý¡¤±èÇÑÁ¤¡¤¼Òº´ÈÆ¡¤Á¤ÀçÈ£ °øµ¿¼±´ëº»ºÎÀå, ³ë¿õ·¡ ¼±´ëÀ§ À¯¼¼º»ºÎÀå, Áø¼±¹Ì ¼±´ëÀ§ À¯¼¼º»ºÎ °øµ¿¼ö¼®ºÎº»ºÎÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ¸¹Àº °æ±âµµ Áö¿ª±¸ ÀÇ¿øµé°ú ÁöµµºÎ°¡ ´ë°Å Âü¼®Çß´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â ¡°Á¦ÀÏ ¾î·Á¿î ´ë±¸¿¡¼ ½ÃÀÛÇØ ºÎ»ê, Àü³², ÀüºÏ, ±¤ÁÖ, ´ëÀü, ÃæÃ», ¼¿ï ½ÅÃÌÀ» ¹æ¹®Çß´Âµ¥, Á¤¸» ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÇÔ²² ÇØÁá´Ù¡±¸ç ¡°´Ùµé Àý¹ÚÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÀÌ¹ø ¼±°Å¸¦ º¸°í °è½Å´Ù´Â °ÍÀ» º¸°í Àúµµ ´õ Àý¹ÚÇØÁö°í ¹«°Å¿î Ã¥ÀÓ°¨À» ´À²¼´Ù¡±°í ¸»ÇÏ¸é¼ À¯¼¼¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°Àü±¹ ¸ðµç Áö¿ª¿¡¼ Á¤±Ç±³Ã¼ÀÇ ÅÂÇ³ÀÌ ºÒ°í ÀÖÀ¸´Ï, ¿ì¸® ÀÇÁ¤ºÎµµ ÀÌ ÅÂÇ³À» ¹Þ¾Æ ´Þ¶ó¡±¸ç ¡°ÀÇÁ¤ºÎ°¡ µµ¿ÍÁÖ½Ã¸é ¹®ÀçÀÎÀÌ ´ëÅë·ÉÀÌ µÈ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â ¡°±è´ëÁß Á¤ºÎ ¶§´Â 1,2Â÷ ¿¬ÆòÇØÀü ¸ðµÎ ¿ì¸®°¡ ¾Ð½ÂÇÏ°í, ³ë¹«Çö Á¤ºÎ ¶§´Â ³²ºÏ°£ ±º»ç Ãæµ¹µµ, ¾Æ±î¿î ¸ñ¼û ÀÒÀº Àûµµ ¾ø¾ú°í NLLµµ Ã¶Åë°°ÀÌ ÁöÄ×´Ù¡±¸ç ¡°ÇÏÁö¸¸ º¸¼öÁ¤±Ç ¶§´Â Ãµ¾ÈÇÔ ÆøÄ§, ¿¬Æòµµ Æ÷°Ý, ÆÄÁÖ ¸ñÇÔÁö·Ú Æø¹ß, ³ëÅ© ±Í¼ø, ±×¸®°í NLLµµ ¶Õ·È´Âµ¥ ÀÌµéÀÌ ±¹°¡ ¾Èº¸¸¦ ¸»ÇÒ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ´À³Ä¡±°í ¿ÜÃÆ´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÁÖ¿ä Á¤´ç ÈÄº¸µéÀÌ »çµå ¹èÄ¡¿¡ ´ëÇØ ±¹È¸ ºñÁØµµ ÇÊ¿ä ¾ø´Ù°í ÇÏ°í ¼³Ä¡ ¹Ý´ëÇÏ¸é Á¾ºÏÀ¸·Î ¸ô¸é¼ ¹Ì±¹µµ ÀÌÁ¦´Â »çµåºñ¿ë 10¾ïºÒ, ¿ì¸® µ·À¸·Î 1Á¶ 2Ãµ¾ï¿øÀ» ³»³õÀ¸¶ó°í ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Àú ¹®ÀçÀÎÀº, ÀÏ°üµÇ°Ô »çµå¹èÄ¡´Â »õ Á¤ºÎ°¡ ¹Ì±¹°ú Çù»óÇÒ Ä«µå·Î °¡Áö°í ÀÖ¾î¾ß ÇÏ±â¿¡ Áö±Ý °áÁ¤ÇØ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Âµ¥, ÀÌ°Í¸¸ ºÁµµ ´©°¡ ¿Ü±³¹®Á¦, ¾Èº¸¹®Á¦¸¦ Á¦´ë·Î ´ëÃ³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÈÄº¸ÀÎÁö ¾Ë ¼ö ÀÖÁö ¾Ê³Ä¡±°í È£¼ÒÇß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â ¡°¿¹ºñ¿ª Àå¼º±Þ 100¿©¸í, ¿µ°ü±Þ Àå±³ 200¿©¸í, ¿©±ºÆ÷·³¡¤±¹Á¤¿ø¡¤°æÂû¡¤¹Î°£ ¾Èº¸ Àü¹®°¡ 1000¸íÀÌ ¹®ÀçÀÎ ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¸ÇÏ¸é ¹®ÀçÀÎ ¾Èº¸¸¦ ¹Ï¾îµµ µÇÁö ¾Ê°Ú³Ä¡±°í ¿ÜÃÆ´Ù.
ÀÌ¾î ¡°¹®ÀçÀÎÀÌ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¸é ¾î¶² °æ¿ì¿¡µµ ÇÑ¹Ýµµ¿¡ ÀüÀïÀº ´Ù½Ã ¾øÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ¡°¾ÐµµÀûÀÎ ±¹¹æ·ÂÀ¸·Î ºÏÇÑÀÇ µµ¹ßÀ» ¹«·ÂÈ ÇÏ°í, µ¿ºÏ¾Æ ÆòÈÁú¼¸¦ ÁÖµµÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â ¡°¹®Èñ»ó ÀÇ¿ø°ú ¾Èº´¿ë ½ÃÀå°ú ÇùÀÇÇØ °æÀüÃ¶ Á¤»óÈÀÇ ÇØ¹ýÀ» ¸¶·ÃÇÏ°í, °æ±âºÏºÎ ÁÖ¹ÎÀÇ ¿°¿øÀÎ ÆòÈÅëÀÏÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¹®Á¦µµ Àû±Ø Áö¿ø ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»ÇÏ¸é¼ ¡°ÇÏÁö¸¸ ºÎÆÐ±âµæ±Ç ¼¼·ÂÀº Á¤Ã¥µµ ºñÀüµµ ¾øÀÌ ¹Ý ¹®ÀçÀÎ ¿¬´ë·Î Á¤±ÇÀ» ¿¬ÀåÇÏ·Á ÇÑ´Ù¡±¸ç ÀÇÁ¤ºÎ°¡ ¹®ÀçÀÎ¿¡°Ô ¾ÐµµÀûÀÎ ÁöÁö¸¦ º¸³»Áà¾ß ÇÑ´Ù°í È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÌ¾î ÃÖ±Ù À¯ÇàÇÏ´Â ¡®Åõ´ë¹®(ÅõÇ¥ÇØ¾ß ´ëÅë·É, ¹®ÀçÀÎ)¡¯À» ¾ð±ÞÇÏ¸é¼ ¡°ÅõÇ¥°¡ Á¤±Ç ±³Ã¼¸¦ ¸¸µç´Ù¡±¸ç ¡°5¿ù 9ÀÏ, ¹Ýµå½Ã ½Â¸®ÇØ °øÁ¤ÇÏ°í Á¤ÀÇ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹À» ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í ÁöÁöÀÚµé¿¡°Ô °ÇÑ ÀÇÁö¸¦ µå·¯³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾Õ¼ ÀüÇØÃ¶ À§¿øÀåÀº ¡°°æ±â ºÏºÎ´Â Á¢°æÁö¿ª, °³¹ßÁ¦ÇÑ±¸¿ª, ±º»çº¸È£±¸¿ª °°Àº ¸¹Àº Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â ÀÌ·± ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ¼ ¾ø¾Ù Á¦ÇÑÀº ¾ø¾Ö°í °æ±âµµ °æÁ¦¸¦ È°¼ºÈÇÏ°í ÆòÈ ÅëÀÏ¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÅëÀÏ°æÁ¦Æ¯±¸¸¦ ¾à¼ÓÇß´Ù¡±°í ¿ÜÃÆ´Ù.
ÀÌ¾î ÀüÇØÃ¶ À§¿øÀåÀº ¡°°æ±âµµÀÇ ¸¹Àº ½Ã¹ÎµéÀÌ ¼¿ï·Î ÃâÅð±ÙÀ» ÇÏÁö¸¸ ±³Åë¹®Á¦´Â ¿©ÀüÈ÷ ¼÷Á¦·Î ³²¾Æ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ¼öµµ±Ç ±¤¿ª±³ÅëÃ», GTX(¼öµµ±Ç ±¤¿ª±ÞÇàÃ¶µµ), ¾Ë¶ã ±³ÅëÄ«µå¸¦ ÅëÇØ °æ±âµµ¹ÎÀÇ ±³Åëºñ¿Í ºÒÆíÇÔÀ» ¸ðµÎ ÁÙ¿©ÁÙ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀüÇØÃ¶ À§¿øÀåÀº ¡°¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â Æ¯Àü»ç·Î ±¹¹æÀ» ¸¶Ä¡°í ´©±¸º¸´Ùµµ ÅõÃ¶ÇÑ ¾Èº¸°üÀ» °¡Áø ÈÄº¸¡±¶ó¸ç ¡°¹Ì±¹°ú´Â ½Å·Ú°¡ ÀÖ°í ÇÒ ¸»Àº ÇÏ´Â ´ë¹Ì°ü°è, Áß±¹°ú´Â Àü·«Àû Çù·ÂÀÌ ÀÖ´Â µ¿¹ÝÀÚ°ü°è, ÀÏº»°ú´Â À§¾ÈºÎ ¹®Á¦¿¡ ±¹¹Î°ú ¹ÎÁ·ÀÇ ÀÚÁ¸½ÉÀ» ³»¼¼¿ì´Â ´ëÀÏ°ü°è¸¦ ¸¸µé °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
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