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¡°³ëÀÎ¿¬±Ý 30¸¸¿ø ÀÎ»ó, Ä¡¸Å ¼±Á¦Àû °ü¸®, ³ëÀÎ ÀÇ·áºñ °æ°¨¡± ³ëÀÎÁ¤Ã¥ ¹ßÇ¥
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 05¿ù 01ÀÏ
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ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â 26ÀÏ ¹é¹ü ±è±¸ ±â³ä°ü¿¡¼ ¿¸° ´ëÇÑ³ëÀÎÈ¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸¿¡ Âü¼®ÇØ ³ëÀÎº¹ÁöÁ¤Ã¥À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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È« ÈÄº¸´Â ¡°³»³âÀÌ¸é 65¼¼ ÀÌ»óÀÇ ³ëÀÎÀÌ ÀüÃ¼ ÀÎ±¸ÀÇ 14%°¡ ³Ñ´Â °í·É»çÈ¸¿¡ ÁøÀÔÇÏ°í 2026³âÀÌ µÇ¸é 20%¸¦ ³Ñ¾î¼ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ÃÊ°í·É »çÈ¸·Î ÁøÀÔÇÏ°Ô µÈ´Ù¡±¸ç ¡°2016³â ¸» ±âÁØÀ¸·Î ³ëÀÎ ºó°ïÀÎ±¸°¡ 49.6%¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. OECD Æò±Õ 12.4%¿Í ºñ±³ÇÏ¸é 4¹è°¡ µÈ´Ù. ¿Ü·Ó°Ô È¦·Î »ç½Ã´Â ³ëÀÎµéµµ ÀüÃ¼ ³ëÀÎÀÇ 21%ÀÎ 144¸¸ ¸í¿¡ ÀÌ¸£°í ÀÖ°í, Ä¡¸Å¸¦ ¾Î´Â ºÐµéµµ 72¸¸¸í¿¡ ÀÌ¸£°í ÀÖ´Ù¡±°í ³ëÀÎ¹®Á¦ÀÇ ½É°¢¼ºÀ» °Å·ÐÇß´Ù.
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È« ÈÄº¸´Â ÀÌ¾î 5´ë ³ëÀÎº¹ÁöÁ¤Ã¥ ½ÇÃµÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù. ´ÙÀ½Àº È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸°¡ ¹àÈù ³ëÀÎº¹ÁöÁ¤Ã¥ÀÌ´Ù.
Ã¹Â°, ±âÃÊ¿¬±ÝÀ» 30¸¸¿øÀ¸·Î ÀÎ»óÇÏµµ·Ï ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù. 65¼¼ ÀÌ»ó ¼ÒµæÇÏÀ§ 70% ¾î¸£½Åµé¿¡°Ô ÇØ¸¶´Ù 2¸¸¿ø¾¿ 2022³â±îÁö ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ±âÃÊ¿¬±ÝÀ» 30¸¸¿øÀ¸·Î ÀÎ»óÇÏ°Ú´Ù.
µÑÂ°, Ä¡¸Å¿¡ ´ëÇÑ °ÆÁ¤À» Á» ´ú¾îµå·ÈÀ¸¸é ÇÑ´Ù. Ä¡¸Å 3´ë °íÀ§Çè±ºÀÇ °æ¿ì Ä¡¸Å ¹ßº´ ¶Ç´Â ÁßÁõÈ ÀÌÀü¿¡ ¼±Á¦Àû °ü¸®¸¦ ÅëÇÑ ¿ø½ºÅé ¼ºñ½º°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í º»´Ù. Æ¯È÷ ÁÖ°£º¸È£¸¦ À§ÇØ °¡Á·ÀÇ µ¹º½ ºÎ´ãÀ» ¿ÏÈÇÏ°í °¡Á· ±¸¼º¿ø °£ÀÇ °¥µîÀ» ÇØ¼ÒÇÏ°í, °¡Á·ÀÇ »çÈ¸Àû Âü¿©Áö¿øÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃßÁøÇØº¸°Ú´Ù. µû¶ó¼ ÀúÈñ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº °æÁõ Ä¡¸ÅÈ¯ÀÚ¿¡°Ô±îÁö Àå±â¿ä¾çº¸Çè Àû¿ëÀ» È®´ëÇÏ°í ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î´Â Ä¡¸Åµî±Þ ±âÁØ ¿ÏÈ µî µî±ÞÆÇÁ¤ Ã¼°è¸¦ °³ÆíÇÏµµ·Ï °ËÅäÇÏ°Ú´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ¼±Á¦Àû ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ Ä¡¸Å 3´ë °íÀ§Çè±ºÀ» Àû±Ø °ü¸®, Áö¿øÇÏ°Ú´Ù.
¼ÂÂ°, ¾î¸£½ÅµéÀÇ ÀÇ·áºñ ºÎ´ãÀ» ÁÙ¿©µå¸®µµ·Ï ÇØº¸°Ú´Ù. ÇöÀç 65¼¼ ÀÌ»ó ³ëÀÎµéÀÇ ÀÇ¿ø±Þ¿¡¼´Â ¿Ü·¡ Áø·á ½Ã ÃÑ Áø·áºñ°¡ 15,000¿ø ÀÌÇÏÀÏ °æ¿ì¿¡´Â Á¤¾× 1500¿ø¸¸ ºÎ´ãÇÏ°í, 15,000¿ø ÃÊ°ú ½Ã¿¡ ÀÏ°ýÀûÀ¸·Î 30% Á¤·üÁ¦¸¦ Àû¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯´Ùº¸´Ï ³ëÀÎ ÀÇ·áºñ ºÎ´ãÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ´Ù. ±×·¡¼ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ³ëÀÎ ¿Ü·¡ Á¤¾×Á¦ ±âÁØ±Ý¾×À» 2¸¸¿øÀ¸·Î ÀÎ»óÇÏ°í 2¸¸¿ø ÃÊ°ú ½Ã ´Ü°èÀû Á¤·ü±¸°£À» ¼³Á¤ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ¾Æ¿ï·¯ °¢ Áö¿ªÀÇ º¸°Ç¼Ò¸¦ ÅëÇÑ ÁÖ¿ä ÁúÈ¯À§ÇèÀÎÀÚ °ü¸®½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© ³ëÀÎ ¸¸¼ºÁúÈ¯ °ü¸® ¹× ¿¹¹æÁ¶Ä¡¸¦ ¸¶·ÃÇØ ³ª°¡µµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù.
³ÝÂ°, È¦·Î°è½Å ¾î¸£½ÅµéÀÇ È°±âÂù ³ëÈÄ »ýÈ°À» Áö¿øÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. °í·ÉÈ°¡ ½ÉÈµÊ¿¡ µû¶ó ºó°ï³ëÀÎÃþÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ ´Ã¾î³ª¼ °íµ¶»ç, ÀÚ»ì µî °íÀ§Çè±º µ¶°Å³ëÀÎ¿¡ ´ëÇÑ Áö¿øÀÌ Àý½ÇÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº µ¶°Å³ëÀÎ °øµ¿»ýÈ° È¨À» Àü±¹ÀûÀ¸·Î È®´ëÇÏ°í, ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ°¡ µ¶°Å³ëÀÎÀÇ °¡Á¤À» Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ¿© ÁÖ°Å»óÅÂ, ÀÌ¿ô°úÀÇ ¿Õ·¡ºóµµ, ½Ä»çÈ½¼ö, °Ç°»óÅÂ µîÀ» »çÀü Á¶»ç ÇÑ ÈÄ¿¡ ÁÖ±âÀû ¾ÈºÎÀüÈ ¹× ¸»¹þ, ÈÄ¿ø±ÝÇ° µîÀ» Àü´ÞÇÏ´Â µ¶°Å³ëÀÎ »ç¶ûÀÕ±â »ç¾÷À» È®´ëÇÏ°í, Ã£¾Æ°¡´Â »¡·¡¹æ ¼ºñ½º È®´ë, µµ¹è¿Í ÀåÆÇ, ÈÀå½Ç º¸¼ö µî ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼±»ç¾÷µµ ÀúÈñµéÀÌ ÃßÁøÇÏ°í, °æ·Î´ç°ú ¿¬°èÇØ¼ ¾ÈºÎÈ®ÀÎ ¼ºñ½º¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í, ³ë-³ë(ÒÇ-ÒÇ)ÄÉ¾î »ç¾÷À» È®´ëÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù.
´Ù¼¸Â°, ÀºÅðÀÚµéÀÇ ¼Òµæ Àýº® ¹®Á¦¸¦ ¿ÏÈÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇØº¸°Ú´Ù. º£ÀÌºñºÕÀÇ ÀÌÈÄ ÀºÅð ÈÄ¿¡ ÀÏÀÚ¸®´Â Çàº¹ÇÑ ³ëÈÄº¸ÀåÀÇ ÇÙ½ÉÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. Àå³âÃþ ÀºÅð µî °í·ÉÀÎ·ÂÀº ¿À·£ °æÁ¦È°µ¿À» ÅëÇØ ½ÀµæÇÑ Áö½Ä°ú ±â¼úÀÌ Ç³ºÎÇÏ´Ù. ±×·¯³ª 50´ë~70´ë´Â ÅðÁ÷ ÈÄ¿¡ Ã¢¾÷°ú ÀçÃë¾÷ÀÌ ¾î·Á¿î ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ¿ì¸® ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ÀºÅðÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¹ÝÅð±³À° µî Áö¿ø Á¦µµ¸¦ °ÈÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ¼Ò»ó°øÀÎ Ã¢¾÷±³À°À» ¿¬°è Áö¿øÇÏ¿© Ã¢¾÷¼º°ø·üÀ» Á¦°íÇÏ°í, ÁöÀÚÃ¼¿Í ¿¬°èÇØ »çÈ¸Àû ±â¾÷, °ø°øÇàÁ¤ ºÐ¾ß µî Áö½Ä°ú Àç´ÉÀ» ³ª´ ¼ö ÀÖ´Â »çÈ¸°øÇå È°µ¿ÀÇ ±âÈ¸¸¦ È®´ëÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù.
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- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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