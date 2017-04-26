|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¡Þ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸
11:30 Ãµ±º¸¸¸¶(ô¶ÏÚØ¿Ø©) ±¹¹æ¾Èº¸ 1000ÀÎ ÁöÁö¼±¾ð ±âÀÚÈ¸°ß(±¹È¸ º»Ã» ¾Õ °è´Ü)
¡ÞÈ«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸
11:00 ¹æ¼Û±âÀÚÅ¬·´ ÃÊÃ»Åä·ÐÈ¸(¼¼Á¾¹®ÈÈ¸°ü) 14:00 ÁÖÇÑ¹Ì±¹»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò ÃÊÃ» Æ¯º°°£´ãÈ¸(¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥È£ÅÚ 2Ãþ ¿¡¸Þ¶öµå·ë) 15:30 ´ëÇÑ³ëÀÎÈ¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸(¹é¹ü±è±¸±â³ä°ü-¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÀÓÁ¤·Î 26) 20:00 ´ë±¸ °ÅÁ¡ À¯¼¼-ÀÚÀ¯´ëÇÑ¹Î±¹ ¼öÈ£¸¦ À§ÇÑ ´ë±¸ ´ëÃ¸(¼¹®½ÃÀå-´ë±¸ Áß±¸ °øÆò·Î 88)
¡Þ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸
11:30 ¾Ö´ÏÅ¸¿î ³» CT(Culture Technology) ±â¾÷ °ü°èÀÚ¿ÍÀÇ ¸¸³²(ÃáÃµ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç¹Ú¹°°ü ÅäÀÌ·Îº¿°ü-°¿ø ÃáÃµ½Ã ¼¸é ¹Ú»ç·Î 854) 12:20 '±¹¹ÎÀÌ ÀÌ±é´Ï´Ù' ÃáÃµ ±¹¹Î½Â¸®À¯¼¼(ÃáÃµ ¸íµ¿°Å¸® ÀÔ±¸-°¿ø ÃáÃµ½Ã Áß¾Ó·Î 2°¡1) 14:30 '±¹¹ÎÀÌ ÀÌ±é´Ï´Ù' ¿øÁÖ ±¹¹Î½Â¸®À¯¼¼(¿øÁÖ ¹®ÈÀÇ°Å¸® ±Ý°Á¦È ¾Õ-°¿ø ¿øÁÖ½Ã ¿øÀÏ·Î 95) 16:30 '±¹¹ÎÀÌ ÀÌ±é´Ï´Ù' °¸ª ±¹¹Î½Â¸®À¯¼¼(°¸ª ´ëÇÐ·Î ·ÎÅÍ¸® È«³»°úÀÇ¿ø ¾Õ-°¿ø °¸ª½Ã ±Ý¼º·Î 18)
¡ÞÀ¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸
10:00 º¸¶ó¸Å°ø¿ø ÀÎ»ç(¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æµ¿ 395) 12:00 ¿©ÀÇµµ°ø¿ø ÀÎ»ç(¿©ÀÇµµ°ø¿ø ÃâÀÔ±¸12-IFC ¸ÂÀºÆí È¾´Üº¸µµ ¾Õ) 15:30 ´ëÇÑ³ëÀÎÈ¸ ´ë¼±ÈÄº¸ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸(¹é¹ü±è±¸±â³ä°ü-¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÀÓÁ¤·Î 26) 17:00 ÀÌÈ¿©´ë ¹× ½ÅÃÌ°Å¸® ÀÎ»ç(ÀÌ´ë¿ª 3¹øÃâ±¸->ÀÌ´ë Á¤¹®->Çö´ë¹éÈÁ¡ À¯ÇÃ·º½º ¾Õ) 19:30 È«´ëÀÔ±¸¿ª ¹× ¿¬Æ®·²ÆÄÅ©(°æÀÇ¼±½£±æ) ÀÎ»ç(È«´ëÀÔ±¸ 9¹øÃâ±¸->È«´ëÀÔ±¸ 3¹øÃâ±¸ °æÀÇ¼±½£±æ ÀÔ±¸)
¡Þ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸
11:30 Á¶¼±»ê¾÷ ³ëµ¿Á¶ÇÕ¿¬´ë Çù¾à½Ä(¿ï»ê Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹®) 12:10 Çö´ëÁß°ø¾÷ »ç³»ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚ °í°ø³ó¼ºÀå ¹æ¹®(¼º³»»ï°Å¸® °í°ø³ó¼ºÀå) 13:30 'Àß°¡¶ó ÇÙ¹ßÀü¼Ò' 100¸¸ ¼¸í¿îµ¿º»ºÎ ¼¸íÀü´Þ½Ä(È£°è½ÃÀå) 13:40 È£°è½ÃÀå À¯¼¼(È£°è½ÃÀå) 14:40 ¸íÃÌ Á¤¹®¾Õ±³Â÷·Î