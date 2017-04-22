|
|
|
|
|
|
¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸, ´ë¼± Ã¹³¯ ÀüºÏ´ë Á¤¹® ¾Õ À¯¼¼
±½Àº ºøÁÙ±â ¼Ó ¿ì··Âù ÇÔ¼º ¡®´«±æ¡¯
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 22ÀÏ
|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
Á¦19´ë ´ëÅë·É ¼±°Å¿îµ¿ÀÌ ½ÃÀÛµÈ 4¿ù 17ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ÀüºÏ´ë ±¸Á¤¹® ¾Õ¿¡¼ ¿¸° ¡®ÀüºÏ ±¹¹Î ½Â¸® À¯¼¼ ¹× ÀüºÏ ¼±´ëÀ§ ¹ß´ë½Ä¡¯¿¡ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ Á÷Á¢ Âü¼®ÇØ ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ¾È ÈÄº¸´Â ¡°³Ñ¾îÁ³À» ¶§ ÀÏÀ¸ÄÑ ¼¼¿öÁØ °÷ÀÌ È£³²ÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°´ë¼± Ã¹³¯µµ È£³²¿¡¼ ½ÃÀÛÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸´Â ÀÌ¾î ¡°È£³²ÀÇ ¾ÐµµÀû ÁöÁö¸¦ ÈûÀ¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹À» À§±â¿¡¼ ±¸ÇØ³»°Ú´Ù¡±°í È£¼ÒÇß´Ù. ¶Ç ¡°¾î´À ´©±¸ÇÑÅ×µµ ½Å¼¼Áø Àû ¾ø°í, °æÁ¦Àû Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Î ÀÚ¼ö¼º°¡ÇÑ ¾ÈÃ¶¼ö°¡ Àç¹ú°³Çõ°ú °ËÂû°³Çõ ¹Ýµå½Ã ÇØ ³»°Ú´Ù¡±¸ç °·ÂÇÏ°Ô ¿ÜÃÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ ÁöÁöÀÚµéÀº ¿¬½Å ¡®¿Ç¼Ò¡¯¸¦ ¿¬¹ßÇÏ¸ç È¯È£Çß°í ÇÔ²² ´Ü»óÀ§¿¡ ¼± Á¤µ¿¿µ °øµ¿¼±´ëÀ§¿øÀåÀº ¡°¡®¹ÎÁÖ´çÀº ¾È µÈ´Ù¡¯°í ¸»ÇÑ °÷ÀÌ ¿ì¸® È£³²ÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ±¹¹ÎÀÇ ´ç ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸ÀÇ ÁöÁö¸¦ ´çºÎÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±½Àº ºøÁÙ±â ¼Ó¿¡¼ ¿¸° ±¹¹ÎÀÇ ´ç ÀüºÏ ¼±´ëÀ§ ¹ß´ë½ÄÀº ÁöÁöÀÚµéÀÇ È£ÀÀ¼Ó¿¡ ¿±â·Î ´Þ¾Æ¿Ã¶ú´Ù.
/ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ ´ë¼± °øµ¿ÃëÀç´Ü
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
¹Ù´Ù´Â ´Ã Æí¾ÈÇÏ´Ù¶§·Ð ÀÏ±×·¯Áú ¶§µµ ÀÖÁö¸¸ ±×°ÍÀº ¹Ù¶÷ÀÇ ½É¼úÀÏ »ÓÀÌ´Ù¼¶¿¡ µÑ·¯..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
¼¼¿ùÈ£ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ ¼ö½ÀÀ» À§ÇØ À¯ÇØ¹ß±¼±ÇÀ§ÀÚ¿Í ±¹¹æºÎ À¯ÇØ¹ß±¼°¨½Ä´ÜÀÌ Áö³ 17ÀÏ ..
|¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¦ÈÞ±â°£ ¾÷¼Ò ¼Ò½Ä
|
|
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°À» ÁØ¼öÇÔ
|
|
¹æ¹®ÀÚ¼ö
|
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,778
|
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 672
|
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,737,736