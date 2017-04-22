|
5.9´ë¼± Ã¹³¯ Ç³°æ ¡°ºø ¼ÚÀ» ¶Õ°í Àü±¹ µ¹¸ç ÁöÁöÈ£¼Ò¡±
¹®ÀçÀÎ ¹ÎÁÖ´ç ºÒ¸ðÁö ´ë±¸¿¡¼ ½ÃÀÛ, ´ëÀü-¼ö¿ø-¼¿ï 700km °Çà±º
¾ÈÃ¶¼ö ÀÎÃµÇØ»ó°üÁ¦¼¾ÅÍ ½ÃÀÛ, ±¤È¹®-ÀüÁÖ-±¤ÁÖ µ¹¸ç À¯¼¼Àü ÆîÃÄ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 22ÀÏ
|
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¿À´Â 5¿ù 9ÀÏ Ä¡·¯Áö´Â Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å °ø½Ä ¼±°Å¿îµ¿ÀÌ 4¿ù 17ÀÏ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ¿À´ÃºÎÅÍ Àü±¹ ½Ã±º±¸ ´ÜÀ§¿¡¼ ¹ßÇàµÇ´Â Áö¿ªÁÖ°£½Å¹® ¿¬ÇÕÃ¼ÀÎ ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å °øµ¿ÃëÀç´ÜÀº °¢ Áö¿ª¿¡¼ ÀÌ·ïÁö´Â ÁÖ¿ä ÈÄº¸µéÀÇ À¯¼¼Àå¸éÀ» ½Ç½Ã°£ ÃëÀçÇØ Àü±¹ 160°³ È¸¿ø»ç Áö¸é, È¨ÆäÀÌÁö, ÀÎÅÍ³Ý¹æ¼Û µîÀ» ÅëÇØ µ¿½Ã¿¡ º¸µµÇÑ´Ù.
¿ª´ë ´ëÅë·É¼±°Å »ç»ó °¡Àå ¸¹Àº 15¸íÀÌ Ãâ¸¶ÇÑ ÀÌ¹ø ¼±°Å¿îµ¿Àº 5¿ù 8ÀÏ ÀÚÁ¤±îÁö ÀÌ·ïÁø´Ù. ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥, ±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö, ¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î, Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ µî ÁÖ¿äÁ¤´ç 5¸í ÈÄº¸´Â Ã¹³¯ °¢ÀÚÀÇ »óÂ¡¼º ÀÖ´Â °÷¿¡¼ À¯¼¼¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¸ç ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.
¡Û¹®ÀçÀÎ, ¹ÎÁÖ´ç »ç»ó Ã³À½ ´ë±¸¿¡¼ À¯¼¼ ½ÃÀÛ ¡®±¹¹ÎÅëÇÕ¡¯ ÁÖÃ¢
±âÈ£1¹ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â ¼±°Å¿îµ¿ Ã¹ °ø½Ä À¯¼¼¸¦ º¸¼öÀÇ Áß½ÉÀÎ ´ë±¸¿¡¼ Çß´Ù. ¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ Ã¹ À¯¼¼¸¦ ´ë±¸¿¡¼ ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
¹® ÈÄº¸´Â Áö³ 1960³â ¹ÎÁÖ´ç À¯¼¼ Âü¿©¸¦ ¸·´Â ÀÚÀ¯´ç Á¤ºÎ¿¡ ÀúÇ×ÇÑ '2¡¤28 ¹ÎÁÖÀÇ°Å' ±â³äÅ¾À» Âü
¹èÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Ã¹ À¯¼¼¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
¹® ÈÄº¸´Â "2¡¤28ÀÇ°Å°¡ 4¡¤19Çõ¸íÀ¸·Î ÀÌ¾îÁö°í ÀÚÀ¯´ç µ¶Àç¸¦ ¹«³Ê¶ß¸®°Ô Çß´Ù"¸ç "±× Á¤½ÅÀ¸·Î ´ë±¸°æºÏ¿¡¼µµ ±¹¹ÎÅëÇÕ ´ëÅë·ÉÀ» ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ÁöÁöÇØ´Þ¶ó"°í È£¼ÒÇß´Ù.
¹® ÈÄº¸´Â ´ëÀü¿¡¼ µÎ¹øÂ° À¯¼¼¿¡ ³ª¼ ±¹°¡ ±ÕÇü¹ßÀü°ú Áö¹æºÐ±ÇÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù. ¹® ÈÄº¸´Â È£³²ÀÇ Áß½É ±¤ÁÖ¿¡¼ Ã¹ À¯¼¼¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ¿Ã¶ó¿Â ¼±´ëÀ§¿øÀå´Ü°ú ´ëÀü¿¡¼ ÇÕ·ùÇØ ¼±´ëÀ§ ¹ßÁ·½ÄÀ» ¿¬ µÚ °æ±â ¼ö¿ø¿ª¿¡¼ À¯¼¼ÇÑ µÚ ¼¿ï ±¤È¹®±¤ÀåÀ¸·Î ¿Ã¶ó¿Í ±¹¹Î ÅëÇÕ ÀÇÁö¸¦ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø °Á¶Çß´Ù.
¡ÛÈ«ÁØÇ¥, ¼¿ï °¡¶ô½ÃÀå Ã¹ À¯¼¼ ¡®¼¹Î ´ëÅë·É¡¯ °ø¾à
±âÈ£2¹ø ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â °ø½Ä ¼±°Å¿îµ¿À» ½ÃÀÛÇÑ °÷Àº ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ô½ÃÀåÀÌ´Ù. '´ç´çÇÑ ¼¹Î ´ëÅë·É'ÀÌ¶ó´Â ½½·Î°ÇÃ³·³ ¹Ø¹Ù´ÚºÎÅÍ Ãâ¹ßÇÑ Èë¼öÀú Ãâ½ÅÀÌ¶ó´Â Á¡À» °Á¶ÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. È« ÈÄº¸´Â »óÀÎµé°ú ¼ø´ë±¹À» µé¸é¼ ¡°È«ÁØÇ¥°¡ Áý±ÇÇÏ°Ô µÇ¸é ¼¹Î°æÁ¦¸¦ »ì¸± »ý°¢ÀÌ´Ù. ¼¹Î°æÁ¦°¡ »ì¾Æ¾ß ±¹¹ÎµéÀÇ ¸¶À½ÀÌ ÆíÇØÁø´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
È« ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ °¡¶ô½ÃÀå¿¡ ÀÌ¾î ´ëÀü ¿ªÀü½ÃÀå, ´ë±¸ Ä¥¼º½ÃÀå°ú ¼¹®½ÃÀå µî ÀüÅë½ÃÀå 4°÷À» ¹æ¹®Çß´Ù. ±×´Â ´ëÀü ¿ªÀü½ÃÀå¿¡¼ ¸ðµç ÀüÅë½ÃÀå¿¡ ÁÖÂ÷ÀåÀ» 100% ¼³Ä¡ÇÏ°í ¿ù 2È¸ ÀÇ¹« ÈÞÀÏ ´ë»ó¿¡ º¹ÇÕ¼îÇÎ¸ôÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ÀüÅë½ÃÀå ¹× ¼Ò»ó°øÀÎ °ø¾àÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ¾î È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â Ãæ¹«°ø ÀÌ¼ø½Å Àå±ºÀ» ±â¸®´Â Ãæ³² ¾Æ»ê ÇöÃæ»ç¸¦ Ã£¾Æ ¾Èº¸¸¦ Áß½ÃÇÏ´Â º¸¼öÇ¥ Àâ±â¿¡µµ ³ª¼¹´Ù.
¡Û¾ÈÃ¶¼ö, ÀÎÃµÇØ»ó±³Åë°üÁ¦¼¾ÅÍ ¹æ¹®À¸·Î Ã¹ ÀÏÁ¤ ½ÃÀÛ ¡®±¹¹Î¾ÈÀü¡¯ °Á¶
±âÈ£3¹ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸´Â ¼±°Å¿îµ¿ÀÌ ½ÃÀÛµÈ 17ÀÏ 0½Ã ÀÎÃµVTS(ÇØ»ó±³Åë°üÁ¦¼¾ÅÍ)¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù. ÀÌ°÷Àº 3³âÀü ¼¼¿ùÈ£ ÃâÇ× ´ç½Ã °üÁ¦¸¦ ´ã´çÇß´ø °÷ÀÌ´Ù. ¾È ÈÄº¸´Â "±¹¹ÎÀÇ »ý¸í°ú ¾ÈÀüÀ» ÁöÅ°´Â ÀÏÀº Á¤¸» ¼ÒÁßÇÑ ÀÏÀÌ°í ±¹°¡°¡ ¹Ýµå½Ã ÇØ¾ß¸¸ ÇÏ´Â ÀÏ"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Àá½Ã ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸´Â ¼¿ï ±¤È¹® ÀÏ´ë¿¡¼ ½Ã¹ÎµéÀ» »ó´ë·Î Ãâ±ÙÀÎ»ç¿¡ ³ª¼¹°í ÀÌ¾î ÀüÁÖ½Ã ÀüºÏ´ë¸¦ ¹æ¹®ÇØ "¼±°Å¸¦ À§ÇØ¼ È£³²À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÈÄº¸´Â Àý´ë ¾ÈµÈ´Ù"°í È£¼ÒÇß´Ù. ¾È ÈÄº¸´Â ÀÌÈÄ ±¤ÁÖ·Î ÀÌµ¿ÇØ ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°»ê¾÷´ÜÁö, ¾çµ¿½ÃÀå ¹æ¹® µî À¯¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
¡ÛÀ¯½Â¹Î, ¼öµµ±Ç Áß½É À¯¼¼ ¡®¾Èº¸¡¯ °Á¶ --- °æ±âµµ 6°¡Áö °ø¾à ¹ßÇ¥µµ
±âÈ£4¹ø ¹Ù¸¥Á¤´ç À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â °æÀÎ°ú ¼¿ï µî ¼öµµ±ÇÀ» ÁýÁß °ø·«Çß´Ù.
À¯ ÈÄº¸´Â 17ÀÏ ¿ÀÀü ÀÎÃµ ¿¬¼ö±¸ ÀÎÃµ»ó·úÀÛÀü±â³ä°ü¿¡¼ ÃâÁ¤½ÄÀ» ¿¾ú´Ù. À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â "ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ °¡Â¥ º¸¼ö ÈÄº¸, º¸¼ö Èä³»¸¦ ³»´Â ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸¿¡ ¼ÓÁö ¸»°í ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙÀ¸·Î ¸¶À½ÀÌ ¶°³ Áý³ª°£ º¸¼ö À¯±ÇÀÚµéÀº Àú¿¡°Ô µ¹¾Æ¿À½Ã¸é µÈ´Ù"°í È£¼ÒÇß´Ù.
ÀÌ¾î À¯ÈÄº¸´Â °æ±âµµÀÇÈ¸¿¡¼ ¡®´õ Å« °æ±âµµ¸¦ À§ÇÑ 6°¡Áö ¾à¼Ó¡¯À» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ±×´Â ¡°1,300¸¸ ÀÎ±¸¿¡ ¿ì¸® °æÁ¦ÀÇ 4ºÐÀÇ 1À» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â °æ±âµµÀÇ ¹Î½ÉÀÌ °ð ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹Î½É¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÑ¹ÝµµÀÇ Áß½ÉÀÎ °æ±âµµ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ Àú¼ºÀåÀ» ±Øº¹ÇÏ°Ú´Ù¡±´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
¡Û½É»óÁ¤, °í¾ç ÁöÃàÂ÷·®±âÁö Ã¹ À¯¼¼ --- ³ëµ¿ÀÇ °¡Ä¡ °Á¶
±âÈ£5¹ø Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÈÄº¸´Â °ø½Ä ¼±°Å¿îµ¿ÀÌ °³¸·µÈ 17ÀÏ °æ±â °í¾ç½Ã ÁöÃàÂ÷·®±âÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ Ã¹ ÀÏÁ¤À» ½ÃÀÛÇÏ´Â µî ³ëµ¿ÀÇ °¡Ä¡¸¦ °Á¶Çß´Ù.
½É»óÁ¤ ÈÄº¸´Â ÁöÃàÂ÷·®±âÁö¸¦ Ã£¾Æ ¡°ÁöÇÏÃ¶À» ±ú²ýÀÌ Ã»¼ÒÇÏ°í ¾ÈÀüÀ» Á¡°ËÇÏ´Â Ã»¼Ò³ëµ¿ÀÚµé ¶§¹®¿¡ ¿ì¸® ½Ã¹ÎµéÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í ±ú²ýÇÑ ÁöÇÏÃ¶À» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¹ã´Ê°Ô±îÁö ¾Ö¾²´Â ¿ì¸® Ã»¼Ò³ëµ¿ÀÚ, °Ë¼ö ³ëµ¿ÀÚµéÃ³·³ Àúµµ ´ëÇÑ¹Î±¹À» ±ú²ýÀÌ Ã»¼ÒÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ ³ª¶ó¸¦ ¸¸µå´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ÁöÇÏÃ¶ ¿©ÀÇµµ¿ª¿¡¼ Ãâ±ÙÀÎ»ç¸¦ ÇÑ ½É ÈÄº¸´Â ÇÑ±¹³ëÃÑÀ» Ã£¾Æ "60³â È¦´ë¹Þ¾Ò´ø ³ëµ¿À» ´ëÁ¢¹Þ´Â ³ëµ¿À¸·Î ¹Ù²Ù´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ³ë¼± ÀüÈ¯ÀÇ ²ÞÀ» ÇÔ²² ²ÙÀÚ"¸ç ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.
Æ¯È÷ ½É ÈÄº¸´Â ¿ÀÀü¿¡ ÀÚ½ÅÀÌ ³ëµ¿¿îµ¿À» Çß´ø ¼¿ï ±¸·Î±¸ ±¸·ÎµðÁöÅÐ´ÜÁö¿¡¼ ÃâÁ¤½ÄÀ» ¿°í ÇÊ½Â °áÀÇ¸¦ ´ÙÁ³´Ù.
/ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ ´ë¼± °øµ¿ÃëÀç´Ü
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2017³â 04¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
±â°í
¹Ù´Ù´Â ´Ã Æí¾ÈÇÏ´Ù¶§·Ð ÀÏ±×·¯Áú ¶§µµ ÀÖÁö¸¸ ±×°ÍÀº ¹Ù¶÷ÀÇ ½É¼úÀÏ »ÓÀÌ´Ù¼¶¿¡ µÑ·¯..
±âÅ‰Æ¯Áý
´ë¼±±¸µµ ÀÚÃ¼°¡ ±²ÀåÈ÷ Àç¹ÌÀÖ°Ô °¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ë¼¼·Ð¿¡¼ ÃÖ±Ù °¢ Á¤´çÀÇ ..
Áö¿ª»çÈ¸
¼¼¿ùÈ£ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ ¼ö½ÀÀ» À§ÇØ À¯ÇØ¹ß±¼±ÇÀ§ÀÚ¿Í ±¹¹æºÎ À¯ÇØ¹ß±¼°¨½Ä´ÜÀÌ Áö³ 17ÀÏ ..