Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2017-02-22 ¿ÀÈÄ 04:41:24 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»ç
´º½º > Á¤Ä¡

¹ÚÁö¿ø, Àå¼º¹Î ÀÔ´çº¸·ù Ç×ÀÇ¼âµµ

±¹¹ÎÀÇ´ç, 5¡¤18´ÜÃ¼ µî 3ÀÚ °¥µî Áö¼Ó
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 22ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ Àå¼º¹Î Àü ÀÇ¿øÀÇ ÀÔ´çÀ» º¸·ùÇÏ¸é¼­ ÀÔ´çÀ» Âù¼ºÇÏ´Â ÁöÁöÀÚµé·ÎºÎÅÍ ¹®ÀÚ¿Í ÀüÈ­ µî °Å¼¾ Ç×ÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Àå Àü ÀÇ¿øÀÇ ´ë¼±Ãâ¸¶¸¦ À§ÇÑ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÔ´ç ¹®Á¦¸¦ ³õ°í ÁöÁöÀÚµé°ú ±¹¹ÎÀÇ´ç, 5¡¤18 ´ÜÃ¼ µî 3ÀÚ °¥µîÀÌ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â °Í.

¹Ý´ë ´ÜÃ¼µéÀº Àå Àü ÀÇ¿øÀÌ Áö³­ 2013³â 5¿ù 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌ¸§À» °É°í ¸¸µç TVÁ¶¼±ÀÇ ¡®Àå¼º¹ÎÀÇ ½Ã»çÅÊÅ©¡¯ 239È¸¿¡¼­ ¡®5¡¤18 ºÏÇÑ±º °³ÀÔ¼³¡¯ÀÌ¶ó´Â Â¥±é±âÇÑ Á¶ÀÛ ÀÚ·á¸¦ »ç½ÇÀÎ ¾ç ³»º¸³» 5¡¤18 ¹ÎÁÖÈ­¿îµ¿ Á¤½ÅÀ» ¸ð¿åÇß´Ù´Â ÁöÀûÀÌ´Ù.

¹Ý´ë·Î 5¡¤18 ±¸¼ÓºÎ»óÀÚÈ¸ ÃÖ¿î¿ë °í¹®°ú 5¡¤18Ç×Àï ±¸¼ÓÀÚµ¿ÁöÈ¸ ¹Ú³²¼± È¸Àå, ±è°æÃµ Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø µî 50¿©¸íÀº ¡°5¡¤18 ¹ÎÁÖÈ­Á¤½ÅÀ» ÁöÅ² °ÍÀº ÀÌ Áö¿ªÀÇ ¹ÎÃÊµéÀÌ°í, ¸ÁÄ£ Áý´ÜÀº Ä£³ë ÆÐ°Å¸®¿Í ¾ÕÀâÀÌµé, °¡Â¥ 5¡¤18 ¼¼·Âµé¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°±¹¹ÎÀÇ´çÀº Àå¼º¹Î ÀÔ´çÀ» Áï°¢ Çã¿ëÇÏ°í ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ½ÇÇàÇÏ¶ó¡±°í ÃË±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú ´ëÇ¥´Â ¡°´çÇå¡¤´ç±Ô´ë·Î Ã³¸®ÇÏ°Ú´Ù. ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ 5¡¤18 ´ÜÃ¼ÀÇ °ßÇØ¸¦ °Å¿ªÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

5¿ù ´ÜÃ¼ µ¿ÀÇ¿Í ´çÇå¡¤´ç±Ô¸¦ ÀüÁ¦·Î ÀÔ´ç ¿©ºÎ¸¦ °áÁ¤ÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
/Á¶Á¾¼ö±âÀÚ

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ(www.mokpotoday.com) Á¦887È£ (2017. 2. 22. 3¸é)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 22ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¿¬»ê3Áö±¸, Á¤Ä¡ÀÎ ¶¥ Æ¯Çý ³í¶õ
±èÁ¾Âù ÇÏ³ª³ëÀÎº¹Áö°üÀå ÃëÀÓ
µ¶ÀÚ±â°í µµ½Ã°èÈ¹À§¿ø¤ý°øÇÐ¹Ú»ç ÀÌÁ¾±¸ ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« ¡¤ KTX ¡¤ SRT °ü±¤°´ µî ÀÏÃµ¸¸ ½Ã´ë ¿­¾îÁÙ Æ®·Î..
¹ÚÁØ¿µ ±¹È¸ÀÇ¿ø, Áö¿ªÃ»³âÀÇ ¹Ì·¡¸¦ µè´Ù
°Ç±¹¼§Á¦¸®Á¦, 5M ¾Õ °Ç¹° ½ÅÃà ¡°³Ê¹«ÇØ¡±
µ¶ÀÚ±â°í ÇÑ±¹ÀºÇà ¸ñÆ÷º»ºÎ ±Ç¿À½Ä ºÎ±¹Àå
Æ¯Áý/¼±ÅÃ2017 ´ë¼± ÁÖÀÚ ¸ñÆ÷¹Î½ÉÀº?
¿ì±âÁ¾ Á¤¹«ºÎÁö»ç, Á¤Ä¡ Çàº¸ ³í¶õ
½Å¾È°ø¹«¿ø ÀÎ»ç, À½ÁÖÂ¡°èÀÚ ºÁÁÖ±â ³í¶õ
¼ÕÇÐ±Ô¡¤ÃµÁ¤¹è È£³²Ç¥½É Àâ±â °­ÀÚ´Â?
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÀÌÀç¿ë È¸ÀåÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀÌ ±â°¢µÇ¾ú´Ù. ±¹¹ÎµéÀÇ ºÐ³ë°¡ ÀÌ¸¸Àú¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ºÐ³ëÀÇ ..
±âÅ‰Æ¯Áý
¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ±×´ë·Î º¸¿©ÁÖ´Â ¾î¼±µéÀÇ ÁøÇ³°æ, ¸¸¼±ÀÇ ²ÞÀ» ¾È°í ..
Áö¿ª»çÈ¸
¸ñÆ÷½Ã°¡ ±âÁ¸ 7¿ù¸»¿¡¼­ 8¿ùÃÊ¿¡ ¿­·È´ø Ç×±¸ÃàÁ¦¸¦ 10¿ù¸»·Î º¯°æÇÏ¸é¼­ °æÀï·Â È®..
»óÈ£: ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58750)Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¹ÌÇ×·Î143 ±Û·Î¸®¾Æºôµù3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ¡¤ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ, Á¶Á¾¼ö
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤½ÂÇö
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,700
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 6,413
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,433,916