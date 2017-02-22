¹ý¹«ºÎ ÀÎ»ç, ¸ñÆ÷±Ç ¹ýÁ¶°è ±³Ã¼

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 22ÀÏ
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ÀüÃâµÈ °Ë»ç´Â ±è¿µÁÖ(¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë), Á¶ÀçÃ¶(±¤ÁÖÁö°Ë), Àå¿µÁØ(´ë±¸Áö°Ë), °Çö(¼º³²ÁöÃ»), ±èÇý°æ(±¤ÁÖÁö°Ë)ÀÌ´Ù.
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿øÀº ¡ãºÎÀåÆÇ»ç=±èÈñÁß(73³â»ý, »ç½Ã 40È¸, ¿¬¼ö 30±â), ±è¼Ò¿µ(69³â»ý, »ç½Ã 41È¸, ¿¬¼ö 31±â), ±èÁ¾º¹(73³â»ý, »ç½Ã 41È¸, ¿¬¼ö 31±â) ¡ãÆÇ»ç=±è¼ºÁØ(75³â»ý, »ç½Ã 44È¸, ¿¬¼ö 34±â)°¡ »õ·Î ÀüÀÔµÆ´Ù.
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