Æ¯Áý ÇöÀå¸£Æ÷ / µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ ¾îµð±îÁö ¿Ô³ª?

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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|¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸°¡ ÃÖ±Ù µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ ¸¶¹«¸®°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â ¿Ã »ç¾÷À» Á¡°ËÇÏ±â À§ÇØ µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷´ÜÀ¸·ÎºÎÅÍ »ç¾÷ÀÇ ¼º°ú¿Í ÁøÇàÀ» º¸°í¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ ¸¶¹«¸® ´Ü°è¿¡ µé¾î°£ ¸ñÆ÷½Ã µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ÀÌ Áö³ 3³âµ¿¾È ¼º°ú°¡ ¾ø´Ù´Â ºñÆÇÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
|¸ñÆ÷½Ã°¡ Áö³ 2014³âºÎÅÍ 200¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ÅõÀÔ, ¿øµµ½É ÀÏ´ë¿¡ µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷À» ½Ç½ÃÇßÀ¸³ª 3³â µ¿¾È °¡½ÃÀûÀÎ ¼º°ú°¡ ¾ø¾î ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. À§ »çÁøÀº ½Ã°¡ ¼º°ú·Î ÀÚÆòÇÑ ³²Çà¿Â÷Æ÷Â÷
ÃÖ±Ù ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ µµ½Ã°Ç¼³À§¿øÈ¸(À§¿øÀå Á¶¿äÇÑ)°¡ ¸ñÆ÷½Ã¸¦ »ó´ë·Î ½Ç½ÃÇÑ µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ ÃßÁø º¸°íÈ¸´Â À¯ÀÏÇÏ°Ô °¡½ÃÀûÀÎ ¼º°ú·Î ¿Ï¼ºµÈ »ç¾÷ÀÎ Æ÷Àå¸¶Â÷ »ç¾÷ ºÒ¹ý ³í¶õ ¹× Ã¥ÀÓ·Ð ¼ÒÀç µîÀ» ¸íÈ®È÷ ÇÏÀÚ´Â ÁÖÀå±îÁö ³ª¿Ô´Ù.
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸´Â °¢Á¾ ¿ë¿ªºñ¸¦ Æ÷ÇÔ ÃÑ 200¾ï¿øÀÇ »ç¾÷ºñÁß 140¿©¿øÀÇ »ç¾÷ºñ°¡ ÇöÀç±îÁö ÅõÀÔµÇ¾úÁö¸¸ 3³â µ¿¾È »ç½Ç»ó ¿Ï¼ºµÈ °á°ú¹°À» ³»³õÁö ¸øÇÑ ¸ñÆ÷½Ã¿Í ÄÚµð³×ÀÌÅÍ´Ü, ÁÖ¹ÎÇùÀÇÃ¼ µî¿¡ Ã¥ÀÓÀ» ¹°¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. Æ¯È÷ »ç¾÷À» ¼±Á¤ ½ÃÇàÇÏ¸ç Àü¹®ÀÚ¹®±â°üÀÎ µµ½ÃÀç»ýÀ§¿øÈ¸ÀÇ ÀÇ°á µîÀ» °ÅÃÄ¾ß ÇÏÁö¸¸ µµ½ÃÀç»ýÄÚµð³×ÀÌÅÍ´Ü µî ¹Î°£ÀÌ °¢Á¾ È¸ÀÇ¸¦ ÅëÇØ »ç¾÷À» °áÁ¤ÇÑ¸¸Å ±× Ã¥ÀÓÀÇ ¼ÒÀç´Â »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ ¹Î°£ÀÌ Á®¾ß ÇÑ´Ù´Â ¿©·ÐÀÌ´Ù.
½ÃÀÇÈ¸°¡ ¹Î°£Â÷¿øÀÇ Ã¥ÀÓ¿©ºÎ¸¦ ¹¯°Ô µÈµ¥´Â ÃÖ±Ù »ç¾÷½ÇÆÐ ¹× »ç¾÷ÃßÁø ´Ü°è¿¡¼ ºÒ¹ý ³í¶õ°ú °¢Á¾ ¹Î¿øÀ¸·Î ÁÖ¹Îµé°£ ºÒÇùÈÀ½¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù. ±×·¯³ª Á¤ÀÛ »ç¾÷À» ±âÈ¹ÇÏ°í ÃßÁøÇØ ¿Ô´ø ÄÚµð³×ÀÌÅÍ´ÜÀÌ »çÅðÇÏ°í ÁÖ¹ÎÇùÀÇÃ¼ À§¿øÀå°ú ÄÚµð³×ÀÌÅÍ ´ÜÀåÀÎ °ºÀ·æ ±³¼ö µîµµ ÀÏ°ý »çÅðÀÇ»ç¸¦ ¹àÇô »ç½Ç»ó »ç¾÷ ¸¶¹«¸®°¡ ¾î·Á¿îµ¥ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÇÈ¸³»ºÎ¿¡¼´Â ¡°ÀÌ¹Ì ¸¹Àº ¿¹»êÀ» ÁýÇàÇÏ°í ³í¶õ°Å¸®¸¸ ³²À¸´Ï »çÅð¸¦ ¼±ÅÃÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÇÇÇØ°¡·Á´Â ²Ä¼ö°¡ ¾Æ´Ï³Ä¡±´Â ºñÆÇ±îÁö Á¦±âµÆ´Ù.
½Ã´Â ÀÌ¿¡ µû¶ó µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷Áö¿ªÀÇ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¼¾ÅÍ¿Í ÃßÈÄ ÁøÇàµÉ ¼±Ã¢±Çµµ½ÃÀç»ý»ç¾÷À» ÇÔ²² ÃßÁø ¿î¿µÇÒ ¹Î°£¿î¿µÀÚ¸¦ °ø¸ðÇÑ »óÅÂÁö¸¸ ½±Áö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
½Ã µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷´ÜÀº ¡°ÄÚµð³×ÀÌÅÍ´ÜÀ» ¿î¿µÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ±Þ¿©¸¦ ºñ·ÔÇÑ È°µ¿ºñ ÇüÅÂÀÇ ¿¹»êÀÌ ºÎÁ·ÇØ »ç½Ç»ó ¿î¿µÇÏ±â ¾î·Á¿ö ¿¹»êÀ» È®º¸ÇÑ ÈÄ ¿î¿µÀÚ¸¦ Ã£À» °èÈ¹ÀÌ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª ÄÚµð³×ÀÌÅÍ´ÜÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Â °ºÀ·æ ´ÜÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ÁÖ¹ÎÇùÀÇÃ¼ ´ëÇ¥ÀÎ ±èºÎ¿µ ¾¾ µîÀº ÀÚ¹®ºñ ¹× È¸ÀÇ¼ö´çÀ¸·Î ¸Å´Þ 100¸¸¿øÀÇ ¼ö´çÀ» Áö±Þ¹Þ¾Æ ¿Ô´Ù.
ÀÌÀç¿ë ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øÀº ¡°200¾ï¿øÁß 140¾ïÀÌ ÅõÀÔµÇ¾ú´Ù´Âµ¥ »ç¾÷¼º°ú·Î ³»³õ°í ÀÖ´Â °ÍÀº Áö±Ý Á¶¼ºÁßÀÎ ¸¶ÀÎ°èÀ£ÄÄ¼¾ÅÍ ÁÖÂ÷Àå°ú ¸ñÆ÷½Ã¹Î ÀüÃ¼ ¹Î¿øÀ¸·Î ¹øÁö°í ÀÖ´Â Æ÷Àå¸¶Â÷ »ÓÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°¼º°ú¸¦ ³»Áöµµ ¸øÇÏ°í 100¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â ¿¹»êÀÌ ÀÌ¹Ì ÁýÇàµÇ¾ú´Ù¸é ±× Ã¥ÀÓ¼ÒÀç¸¦ ºÐ¸íÈ÷ ÇØ¾ß ÇÒ °ø°øÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.
ÀÌ³¯ º¸°í¸¦ ¹ÞÀº ´Ù¼öÀÇ ½ÃÀÇ¿øµéÀº ¡°µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ÀÌ ÃßÁø°úÁ¤¿¡¼ Æ¯ÇýÀÇÈ¤°ú ¹Î¿øÀÌ Á¦±âµÅ µµ½ÃÀç»ýÆ¯º°À§¿øÈ¸¸¦ ¸¸µéÀÚ´Â ³íÀÇ±îÁö Á¦±âµÈ »ç¾÷ÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°»ç¾÷°ú ¾ÆÀÌµð¾î´Â ¹Î°£ÀÌ ÃßÁøÇß´õ¶óµµ ¿¹»êÀÇ ÁýÇà°ú ÇàÁ¤ÀýÂ÷´Â ¸ñÆ÷½Ã·Î ÃßÁø °úÁ¤¿¡¼ÀÇ ¹®Á¦Á¡¿¡ ´ëÇØ ¸ñÆ÷½Ãµµ Ã¥ÀÓÀ» ¸éÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
¡ãºÒ¹ý³í¶õ, Æ÷Àå¸¶Â÷ °á±¹ ¿Å±â³ª?
ÇöÀç µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷´ÜÀÌ ¿Ï¼ºµÈ »ç¾÷À¸·Î ³»³õ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ÀÏºÎ ¸¶À» CCTV¼³Ä¡ µî ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼± »ç¾÷°ú Æ÷Àå¸¶Â÷ »ç¾÷ÀÎ ³²Çà¿Â÷ Æ÷Â÷»ç¾÷ÀÌ´Ù.
³²Çà¿Â÷Æ÷Àå¸¶Â÷ »ç¾÷Àº º»º¸°¡(2016³â 11¿ù 00ÀÏÀÚ) 122¾ï µµ·Î¿¡ Æ÷Àå¸¶Â÷¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â °ÍÀº ºÒ¹ýÀÌ¸ç ÀÎ±Ù ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¹Î¿ø ¹× µµ·Î Á¡À¯¿¡ µû¸¥ ±³ÅëÃ¼ÁõÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇØ¿Ô´Ù. ÇÏÁö¸¸ ½Ã°¡ °ÇàÇÑ °á°ú ÆøÁÖÇÏ´Â ±³ÅëÃ¼Áõ ¹Î¿ø ¹× À§»ý¹®Á¦, µµ½É¹Ì°ü ÀúÇØ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î ÀÌÀüÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.
½Ã´Â ÇöÀç Áß¾Ó½Ä·á½ÃÀå ³» ºóÁ¡Æ÷, Æ®À©½ºÅ¸ ¿· ¾ß¿ÜÁÖÂ÷Àå, Áß¾Ó½Ä·á½ÃÀå ºÏÃø µµ·Î, ³²±³½Ã¿µÁÖÂ÷Àå µî 4°÷ÀÇ ÈÄº¸Áö¸¦ ¹°»ö ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ½Ã°¡ ÃßÁøÇÏ´Â ÀÌÀü ÈÄº¸Áö°¡ ¸ðµÎ ¹Î¿ø¹ß»ý ¼ÒÁö°¡ Ä¿ ÀÌÀüµµ ½±Áö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
°á±¹ ¸ñÆ÷½Ã°¡ °¢Á¾ µµ·Î±³Åë¹ý, Àå¼ÒÀÇ ÀûÀý¼º µîÀ» °í·ÁÇÏÁö ¾Ê°í ¹«¸®ÇÏ°Ô ÃßÁøÇØ ´ë´ëÀûÀ¸·Î È«º¸ÇÏ¸ç ¼º°øÇÑ »ç¾÷ÀÌ¶ó°í ¹àÇûÁö¸¸ Çö½ÇÀº °¢Á¾ ¹Î¿ø¿¡ ½Ã´Þ¸®´Â ¹Î¿øÈ¾à°í·Î Àü¶ôÇÑ »ç¾÷ÀÌ µÈ °ÍÀÌ´Ù. ºÒ°ú ¼ö°³¿ù ¾Õµµ ³»´Ùº¸Áö ¸øÇÑ ¼ö°³¿ùÂ¥¸® ÇàÁ¤À¸·Î ¿¹»ê³¶ºñ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÀüÇüÀûÀÎ ÇàÁ¤½ÇÆÐ »ç¾÷ÀÌ¶ó´Â ¿À¸íÀ» ¾È°Ô µÈ ¼ÀÀÌ´Ù.
±èÃ¢¿Á µµ½Ã»õ¹ß»ç¾÷´ÜÀåÀº ¡°ÇöÀç Æ÷Àå¸¶Â÷´Â ¹Î¿øÀÌ ¸¹¾Æ ÀÌÀüÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù¡±¸ç ÀÌÀü »çÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Æ÷Àå¸¶Â÷ »ç¾÷ ÀÌÀüÀº ¶Ç´Ù¸¥ ³í¶õÀÌ Á¦±âµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
³²Çà¿Â÷Æ÷Â÷´Â 122¾ïÀ» µéÀÎ µµ·Î¿¡ Àü±â½Ã¼³ µîÀ» ¸Å¸³ÇÑ °íÁ¤Æ÷Â÷´Ù. ÀÌÀü½Ã µµ·Î¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ°í ÀÌ¸¦ ¿ø»óº¹±¸ÇÏ±â À§ÇÑ ºñ¿ëÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù.
»Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó Æ÷Àå¸¶Â÷ »ç¾÷À» ÀÌÀüÇÏ±â À§ÇÑ ºÎÁö¸¦ ¹°»öÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ÁÖº¯È¯°æÀ» °³¼±ÇÏ°Å³ª ¹Î¿ø ¹ß»ý¿¡ µû¸¥ ÇØ°áºñ¿ë µîÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù. °á±¹ ¼º°øÇÑ »ç¾÷À¸·Î ´ë´ëÀû È«º¸¸¦ Çß´ø Æ÷Àå¸¶Â÷ »ç¾÷Àº ¾ÕÀ¸·Îµµ ³Ç×ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â ºÎºÐÀÌ´Ù.
¡ãµµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ Ã¥ÀÓÀº ´©±¸?
µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷Àº 2014³â ½ÃÀÛµÅ 2017³âÀÎ ¿ÃÇØ »ç¾÷ÀÌ ¸¶¹«¸® µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ÇöÀç ½Ã°¡ ÃßÁøÇÏ´Â ¸¶Áß¹° »ç¾÷Àº 10°³ ºÐ¾ß 28°³ ¼¼ºÎ»ç¾÷ÀÎµ¥ ´ëºÎºÐ »ç¾÷ÀÌ ¿ë¿ªÀÌ ÀÌÁ¦ ¹ßÁÖµÇ¾ú°Å³ª »ç¾÷ÁÖ¸¦ ¸ðÁýÇÏ´Â µî ÁøÇàÇüÀÌ´Ù. ´«¿¡ º¸ÀÌ´Â ¼º°ú ¾øÀÌ 3³âÀÇ »ç¾÷±â°£À» º¸³½ °ÍÀÌ¶ó´Â ºñÆÇÀÌ Á¦±âµÇ´Â ÀÌÀ¯°¡ ¿©±â¿¡ ÀÖ´Ù.
Àåº¹¼º ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿øÀº ¡°¾î¶² »ç¾÷Àº ÀÌÁ¦ °ú¾÷Áö½Ã¼¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ°í °ÅÀÇ ´ëºÎºÐ »ç¾÷ÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ÃßÁøÁßÀÎµ¥ »ç¾÷À» ¸Ã¾Ò´ø ½Ç¹« ´ÜÀå°ú °úÀå, ¹Î°£Â÷¿øÀÇ ÄÚµð³×ÀÌÅÍ´ÜÀº ¸ðµÎ »çÅðÇß´Ù¸é ÀÌ »ç¾÷ÀÌ Á¦´ë·Î ¿Ï¼ºµÉ ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä?¡±¸ç ¡°½Ã¿¡¼µµ ¼º°ú¸¦ Á¦´ë·Î ¹àÈ÷Áö ¸øÇÏ°í »ç¾÷À» ¾ÆÁ÷µµ ÁøÇàÁßÀÌ¶ó°í ¾ó¹ö¹«¸®´Âµ¥ ¸¶¹«¸®´Ü°è¿¡ ÀÖ´Â »ç¾÷¿¡ »õ·Î¿î ÀÎ·ÂÀ» ÅõÀÔÇÑ ¸ñÆ÷½Ã ÇàÁ¤Ã¼°è°¡ °¡Àå Å« ¹®Á¦´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷À¸·Î ÃßÁøÇß´ø »ç¾÷Áß ´ëºÎºÐÀº ¿¹»ê¿¡¸¸ ÀÇÁöÇØ ÀÏÈ¸¼ºÀ¸·Î ³¡³ »ç¾÷µéÀÌ ´ëºÎºÐÀÌ¶ó´Â Á¡µµ ÇâÈÄ »ç¾÷ÀÇ ¼º°ø¿©ºÎ¸¦ ºÒÅõ¸íÇÏ°Ô ÇÑ´Ù.
ÀÓÅÂ¼º ÀÇ¿øÀº ¡°¹®È¿¹¼ú ¹× ÀÛ°¡ÀÇÁýÀ» Á¶¼ºÇÏ°Ú´Ù´Âµ¥ ÀÌ »ç¾÷Àº Á¤Á¾µæ ÀüÀÓ ½ÃÀå Ã¼Á¦¿¡¼µµ ¼ö¹é¾ï¿øÀÇ »ç¾÷ºñ¸¦ ÅõÀÔÇßÁö¸¸ ½ÇÆÐÇß´Ù¡±¸ç ¡°½ÇÆÐÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ºÐ¼®ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ±×Àú »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ±â À§ÇÑ Çü½ÄÀûÀÎ ¼ö´Ü¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖ´Ù¡±´Â ºñÆÇµµ ³ª¿Ô´Ù.
½ÃÀÇÈ¸°¡ ¹®Á¦Á¡À¸·Î ÁöÀûÇÑ °ÍÀº µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷À» ÅëÇØ ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼± »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿µ±¸ÀûÀÎ ½ºÅä¸®°¡ ÀÖ´Â ¸¶À»À» Á¶¼ºÇØ¾ß ÇßÁö¸¸ ¿øµµ½É°ú µ¿¶³¾îÁø ÀÎ¹®»çÈ¸ÇÐÀû ¿ä¼Ò¸¦ ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î ÀâÀº °ÍÀÌ ½ÇÆÐ·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
ÃÖ¼®È£ ÀÇ¿øÀº ¡°µµ½ÃÀç»ýÀº º¼¸¸ÇÑ °ÍÀÌ ¿Ë±âÁ¾±â ¸ð¿© ÀÖ°í ÁýÀûÈ°¡ µÇ¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥ ±×·± ¾Æ±âÀÚ±âÇÔÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°½Ã°¡ ¹Î°£¿¡ ¸ðµç °ÍÀ» À§ÀÓÇÏ´Â ÇüÅÂ·Î »ç¾÷À» ÁøÇàÇÏ´Ùº¸´Ï °á±¹ ÆøÁÖÇÏ´Â ¹Î¿øÀ» ÇØ°áÇÏ´Â ÇàÁ¤³¶ºñ¿Í »ç¾÷½ÇÆÐ¶ó´Â À§ÇèºÎ´ãÀ» ¶°¾È°í ºÎ½ÇÇàÁ¤À» ½ÇÇàÇß´Ù´Â ºñÆÇ¿¡ Á÷¸éÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù¡±°í Çß´Ù.
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ÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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